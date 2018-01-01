Чупакабра: современный вампир, обман, творение генной инженерии или каприз природы?

Истина где-то рядом.

«Секретные материалы»

Герои ночного кошмара

Неразрешимая загадка

Беззубый волк

Охотник с собакой?

Странные волки

Семейство пум

У волков иные нравы

Кровавые улики

Давно забытые злодейства

Неизвестный хищник

Полигон для биологических опытов?

Заключение

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:41

A.Norton Просмотров: 26 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 20:41 by

Чупакабра (от испанского chupar — «сосать» и cabra — «коза») — дословно: высасывающая коз — появляется внезапно по ночам как выходец из кошмарных снов и нападает на скот. Вот уже несколько десятилетий ученые ломают головы, к какому биологическому виду, семейству или даже роду отнести эту неуловимую тварь — пожирательницу домашнего скота в Латинской Америке. Да и не только там, как выясняется.Видел ли кто-нибудь это существо вживую или циркулирующие о нем слухи — приукрашенная небывальщина из городских легенд? Известно ли кому-нибудь, откуда взялась чупакабра? Является ли она естественной мутацией неизвестного ранее вида животных или результатом незаконных генетических опытов какого-то сверхсекретного правительственного ведомства? Гипотез вокруг происхождения этого адского создания озвучено множество, и авторы некоторых из них прямо заявляют о вампирах и оборотнях. Невероятно? Да. Но стоит взглянуть на факты, и тогда старые легенды о кровососущем монстре предстают в совершенно новом, реальном свете.С них и начнем.В 1967 году фермер-пуэрториканец Хуан Антонио Домингес заявил, что на его кораль напала стая волков-убийц, которые загрызли много овец. Даже беглый осмотр трупов животных показал: это происшествие требует более тщательного изучения. У овец имелись на теле раны, совершенно непохожие на те, что оставляют хищники, в особенности волки. Гораздо больше они напоминали своей глубиной и точностью хирургические надрезы. Кроме того, из всех трупов были высосаны биологические жидкости. Другими словами животные погибли от потери крови, что и заключили исследователи. Однозначно ответить на вопрос: кто же это сделал — дикий зверь или человек? — они не сумели.Латиноамериканская пресса описывает множество случаев, когда местные жители встречали странных существ — некоторые из таких встреч заканчивались трагически, а другим людям удавалось прогнать чупакабру одним своим появлением. Зачастую этого зверя описывали как низкорослое человекоподобное животное с большой головой и крупными, широко раскрытыми черными глазами, крепкого сложения и испускающее отвратительный, тошнотворный запах. Между 1987 и 1991 годами сообщалось о более чем пятидесяти случаях столкновения со странным человекоподобным существом, которое чаще сбегало, но иногда, наоборот, набрасывалось на людей. Одновременно с появлениями чупакабры в Пуэрто-Рико было зафиксировано рекордное количество встреч с пришельцами и случаев наблюдений НЛО. Сама собой напрашивается версия о связи между этими существами и неопознанными летающими объектами. Но в то же время имеется явное сходство монстра из газетных сообщений и существом, которого в наши дни называют чупакабра, когда его появление с прилетом НЛО не совпадает.Вирхилио Санчес Осехо из Майами, один из самых известных американских авторитетов в области изучения паранормального, твердо уверен: между происшествиями в Пуэрто-Рико и теми событиями, что имели место на фермах во Флориде, наличествует прямая связь. На протяжении двух лет неизвестный хищник совершал еженощные набеги на молочные фермы штата. По утрам флоридские фермеры находили в загонах по одной-две мертвых коровы. Во всех случаях хищник высасывал у животных кровь через аккуратно прокушенные отверстия. Производство молока — одна из ведущих отраслей промышленности штата, финансовый ущерб от нападений чупакабры исчисляется миллионами долларов.Известный журналист Хайме Мауссаи, исследовавший подобные случаи в Мексике, собрал множество невероятных свидетельств и неоспоримых доказательств существования чупакабры в этой стране. Нет никакого сомнения, что пуэрториканские данные и те, что собраны Мауссаном в Мексике, описывают одно и то же чудовище — признаки их нападений очень похожи в обоих случаях. Кроме того, Мауссаи собрал показания людей, в разное время подвергавшихся нападению чупакабры, которые смогли сделать довольно точное описание атаковавшей их твари.А ведь кроме Мексики были еще и Гватемала, и Коста-Рика, и Сальвадор, и Бразилия, и Венесуэла, и Панама. Нельзя не признать: нечто странное происходит в самых малонаселенных и отдаленных областях нашей планеты. Даже влиятельный еженедельник «Латин ньюс», распространяемый на северо-востоке континента латиноамериканской общиной, удивил своих читателей заметкой об очередном появлении чупакабры. 22 мая 1990 года в упомянутом еженедельнике было напечатано сообщение о том, что неуловимого южноамериканского монстра видели на Лонг-Айленде, в Нью-Йорке, и довольно большое число людей.В конце 90-х годов в различных областях Испании был отмечен аномально высокий падеж овец. Не исключено, что в некоторых случаях виновниками подобного рода событий могли быть грабители. Однако в большинстве своем поголовное истребление овец происходило при загадочных обстоятельствах, которые наводят на мысль о том, что гибель скота связана с необычным животным, имеющим повадки скорее вампира, чем хищного зверя. В самом деле, это существо вместо того, чтобы разорвать свою жертву, а затем съесть, проделывало у нее на шее отверстия, через которые выпивало всю кровь.Еще одна загадочная особенность тревожного события — то, что за все время нападений ни один человек не видел мистическое животное. Хотя и здесь ходили слухи о каком-то двуногом существе неизвестного происхождения. Некоторые средства массовой информации и официальные органы, как водится, поспешили поскорее закончить с этим делом, прибегнув к дезинформации. И это несмотря на то, что активность чупакабры в странах Карибского бассейна не спадает. В Мексике, например, законодательно запрещено упоминать о похожих случаях на телевидении и в прессе.После того как в Португалии был отмечен высокий падеж овец, частный телеканал «RTP» выпустил репортаж, в котором данное событие сравнивалось с подобным явлением в Новом Свете. Фермеры из разных областей страны были взбудоражены этой новостью. Следуя примеру других стран, которые столкнулись с явлениями подобного рода раньше Португалии, Министерство сельского хозяйства поспешило заявить, что в невиданном падеже скота повинен обычный волк. Ветеринар из Лиссабона Альваро Лопес как официальный представитель данного ведомства публично заявил об этом в интервью столичному изданию «Газета-ду-интериор». Одновременно он подверг резкой критике передававшийся по телевидению репортаж как некомпетентный и непрофессиональный. Альваро Лопес обвинил журналистов и руководство телеканала «RTP» в преднамеренном искажении информации и нагнетании ситуации с целью создания сенсации на пустом месте. Однако и сам Лопес был крайне удивлен тем, какие раны оставил на трупах загрызенных овец предполагаемый волк. Именитый ветеринар не смог даже определить, какой из видов волков, обитающих на территории Португалии, мог сотворить такое.Биолог Педро Сарменто, комментируя интервью Лопеса, в целом согласился с его выводами, но уточнил, что речь, безусловно, идет о волке, «но не обычном, а об очень умном и с большим опытом охоты». Впрочем, он тоже затруднился объяснить характер нанесенных овцам ран. На шеях у всех животных, подвергшихся нападению необычного волка, были обнаружены по два небольших отверстия, расположенных симметрично друг другу. Проправительственными СМИ, дабы не придавать мистической окраски этим случаям, были предложены самые нелепые объяснения происходящему (вроде нападения стаи летучих мышей-вампиров или убийства овец из духовой трубки полинезийских дикарей).Самое оригинальное объяснение по праву принадлежит газете «Пово-да-Бейра», опубликовавшей следующую новость: «Беззубый волк загрыз девять овец — загадка, лишившая сна жителей пригорода Лиссабона и близлежащих деревень. В Тулоесе люди напуганы этим таинственным падежом овец, на шее у которых найдены странные отверстия, похожие на отметины от укуса вампира. С самого начала ветеринары заинтригованы всем происходящим, поскольку отверстия на трупах овец сравнительно небольшого размера. Опрошенные нашими журналистами эксперты и специалисты сошлись во мнении: отверстия сделаны таким образом, что у животного не остается никаких шансов выжить. Результаты исследований, проведенных биологами и ветеринарами, позволили установить, что у этого волка всего один клык».Несмотря на явную нелепость разъяснений, португальская газета оказалась не единственным изданием, опубликовавшим сомнительный с точки зрения правдоподобия материал. За четыре дня до этого испанская газета «Мундо» напечатала такое сообщение: «Около сотни мертвых овец со странными проколами на шее обнаружены на пастбище в районе Бискайского залива. Фермеры полагают, что это дело рук какого-то сумасшедшего живодера, охотящегося на овец с собакой-мутантом, у которой один-единственный клык».Но не все приняли именно такую версию событий. К расследованию обстоятельств нападения подключились независимые журналисты, репортеры крупных издательств и даже частные детективы. Представители прессы помельче тоже не остались в стороне. Первым почуял громкую сенсацию паранормальный журнал «Энигмас». Чтобы получить более полную информацию о происшествии, журнал отправил в долину Лас-Энкартасьонес, где были найдены мертвые овцы, штатных журналистов и экспертов в области паранормального.«Зная о том, что местная организация по изучению аномальных явлений «Эртнзайнтца» проводит в этой области определенные исследования, — пишет член экспертной группы Магдалена дель Амо-Фрейхедо, — мы направились непосредственно на место. Скажу прямо, будучи в курсе того сложного положения, в котором находилось это общество, и как небрежно они ведут работы, мы не надеялись обнаружить там что-либо стоящее. Тем не менее нас встретили радушно и согласились предоставить доступ к результатам уже проведенных исследований, собранным данным и архиву общества. Нам удалось просмотреть документы, относящиеся к интересующим нас событиям, фотографии мертвых животных, а также адреса и телефоны пострадавших фермеров. Относительно ран на теле, полевой агент «Эртнзайнтца», непосредственно учувствовавший в обследовании места происшествия и сборе образцов, рассказал: увиденные им раны совершенно не похожи на те, что обычно оставляет волк. Также нами была замечена еще одна важная особенность. По словам одного из фермеров, у некоторых животных были сломаны по нескольку костей и позвонков, будто их ударили тяжелым металлическим предметом.Фермер Хосе-Луис Рибакоба потерял в недавнем инциденте несколько овец. Он рассказал о случившемся так: «Эти раны довольно необычные. Я не знаю, почему, но овцы после них не вылечиваются. Несколько лет назад в этих краях появился волк-одиночка, который охотился на овец. Иногда он нападал на телок и баранов, вырывал у них большие куски мяса. В конце концов мы поймали этого волка и содрали с него шкуру, а вот раненых им животных мы находили настолько обессиленными, что проходилось подолгу выхаживать их отварами целебных трав и перманганатом. Раны довольно быстро заживали и, несмотря на то, что общее состояние животных было крайне тяжелым, они вскоре поправились и чувствовали себя превосходно. Что же касается нынешних ран, то, хотя и намного меньше, но практически не вылечиваются.Другой фермер, Рикардо Фернандес, потерял почти всю отару. За одну ночь он лишился тридцати овец, погибших при уже известных нам обстоятельствах. Фернандес не думает, что это сделал волк или чупакабра. Он считает это была одичавшая собака, в которой проснулся инстинкт убийцы. «Люди часто бросают собак, уезжая в отпуска или на каникулы. Животные же в свою очередь убегают в горы и дичают».Местами, где домашний скот наиболее часто становится жертвами загадочного существа, стали горы Эспальдасека, Урблиса, Ильсо, Ангостура, Антуньяно и Тромосамос. Южнее, в горах Урбаса, безмятежное спокойствие, царившее на цветущих пастбищах, нарушило нашествие неизвестной твари-убийцы. Первым о ее появлении заявил конный заводчик Хосе Ведайя. Придя утром в конюшню, он заметил, что одна из его лошадей околела, а остальные испуганно ржали и метались в стойлах. У погибшего животного, как и у овец, обнаружились похожие проколотые раны: две на шее, и две – на боку. Исследователи из «Энигмы» решили отправиться в те места, чтобы получить побольше достоверной информации. Поднявшись на гору Раса, они встретили пастуха с большим топором в руке, готового защищать свое стадо от любого дикого зверя.Из разговора с пастухом журналисты узнали, что в этих местах никогда не встречалось волков. «Овцы всегда спали под открытым небом и все всегда было нормально» — рассказал пастух. То же самое подтвердили овцеводы Анна-Мария Ормасабаль и ее сыновья Роберто и Хуан-Мария Оласаран. Тем не менее они уверены, что падеж скота связан с волками. Кто-то, по их мнению, просто спровоцировал хищников нападать на скот. Но охотничьи повадки этих волков нельзя назвать иначе как странными: убивая свою жертву, они высасывали у нее кровь и совершенно не притрагивались к мясу. Роберто утверждает, что поздним вечером, неподалеку от пастбища, куда они с братом всегда выгоняют стадо, он видел в зарослях пару больших горящих глаз. Фермер уверен, что это волк, он просто не знает здесь других хищников. Его мать озадачена переменами в поведении овец. «Животные, — говорит Анна-Мария, — ведут себя уже не так, как раньше. С наступлением темноты сами идут домой, как будто боятся чего-то, а ведь раньше они спали прямо на пастбище и могли уходить далеко от фермы. И еще — животные стали давать молока намного меньше, чем раньше».Уже не впервые оставшись без какой-либо помощи со стороны государства, испанские фермеры пытаются самостоятельно разрешить зловещую загадку. В 1986 году овечьи фермы в Синко-Вильяс-де-Арагон подверглись нападениям жестокого зверя, который так и не был пойман. Газета «Дьярио де Наварра» так написала о случившемся: «Загадочное животное, охотящееся на стада овец, по-видимому, очень большого размера, достаточно проворное и способно бегать на большой скорости. Никому не удавалось увидеть это существо, поэтому о нем ходит много слухов».Некоторые свидетели, проживающие в этом регионе, утверждают, что речь идет о разновидности крупных хищников из семейства кошачьих, но никак не чупакабре. Местный исследователь Энрике Мало полагает, что, вероятно, это хитрое и быстроногое животное, которое не нападает на людей, но не щадит овец. Также ходят слухи, что виновники всех этих событий — пара взрослых пум со своими детенышами. Эта версия — наиболее правдоподобная среди прочих догадок и теорий. Во всяком случае, в окрестностях Синко-Вильямс-де-Арагона были найдены отпечатки лап, соответствующих следам именно этих зверей. Первые следы равны размеру человеческой руки, другие — раза в два меньше. По словам Энрике Мало, эти следы могли оставить только пумы. Он поясняет: взрослая пума — это животное, чувствующее запах потенциальной добычи на расстоянии в пять километров. Также пума никогда не нападает на стадо, если рядом находится человек. Физическая сила и выносливость позволяет зверю перепрыгивать через изгороди высотой до двух с половиной метров.Еще один немаловажный факт заслуживает внимания: по словам фермеров из близлежащих селений, предполагаемые пумы охотятся на достаточно большой площади. Это наводит на мысль, что самец постоянно находится с одной стороны охотничьих угодий, а самка с детенышами — с другой. По мнению части жителей животные вероятнее всего сбежали из цирка, расположенного в городе Фрага. Остальные предполагают, что пумы принадлежат немцу Герхарду Беккеру, который слывет человеком со странностями. Среди жителей не первый год ходят слухи, что на своей усадьбе в Карбонере Герхард Беккер дрессирует гончих собак для охоты. Один из соседей немца утверждает, что видел у него несколько лет назад новорожденных детенышей пумы. Тогда в усадьбе случился большой пожар, и Беккер, рискуя жизнью, бросился спасать экзотических зверей из огня. С какой именно целью он их держал — неизвестно.Спустя некоторое время проблема с кровососущим хищником вроде бы разрешилась сама собой. В области Биоте был выслежен и убит не кто иной как волк. Не кошка, не дикая собака, не пума, а волк весом 52 килограмма. Его застрелили во время облавы, устроенной полицейскими по настоятельной просьбе фермеров. «Ужасное» животное было подвешено за задние лапы на городской площади — действо в духе средневековой охоты на оборотней.Правда, всеобщее ликование от убийства чудовищного зверя подпортил местный ветеринар Фернандо Лабена. Он поставил под сомнение тот факт, что именно этот волк был виновником всех происшествий в округе, даже учитывая его огромные размеры и вес. И это так, ведь нападения на скот продолжаются. Поголовье овец сокращается, фермеры несут убытки, и никому не известно, кто виновник.Галисия — наиболее развитый сельскохозяйственный регион Испании. Скотоводческих ферм в этой части страны немного, львиную долю территории занимают пахотные земли. Но в последнее время и здесь стали происходить странные события, связанные с массовой гибелью домашнего скота. Традиционная версия — волки. Один или целая стая волков нападают на стадо, убивают животных, разрывают их на части и съедают. Некоторых, правда, волки только ранят, и такие животные потом практически полностью вылечиваются. У Николаса Рамона, владельца мебельного магазина, и по совместительству конного заводчика, волки загрызли дорогих жеребцов. Все фермеры в один голос соглашаются, что подобного рода события не являются чем-то необычным, если не учитывать тот факт, что в этих краях раньше волков не было.На первый взгляд гипотеза о волках кажется убедительной. Но как же тогда объяснить другой тип нападений? Хулия Чуса Лосада, совладелица овцеводческой фермы «Ос-Догос» в Барбаделе, потеряла целых тридцать пять овец. По «горячим следам» было установлено, что некое сильное существо проломило деревянное ограждение загона для выпаса и накинулось на овец.Хулия — единственный человек, давший детальное описание характера нанесенных овцам ран. «У животных прямо на шее были две округлые дырочки, внешне их почти не было видно. Единственное, что можно было различить — это чуть засохшей крови вокруг ранок. Одна овца была немного разодрана, но это не было похоже на то, что ее пытались съесть. Пять овец умерли сразу, а через несколько дней умерли и другие, я не одну не смогла вылечить. Многие из этих тридцати пяти животных были беременны. Это существо выбирало самых молоденьких и сильных овец. У волков же, как известно, совсем другие привычки».Итак, в Галисии, как и в других провинциях Испании, налицо две различные проблемы. Первая — волки, вторая — какое-то таинственное существо, высасывающее кровь у домашнего скота.Это случилось в 1979 году на втором по величине острове Канарского архипелага. Двое полицейских рассказали исследователям аномальных явлений о загадочных событиях, произошедших за несколько недель до этого в муниципальном округе Ла-Лагуна, неподалеку от речки Тахо. Речь шла о мертвых козах и овцах, убитых при довольно необычных обстоятельствах — они были полностью обескровлены: ни единой капельки крови не осталось в их телах. Еще одна необъяснимая особенность — шкуры животных были мокрыми, хотя в день их гибели не было дождя, и земля вокруг места бойни была совершенно сухой. Единственная улика, оставленная животным-убийцей — идеально круглое отверстие около трех сантиметров в диаметре, проделанное в шкуре овцы. Достаточно глубокое для того, чтобы достать до ближайшего внутреннего органа. Расположение отверстия у каждого животного было различным.На Тенерифе, как и на других островах архипелага, в некоторых районах продолжают сохраняться старые традиции, восходящие к временам племени гуанчей, коренного народа Канарских островов. Это была первая версия, с помощью которой ученые и ветеринары попытались разобраться в произошедшем и объяснить гибель коз и овец. Они полагали, в гибели животных повинен языческий религиозный культ, убивающий скот в ритуальных целях, но вскоре отказались от этой идеи. Выяснилось, что у потомков гуанчей, как и у любого народа пастухов, не было традиции мучить и убивать животных.Помимо волков, пум, одичавших собак, есть, по-видимому, еще что-то, чего мы пока не в силах объяснить. И это что-то интересует нас больше всего, так как скрыто в архивах, среди документов о не нашедших объяснения до настоящего времени событиях. Причем давность подобных историй исчисляется не месяцами, как об этом заявляют разные издания, а десятками и даже сотнями лет. Давайте вспомним самые значимые из них.В январе 1974 года питающиеся кровью существа-убийцы нанесли значительный ущерб овцеводческим фермам в Ирландии. Эти твари, по примеру их испанских и латиноамериканских собратьев, прокусывали глотки своим жертвам и высасывали у них всю кровь. Ранее в том же году похожее существо жестоко убивало животных и людей в южных областях РСФСР. К зиме общее число жертв зверя перевалило за сотни. К его поискам была привлечена регулярная армия. Солдаты на вертолетах и бронетехнике прочесали каждый клочок земли, но ничего не нашли. Впоследствии, с целью не допустить распространения панических настроений среди населения, советская власть засекретила подробности этого случая.В 1906 году в окрестностях Виндзорского замка в Англии таинственное животное в течение восьми месяцев нападало на отары овец, но его никто не смог поймать или увидеть, потому что все нападения происходили ночью. Когда нападения прекратились, сержант Джозеф Грин из полицейского управления в Грончестершире заявил в интервью лондонской газете «Дейли Мейл»: «Я видел этих искалеченных животных и могу с уверенностью сказать, что это точно сделала не собака и никакое другое известное животное. Собаки — не вампиры, они не выпивают кровь у овец, оставляя нетронутым мясо».Несмотря на то, что все упомянутые случаи относятся к разным годам и произошли в разных странах, они настолько схожи со случившимся в наши дни, что не остается никакого другого выхода, кроме как признать — наш старый знакомый не оставит нас в покое и впредь.Накопленные за пятьдесят с лишним лет факты и свидетельства позволили ученым и просто любителям криптозоологии и всяких загадок попробовать свои силы в выдвижении гипотез о существовании и поведении кровососущего хищника, не вошедшего в научные классификации. Самое интересное, что, несмотря на более чем поверхностное знакомство с чупакаброй, профессиональные исследователи и новички-любители почему-то считают, что она является редкой разновидностью африканской летучей мыши-вампира, чей внешний облик изменился по неизвестным пока причинам — полностью для всего рода или же только в отдельных случаях.Наиболее увлеченные расследователи феномена чупакабры поспешили показать по телевизору трупы животных, совершенно лишенных крови, что и привело к возникновению термина «чупакабра». Описания монстра, приведенные этими горе-знатоками, существенно различались, вследствие чего чупакабру представляют небольшим животным вроде собаки, гигантской тварью или крылатым чудищем, похожим на доисторических птеродактилей и рамфоринхов.Уже ясно, что чупакабра в разном изложении предстает в различающихся во всем ипостасях, придуманных тем или иным рассказчиком для большей эффектности. Так, в Пуэрто-Рико чупакабра приобрела характерные человеческие черты, что вызвало к жизни новую гипотезу, пожалуй, самую экстравагантную — о том, что чупакабра — человек, выросший в диких местах, этакий озлобившийся Маугли, который использует нечто вроде тростинки, чтобы высасывать кровь из жертв.Сторонники этой гипотезы совершенно не учитывают того, что многие свидетели настаивают на том, что у чупакабры есть крылья или летательные перепонки, как у белок-летяг, позволяющие ей совершать большие прыжки, перелетать через незначительные по высоте преграды и карабкаться по деревьям.Также предпринимаются безуспешные пока попытки связать чупакабру с появлениями неопознанных летающих объектов. Однако, если некоторые из свидетелей и нашли какое-то сходство между внешностью загадочных хищников и так называемых «серых» из уфологического фольклора, то любой человек, мало-мальски разбирающийся в теме пришельцев, сразу поймет, что сходства в поведении у них нет никакого. Ведь если последние будто бы занимаются изучением человечества путем так называемых «похищений», то первые просто утоляют свой голод.Существует ряд основополагающих черт, которые вроде бы указывают на разницу между нападениями чупакабры и действиями тех, кто калечит скот ради удовлетворения садистских наклонностей. Эти признаки подмечены известным авторитетом в области уфологии — американским телепродюсером Линдой Моултон Хоу. В случаях нападения чупакабры главной целью выступает высасывание крови, то есть насыщение, а нанесение увечий отступает на второй план, и наоборот, в случаях нанесения увечий скоту главной целью служит именно оно, а лишение крови — неизбежный побочный эффект. Кроме того, замечено, что раны, нанесенные скоту, проделаны исключительно острым инструментом, которым некто орудует с хирургической точностью. Короткие надрезы, умелые рассечения, тщательно продуманный и избирательный характер повреждений — все это показательно отличается от повреждений на теле жертв чупакабры — крохотных ранок на шее.В 2007 году редакция уже упоминавшегося журнала «Энигмас» получила письмо от Марко Рейноса, служащего научно-исследовательского агентства «Фундасьон Космос» — разветвленной неправительственной организации со штаб-квартирой в Монтерее, Мексика. В этом письме, кроме прочего, сообщалось следующее:«Чупакабра является скрытой опасностью для всего живого. Результаты анатомических исследований, проведенных специалистами нашего центра на погибших животных, показали, что отверстия в грудной полости жертвы находятся прямо напротив какого-либо жизненно важного органа — сердца, легких, печени. У животного высасывалась кровь и иногда извлекался орган через отверстие диаметром от двух до трех сантиметров. В семидесяти процентах случаев за день до нападений чупакабры или непосредственно в ночь события очевидцы наблюдали прилеты НЛО, однако мы не смогли найти прямой связи между этими двумя событиями, что не исключает следующей вероятности: чупакабра — чужеродный биологический организм с другой планеты.Генетический анализ имеющихся у нас образцов шерсти чупакабры и анализ крови этого существа действительно вызывают настороженность. Полученные результаты свидетельствуют, что данные образцы по своим характеристикам не могут принадлежать ни одному известному земному организму, а, по всей вероятности, принадлежат существу, которое, возможно, является продуктом какой-нибудь генетической манипуляции. Это странное создание — полная загадка для нашего института. Другие предварительные анализы пока еще не получены, однако уже имеющиеся результаты показывают, что изучаемый нами организм совершенно неизвестен современной науке».В связи с этим поговорим о еще одной версии происхождения чупакабры.Любой человек, интересующийся криптозоологией, знает, какую репутацию снискала Пуэрто-Рико в последние годы благодаря частым встречам людей с самыми необычными формами жизни, не признаваемые официальной наукой. Подобные случаи натолкнули местных исследователей на мысль, хотя и несколько экстравагантную, но не лишенную смысла. По их мнению — на территории Пуэрто-Рико проводятся испытания выживаемости искусственных форм жизни, выведенных в частных и государственных лабораториях, спонсируемых крупными корпорациями.Здравомыслящие люди справедливо укажут на то, что истории о секретных исследованиях в Пуэрто-Рико — смешение антинаучного бреда, дешевой фантастики, конспирологии и сюжета «Обители зла». Все так. Но есть что-то необычное в том, насколько часто сообщают разные люди о странных встречах с предположительно разумными формами жизни в одной небольшой стране. Площадь островного государства равна 8869,6 квадратным километрам, население проживает в городах, мелких и крупных деревнях. О чупакабре известно повсеместно, что говорит о двух вещах: либо это таинственное существо перемещается на невозможной скорости, либо оно не одно. По неофициальным данным чупакабру видели от 80 до 90 процентов жителей страны, причем описывают они чудовище приблизительно одними и теми же словами.В правительстве Пуэрто-Рико проблему с разгулом на острове чупакабр отрицают. Конспирологические теории объясняют бездействие властей тем, что эксперименты корпораций покрываются на самом высоком уровне, а молчание несогласных чиновников покупается деньгами, шантажом и угрозами. Фактически страной управляют транснациональные корпорации. Насквозь коррумпированная полиция вместо защиты правопорядка и обеспечения безопасности граждан занимается сокрытием улик, оставленных чупакаброй, и устранением нежелательных свидетелей.Сентябрь 1989 года. В деревне Сабана-Энеас группа крестьян выследила и поймала неизвестное существо, которое они назвали «крылатым змеем». Его посадили в железную клетку и выставили на деревенской площади. Жители деревни тыкали в змея палками, закидывали его гнилыми фруктами и камнями. Веселая забава закончилась вечером, когда в Сабана-Энеас без предупреждения нагрянули пуэрториканские полицейские. Вместе с ними на черных машинах без номеров приехали неизвестные люди в защитных костюмах. Полиция оттеснила зевак с площади, люди в костюмах погрузили пойманное существо в одну из машин и быстро уехали из деревни. Через час деревню покинули и полицейские, перед отъездом посоветовав тамошним жителям помалкивать, если им не хочется исчезнуть навсегда. Все это выглядело натуральными съемками голливудского фантастического блокбастера, если бы не произошло в действительности.Инцидент в Сабана-Энеас привел к тому, что многие стали воспринимать Пуэрто-Рико исключительно секретным полигоном Соединенных Штатов, где проводятся запрещенные в цивилизованном мире биологические опыты, полевые испытания экспериментального оружия, и чупакабра — всего лишь один из его видов, далеко не самый опасный и худший. Нападения чупакабры — эксперимент грандиозных масштабов, проводимый в этой неблагополучной стране с одной целью. Установить, как поведет себя выращенное в лаборатории существо, оказавшись в дикой природе. Ученые изучают поведение чупакабры вне тесных вольеров, выявляя новые повадки и инстинкты своего «питомца». Ради чего? Неизвестно. Возможно, недалек тот день, когда американских солдат заменят неуязвимые твари-убийцы.Если мы без предубеждения отнесемся к показаниям тех, кто пережил контакт с чупакаброй или какими-либо другими чудовищами в Пуэрто-Рико, перед нами неизбежно встанет вопрос: не являются ли эти твари творением рук человеческих, оплаченные тем или иным могучим и тайным спонсором?Истории о бесчинствах чупакабры несложно объяснить рационально. Вполне допустимо, что убийства овец начались с разгула волчьей стаи, а следы проколов на шеях — выдумка «желтой прессы» ради повышения продаж. Дешевые газетенки расходятся как горячие пирожки, люди читают о нападениях неизвестного монстра — и начинается массовая истерия. Любая гибель животного приписывается чупакабре, фермеры поголовно вооружаются, в городах матери и отцы запрещают детям гулять после наступления темноты. Все ждут, что монстр-кровопийца появится, и, конечно, так и происходит. Только никакого монстра в реальности нет. Что есть, так это страх, рождающий чудовищ. Раньше этими чудовищами были драконы, вампиры и оборотни. Теперь — чупакабра.Легендарный кровосос нового времени устроил нешуточный переполох на Британских островах, сестрах-Америках и Европе. Изложить все его похождения в одном материале означало превратить лонгрид в мегарид, вгоняющий вас в уныние. В наши дни мало кто любит читать длинные тексты. Я пошел навстречу пожеланиям читателей, существенно сократив конечный объем статьи. Но работа автора на этом не заканчивается. Не все получилось рассказать, оставшихся у меня наработок с запасом хватит на написание продолжения. Если желаете узнать побольше о появлениях чупакабры на разных континентах и странах — дайте мне знать. Ну, или как вам будет угодно.

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