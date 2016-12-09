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Лагерные байки

Человек-оса

Итак начну с того, что я ездил в лагерь "Огонёк" и вообще не ожидал этого. Мы в первый же день с мальчишками побежали на речку, я нырнул и увидел жуткую вещь... ТРУП!!!
Но он был ужасен: весь в каких то дырках, глаза выколоты, носа нет, в животе и груди 2 огромные дыры. Должен вам сказать, что я чуть из воды не вылетел. Потом мне мальчишки рассказали историю, что раньше на месте лагеря была лаборатория, где работала группа учёных-шизофреников. Они пытались скрестить насекомое с человеком. В результате они создали антропоморфную осу-человека, а он перебил их всех и выел лица. С тех пор он ходит по лагерям и убивает детей, которые куда-либо ходят ночью. Вечерком мы легли, а ночью я увидел кое-что жуткое: мальчика из соседнего отряда разрывало крупное существо. Кровь брызнула на стекло и я услышал жуткий крик. Потом через день к нам приехали родители и забрали нас.


Вчера, 21:36 by CheleonteraПросмотров: 38Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Оса человек ужас крик авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 21:48
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2052|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 096
"Вот, собственно, так весело я провел лето" можно написать в конце сочинения, училка поржет. Хорошо, что через день родичи понаехали, а не через неделю, допустим))) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:07
+2
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Публикаций: 71
Комментариев: 4 442
Цитата: Tigger power
Хорошо, что через день родичи понаехали, а не через неделю, допустим))) +

И вообще приехал . Ведь Большой Ос мог и их разорвать по дороге. В лучших традициях жанра
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:58
+2
Группа: Журналисты
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Комментариев: 9 389
Одиннадцать предложений, но какое ёмкое по сути сочинение на тему летнего отдыха.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#4 написал: Sniff
Сегодня, 00:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 117
Прэлэстно, прэлэстно)) В реке я увидел мертвое тело покойного трупа)
Зарегистрирован: 20.01.2019
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