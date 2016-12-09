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Творческие истории

Белый хлад

Я снова вижу этот ужасный сон…

Все вокруг окутало царство вечного снега и льда… Солнце над головой одаривает землю тусклым светом, едва ли способным развеять ту многовековую тьму, в которой прибывает большая часть планеты. В лицо дует северный ветер, заставляя тело дрожать от нестерпимого холода. Все вокруг - это сплошное белое пятно, из которого грязными разводами вырисовываются силуэты городов и существ, которых давно нет. И только мерное дыхание богов, которое так легко спутать с вибрациями самой земли, позволяет понять, что где-то еще, в самом центре земли, осталась жизнь… Они еще спят, не подозревая того, что мир, который они покинули во времена вечной мерзлоты, наконец завершил свой цикл и вернулся к своим истокам…

Но вот, наконец, древние титаны открывают глаза и из их разлепившихся уст раздается Шёпот, обращенный к вселенной, такой огромной и недоступной… Они поднимаются из своей колыбели, чтобы вновь обогреть своим дыханием мерзлую землю. Их удается увидеть лишь на мгновенье, прежде чем я снова открою глаза в нашем мире…

Каждый раз, когда я просыпаюсь, этот кошмар покидает чертоги моего разума, чтобы вновь настигнуть меня во время сна. Увы, но это, как и многое другое – есть великая плата, за великое знание, которое я посмел выторговать у существ вне нашего понимая. Каждый раз видеть начало и конец мира, частью которого я являлся, в своих снах – наверное, единственное, что осталось у меня от человека. Ибо больше считать себя таким я не могу…

Мой рот был зашит нитью судьбы, дабы я не смог более кому-либо рассказать о прошлом, настоящем и будущем всего, что было и будет… Мои пальцы, способны начертить только иероглифы, читать которые больше никто не может, даже их давно сгинувшие создатели, предстающие предо мной безликими тенями, перестали понимать свое создание…

И я, лишенный возможности общаться с себе подобными, стал бессмертным изгнанником, чьими спутниками стали голод, жажда и нестерпимый холод. Я не могу находиться в человеческом жилище, ибо перед широко раскрытыми глазами предстаёт полотно жизни, все, начиная с первого вдоха и последнего хрипа всех, кто в нем обитает. Да и если бы я мог поведать о том, что вижу, то все равно примитивный человеческий мозг не смог бы объять такой информации и попросту сгорел бы, в искре познания.

Да и есть ли мне дело до этого ничтожества, что лишь мгновенье перед моим лицом? Лицом, которое чувствовало на себе тепло неисчислимого количества звезд и холодное касание вечности? Конечно нет! Но вот, кроме великого знания, больше ничего я не попросил… По сути, я лишь жалкая пародия, насмешка тех, которые решили подыграть моей дерзости. Ведь я могу только безучастно смотреть на все это, пока эти великие существа, гордые и равнодушные, воротят судьбами мира. Пускай я сумел сравниться с ними, но я остался человеком!

И как любого человека, меня гнетет одиночество… У меня нет рта, но я хочу кричать о той боли, что причиняет мне одиночество… Не в силах я больше его терпеть… И вот, очнувшись ото сна, я решил добраться до колыбели белого хлада, дабы мое иссохшее тело сковал тот самый лед, на котором остались следы тех, что ныне спят под землей… Пускай эту записку никто и никогда не сможет прочитать и имя ее автора навеки будет забыто… Мне все равно… Надеюсь, что когда атланты расправят свои плечи, я смогу с ними заговорить, ведь они, как никто другие, понимают всю беспомощность и тоску холодного, как гранит, знания…

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:36
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 11:36 by АкисПросмотров: 155Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Познание холод одиночество авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 12:31
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Мне понравилось, но не надо было про записку. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#2 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 12:51
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Очень понравилось, давно не заглядываля в этот раздел
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Зарегистрирован: 29.10.2014
     
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