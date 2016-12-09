Приспешник смерти

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ernesta Просмотров: 278 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 06:09 by

Когда придёт Анку, он не уйдёт пустой.(Ирландская поговорка).- И вот, когда стало совсем темно и луна поднялась высоко в небе, а колокол на часовне ударил ровно двенадцать раз, перед стариком Хэнком предстал Человек в Чёрном, худой, словно скелет, вылезший из могилы. Чёрные одежды болтались на костлявых плечах.Ну, вы же знаете старика Хэнка? Он не из тех, кто будет дрожать как кролик от страха...- Знаем, знанем, - загалдела детвора, нетерпеливо дожидаясь окончания рассказа. Дело в том, что Боб, этот толстый рыжий мальчишка, любил помучить товарищей, растягивая свои истории, как кусок резины.- Голова Чёрного Человека была опущена вниз, а широкополая чёрная шляпа закрывал его лицо.Колени Хэнка дрожали, руки предательски тряслись, но всё-таки, набрав в лёгкие побольше воздуха, старик прохрипел на одном выдохе:- Кто ты?Чёрный Человек ничего не ответил, лишь поднял костлявую руку и ткнул указательным пальцем прямо в грудь старого Хэнка. И тут их глаза встретились! Вернее, у старика были глаза, а у Чёрного - пустые глазницы...Визг разорвал тишину, оборвав напряжение в телах.Девчонки! Вечно они всё испортят.История была прервана на самом интересном месте рукой Магды-кухарки, которая ловко ухватила за ухо рыжего Боба:- Ах ты мелкий негодник! Опять за своё? А ну, марш к отцу в столярню, нынче заказ у него, гроб надо срочно делать.- Ккккому гггроб? - заикаясь проблеял толстяк Боб.- Кому, кому... Старику Хэнку, помер он давеча, часов в девять. А ну, марш, - толкая сына в спину кулаком, кухарка направилась на задний двор.Марку не спалось. Он закрывал и снова открывал глаза. История рыжего Боба никак не шла из головы. Страх и любопытство боролись между собой, наконец победило любопытство.Выбравшись из кровати, накинув сюртучок поверх ночной рубашки, Марк вылез в окно.Оказавшись в поздний час на улице в кромешной темноте, мальчишка тут же пожалел о своём поступке, но дело было сделано.Голые ноги хлестал холодный ветер, а страх сжимал сердце, выталкивая его из грудной клетки прямо в горло.Марк бежал изо всех сил к дому, где жила кухарка Магда.Оказавшись под окнами комнаты Боба, Марк тихонько свистнул. Потом ещё несколько раз, пока кровать толстяка не заскрипела.Наконец Боб выглянул в окно:- Кто здесь?- Это я, Марк.- Тебе чего? Ночь на дворе и холодно. Я заболею.- Да я ненадолго. Расскажи про старика Хэнка и Чёрного Человека. Кто он такой и почему приходил к старику?- Да я сам мало что знаю, отец матери рассказывал, а я за дверью подслушивал, многого и не расслышал даже. И вообще, я спать хочу, давай завтра, а?- Нет, сейчас. Я что, зря пришёл?- Ну, слышал я, что зовут Чёрного Человека Анку, да и не человек это вовсе. Он как бы между миром живых и мёртвых.Анку везёт похоронную повозку, запряжённую рыжей старой кобылой или ещё страшнее - четырьмя скелетами лошадей. А по бокам следуют два бестелесных помощника.Говорят, что Анку везет телегу и останавливается в доме того, кто скоро умрет. Он стучит в дверь, этот звук иногда слышат и живые, или он может скорбно кричать, как ирландский Баньши. Иногда Анку как привидение появляется в доме. Говорят, что он носит черную одежду с большой шляпой, которая скрывает его лицо. Он забирает мертвых, которых затем помещает в тележку с помощью двух призрачных спутников.Боб сделал паузу, и Марк понял, что ужас окончательно сковал его руки и ноги. Но ему не хотелось предстать трусом перед толстяком, и он попытался усмехнуться. Вышло некое кривое подобие ухмылки.А Боб тем временем продолжал:- А ещё говорят, что иногда ночью на улице можно слышать звук призрачной проезжающей повозки. И это очень плохой знак.- И что это означает?- А то и означает, что тот, кто услышал, скоро помрёт.- Скоро это через сколько?- Так почём я знаю? Вот если Анку увидеть - то жить около двух лет осталось. Если ровно в полночь он появится - то не больше месяца.- Так откуда он взялся-то, этот Чёрный Человек?- Все по разному говорят, всего и не упомнить. Только вот мамка папке говорила, что Анку этот когда-то давным-давно был принцем. Поехал он на охоту на чёрного оленя и Смерть позвал. Стали они соревноваться, кто быстрее оленя выследит и подстрелит. Смерть победила, а принца наказала проклятием бродить целую вечность по земле неприка...Боб не успел договорить, дикий ужас отобразился на его лице, рот широко открылся и так и замер в немом крике. Марк всем телом повернулся в ту сторону, куда смотрел Боб.Старый кривой дуб, что целую вечность рос у дома кухарки, казался на фоне луны уродливым чудищем. Руки-ветки тянулись в разные стороны, пытаясь схватить всё, что находилось вокруг. Но совсем не это напугало мальчишку.Прямо возле дуба стоял чёрный силуэт мужчины в широкополой шляпе.Марк не помнил, как оказался дома, он не помнил сколько дней провалялся потом в лихорадке. Зато он отчётливо помнил звук летящей призрачной повозки. Этот звук обдавал холодом, холодом ледяным, холодом смертельным.Время шло своим чередом, давнишние страхи позабылись, пока в городок, где жил Марк, не пришла страшная болезнь чума.Весёлый солнечный городок погрузился в темноту и страх. К концу года из соседей Марка практически никого не осталось в живых, да и семьи у него больше не было.Мальчику очень хотелось жить, он надеялся на чудо, тем более что приближался самый любимый его праздник. Марк загадал сам для себя, что если доживёт до нового года, то всё будет хорошо.Свернувшись калачиком в своей кровати, он вспоминал, как в прошлом году отец подкладывал ему и сёстрам подарки от Санты. Все знали, что это отец смастерил лошадок и куколок, но не хотели его расстраивать и изображали радость и удивление. Только сейчас Марк понял, что это и было самым настоящим счастьем, таким незаметным тогда и таким недосягаемым сегодня.Приближалась полночь. Наконец ударил колокол часовни.... Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать....- Почему? Как? Ведь должно быть двенадцать? - Марк хотел резко встать с кровати, но движение вышло каким-то смазанным, и ощущение было странным, как будто с его телом что-то случилось, но вот что?Мальчик низко склонил голову оглядывая свои ноги. Хм, ноги как ноги...Взгляд скользил по телу вверх: руки, живот, грудь - всё как всегда, ничего необычного.В следующий момент Марк хотел отпрыгнуть от неожиданности назад, но опять не получилось. Перед ним стоял Чёрный Человек. В пустых глазницах прыгали огоньки.Марк попятился:- Ты пришёл меня забрать? Я умер?- Да, ты умер. Но я не буду тебя забирать.- А зачем тогда ты здесь?- Мне пора уходить, теперь ты займёшь моё место.- Почему я? Я не хочу забирать людей, не хочу чтоб меня боялись.- Люди не всё знают про Анку. Секрет в том, что Анку становится тот, кто последним умер в уходящем году. В этот раз последним был ты. Так что держи.В руках Марка оказалась трость Чёрного Человека, и в тот же миг всё его тело стало вытягиваться и удлиняться. Марк закричал...Спустя мгновение костлявая рука поправила широкополую шляпу, раздался оглушительный хохот:- Анку, меня зовут Анкуууууууууууууу!

Ключевые слова: Анку окно ночь ветер шляпа чёрный человек авторская история

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