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Криптозоология

Необычное гуманоидное существо нашли в Китае

Необычное гуманоидное существо нашли в Китае.


Необычное гуманоидное существо нашли в Китае

9 июля 2018 года в сети появилось видео странного события, произошедшего в Китае, где на берегу океана обнаружили странное существо, по форме напоминающее человеческую фигуру.
У существа есть голова, подобия рук и ног. И, главное, оно — живое. Один из нашедших неизвестное существо мужчин не побоялся взять его в руки, и оно стало двигать "руками" и "ногами".

Это нечто похоже на какое-то подобие морской губки или это мутировавшая морская звезда, или что это вообще такое? Внешнее сходство с гуманоидной формой, конечно, есть, но существо плоское, а поверхность его какая-то губчатая и пористая.

Люди, посмотревшие это видео, так и не смогли понять, что же это такое. Какая-то новая форма жизни или следствие генетических мутаций?



Автор: неизвестен.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:40
Сегодня, 15:39 by LemurПросмотров: 43Комментарии: 0
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Ключевые слова: Китай существо люди

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