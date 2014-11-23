Вечная расплата

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 04:33

Причина: Стилистика автора сохранена

Mr. D Просмотров: 349 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 04:33 by

Дверь придорожного кафе резко раскрылась, ударив стену так, что с нее отвалились остатки штукатурки. Из темного помещения, под унылую песню из девяностых, в режущем слух исполнении какого-то выпивохи, вывалился парень.«Нет, только не снова, Господи…»Упав на четвереньки, он тут же освободил содержимое желудка. Рвота попала на руки, но его это сейчас не волновало. В алкогольном ступоре он всматривается в желтоватую массу, угадывая в ней только что съеденный салат.– Ну, ты че? Куда сорвался-то? – в сопровождении все той же заунывной песни из кафе вышли двое.Прямо сейчас исполнитель брал самую высокую ноту, на какую только способен, вываливая на слушателей свои душевные муки.Парень, чуть не упав, встает и быстро идет к машине. Вестибулярный аппарат, отравленный не лучшего качества водкой, заставляет весь мир вокруг него ходить ходуном, отчего парень вынужден маневрировать, как фигурист на льду. Высший балл, приятель, забирай свой приз.Ярость разрывала его на части, но маленький кусочек разума, еще не задушенный алкоголем, кричал, заставляя его покинуть кафе, чтобы не наделать глупостей.– Эй, тебе за руль нельзя! – поддерживая друг друга, двое пустились в погоню за другом.На их лицах искрились тупые улыбки людей, полностью оторванных от реальности.«Не хочу, я не хочу садиться за руль! Почему тело не слушается…»Дверца хлопнула, капли недавнего дождя слетели со стекол. Парень нажимает кнопку и блокирует дверь.«Нет, не закрывай, оставь ее открытой…»Так что его дружки его не остановят. Глупый ремень не лезет в прорезь. Черт с ним. Проблемы с координацией не дают руке вставить ключ в зажигание, она извивается словно змея.Щелк! Автомобиль недовольно похрипел, но завелся.Стук в окно. Дружки наконец доковыляли до машины. Для них этот путь, наверное, показался марафоном.«Разбейте стекло, умоляю, сделайте хоть что-то!..»– Ну, все, не дури. Давай решим все дипломатичным путем, – последняя фраза оказывается слишком сложной для еле стоящего на ногах человека, поэтому она искажается во что-то совершенно невообразимое, и двое начинают хохотать.Парень вдавливает педаль в пол (как бы он сейчас хотел так же вдавить свой ботинок в голову той суки), двигатель ревет, и машина трогается, разбрасывая за собой щебень.Машина виляет по мокрой дороге. Стрелка спидометра описывает дугу, не собираясь замедляться. На приборной панели пластиковый кот мотает головой. Только вот обычно он соглашался, кивая вверх-вниз, а теперь почему-то размахивает из стороны в сторону, будто осуждая действия хозяина.В кабине запахло рвотой, покрывавшей руки парня, а теперь еще и руль.В его голове замелькали картинки. Он выходит из туалета, его девушка в компании какого-то незнакомца. Они о чем-то говорят и смеются. Незнакомец кладет руку (свою грязную лапу) ей на колено (на ее прекрасное колено. На ЕГО колено!), она нервно озирается и смахивает ее, но не уходит. Незнакомец целует ее в щеку.В тот день все выпили немного больше, чем было нужно.«Только не закуривай. Пожалуйста, хоть бы в этот раз я забыл сигареты…»Но в этот раз все было по-прежнему. Каждый раз все происходит именно так, как в тот день.Стрелка спидометра уже подобралась к отметке 180. Водитель, пролетая по встречной, сигналит парню, видя, как автомобиль зигзагообразно передвигается по дороге. Парень включает прикуриватель и начинает хлопать по карманам куртки. Нащупывает помятую пачку, которая тут же выпрыгивает из непослушной руки. Он наклоняется и обшаривает пол. Проклятая пачка будто специально спряталась. Вторая рука начала медленно уводить руль влево. Но парень вовремя опомнился и выровнял автомобиль, чуть не улетевший в кювет. Он достал сигарету и подкурил. Едкий дым заполнил кабину, перебив вонь от рвоты.«Хватит, прошу! Все!..»Кот на приборной панели замотал головой еще сильнее, но его хозяин был полностью погружен в свои затуманенные мысли, где он упивался триумфом, который наступит, когда он все выскажет этой мрази и заставит ее извиняться. Она будет извиняться!Непослушная рука хватает сигарету не в том месте, и уголек обжигает пальцы парня, и тот роняет окурок себе на штаны. Он тут же принимается стряхивать его, панически размахивая свободной рукой. Всего на секунду машина выезжает на встречную полосу.«Хватит! Хватит! Нет!..»В этот момент в его глаза ударяет яркий свет, он поднимает их и видит, как к нему с огромной скоростью приближается автомобиль. Всего за мгновение до столкновения он успевает заметить испуганные лица молодой пары. В это мгновение разум его был настолько чист и адекватен, что эту картину он успел рассмотреть в мельчайших деталях. Видимо, для того, чтобы она въелась в его мозг навсегда.Оглушительный удар. Свет потух.Он приходит в сознание, когда спасатели пытаются вытащить его изломанное тело из искореженного куска металла. Может быть, это все сон?Уже начало светать.В десяти метрах от себя он видит машину молодой пары. На асфальте рядом лужа крови, осколки стекол и три тела, накрытых черным брезентом. Третья фигура была меньше остальных. По лицу парня заструились слезы, смешиваясь с кровью. Он пытался кричать, но крик был лишь в его голове, пытался убежать, но ни один мускул в его теле не шевельнулся.«Что я наделал? Господи, что я наделал? Убейте меня, прошу…»Рядом с третьим телом валялся изодранный белый мишка, местами испачканный кровью, которая уже запеклась.Парень начал вопить и извиваться, но никто его не слышал. Вокруг копошились люди, были слышны звуки сирен.Вдруг картинка перед его глазами начала замыливаться, а потом все исчезло.Когда он открыл глаза, его встретил гнетущий интерьер больничной палаты. За окном лил дождь.До парня донесся звук собственного мычания, он чувствовал, как колотилось его сердце. Рядом стояла медсестра со шприцем в руке.Подошел низенький старик. Он вынул из кармана платок и вытер парню длинную нить слюны, свисающей из открытого рта, а затем поправил лежащую на плече голову. По его бледному лицу, не выражавшему никаких эмоций, медленно скатывались слезы.Парень продолжал мычать.– Какой беспокойный пациент нам достался, – посмеялся он. – Уже вторую неделю с вами мучаемся. Сестра, поставьте ему успокоительное, пусть немного отдохнет. И закройте шторы, от такого вида любой волком завоет.«Пожалуйста, только не опять, я больше не смогу, нет!..»Холодная игла впрыскивает в бесчувственную плоть лекарство, и парень теряет связь с реальностью, уплывая в глубины своего сознания. Напоследок он слышит скрипучий голос старика: «Жалко его. Всю жизнь проведет в вегетативном состоянии. Сколько работаю, а все никак не привыкну».Дверь придорожного кафе резко раскрылась, ударив стену так, что с нее отвалились остатки штукатурки. Из темного помещения, под унылую песню из девяностых, в режущем слух исполнении какого-то выпивохи, вывалился парень…

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