Два йети десять часов удерживали в плену туриста

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 22:04

Сделано_в_СССР Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 22:04 by

Джейсон Ричардсон (Jason Richardson) опытный 48-летний турист, он совершал восхождение на горы Аппалачи и на многочисленные горные хребты Европы. Но он и представить себе не мог, что его ждало в горах Северной Калифорнии.— Это был поход на один день в 9,5 миль вокруг прекрасного озера Тахо, который должен был закончиться на горе Таллак (Tallac), — рассказывает мистер Ричардсон.Опыт Ричардсона позволял ему закончить маршрут раньше времени и, опять же как опытный турист, он захватил с собой достаточно пищи и воды, чтоб не чувствовать нужды не менее 17 часов.Однако Джейсон оказался слишком самонадеянным и через десять часов похода он сильно устал. Мужчина присел отдохнуть и когда потянулся за бутылкой с водой, висящей на поясе, он вдруг услышал странный гортанный звук, напомнивший ему крик человеческого ребенка.— Я решил, что должен проверить, вдруг там действительно ребенок и он попал в беду. Я поставил бутылку на камни и пошел к кусту, откуда раздался звук.Сразу после этого момента я очнулся где-то в другом месте и у меня сильно болела голова. Я был в большой пещере, откуда-то доносился звук текущей воды. А потом я увидел то, чего никогда не забуду.Там было две фигуры, похожих на медвежьи. Они стояли и, казалось, спорили друг с другом. Звуки их голосов были такие же гортанные, какие я слышал на тропе.Джейсон чувствовал сильную боль в затылочной части головы, и, когда он попробовал коснуться своего затылка, то увидел на пальцах немного крови. Видимо, его сильно ударили кулаком или камнем.— Их руки напоминали руки человека, у них не было когтей и они были без шерсти до локтей. Но туловище и ноги были покрыты густой рыжей шерстью. Причем ноги были покрыты шерстью так густо, что я не мог различить пальцев на ступнях.Я был в ужасе, я не понимал, что происходит. Все это походило на ночной кошмар, и я уже начал думать, что, видимо, я что-то съел или выпил испорченное, и у меня начались галлюцинации.Но все было жутко реально. Руки и ноги у меня при этом были связаны какой-то растительной веревкой, а эти существа стояли совсем рядом и они были очень высокие 8 или 10 футов (2,4 -3 метра).А потом они подошли ко мне и от невероятного ужаса я обмочил штаны. Мне не стыдно об этом говорить, я никогда в жизни не был так напуган. И в этот момент я хорошо рассмотрел их головы.Они мне напомнили головы стервятников, так как их шеи были совсем лысыми. Волосы на головах были рыжими, и в них было что-то воткнуто вроде черных перьев. А глаза их были очень черными и большими.Самый крупный схватил меня за связанные ноги и молча потащил по холодному каменному полу. Я тоже молчал, боясь, что привлеку к себе внимание и разозлю его.А второй, поменьше ростом, вдруг подбежал и сильно пнул меня в грудь и тогда я кажется снова потерял сознание. Когда я во второй раз очнулся, они меня не трогали, но принесли какие-то предметы.Я сидел у стены и мои руки и ноги были развязаны. От усталости я облокотился спиной о каменную стену пещеры и почувствовал, как струящаяся по стене вода затекает за ворот моей рубашки.Вдруг эти существа снова подошли ко мне, ухватили за руки и ноги, поволокли и… выкинули из своей пещеры. Я сильно ударился спиной о камень, но быстро поднялся и побежал так быстро, как мог.Я лишился своего рюкзака и своих запасов еды и воды, что были при мне, но я никогда не бегал еще так быстро. Вскоре я нашел знакомую тропу и добрался до своего автомобиля.Когда я посмотрел на часы, то понял, что был в плену у этих существ около 10 часов. Я никому не сообщал про то, что со мной случилось, это впервые, когда я рассказываю об этом другому человеку (Джейсон Ричардсон связался с журналистом сайта cryptozoologynews.com, чтоб поведать миру о своем случае) .И знаете, что еще? Когда я ехал на машине домой, на опушке леса я увидел, как мне показалось, двух парней с палками в руках, они были высокого роста и с длинными волосами. Я не знаю, что и думать.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Джейсон Ричардсон в горах Северной Калифорнии существа 8 или 10 футов (2 4 -3 метра)

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