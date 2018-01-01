Необычное гуманоидное существо нашли в Китае

Необычное гуманоидное существо нашли в Китае.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:40

Lemur Просмотров: 43 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:39 by

9 июля 2018 года в сети появилось видео странного события, произошедшего в Китае, где на берегу океана обнаружили странное существо, по форме напоминающее человеческую фигуру.У существа есть голова, подобия рук и ног. И, главное, оно — живое. Один из нашедших неизвестное существо мужчин не побоялся взять его в руки, и оно стало двигать "руками" и "ногами".Это нечто похоже на какое-то подобие морской губки или это мутировавшая морская звезда, или что это вообще такое? Внешнее сходство с гуманоидной формой, конечно, есть, но существо плоское, а поверхность его какая-то губчатая и пористая.Люди, посмотревшие это видео, так и не смогли понять, что же это такое. Какая-то новая форма жизни или следствие генетических мутаций?Автор: неизвестен.

Ключевые слова: Китай существо люди

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