Кто убийца?

NeStRashno Просмотров: 89 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 15:53 by

Этот день для Андрея выдался особенно неприятным, так как ему сообщили, что его друг детства Олег покончил с собой.Он не поехал на его похороны, потому что когда они последний раз виделись, то сильно поругались, еще когда были детьми. Андрей вспоминал их последнюю встречу и смотрел на свою ладонь, в ней лежали две маленьких таблетки белого цвета.Нет, он не собирался следовать примеру своего давнего друга, ведь ему было ради кого жить. Эти таблетки он вынужден был пить каждый день, чтобы справляться с приступами ярости. Андрей был невыносимым холериком, его тяжелый характер не давал ему жить, поэтому он и обратился к психиатру. Тот выписал ему таблетки, название которых Андрей с трудом выговаривал, но это не мешало принимать их каждый день, как и говорил врач. Иногда он принимал их по несколько штук, явно превышая допустимую дозу.Сегодня он тоже немного переборщил, но у него как всегда был повод для этого: поводом были воспоминания о его друге детства. Андрей злился на него даже после того, как он умер, а когда он злился, то мог натворить глупостей, но таблетки как всегда сделали свое дело, и он был спокоен. Еще от них сильно тянуло спать, так что он, бывало, принимал их как снотворное.Марина открыла дверь в спальню и увидела, что ее муж уснул за столом, возле него стояла небольшая баночка с таблетками, она как всегда была открыта. Марине всегда хотелось, чтобы Андрей принимал их столько, сколько ему говорил врач, но из-за его работы у него это редко получалось. Если ее мужа кто-нибудь злил на работе, то он срывал всю злость дома, на своей семье, и это почти привело к печальным последствиям. Их семья должна была распасться, но Андрей вовремя взял себя в руки и обратился к психиатру. С тех пор все наладилось, вот уже как месяц у них не было ни одной ссоры, и все были счастливы, особенно их дочь Алина, но о ней чуть позже.Марина тихо подошла к мужу и хотела его разбудить, но ее взгляд упал на бумаги, лежащие на столе. Это было заключение экспертизы, где говорилось, что Олег Николаевич Рожков умер от удушья.Андрей был следователем, и свою работу он считал очень важной, поэтому относился к каждому делу серьезно, смерть Олега он тоже не оставил без внимания. Он так и не нашел никаких следов убийства, но смириться с тем, что Олег покончил с собой, он не мог. Зачем он это сделал? У него ведь была семья, ему незачем было вешаться на этом дурацком дереве, которое когда-то и послужило причиной их ссоры.Марина не стала будить Андрея, она знала, что это бесполезно, от этих таблеток он всегда засыпал как убитый. Она легла на кровать и накрылась одеялом, потом закрыла глаза, собираясь заснуть, но ей не удалось. Через несколько минут она услышала голос Андрея, он с кем-то говорил по телефону. Странно, она не слышала, чтобы кто-то ему звонил, а не услышать песню, которая стояла у него на звонке, было трудно, особенно если она звучала совсем рядом.- Нет, Тамара Петровна, я... Я честно не знаю, где он, и не звонил он нам, скорее всего, со своими друзьями-пенсионерами развлекается.Тамара Петровна бросила трубку, и Андрей засмеялся, он всегда любил сказать гадость про ее старого мужа, и повод для этого у него был. Потом он аккуратно лег рядом с Мариной, ему казалось, что она спит, и он не хотел ее будить. Конечно же, Марина не спала и решила, что завтра спросит у мужа, почему ему звонила их соседка по даче.На следующее утро все было как обычно. Они всей семьей сидели за столом и завтракали, и тут Марина вспомнила вчерашний звонок.- Андрей, почему тебе вчера звонила Тамара Петровна?Он, запихивая остатки еды в рот, ответил:- Ее старик пропал, ушел в гости к своему другу Петровичу и не вернулся. Она звонила ему домой, но Петрович сказал, что к нему никто не приходил. Да и плевать я на него хотел.- Ну, вот за что ты его так не любишь?Алина пила чай и наблюдала за разговором родителей. Она прекрасно знала причину ненависти своего отца к соседу и решила напомнить маме:- Этот старый мститель застрелил Тоби, папиного любимца.Теперь Марина вспомнила, она вовсе забыла про, это же было так давно, где-то восемь лет назад.- Ну, он же не просто так это сделал, Тоби загрыз их кошку.Когда разговор заходил о его собаке и причине ее смерти, Андрей всегда говорил вот что:- Да это кошка сама на него набросилась, я видел! Это была самооборона.Алина хихикнула, посмотрев на часы, ей пора было идти в институт.- Мне пора...Она встала из-за стола и, попрощавшись с родителями, направилась в институт.Потом Марина ушла на работу, Андрей остался один. У него в этом году был долгожданный отпуск, до его конца оставалось всего лишь неделя. Тридцать дней отпуска тянулись медленно, и Андрей был этому рад, ему хотелось подольше отдохнуть. С семьей он проводил почти все свободное время, ему не хотелось ходить по барам каждый вечер, как это делали его друзья, семья была для него куда важнее. Но в этот день он решил сделать исключение и сходить в бар, все-таки он давненько там не был.Там Андрей встретил нескольких своих друзей с работы, и они просидели в баре до позднего вечера. Андрей был уже не совсем трезв, как и его друзья, поэтому они вызвали такси, которое и развозило их по домам. Как он оказался дома, ему не особо помнилось.Наутро Андрей проснулся и сразу же почувствовал холод. Он не придал этому особенного значения и, закрыв глаза, попытался уснуть, но тут понял. Лежит он не на кровати, а на чем-то жестком и холодном. Андрей открыл глаза и понял еще одну вещь: он не дома. Перед его глазами была железная дверь, а все помещение напоминало подвал, так это и был подвал. Он быстро вскочил на ноги и осмотрелся. Это место хорошо было ему знакомо, еще в детстве он нашел его совершенно случайно.Когда Андрей с родителями еще жил в деревне, их дом находился рядом с лесом. Бывали такие дни, когда ему хотелось побыть одному и подумать о чем-нибудь или помечтать. В лесу у него был свой маршрут, по которому он проходил и шел обратно домой. Однажды он прошел больше, чем нужно, и чуть не заблудился, но благодаря этому наткнулся на железную дверь. Она лежала на небольшом холме, заметить ее сразу было непросто. Вначале Андрей подумал, что это обычная дверь, за которой ничего нет, но, открыв ее, удивился. За ней оказалось помещение, похожее на какое-то убежище, позже он стал называть его подвалом. Внутри ничего не было, только бетон, который служил покрытием для всего подвала. С того дня это место стало для него особенным. Он приходил туда почти каждый день и хотел сделать себе там что-нибудь вроде второго дома, но сделать этого он не успел. Через несколько месяцев они переехали в город и в деревню приезжали очень редко. Вскоре Андрей вовсе забыл про свое убежище, когда он вырос, ему совсем не было дела до него.Сейчас он снова был здесь, спустя столько лет оно ничуть не изменилось, хотя меняться здесь было нечему. Разве что стол и кровать, которые он сам смастерил, только все, что смастерил, давно уже сгнило. На несколько минут он погрузился в воспоминания и расхаживал по своему тайному месту. Про него ведь до сих пор никто не знает, кроме него, и теперь он оказался здесь непонятно как. Если дверь окажется заперта, то его никогда не найдут, хотя он всегда запирал ее изнутри, закрыть ее снаружи нельзя. Андрей подошел к двери и попробовал ее открыть, но у него не получилось, и это не на шутку его напугало. Он не мог сам ее закрыть снаружи, значит, его здесь заперли, но как такое может быть? Кроме него, об этом месте больше никто не знает.- Здравствуй, Эндрео! Наконец-то поболтаем!Андрей дернулся от испуга и осмотрелся вокруг. Здесь не было места, откуда мог кто-нибудь говорить, он прекрасно это знал.- Ну же, Эндрео, скажи что-нибудь.Голос было слышно хорошо, словно кто-то стоял рядом и говорил. Но откуда он идет? Здесь же везде сплошной бетон. Может, кто-то нашел это место и сделал из него что-то типа камеры? Интересно, а этот кто-то видит меня? Но этого тоже не может быть, если только здесь нет камеры размером хотя бы с муху. Андрей, чтобы проверить, видят ли его, помахал руками.- Молодец, зарядка по утрам - это самое важное, особенно с похмелья.Значит, все-таки видят, надо будет поискать камеру.- Ты весь день собираешься молчать? Я бы на твоем месте сказал что-нибудь.- Открывай дверь, шутник! Или я сам это сделаю!Сам, конечно, он этого сделать не сможет, но ему было известно, как вести беседу с похитителями, хотя он еще не до конца верил, что его похитили.- Сам? Интересно будет на это посмотреть, вернее, смешно. Ты меня не напугаешь, а вот я тебя смогу.- Меня будут искать и найдут. Все мои друзья знают про это место. Так что лучше выпусти меня, и мы вместе посмеемся над твоей шуткой.Андрей решил попробовать обмануть своего незнакомого собеседника, все-то он не может знать.- У тебя нет друзей, есть лишь коллеги, и, кроме меня и тебя, про это место никто не знает. Я появился в твоей жизни недавно, но уже знаю о тебе все. Так что не пытайся меня обмануть, Эндрео.Да кто же он такой? И откуда ему известно про это место? Так, сейчас нужно выяснить, чего он хочет.- Зачем ты запер меня здесь? Что тебе нужно от меня? И кто ты такой вообще?- Так много вопросов? Ты же знаешь, что так беседы не ведутся, но на парочку твоих вопросов я отвечу. От тебя мне нужно участие в одной небольшой игре. А вот кто я? Не могу сказать, ты сам должен догадаться.Ясно, этот парень - псих. Андрей уже допрашивал таких, но сейчас он оказался совсем по другую сторону.- И в чем заключается смысл игры?- Ты должен угадать, кто убил твоего друга детства и того старика, то есть кто я. Все верно, это я их убил, но никто не догадается, что это было убийство.Вот теперь Андрей понял, что он действительно в опасности. Ведь теперь он будет игрушкой в руках этого типа, если хочет выжить.- Зачем ты их убил? Что они сделали тебе плохого?- Мне ничего, а вот тебе как раз они подпортили жизнь, за что и были наказаны. Ты же когда-то хотел их смерти… и не только их. Я наказываю за преступления, совершенные против тебя.Он точно псих, хорошо осведомленный псих, который знает все обо мне.- И зачем тебе это? Ты что, заботишься обо мне?- Сейчас я объясню тебе правила игры. Чтобы выиграть и выйти отсюда, ты должен догадаться, кто убийца, то есть кто я. Раз в день ты будешь говорить имя человека, которого подозреваешь. Пока ты не назовешь правильное имя, твои недруги будут умирать, но для всех остальных они просто будут кончать жизнь самоубийством. Все ясно?Андрей понятия не имел, кто это может быть, но если ему дадут время подумать, то, возможно, сегодня же все это кончится.- Скоро ты за все ответишь...- Значит, у тебя уже есть вариант? Это хорошо. Ну и кто же я? Как ты думаешь?Ну и что ему ответить? Я понятия не имею, кем он может быть. Но если он не врет, то от меня сейчас зависит жизнь человека…

Ключевые слова: Андрей убийца место нечто смерть авторская история

Другие, подобные истории: