Нечто в доме. Часть 2

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:41

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Чувство страха и неминуемой гибели окутало меня. В голове был хаос. Существо начало смеяться. Это было жуткий леденящий душу смех, мало похожий на человеческий. Вдруг все стихло. Я не знаю, сколько просидела на холодном полу. Час, может, и больше. Еле как встав, я начала двигаться к двери, медленно перебирая своими онемевшими ногами. Повернув ключ, я почувствовала зловонный запах. Поняв, что существо не ушло, я отошла обратно к углу комнаты. Раздался смех. Я в ужасе, не зная, что мне делать, начала подходить к окну в надежде, что, разбив окно, я смогу убежать. Но ноги меня плохо слушали. Подойдя к окну, я взяла в руки железный стул, который смастерил мой брат. Встав напротив окна, я с ужасом поняла, что забыла закрыть дверь на ключ от комнаты. Я, быстро разбив окно, хотела спрыгнуть, дверь открылась. Я так быстро спрыгнула с окна, такой ужас я испытывала, какой не испытывал даже ребенок. Конечно, как обойтись без ушибов. Несмотря на них, я побежала в полицию, слава богу, что она была недалеко.Ночь. 3:30.Я тарабаню в дверь. Вдруг она открылась. Вышел какой-то мужчина лет где-то 40.- Здравствуй, гражданка, вы хоть на время смотрели?!Я, захлебываясь в слезах, сказала:- Дома... существо... когда спала...- Тише, тише, пройдемте в дом.После этих слов я все им подробно рассказала.- Знаете номер хозяина?- Да, пишите, 8908...Алексея Петровича разбудил звонок. Это был, естественно, участковый. Все доложив, я добавила, что везде была кровь и кровавые следы, ведущие в прихожую.Хозяин встал с кровати. Подойдя к серванту, он посмотрел на фотографию, которая там стояла. На нем была надпись: "Анапа, 1975" и изображена семья: мама, отец, сын и дочь. Но, в отличие от своих родных, мужчина был одет в желтый мешковатый комбинезон. Рядом с фотографией были газетные вырезки о жестоком убийстве своих родных отцом семейства. Он пришел домой после выступления. Ничего не сказав возмущенной жене на его поздний приход, он взял топор и зарезал ее. Дойдя до комнаты, он зарезал и свою спящую дочь. Сын проснулся от брызгов крови и звука удара об тело. Отец замахнулся топором, но застыл в неуверенности. Увидев его взгляд, он начал смеяться и ушел в прихожую, где повесился на турнике, который там висел.Алексей Петрович, взглянув на фотографию, глубоко вздохнул и сказал:- Опять ты, папа.Мужчина тяжело вздохнул и направился в гостиную, где остывала чашечка кофе.Конечно же, я переехала, мало ли что... Естественно, я боялась возвращаться в дом, я ничего не взяла и уехала. Даже телефон, ведь существо может появиться в любой момент. Теперь я знала, кто убил пожилую женщину, я знала... Это мерзкое существо выглядывало из разбитого мною окна. Оно ухмылялось, теперь я полностью могла его разглядеть при свете дня. То багровое пятно запомнилось мне на всю жизнь, те отростки, напоминавшие корону, все осталось в моем сердце. Конечно, странный рассказ, но у людей свой вкус, верно? Теперь к самому интересному, что же случилось с Алексеем Петровичем?Глотнув кофе, ему показалось, что кто-то пристально смотрит прямо ему в душу. Он слегка повернулся и увидел нечто... Папу, который убил его маму и сестренку.- Папа? - сказал с дрожью Петрович.Не сказав ничего, существо побежало на него и вонзило свои пальцы прямо в горло Алексею. Кровь сочилась из раны, Алексей Петрович терял сознание.- За что, папа?!Его отец только прорычал в ответ. По какой причине он убил его, осталось загадкой... Может, он не закончил свое дело, убив семью и не убив своего собственного сына...Автор: Erika Roberts.

Ключевые слова: Страх ужас убийство

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