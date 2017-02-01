Ребенок

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:13

Сделано_в_СССР Просмотров: 30 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:12 by

Произошла эта история со мной в 2010 году. Она скорее мистическая, нежели страшная. Работала я тогда вожатой в детском лагере. У меня были малыши по 8-9 лет.Как-то после зарядки смотрю: мои дети сгруппировались в кучке за отрядом, и самый основной заводила им что-то явно интересное рассказывает, а те его слушают, разинув рты. Я думаю про себя, что не порядок, надо бы пойти и узнать, что там происходит. А он и говорит: "Ночью проснулся от того, что кто-то смотрит на меня, сначала я ничего не увидел, но, присмотревшись, увидел мальчика, стоявшего около тумбы. Он был весь черный, стоит и просто смотрит на меня. Мне стало так страшно, и я спрятался под одеяло, а когда снова выглянул, то его больше не было".У детей глаза по 3 копейки, девчонки прижались друг к дружке, вижу: нагнал страху изрядно. Я же, конечно, не поверила, классика жанра - детский лагерь, все мы когда-то вызывали пиковых дам, рассказывали страшные истории. Начала их успокаивать, сказала, что ему это показалось, обман зрения, всегда после сна, а тем более ночью зрение не сфокусировано. В общем, дети поверили мне и успокоились.История забыта. Но проходит буквально несколько дней, я иду с чайных посиделок, к слову, мы всегда по ночам, часов до 2-3 ночи, пили чаи, болтали с другими вожатыми. Захожу в отряд, снимаю обувь, собираюсь идти к себе в комнату и вижу, как в конце коридора из-под занавески стоит и смотрит на меня мальчик. Я офигеваю от наглости ребенка, ведь 3 часа ночи - все спят, а этот нет! Еще и бродит по отряду, разбудит ведь детей! Я начинаю негромко так возмущаться: "Это что еще за дела! Ты почему не спишь?!" Попутно понимая, что я не вижу лица ребенка и вообще не узнаю его, он явно не из моего отряда. А он так взмахнул занавеской и юркнул в соседнюю комнату.А в той комнате жил кружковод. Я про себя думаю, наверное, мол, это ее внук, просто, возможно, поздно вечером ребенка привезли, а я и не знала. Но так оставлять нельзя, надо поговорить с ней, чтобы она смотрела за ним и он не будил мне детей. Я иду решительно к той комнате, захожу за занавеску, а дверь снаружи закрыта на амбарный замок... А я стою и не понимаю, что происходит. Занавеска с правой стороны висит ровно, а с левой, откуда смотрел на меня мальчик, так и колыхалась. Я ее потрогала, потормошила, штора шириной не более метра. Дверь закрыта снаружи.Куда делся этот парень, так и осталось для меня загадкой. Я пожала плечами и пошла спать. Наутро спросила у кружковода про внука, а она на меня выпучила глаза и сказала, что никто к ней не приезжал и вообще у нее одни внучки.Как-то так. Мистики в моей жизни было много, привыкла к такому, поэтому кирпичей в штанах не было.Автор: Lollie.

Ключевые слова: Вожатая рассказ занавеска загадка лагерь дети

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