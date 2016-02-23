Джефф. Ремейк

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:37

Причина: Стилистика автора сохранена

Fahrengeit Просмотров: 151 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 18:08 by

Отряд полиции ворвался в дом. Но они опоздали. Их взгляду предстала жуткая картина: пол, стены и даже потолок были забрызганы кровью, в воздухе витал отвратительный запах вывороченных кишок, сукровицы и крови, а на кровати лежало два трупа – мужчина и женщина. Обоим было лет по пятьдесят. На лицах застыла маска ужаса, смешанного с удивлением. Лейтенант сплюнул и спрятал пистолет в кобуру.- Осмотрите комнаты, – сказал он. – В участок отправляемся через пятнадцать минут. Неохота с пустыми руками уходить.С этими словами он, преодолевая отвращение, подошел к кровати на цыпочках, стараясь не выпачкать все ботинки кровью. Мда, даже на такой работе к подобному сложно привыкнуть. Тела были изуродованы до неузнаваемости. Это ж каким жестоким зверем надо быть…- Лейтенант, тут еще один труп! – донесся голос из соседней комнаты.Но он даже не обернулся в ту сторону. Предстояло действительно сложное дело - ведь сложно найти какие-либо следы в этой кровавой жиже, да и наверняка убийца позаботился, чтобы не осталось ни малейшей зацепки. Лейтенант отвернулся и пошел в ванную комнату. Треснувшее зеркало, в раковине пятна крови. Интересно… Ну, ладно, с этим еще предстоит разобраться.***Звон будильника вывел Эллис из сна. Потянувшись, она взглянула на часы – пора собираться, а то и опоздать недолго.Наспех одевшись, она пошла в ванную и умыла холодной водой заспанное лицо. Потом отправилась на кухню и, наспех перекусив парой бутербродов, вышла наконец из дома.Путь к остановке занял пять минут. В ожидании школьного автобуса она обратила внимание на человека, стоявшего по ту сторону дороги. Он был одет в белую толстовку и темно-синие джинсы, а лицо его почему-то было замотано шарфом по самые глаза. Девушка могла поклясться, что он смотрит прямо на нее, причем смотрит неотрывно. Ей стало не по себе, но в следующий миг подъехал автобус, и она поспешила зайти внутрь и, выглянув в окно, заметила, что незнакомец уже исчез. Пожав плечами, девушка отвернулась и надела наушники.Эллис успела вовремя – преподаватель как раз начал перекличку присутствующих. Быстро шмыгнув на задний ряд, она села и почти не вслушивалась в слова преподавателя, лишь раз откликнувшись, когда он назвал ее имя.Сегодня речь пошла о загробном мире и жизни после смерти. Эллис не выносила подобных лекций – ей просто было скучно, поэтому она снова надела наушники и слегка прикрыла глаза.Внезапно дверь аудитории открылась. Эллис машинально посмотрела туда и едва не вскрикнула – вошел тот самый незнакомец, так пристально рассматривавший ее на остановке. Его лица по-прежнему не было видно из-за шарфа. Он молча проследовал ко второму ряду и уселся, смотря лишь на преподавателя. И через минут пять поднял руку.- Да, молодой человек?- Скажите, профессор, - его голос был слегка приглушенным, - а если человек умер, но душа осталась в этом мире, как отправить ее туда, где ей место?Вопрос был хоть и по теме, но очень неожиданный для преподавателя. Все же он ответил:- Ну, многие души, согласно поверьям, не могут уйти, если у них осталось незаконченное дело, а также, если они не нашли достойного захоронения.- То есть, если тело похоронить по-человечески, дух обретет покой?- Вы все правильно поняли.- Что ж, спасибо большое, профессор, – парень неожиданно поднялся и направился к выходу.Перед тем, как дверь закрылась, он поднял глаза и внимательно взглянул на Эллис. Его глаза сощурились…***- Да как же вы не досмотрели-то?! – лейтенант был вне себя от злости.Вызов в 2 часа ночи, да еще и в морг, просто великолепно!- Так мы же не виноваты… - потупив глаза, пробормотал главврач. – Воскресенье как-никак, кто ж на работе мог остаться в такое время?!- А дежурных, что, не было?! – казалось, представитель закона сейчас просто взорвется.Собеседник промолчал, не решаясь поднять глаза. Лейтенант и так понял, что дежурный совсем пьяный был. Лейтенант вздохнул – ну, что с них взять? Да и, правда, случай из ряда вон выходящий.- Чье тело хоть похитили? – спросил он.- Парень какой-то, - главврач явно был рад, что гнев того утих. – Два дня назад поступил к нам. Жутко покалеченный.Лейтенант почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Судя по всему, это был тот самый парень, чье тело они нашли в том самом доме. Третья жертва. Но зачем кому-то похищать его труп? И вообще, кому? Да уж, ситуация.Дело – полный глухарь. Соседи молчат как рыбы – явно до смерти запуганные. Но в том, что они знают убийцу, лейтенант не сомневался. Вопрос в другом – как заставить их говорить?Лейтенант развернулся и вышел из морга, погруженный в тяжелые мысли.***Странного незнакомца уже четыре дня не было видно, и Эллис начала понемногу забывать о нем.Тем временем в городе начали происходить жуткие вещи: едва ли не каждый день пропадали люди. Некоторых из них находили убитыми самым жестоким образом, следов же других так и не удалось обнаружить. Убийцу никто так и не видел. Он не оставлял никаких следов, ничего, что могло бы натолкнуть на мысль о его личности. До Эллис такие слухи доходили редко – новости она не смотрела, а мать боялась травмировать ее психику. Но долго так продолжаться не могло.- Да ладно тебе, мам, я надолго не задержусь, – девушка поцеловала маму в щеку и радостно выбежала на улицу, где ее уже ждал ее парень.Сев в автомобиль, они направились к парку, находящемуся в шести кварталах от их дома. Это было излюбленное место Эллис с самого детства – здесь они каждый день гуляли с родителями, наслаждаясь природой и пением птиц. Частенько устраивали пикники, иногда затягивающиеся до самой ночи. И вот теперь они с Питером продолжили семейную, так сказать, традицию.Автомобиль остановился у входа в парк. Они вышли и, взяв друг друга под руки, двинулись вглубь. Было очень тепло – летний вечер во всей своей красоте. Солнце, клонясь к западу, бросало последние лучи на листву, окрашивая её позолотой. Эллис и Питер сели на небольшую скамейку и, прижавшись друг к другу, наблюдали, как вокруг них сгущаются сумерки. Вскоре включились фонари, распугивая темноту и не давая ей поглотить парк. И именно их свет осветил одинокую фигуру, направляющуюся прямо к ним. Эллис вскрикнула – это был тот самый незнакомец. Да, вот толстовка и шарф, натянутый до самых глаз.Питер поднялся на ноги. Тем временем незнакомец подошел уже вплотную и пристально посмотрел вначале на застывшую Эллис, а потом на Питера, словно оценивая его.- Ты кто? Что тебе надо? – спросил парень, и тут же мощный удар в челюсть отбросил его далеко в сторону.Эллис закричала. Незнакомец взял рукой свой шарф и медленно снял его с лица. В тусклом свете Эллис увидела жуткую белую кожу, напоминающую чешую, и широченный рот, явно когда-то разрезанный ножом. От ужаса девушка не могла сдвинуться с места. Но тут очнувшийся Питер набросился на незнакомца сзади и отшвырнул его в сторону.- Беги! – закричал он девушке. – Беги!Эллис послушалась и бросилась к выходу из парка. Но потом обернулась. На ее глазах незнакомец схватил Питера за горло и с легкостью оторвал его от земли, после чего последовало неуловимое движение пальцев, и Питер упал обратно со сломанной шеей. Эллис ничем не могла помочь. Она вновь бросилась бежать. В спину ей донесся приглушенный голос:- Меня зовут Джефф! Запомни и готовься к нашей следующей встрече.***Всю следующую неделю Эллис не выходила из дома. Она заперлась у себя в комнате и первое время только рыдала. Мать сумела добиться справки у врачей о нездоровье девушки. Друзья часто пытались навестить ее, но она никого не хотела видеть. Даже полиции не удалось вытянуть из нее хотя бы что-то вразумительное. Все, что им удалось узнать, - это то, что парень по имени Питер был убит неким чудовищем, монстром, даже не похожим на человека. Они прочесали весь парк, но, опять же, никаких следов не нашли, даже тело пропало. Но не поверить Эллис они просто не могли – далеко ведь не первый подобный случай за последнее время. Но убийца по-прежнему был неуловим. Казалось, что орудует какой-то взбесившийся призрак. Так продолжалось, пока в полицейский участок не пришла молодая женщина, назвавшаяся Барбарой. Она была соседкой убитой семьи.- Вы знали убийцу? – спросил лейтенант, сидя прямо напротив женщины и периодически потягивая виски из стакана.- Конечно, - Барбара всхлипнула и вытерла лицо платком. – Вы можете не поверить, но этот монстр – сын убитой в том доме семьи.Лейтенант едва не захлебнулся во время очередного глотка. Вот это поворот!- Но что могло толкнуть его на такое?- Понимаете, у него был конфликт с местными парнями. Они весь тот район в страхе держали. Но Джефф сумел дать им отпор. Он в одиночку прикончил всю их троицу, однако последний из них поджег его. Бедный мальчик провел в больнице долгое время, но из-за огня его лицо изменилось просто ужасно… Простите, можно глотнуть? – женщина указала на стакан.Следователь молча придвинул к ней виски. Отхлебнув немного, она продолжила:– Кожа сильно побелела, а волосы почернели и стали жесткими, как наждак. Так вот, после того, как он увидел то, что с ним случилось, он словно стал одержим. Он собственными руками разрезал себе рот, ибо, по его словам, улыбаться ему было больно, а потом расправился со всеми, кто был в доме. Вот и все начало его истории… Лейтенант, прошу вас, остановите его. – Барбара вновь заплакала. – Кто знает, сколько он еще убьет. А ведь не успокоится, это я вам гарантирую. И еще одно – он обладает неимоверной силой, которая не поддается никаким объяснениям. Будьте осторожны, прошу Вас.- А я в свою очередь гарантирую, что теперь ему точно не выкрутиться, – лейтенант залпом выпил оставшееся виски и помог женщине подняться. – Идите домой, Барбара. Отдохните. Не бойтесь, за вами будут присматривать.Когда Барбара вышла, он подошел к телефону.- Собирайте группу. Мы идем ловить монстра.***Барбара не могла вернуться домой сразу. Ей казалось, что лицо Джеффа смотрит на нее из каждого угла. Поэтому она поехала в ближайшую гостиницу. Полицейская машина, следующая за ней, придавала женщине моральных сил.Такси остановилось у входа. Расплатившись, женщина вошла внутрь и сняла небольшой номер на втором этаже. Оказавшись в комнате, она сразу рухнула на кровать. Усталость взяла свое, и она быстро уснула, но долгим сон не оказался. До боли знакомый голос вывел ее из забвения:- Ты предала меня.Она мгновенно вскочила на ноги. Джефф стоял прямо перед ней. На нем в этот раз не было шарфа, а и без того широкий рот скривился в зловещей ухмылке. Руки он почему-то держал за спиной.- Джефф… - прошептала Барбара. – Кем ты стал? Кем? Господи, неужели эти трое отморозков могли так повлиять на тебя?- Не в них дело, Барбара, – Джефф покачал головой. – Я просто нашел себя, и мне это нравится. А ты… Напрасно ты пошла в полицию, ох, напрасно. Я ведь не хотел убивать тебя, но ты не оставила мне выбора.Барбара попятилась. Из ее глаз брызнули слезы отчаяния.- Имей в виду, - сказала она, - за мной присматривают. Тебя поймают сразу же.Джефф рассмеялся, закинув голову назад. Его лицо приобрело совершенно безумное выражение.- Ты не про них случайно? – он протянул руки вперед.Барбара громко закричала, когда на ковер упали две головы полицейских и, прокатившись, ударились ей об ноги. А Джеф продолжал хохотать. Казалось, этот смех было слышно даже на улице. А женщина от ужаса не могла даже пошевелиться… Джефф умолк и, вытащив из-за пояса нож, вымолвил:- Спокойной ночи.Барбара закрыла глаза, желая, чтобы все закончилось быстро. Но… удара не последовало. Вновь открыв глаза, она увидела, что Джефф развернулся к двери и не двигался. Барбаре показалось, что он чего-то испугался. И тут неожиданно его сорвало с места и бросило в окно. Выломав спиной раму, он, пролетев еще метра три, рухнул вниз. Барбара посмотрела в сторону двери. Там застыла человеческая фигура. Что-то в ней показалось женщине жутко знакомым.- Лью?.. – неуверенно пробормотала она, но в следующий миг фигура исчезла.***Происшествий не было уже пять дней. Понемногу ситуация начала успокаиваться. Барбара вернулась в свой дом. Она никому так и не рассказала о призраке, спасшем ее от Джефа. Засада у дома убийцы закончилась ничем, и полиция уехала, решив, что все позади.Джефф стоял у могилы, выкопанной им не так давно. Он больше не улыбался, напротив, выглядел каким-то грустным.- Как же так, Лью? – заговорил он. – Я же похоронил тебя. Ты не мог остаться, никак. Но у меня осталась еще жертва, и теперь ты мне не помешаешь. Ты уже дважды вмешивался, однако только тогда, когда я нападал на знакомых нам людей. Значит, до остальных у тебя дела не будет.С этими словами он развернулся и двинулся обратно. Его путь лежал к дому Эллис.Эллис сидела на кухне. Она наконец вышла из своей комнаты и завтра собиралась пойти в университет. В конце концов, прошлого не изменить – надо как-то жить дальше. Тем более что друзья звали ее на пикник за город. Мама только одобрила – она радовалась, что дочь приходит в себя.Часы пробили полночь. Эллис поднялась и, потянувшись, отправилась в комнату, когда в дверь вдруг позвонили. Сердце на секунду екнуло – кто же мог придти в такое время? Через миг звук открывающийся двери и жуткий крик матери сорвали ее с места и заставили броситься туда. Ее глазам предстала жуткая картина – у входа стоял Джефф и за горло держал ее мать высоко над полом.- Я же говорил, будь готова, – знакомая ухмылка… - Надеюсь, ты ждала меня.Он подтянул женщину ближе к себе, а потом просто свернул ей шею и отбросил в сторону. Девушка почему-то ничего не почувствовала. Она с каменным выражением лица посмотрела на обезглавленное тело, после чего перевела взгляд на Джеффа.- Доволен, ублюдок? – чужим для себя голосом заговорила она. – Только и умеешь, что убивать. Ты убил собственную мать, отца, брата, а теперь собрался весь город перерезать? А вот черта с два!Джефф перестал ухмыляться, когда Эллис сорвалась с места и, оказавшись пред ним, с огромной силой врезала ему между глаз. Его подбросило в воздух, и он, дважды перекувырнувшись в воздухе, врезался в стену. Девушка изумленно посмотрела на свои руки.- Не бойся, – прозвучал у нее в голове мужской голос. – Теперь мы раз и навсегда покончим с ним.Джефф поднялся. Он был ошеломлен, однако понял, кто на самом деле перед ним.- Лью, проклятье, КАК?! Я же похоронил тебя, черт, ПОХОРОНИЛ! Какого черта ты опять вернулся?!- Да, ты прав, – Эллис говорила мужским голосом. – Но ты хреново прослушал лекцию, а зря. У меня еще осталось дело в этом мире.Джефф заорал и бросился вперед с ножом. Но Эллис легко перехватила его руку, и вот уже он сам трепыхается у нее в ладони, поднятый вверх.- Вот и все, брат. А ведь я любил тебя!***Лейтенант сам выбил дверь и во главе отряда ворвался в дом. Они увидели тело женщины и мертвого Джеффа, лежащего рядом со скрученной шеей. Эллис сидела над телом женщины и рыдала, покачиваясь со стороны в сторону. Девушку подняли и отправили в ближайшую больницу…Дело было закрыто. Однако люди и теперь боятся Джеффа. Его имя еще надолго врезалось в память жителей небольшого американского городка…

Ключевые слова: Убийства маньяк призрак девушка полиция авторская история

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