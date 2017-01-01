Пляски грешников. Часть 6

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«Несколько лет спустя...»

«Выпускной класс».

Новость отредактировал catberry - Вчера, 21:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

Марк Крам Просмотров: 270 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:35 by

– Куда пропадал, приятель?– Мне нездоровилось.– Гарнер с тебя три шкуры спустит, ты уже в его полосатом списке.– Чертов список! – я издал не то рычание, не то стон, походивший на вздох подыхающего животного, и громко выругался: – Чертов Гарнер, ненавижу его! Эта сволочь меня недолюбливает, специально валит на вопросах. Уж не знаю, за что он на меня так взъелся.– Может, потому что ты все время пропускаешь его занятия? – поддел Ники. Я перевел на него холодный взгляд. Он замолк.– Говорю же, что болел, – проворчал я.Занятия кончились, и школьная столовая внезапно оживилась, наполнившись возбужденными после уроков детьми. На пути к раздаче образовалась длинная очередь из голодных школьников. Практически все столики были заняты, мы чудом отыскали свободный в конце зала и поспешили его занять.– Спокойней, тигр, – пошутил Лаймон, обращаясь ко мне. – Чего такой нервный? Съел что-то не то?Я нахмурился.– Нет, – мрачно ответил, с отвращением уставившись на еду на подносе, – в последнее время у меня пропал аппетит.С того самого хэллоуиновского случая во мне произошли радикальные изменения. Их названия мне неизвестны. Есть ли у этого какой-то термин? Что-то внутри меня омертвело. Начались бессмысленные, ежемесячные паломничества к Мертвому Дому. Как будто я, занимаясь самосудом, наказывал себя за ужасную кончину Уэса, за то, что совершил. Я словно искал там утешения, ждал чего-то или кого-то, простившего бы меня за ошибку, но всюду видел осуждение. Тихо поднимался в мансардную комнатку и стоял, иногда всю ночь, а иногда хватало и пары минут, но уходил с отрешенной ноткой, оставляя в душе ощущение какой-то незавершенности.Я еще не говорил, что Уэс Дэвис официально был признан без вести пропавшим? Его тело куда-то испарилось и никаких пятен крови на полу обнаружить не удалось, абсолютно ничего, - а ведь его голова была всмятку! – как будто он вовсе не умирал. Организовывали поисковые отряды, подключались все, кто хоть как-то мог помочь, однако положительных результатов это не дало – мальчика не нашли. Дом забрал его. И если я еще не сошел с ума, то будет верным сообщить, что никто так и не узнал, что я раскроил ему череп – ни единая душа не знала и не узнает. Они решили, что в этом замешан Мусорщик. Эта очередная тайна на улице Мрака останется между мной и Мертвым Домом, который обязался хранить ее вечно.Расследуя дело исчезновения, полиция задавала много вопросов. Не только мне, но и моим друзьям, одноклассникам. И во время одного из таких《допросов》внезапно всплыл факт о вечеринке и месте, где она проводилась. Родители были в ярости, узнав о том, что я обманул их, отправившись с ночевкуой туда, где свершился дебют великого и ужасающего маньяка в истории города. Если бы они углубились в подробности, стали бы так горячиться из-за каких-то глупых пустяков, которые ровным счетом не значат ничего по сравнению с тем, что я сделал? Сны не дадут забыть. Даже мертвым «Здоровяк» умудрялся причинять мне колоссальные проблемы... проклятый мудак, испортивший мне жизнь!..– Я возьму у тебя яблоко? – спросил Генри и схватил с моего подноса зеленый спелый фрукт. Он тут же с жадностью откусил большой кусок, и сок струйкой побежал по его подбородку.Ребята о чем-то разговаривали, но я не прислушивался к их словам, увлеченный иным, более интересным занятием. Я смотрел на один из дальних столиков, за которым сидела Аманда, и откровенно за нею наблюдал.Моя дорогая прекрасная Аманда, как же я люблю тебя. После расставания с Эметом Макбрайером – защитником школьной баскетбольной команды «Уэлбридж Уайт Тайгерс», с которым она встречалась около месяца, – сейчас ее часто можно видеть вместе с Корманом. Он давно уже пытается к ней подкатить. Это меня пугает, ведь пока что с ее стороны не прозвучало отказа. Но Аманда будет моей и только моей! Я поклялся себе в этом.Она сделала глоток сока из своего стакана. Корман протянул руку через стол и коснулся ее руки. Она подняла на него глаза и улыбнулась. Его губы шевелились, но из-за дикого шума, стоявшего в столовой, я ни черта не расслышал. Кажется, у меня в груди что-то взорвалось. Я поднялся с места и, не взирая на недоумевающие лица друзей, поплелся к выходу, продолжая краем глаза следить за ними.Я дождался, когда Корман выйдет из столовой, подстерегая его в коридоре одного, а затем набросился: схватил за ворот рубашки и со звериной яростью впечатал в стену, от чего он резко выдохнул.– Отвали от нее! – зашипел я со злобой. – Слышишь? Оставь ее в покое!– Ты чего творишь? – воскликнул он, испугано и ошарашено вылупив на меня глаза. – Дилан! Ты сошел с ума!?Он попробовал освободиться, но я только крепче схватил его, почти сдавливая его шею.– Я говорю об Аманде!..Корман вдруг замер на месте.– Вот оно что, – наконец произнес он с гадкой ухмылкой. – Так, значит, в этом все дело, да? Ты ее любишь? Но знаешь, есть небольшая проблемка, – он изобразил задумчивость. – Она тебя не любит, приятель.– Заткнись!– Еще в том доме, помнишь, – продолжал он, – когда ты корчил из себя героя и «Здоровяк» собирался тебя поколотить? Вы с ним куда-то уединились, а знаешь, что в этот момент делала Аманда? – он мерзко улыбнулся, медленно, почти беззвучно шевеля губами. – Веселилась вместе со всеми, пока тебе вставлял Уэс. Она не думала о тебе, ей было плевать, что с тобой сделает этот верзила. Абсолютно на тебя плевать. Она тебя не любит, Дилан, и никогда...Помутнело в глазах, и я резко ударил кулаком по стене в нескольких метрах от довольного лица Кормана, которое мгновенно исказилось в ужасе, и он зажмурился, опасаясь за свою физиономию.Оказывается, за это время народ столпился вокруг нас с любопытством, хотя более с беспокойством, ожидая, что будет дальше. Но на этом представление завершилось.Мои пальцы невольно разжались, и я отпустил Кормана, попятившись от стены. Очухавшись, он смерил меня презрительным взглядом, а затем сказал:– Какой же ты все-таки придурок. Полный псих. Дилан, ты просто конченый псих-х-х. Псих-х-х... больной ублюдок...Все буравили меня осуждающими и подозрительными взглядами, как будто о чем-то догадывались или опасались, что я наброшусь и на них, словно... словно я действительно сумасшедший.Развернувшись, я помчался по коридору, пока не столкнулся с кем-то и у того, второго, посыпались из рук тетради.– Прости, – рефлекторно вырвалось у меня.– Ничего страшного, – робко отозвалась девушка. – Дилан!Она окликнула меня по имени, обернувшись, однако я уже бежал дальше.Я выскочил из школы. Быстро шагал по дороге в непонятном направлении и завернул в какой-то переулок, где от усталости и сильной головной боли свалился на землю, рядом с черным мусорным баком, ощущая, как буквально разваливаюсь на куски. Жуткие черные лапы, раздирая мою рубашку в клочья, прорывались из-под кожи с чавкающим и булькающим звуком, как будто тянулись наружу, к свету; прикасались к моему вибрирующему, бешено стучащему сердцу, протыкая его изогнутыми когтями, из которых вытекала черная вязкая жидкость и капала на раны. Боль разливалась по крови, на теле выступил холодный пот. Густая и непроходимая темнота затмила разум.«Дальше будет легче... Вы еще не знаете, какие зверства оно совершило!... Земля эта проклята и когда-то была землей ведьм... Албрикт – исконный владелец... иногда мне кажется, что ты живешь в какой-то параллельной вселенной....»– Дилан... Очнись, Дилан... – чей-то спокойный твердый голос выталкивал меня из темноты. – Дилан...В голове прояснилось, и постепенно начали возвращаться образы и очертания: мусорный бак, грязно-серая стена жилого дома, расписанная баллончиком.Передо мной стоял парень невысокого роста с короткими светлыми волосами, торчавшими в разные стороны, и с щетиной. На нем была расстегнутая черная кожаная куртка, под которой скрывалась рубашка рыжего цвета, и рыжие брюки.– Меня зовут Тайлер, – представился он, протягивая руку для помощи. – Просто Тайлер.Я осторожно поднялся с земли, опираясь на бак, чтобы снова не свалиться.– Что со мной произошло?– Это не важно, – сказал он. – Это все не важно. Пустая болтовня. Спроси лучше, кто я, и пойдем отсюда.Я малость помедлил, пристально его изучая.– Кто ты?– А какой бы ты хотел услышать ответ?От такого неожиданного вопроса я растерялся.– Что? Правдивый, конечно.– Ты мне так просто поверишь?– Возможно.– Ведь что-то заставляет тебя мне верить.– Откуда ты знаешь?– Потому что я вымысел, но существую, как часть тебя. В тебе.– Что за хрень ты несешь?– Нам нужно кого-нибудь сегодня убить, – он сказал это так непринужденно, безо всяких церемоний, как будто говорил обыкновенную фразу, вроде того, как «нужно купить сегодня продукты» или «какое чудесное небо».– Убить? – переспросил я, и голос мой дрогнул.– Убить, – повторил он жестко, по слогам, с заметным удовольствием, – иначе умрешь ты.– Умру, в смысле... отправлюсь на небеса?– Нет, просто умрешь. Как умирают собаки или червяки. Окончательно и бесповоротно.– Как-то это... мрачно, что ли, – сказал я, вовсе не смутившись предыдущих сообщений от своего нового знакомого. Я действительно ему верил, хоть и не понимал до конца, о чем он говорит.– Да, – согласился Тайлер. – Это наша с тобой реальность...На мгновение он замолчал. И пронзительно смотрел на меня с серьезным лицом около пары секунд, давая осмыслить и переварить услышанное, после чего вдруг неожиданно разразился смехом, а я так и продолжал стоять столбом, как последний идиот, с выражением полнейшего замешательства.– Это шутка, да? Всего лишь долбаная шутка? – растерянно затараторил я, вконец запутавшись. – То есть ты шутил? Типа, я не умру, это все шутки? Прикол?– Нет, – сказал он, перестав смеяться, – разумеется умрешь. Просто видел бы ты свое лицо сейчас. Идем, – он махнул рукой. – Тут недалеко. За углом есть кафе. Посидим там.Голова раскалывалась. Я поколебался, бросая отчаянный взгляд назад, и все же последовал за ним. Нельзя было этого делать. Я должен был остаться там, поступить иначе, но никуда с ним не идти, не слушать, однако, к сожалению, в тот момент я действовал исходя из своих инстинктов и убеждений. И только он мог ответить на мои вопросы.Так мы с Тайлером впервые познакомились.

Ключевые слова: Школа паранойя заброшенный дом авторская история

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