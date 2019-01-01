Серпентоиды - генные инженеры планеты

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 24 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:53 by

Существует одна интересная гипотеза о существовании на Земле древнейшей цивилизации — Серпентоидов. Причём цивилизации не технологической, но биологической.Гипотеза пересекается с предположениями о существовании расы рептилоидов, но имеет немного другие обоснования. На мой взгляд, довольно интересные. Чем же занимались серпентоиды на Земле? Если применить современный язык — они занимались селекцией и генной инженерией. Выводили самые разные, "узкоспециализированные" виды динозавров. И млекопитающих, а также человека тоже вывели они. Это им было нужно для того, чтобы выжить самим. Климатические условия на Земле стали ухудшаться (для серпентоидов), а на адекватное противостояние этим ухудшениям у них не хватало энергии, намечался энергетический кризис. Достижения биологической цивилизации не давали возможности справиться с этим кризисом, поскольку биологическую цивилизацию трудно быстро перенаправить. А технологическая цивилизация, наоборот — очень динамична. И нужно было создать таких вот "технарей", которые смогли бы технологическим путём преобразовывать и концентрировать энергию для противостояния ухудшающимся климатическим условиям. Поэтому хозяйство по разведению динозавров пришло в упадок и началось разведение млекопитающих. В результате появился "человек разумный", имеющий достаточно большой мозг и "умелую руку". Но высокоразвитого мозга было мало, нужно ещё уметь им пользоваться. Но толком "подсказать" серпентоиды не успели.Гипотеза, на первый взгляд, совершенно фантастическая. Но есть действительно немало мифов, где драконы (змеи) выступают как положительные персонажи. В восточном регионе драконы нередко помогали людям, и не случайно одним из животных двенадцатилетнего цикла китайского календаря является дракон. Например, дракон помогал легендарному китайскому императору, когда Юй осушал землю. Из ребра дракона появилась Силла, жена мифического основателя древнего корейского государства.Один из самых знаменитых драконов — Пернатый Змей — Кетцалькоатль, практически цивилизатор месоамериканцев. Таким же цивилизатором был шумерский бог (полузмей-полурыба) Оаннес, вышедший из Красного моря. Он учил людей письму, земледелию, обработке металлов. Самые подробные сведения содержатся в "Махабхарате", повествующей о целой цивилизации Нагов — исполинских змей, живущих в подземном царстве, где они воздвигли себе великолепные дворцы, блистающие золотом и драгоценными камнями. Наги могли менять свой облик по желанию и часто появлялись среди людей в человеческом образе. Отношения с людьми и богами у Нагов были разными. Но примечателен тот факт, что Индия — практически единственная страна, где до сих пор с почтением относятся к змеям. Здесь также уместно вспомнить сюжет кинофильма "Сердце дракона", где сами драконы представлены, как учителя людей, древние повелители, возможно — даже предки.Например, библейский Змей, искуситель Евы, тоже не совсем змей. Наказание Змея за совращение людей состояло в том, что с момента божьего проклятия он стал "ходить на чреве своём". Это означает, по меньшей мере, что до того момента у Змея был какой-то другой способ передвижения (летал? ходил?).Помимо исследований мифологических сюжетов, есть и у палеонтологов интересные находки. Например, канадский палеонтолог Д. Рассел, изучая ископаемые останки ящеров стехонихозавров, установил, что размер их головного мозга нарастал так же быстро, как у приматов. Стехонихозавр — мелкий, ходящий на двух ногах ящер — появился около 70 млн. лет назад, в конце мезозойской эры. При определённых условиях он мог стать разумным существом. Палеонтологическая экстраполяция описывает его облик следующим образом:Гипотеза о соседском некогда проживании людей и древних серпентоидов более популярна. И есть даже предположения, что разумные серпентоиды живы до сих пор, но скрываются от человека, показываются очень редко и единичным свидетелям в целях самосохранения. Они хорошо запомнили весёлую эпоху охоты на драконов. Также существует гипотеза, что серпентоиды жили в эпоху, когда на Земле была другая атмосфера — маленькая концентрация кислорода и высокая — сероводорода. То есть — у них был принципиально иной метаболизм. Развитие зелёных растений, и изменение газового состава атмосферы вследствие фотосинтеза, привело к гибели большинства серпентоидов или переселению их в места, где сероводород сохранился. Это области вулканов, морские глубины (в частности — Чёрное море). Преданий о Черноморском Змее существует много. И современные свидетельства о нашем "российском Несси" также имеются.Факторы:Некоторые черепа ящеров, найденные при раскопках в Гоби, заставили ученый мир посмотреть на хладнокровных рептилий по-иному. Оказывается, у динозавров небольших размеров незадолго до их вымирания мозг увеличился почти в два раза. Это дало право предполагать, что 65 миллионов лет назад ящеры могли начать "разговаривать".20.07.11 Семейная пара, прогуливавшаяся вдоль прибрежной линии города Абердины, обнаружила труп 9-метрового монстра прямо на берегу. 55-летняя Маргарет Флиппенс и ее муж Ник были крайне удивлены, обнаружив непонятное существо, которое выбросило на берег волнами. Странное происшествие случилось вечером во вторник, когда пара вышла на прогулку со своей собакой.— Я первой увидела это. Даже и не знаю, как его назвать! Похоже на что-то доисторическое, — рассказала о своих впечталениях Маргарет.Напуганные Флиппенсы сразу же позвали на помощь прибрежную охрану, а те в свою очередь прибегли к помощи экспертов для идентификации останков животного. Однако специалисты до сих пор теряются в догадках, что за существо оказалось в их руках. Девятиметровый монстр не похож ни на одно другое известное морское животное.Автор - helionews.ru.

Ключевые слова: Планета Земля гипотезы и предположения серпентоиды динозавры

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