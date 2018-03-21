Тело морского чудовища нашли на американском побережье.

Тело морского чудовища нашли на американском побережьеТело морского чудовища нашли на американском побережье.
Тело мертвого морского чудовища выбросило на берег в Джорджии, США, сообщает Da***y M***il. Странное существо снял на видео во время круиза по морскому заповеднику один из туристов, передает D***y.Az со ссылкой на l****a.ru.
Автор видео американец Джефф Уоррен рассказал, что сначала принял животное за мертвого морского котика. Однако, когда их корабль подплыл ближе, пассажиры рассмотрели нечто - больше похожее на лох-несское чудовище - с длинной шеей и маленькой головой.
На данный момент происхождение существа еще не установлено. Глава Службы рыбной и дикой природы США Дэн Эш пояснил, что иногда разлагающиеся тела акул могут походить на плезиозавров.
Плезиозавры - отряд ископаемых пресмыкающихся, живших около 199,6-65,5 миллиона лет назад. Животные обитали в соленоводных водоемах, имели четыре конечности, преобразованные в ласты, и бочкообразное тело. У одних были длинные шеи и маленькие головы, у других - короткие шеи и огромные головы. Останки плезиозавров обнаружены на всех континентах.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:33
Сегодня, 15:32 by LemurПросмотров: 37Комментарии: 0
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