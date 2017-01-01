Одинокий

grimse Просмотров: 96 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:35 by

Я спал. Как вдруг сквозь сон я услышал звуки взвывающего пылесоса, шум льющейся воды и звон моющейся посуды. Мать снова шумит! Говорил же, чтоб делала свою идиотскую, никому не нужную, кроме нее самой, уборку, когда проснутся все.- Мама! Ну сколько можно, каждый день одно и то же. Я могу выспаться хоть один раз за все свои летние каникулы? Чтоб вы все провалились!- А ты матери бы не хамил, а помог. Если бы не я, давно бы в собственном мусоре по уши завяз.Уже было хотел огрызнуться в ответ, но решил провести этот день без скандалов и ссор. Не выспавшийся, помятый и злой, я, пробравшись по мокрому полу, зашел в ванную комнату, хлопнув дверью. Я смотрел на себя в зеркало и думал, как было бы классно хоть на день оказаться в городе совсем одному... Умывшись и приняв душ, я отогнал от себя такие мысли и пошел завтракать.Была середина лета, поэтому все друзья разъехались кто куда, а я один, как последний лох, остался в душном и грязном городе. Шел пятый час, как я просиживал за компьютером, уже совсем затекли ноги и болели глаза. Бросил взгляд в открытое окно, возникло желание пройтись по вечернему городу.На улице было тепло, пели птицы, а вокруг бегали дети. Это мое самое любимое время, когда еще не стемнело, а солнца как такового нет. Небо заливалось малиновой краской. Я сидел на лавочке в парке, который находится недалеко от дома, наблюдая за людьми. Куда они идут? О чем они думают? Мне неизвестно. Вот мимо проходит девушка с коляской, а вон там сидит малышня в песочнице, весело треская песок, пока их мамаши увлечены разговором. Недалеко идет парочка, держатся за ручки. Молодые совсем. В ресторане неподалеку раздаются пьяные выкрики «горько», сегодня там свадьба. Идет с работы сосед, важно втирая какой-то бред по телефону своим клиентам. Я обернулся в сторону, через пару скамеек сидел одинокий мужчина. Говорят, недавно овдовел. Наш город - откровенная провинция. Но зато аккуратный, чистый и ухоженный. За своими мыслями я и не заметил, как совсем стемнело, детские голоса стихли, а их заменили громкие голоса нашего местного быдла, сопровождающиеся трехэтажным матом и звуком бьющихся бутылок. «Пора убираться», - подумал я и поднялся со своего места.Зайдя домой, я понял, что матери нет, на комоде лежала записка: «Сынок, буду поздно, ложись спать и не жди меня. Не беспокойся и не звони, я буду занята».Что же, я ее понимаю, она уже несколько лет после развода старается устроить свою личную жизнь, да все не везет. Надеюсь, в это раз все пройдет удачнее. Мысленно пожелав ей удачи, усмехнулся.Весь оставшийся вечер провел за просмотром ящика. Какую же бессмыслицу крутят, промывая зрителям мозг, но удивительно, что все с удовольствием это дерьмо поглощают.Утром я проснулся, но не от того, что мама снова делает уборку, а от криков моего зомбоящика. Я уснул под него, даже не заметил. Я прошелся по квартире несколько раз, понял, что я совершенно один.- Мама, ты дома? - бросил я в пустоту длинного коридора.Тишина. Я громче переспросил еще раз. Ничего. Волноваться рано, ведь вполне возможно, свидание получилось «с продолжением». Пока чайник кипятился, я подошел к окну, чтоб его открыть. Что-то явно не так. Тишина. Абсолютная. Нет шума машин, голосов и прочих звуков, которые обычно доносятся с улицы. Я выглянул в окно. Окинув взглядом двор, я понял, что он совершенно пустой. Высунулся уже до пояса, чтоб увидеть другую часть улицы, где тоже никого не было. Стало не по себе. Я решил отогнать плохие мысли за просмотром любимого сериала. Серия за серией, и вот уже 5 вечера. По-прежнему тихо. Я не на шутку испугался. Бросив сериал, я надел первое, что попалось под руку, и вылетел на улицу. Я шел по дороге, шел и не понимал, что происходит. Где все? Куда все подевались? Я шел куда глядят глаза, в надежде встретить хоть кого-то, но я был совершенно один.Я обошел весь город, стало темнеть. Темнота все наступала, с ней нарастала моя тревога. Я побежал. Я не знаю, почему или от чего, но я бежал так быстро, как не бегал никогда. Я бежал до самой квартиры. Забежав домой, я закрыл за собой дверь на все замки, дополнительно подперев стулом, и сел перед ней. Я смотрел в пустоту и чувствовал, как тело невольно раскачивается вперед и назад, прямо как у психов из разных фильмов. Сколько я так сидел - не представляю. Слезы катились из глаз, я вспомнил, как прошлым утром пожелал всем провалиться и о своем желании остаться в городе одному. Приступ моей сентиментальности прервал резкий удар в мою дверь. Я подскочил от страха, сердце ушло в пятки, я чувствовал, насколько сильно я побледнел. Я замер и смотрел на дверь. По ней кто-то, а может и что-то, царапал и стучал. Медленно попятившись назад по коридору, не сводя глаз от входной двери, я нащупал ручку двери в свою комнату и быстро заскочил в нее. Я спрятался в шкафу и просидел там до самого утра.Я осмелился выползти из своего убежища, только когда в щели дверей я увидел свет. Из комнаты по коридору на кухню я бежал с закрытыми глазами, лишь бы не видеть эту проклятую дверь. Я ухватил огромный мясницкий топор, который лежал на самом высоком шкафу за ненадобностью. Вот его время и пришло... Я крался по коридору, прячась за каждый предмет, который был на моем пути. «О, Боже, крадусь по собственной квартире, как жалкий воришка...» - подумал я, в то время как уже подобрался к двери.Я решался минуты три к ней подойти вплотную. Я медленно отодвинул стул в сторону, стал тихо проворачивать затвор замка, делая это очень медленно. На выдохе резко открыл дверь, замахиваясь топором. На площадке никого не было, но то, что я увидел на своей двери, заставило мурашки пробежать по всему телу. Вся дверь была расцарапана и покрыта вмятинами. Царапины были длинными и глубокими, будь дверь обычной деревянной, то насквозь бы была пробита... Что это было? С этого момента я решил вести себя максимально тихо. Зайдя в квартиру, я завесил тряпками все окна, чтоб свет из квартиры никого не привлекал. Снова забаррикадировал дверь. Я сидел и ждал. Из квартиры я не выходил несколько дней. Еда стала заканчиваться, начались перебои с электричеством. Я решился выйти на улицу, чтоб найти себе пропитание. Нашел топор и рюкзак.Выйдя из подъезда, я сильно зажмурился, успев за три дня отвыкнуть от яркого солнечного света. Я крался по улице, прислушиваясь к каждому шороху. Я живу в центре, поэтому магазин долго искать не пришлось. Через пару минут я стоял у дверей огромного торгового центра. Помимо автоматических дверей, на другой стороне были служебные входы с обычными дверями, которые не были закрыты. Я шел по громадному зданию, где была куча различных магазинов. «Вот детские мечты и сбываются...» - подумал я, на секунду забыв о пережитой ночи.Витрины пестрели красивыми безделушками, которые по пути я рассматривал. Страх ушел, я почему-то чувствовал себя в полной безопасности. Наконец я добрался до продуктового магазина. Зашел в торговый зал, и у меня в голове родилась крутая, как мне казалось, идея. Уж очень всегда хотелось провести рукой по прилавку и смахнуть с него весь товар в корзину. Корзины у меня не было, поэтому все с грохотом повалилось на пол. Я набил рюкзак едой и уже собрался уходить, но не тут-то было... Я услышал рычание где-то в лабиринте высоких прилавков. Я стоял, не шевелясь, страх душил, на лбу проступил холодный пот. Я попятился назад и спрятался за ящики, которые стояли между рядами, и стал наблюдать.Из-за стеллажей вышло оно. Нечто, ростом как два меня, не меньше... Я вцепился в эти ящики с такой силой, что ногти побелели. Это тело, с ободранной кожей на спине, откуда ошметками падали куски мяса, с черными глазами, искало меня. Оно чувствует мой запах. Я закусил кулак, чтоб не завопить во все горло. Эта тварь прошла дальше, я медленно дополз до соседнего ряда и побежал, в панике я запутался в этом чертовом магазине и забежал еще дальше от выхода. Я слышал, как оно идет в мою сторону, судорожно оглядываясь по сторонам, я увидел кладовку, не раздумывая, я забежал туда. В спешке я не закрыл дверь до конца, сам стоял между невысокими узкими шкафчиками с разной химией, швабрами и тряпками. Оно остановилось недалеко от кладовой, где прятался я. Стояло и оглядывалось. Мне ничего не оставалось, как ждать. Резкий запах химии для уборки начал щекотать мне нос. Только этого не хватало! Я медленно поднес руку к лицу и зажал пальцами нос. Но это не помогло, я чихнул, задев плотно стоящие шкафчики, из которых попадали разные банки. Я стоял в ужасе и ждал, что будет дальше. Чудовище мгновенно отреагировало на звук и побежало в мою сторону. Я громко закричал и втопил в сторону касс. Перепрыгнув через ограждения, я выбрался в холл с магазинами. Оно бежало за мной, узкие проходы между кассами задержали это существо.Найдя наконец выход, я оказался на улице. А эта дрянь все не отставала. В погоне за мной задела своим хвостом одну из машин у торгового центра. Цепью заорали сигнализации машин, и я видел, как со всех переулков потянулись эти создания на шум. В истерике я начал метаться по парковке, не зная, что делать. Когда один из них уже был буквально в паре метров от меня, я быстро побежал в сторону своего двора, не оглядываясь. Когда я остановился и упал на колени от усталости, мне по спине полоснули когтями, они до меня добрались. Оно ухватило меня за горло, и я зажмурил глаза. Перед глазами пронеслась вся жизнь. Единственное, о чем я успел подумать, - это то, что, может, оно и к лучшему. Пусть меня сожрут сейчас. Долго ли я протянул бы совершенно один? Господи, лучше бы меня всю жизни будили звуки уборки, раньше так раздражающие меня. Я надеюсь, все это дурной сон. «ПРОСТО ДУРНОЙ СОН!» - выкрикнул я что есть сил, открыл глаза и понял, что я проснулся в своей постели, было утро, на комоде лежала записка от матери, а на улице - тишина...

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