Пляски грешников. Часть 6
10
«Несколько лет спустя...»
«Выпускной класс».
«Выпускной класс».
– Куда пропадал, приятель?
– Мне нездоровилось.
– Гарнер с тебя три шкуры спустит, ты уже в его полосатом списке.
– Чертов список! – я издал не то рычание, не то стон, походивший на вздох подыхающего животного, и громко выругался: – Чертов Гарнер, ненавижу его! Эта сволочь меня недолюбливает, специально валит на вопросах. Уж не знаю, за что он на меня так взъелся.
– Может, потому что ты все время пропускаешь его занятия? – поддел Ники. Я перевел на него холодный взгляд. Он замолк.
– Говорю же, что болел, – проворчал я.
Занятия кончились, и школьная столовая внезапно оживилась, наполнившись возбужденными после уроков детьми. На пути к раздаче образовалась длинная очередь из голодных школьников. Практически все столики были заняты, мы чудом отыскали свободный в конце зала и поспешили его занять.
– Спокойней, тигр, – пошутил Лаймон, обращаясь ко мне. – Чего такой нервный? Съел что-то не то?
Я нахмурился.
– Нет, – мрачно ответил, с отвращением уставившись на еду на подносе, – в последнее время у меня пропал аппетит.
С того самого хэллоуиновского случая во мне произошли радикальные изменения. Их названия мне неизвестны. Есть ли у этого какой-то термин? Что-то внутри меня омертвело. Начались бессмысленные, ежемесячные паломничества к Мертвому Дому. Как будто я, занимаясь самосудом, наказывал себя за ужасную кончину Уэса, за то, что совершил. Я словно искал там утешения, ждал чего-то или кого-то, простившего бы меня за ошибку, но всюду видел осуждение. Тихо поднимался в мансардную комнатку и стоял, иногда всю ночь, а иногда хватало и пары минут, но уходил с отрешенной ноткой, оставляя в душе ощущение какой-то незавершенности.
Я еще не говорил, что Уэс Дэвис официально был признан без вести пропавшим? Его тело куда-то испарилось и никаких пятен крови на полу обнаружить не удалось, абсолютно ничего, - а ведь его голова была всмятку! – как будто он вовсе не умирал. Организовывали поисковые отряды, подключались все, кто хоть как-то мог помочь, однако положительных результатов это не дало – мальчика не нашли. Дом забрал его. И если я еще не сошел с ума, то будет верным сообщить, что никто так и не узнал, что я раскроил ему череп – ни единая душа не знала и не узнает. Они решили, что в этом замешан Мусорщик. Эта очередная тайна на улице Мрака останется между мной и Мертвым Домом, который обязался хранить ее вечно.
Расследуя дело исчезновения, полиция задавала много вопросов. Не только мне, но и моим друзьям, одноклассникам. И во время одного из таких《допросов》внезапно всплыл факт о вечеринке и месте, где она проводилась. Родители были в ярости, узнав о том, что я обманул их, отправившись с ночевкуой туда, где свершился дебют великого и ужасающего маньяка в истории города. Если бы они углубились в подробности, стали бы так горячиться из-за каких-то глупых пустяков, которые ровным счетом не значат ничего по сравнению с тем, что я сделал? Сны не дадут забыть. Даже мертвым «Здоровяк» умудрялся причинять мне колоссальные проблемы... проклятый мудак, испортивший мне жизнь!..
– Я возьму у тебя яблоко? – спросил Генри и схватил с моего подноса зеленый спелый фрукт. Он тут же с жадностью откусил большой кусок, и сок струйкой побежал по его подбородку.
Ребята о чем-то разговаривали, но я не прислушивался к их словам, увлеченный иным, более интересным занятием. Я смотрел на один из дальних столиков, за которым сидела Аманда, и откровенно за нею наблюдал.
Моя дорогая прекрасная Аманда, как же я люблю тебя. После расставания с Эметом Макбрайером – защитником школьной баскетбольной команды «Уэлбридж Уайт Тайгерс», с которым она встречалась около месяца, – сейчас ее часто можно видеть вместе с Корманом. Он давно уже пытается к ней подкатить. Это меня пугает, ведь пока что с ее стороны не прозвучало отказа. Но Аманда будет моей и только моей! Я поклялся себе в этом.
Она сделала глоток сока из своего стакана. Корман протянул руку через стол и коснулся ее руки. Она подняла на него глаза и улыбнулась. Его губы шевелились, но из-за дикого шума, стоявшего в столовой, я ни черта не расслышал. Кажется, у меня в груди что-то взорвалось. Я поднялся с места и, не взирая на недоумевающие лица друзей, поплелся к выходу, продолжая краем глаза следить за ними.
Я дождался, когда Корман выйдет из столовой, подстерегая его в коридоре одного, а затем набросился: схватил за ворот рубашки и со звериной яростью впечатал в стену, от чего он резко выдохнул.
– Отвали от нее! – зашипел я со злобой. – Слышишь? Оставь ее в покое!
– Ты чего творишь? – воскликнул он, испугано и ошарашено вылупив на меня глаза. – Дилан! Ты сошел с ума!?
Он попробовал освободиться, но я только крепче схватил его, почти сдавливая его шею.
– Я говорю об Аманде!..
Корман вдруг замер на месте.
– Вот оно что, – наконец произнес он с гадкой ухмылкой. – Так, значит, в этом все дело, да? Ты ее любишь? Но знаешь, есть небольшая проблемка, – он изобразил задумчивость. – Она тебя не любит, приятель.
– Заткнись!
– Еще в том доме, помнишь, – продолжал он, – когда ты корчил из себя героя и «Здоровяк» собирался тебя поколотить? Вы с ним куда-то уединились, а знаешь, что в этот момент делала Аманда? – он мерзко улыбнулся, медленно, почти беззвучно шевеля губами. – Веселилась вместе со всеми, пока тебе вставлял Уэс. Она не думала о тебе, ей было плевать, что с тобой сделает этот верзила. Абсолютно на тебя плевать. Она тебя не любит, Дилан, и никогда...
Помутнело в глазах, и я резко ударил кулаком по стене в нескольких метрах от довольного лица Кормана, которое мгновенно исказилось в ужасе, и он зажмурился, опасаясь за свою физиономию.
Оказывается, за это время народ столпился вокруг нас с любопытством, хотя более с беспокойством, ожидая, что будет дальше. Но на этом представление завершилось.
Мои пальцы невольно разжались, и я отпустил Кормана, попятившись от стены. Очухавшись, он смерил меня презрительным взглядом, а затем сказал:
– Какой же ты все-таки придурок. Полный псих. Дилан, ты просто конченый псих-х-х. Псих-х-х... больной ублюдок...
Все буравили меня осуждающими и подозрительными взглядами, как будто о чем-то догадывались или опасались, что я наброшусь и на них, словно... словно я действительно сумасшедший.
Развернувшись, я помчался по коридору, пока не столкнулся с кем-то и у того, второго, посыпались из рук тетради.
– Прости, – рефлекторно вырвалось у меня.
– Ничего страшного, – робко отозвалась девушка. – Дилан!
Она окликнула меня по имени, обернувшись, однако я уже бежал дальше.
Я выскочил из школы. Быстро шагал по дороге в непонятном направлении и завернул в какой-то переулок, где от усталости и сильной головной боли свалился на землю, рядом с черным мусорным баком, ощущая, как буквально разваливаюсь на куски. Жуткие черные лапы, раздирая мою рубашку в клочья, прорывались из-под кожи с чавкающим и булькающим звуком, как будто тянулись наружу, к свету; прикасались к моему вибрирующему, бешено стучащему сердцу, протыкая его изогнутыми когтями, из которых вытекала черная вязкая жидкость и капала на раны. Боль разливалась по крови, на теле выступил холодный пот. Густая и непроходимая темнота затмила разум.
«Дальше будет легче... Вы еще не знаете, какие зверства оно совершило!... Земля эта проклята и когда-то была землей ведьм... Албрикт – исконный владелец... иногда мне кажется, что ты живешь в какой-то параллельной вселенной....»
– Дилан... Очнись, Дилан... – чей-то спокойный твердый голос выталкивал меня из темноты. – Дилан...
В голове прояснилось, и постепенно начали возвращаться образы и очертания: мусорный бак, грязно-серая стена жилого дома, расписанная баллончиком.
Передо мной стоял парень невысокого роста с короткими светлыми волосами, торчавшими в разные стороны, и с щетиной. На нем была расстегнутая черная кожаная куртка, под которой скрывалась рубашка рыжего цвета, и рыжие брюки.
– Меня зовут Тайлер, – представился он, протягивая руку для помощи. – Просто Тайлер.
Я осторожно поднялся с земли, опираясь на бак, чтобы снова не свалиться.
– Что со мной произошло?
– Это не важно, – сказал он. – Это все не важно. Пустая болтовня. Спроси лучше, кто я, и пойдем отсюда.
Я малость помедлил, пристально его изучая.
– Кто ты?
– А какой бы ты хотел услышать ответ?
От такого неожиданного вопроса я растерялся.
– Что? Правдивый, конечно.
– Ты мне так просто поверишь?
– Возможно.
– Ведь что-то заставляет тебя мне верить.
– Откуда ты знаешь?
– Потому что я вымысел, но существую, как часть тебя. В тебе.
– Что за хрень ты несешь?
– Нам нужно кого-нибудь сегодня убить, – он сказал это так непринужденно, безо всяких церемоний, как будто говорил обыкновенную фразу, вроде того, как «нужно купить сегодня продукты» или «какое чудесное небо».
– Убить? – переспросил я, и голос мой дрогнул.
– Убить, – повторил он жестко, по слогам, с заметным удовольствием, – иначе умрешь ты.
– Умру, в смысле... отправлюсь на небеса?
– Нет, просто умрешь. Как умирают собаки или червяки. Окончательно и бесповоротно.
– Как-то это... мрачно, что ли, – сказал я, вовсе не смутившись предыдущих сообщений от своего нового знакомого. Я действительно ему верил, хоть и не понимал до конца, о чем он говорит.
– Да, – согласился Тайлер. – Это наша с тобой реальность...
На мгновение он замолчал. И пронзительно смотрел на меня с серьезным лицом около пары секунд, давая осмыслить и переварить услышанное, после чего вдруг неожиданно разразился смехом, а я так и продолжал стоять столбом, как последний идиот, с выражением полнейшего замешательства.
– Это шутка, да? Всего лишь долбаная шутка? – растерянно затараторил я, вконец запутавшись. – То есть ты шутил? Типа, я не умру, это все шутки? Прикол?
– Нет, – сказал он, перестав смеяться, – разумеется умрешь. Просто видел бы ты свое лицо сейчас. Идем, – он махнул рукой. – Тут недалеко. За углом есть кафе. Посидим там.
Голова раскалывалась. Я поколебался, бросая отчаянный взгляд назад, и все же последовал за ним. Нельзя было этого делать. Я должен был остаться там, поступить иначе, но никуда с ним не идти, не слушать, однако, к сожалению, в тот момент я действовал исходя из своих инстинктов и убеждений. И только он мог ответить на мои вопросы.
Так мы с Тайлером впервые познакомились.
Новость отредактировал catberry - Вчера, 21:35
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:35 by Марк КрамПросмотров: 270Комментарии: 0
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