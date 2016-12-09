Человек-оса

Cheleontera Просмотров: 38 Комментарии: 4 +5 Вчера, 21:36 by

Итак начну с того, что я ездил в лагерь "Огонёк" и вообще не ожидал этого. Мы в первый же день с мальчишками побежали на речку, я нырнул и увидел жуткую вещь... ТРУП!!!Но он был ужасен: весь в каких то дырках, глаза выколоты, носа нет, в животе и груди 2 огромные дыры. Должен вам сказать, что я чуть из воды не вылетел. Потом мне мальчишки рассказали историю, что раньше на месте лагеря была лаборатория, где работала группа учёных-шизофреников. Они пытались скрестить насекомое с человеком. В результате они создали антропоморфную осу-человека, а он перебил их всех и выел лица. С тех пор он ходит по лагерям и убивает детей, которые куда-либо ходят ночью. Вечерком мы легли, а ночью я увидел кое-что жуткое: мальчика из соседнего отряда разрывало крупное существо. Кровь брызнула на стекло и я услышал жуткий крик. Потом через день к нам приехали родители и забрали нас.

Ключевые слова: Оса человек ужас крик авторская история

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