Прогульщик

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:28

Причина: Стилистика автора сохранена

Parsifal Просмотров: 529 Комментарии: 0 +5 Сегодня, 01:28 by

В школу идти не хотелось. Выходные прошли слишком быстро, вернее сказать, пролетели со скоростью вагонетки, исполнившей мертвую петлю на американских горках. Задачи по математике так и остались нерешенными, а Ваня очень боялся получить "двойку" за домашнее задание. Поэтому всеми силами старался избежать занятий. Вернуться в класс означало испытать на себе укорительный взгляд Анны Евгеньевны и ее сиплое брюзжание, резко переходящее в крик, когда она в порыве чувств начнет театрально закатывать глаза, выводя красными чернилами всем известную цифру.Как ни старался Ваня Орешников притвориться больным, мама ему не поверила и сочла кривляния сына ребячеством, чему поспособствовало отсутствие у того смекалки и артистизма. Но Ваня рук не опустил. Он вышел из подъезда с твердым намерением прогулять уроки. Справедливости ради стоит отметить, что Орешников не относился к числу заядлых двоечников или хулиганов, скорее, он рос малодушным себялюбцем, для которого совесть - это добрая, всепрощающая бабушка. Она не только примет любые оправдания, но и пожалеет, намекнув ободрительно, что, на самом деле, виноват не Ваня, а учительница, задающая слишком много всего сложного.Дорога от дома до школы занимала добрых двадцать минут ходьбы. Орешников мог пройти по этому маршруту закрытыми глазами. Сперва было необходимо повернуть налево, минуя палисадник. Затем пересечь спортивную площадку, окруженную подрезанными тополями, прошагать вдоль ограды детского сада и выйти к перекрестку. Там. через улицу, в тени многоэтажек находилась школа №14, с углубленным изучением немецкого.Ваня остановился у пешеходного перехода и посмотрел по сторонам. День постепенно вытеснял ночь, окутывая город сизым туманом. Фонари гасли один за другим. Воздух, словно разведенный в молоке, лип к зданиям и билбордам. Его клочья висели на ветвях деревьев и медленно таяли меж островков грязного снега. Рекламные вывески окрашивали утреннюю дымку в тусклые цвета, разбавляя серость вокруг радужными пятнами, напоминающими фон боке позади объекта фотосъемки. Ярко-алый шлейф от огней, проезжающих мимо машин, моментально рассеивался. Через несколько часов улица приобретет привычные очертания, ну а пока Ваня стоял близ светофора в раздумье, куда ему податься.Выбор пал на безлюдный парк, расположенный в паре кварталов отсюда. Утром там никого не встретишь. Идеальное место, чтобы переждать несколько часов, а после выдвинуться в магазин видеоигр. Стенд c приставкой как раз будет свободен.Орешников перешел дорогу и свернул на узкую аллею, вытянувшуюся вдоль проспекта. Старался не попадаться на люди, а то вдруг какого-нибудь знакомого повстречает и тогда все, пиши пропало. Шел бодрым шагом, но со смешанными чувствами. Ваня понимал, что подобная выходка вряд ли ему сойдет с рук, но в тоже время, сердце мальчишки опьянял азарт, знакомый всякому шкодливому ребенку. Демон, сидящий на плече говорил Орешникову: "Не дрейфь, все обойдется!". И Ваня не отступился.Тем не менее, страх попасться с поличным временами давал о себе знать. Школьник шагал с опущенной головой, опасаясь, что кто-нибудь из прохожих его узнает. Возьмет за руку с криком: "Ага! Попался!". При мысли об этом у Вани по спине пробежали мурашки.Двадцать минут спустя он прошел через кованые ворота в парк и огляделся. Вокруг не было ни души. Только ворон, сидящий на каменном столбе сотрясал тишину своими гортанными выкриками. "А ну, кыш!" - попробовал Ваня спугнуть птицу пакетом со сменной обувью. Пернатый взметнул вверх, описал над головой Орешникова круг и уселся на ветвь сгорбленного клена.-Кха-а-а-ар! - разинул клюв ворон.Ваня подобрал с земли камушек и прицелился. Бросок вышел неудачным. Ругнувшись словом, за которое мама дала бы по губам, мальчик удалился прочь.Гравийная дорожка круто изгибалась, окаймляя пруд, скованный тонким льдом. Ваня не сразу заметил человека, стоящего на берегу. Незнакомец бесшумно поднялся по пологому склону к скамейке, припорошенной недавним снегом. Чуть-чуть прихрамывая, он направился к Орешникову. Тот слегка испугался, но виду не подал. Хотя повод волноваться был. Уж очень странно этот непрошеный гость выглядел. Лыжный костюм подчеркивал статную, крепко-сложенную фигуру, в сравнении с которой Ваня казался миниатюрным. Лицо скрывал респиратор, а глаза были спрятаны за большими солнцезащитными очками. Голову покрывала серая шапка с голубым помпоном. Комизм ситуации заключался не столько в отсутствии у незнакомца лыж (их сезон давно закончился), сколько в том, что одет он был совсем не по погоде. Весна уже заявила о своих правах, и на смену пуховым курткам пришли пальто и ветровки. Кого-нибудь мог бы рассмешить этот казус с одеждой, не подходящей случаю, однако Ваня не улыбался. Таинственный обитатель парка приближался к нему. Мысль о побеге, на секунду промелькнувшая в мозгу школьника, угасла едва ли не быстрее, чем появилась. То ли по причине врожденной робости, то ли от растерянности, Орешников остался стоять там, где стоял.- Когда-то я тоже прогуливал уроки, - бархатно произнес человек, пожелавший сохранить свое инкогнито.Пристыженный Ваня смутился и покраснел.- Я к врачу на прием иду! - соврал он, нервничая.- Никто тебя не осуждает. Правда. Просто я никак не могу уяснить для себя, что все-таки хуже - видимоеили невидимое? - сказав это, человек в лыжном костюме вперил взгляд в мальчика.Два одинаковых школьника, живущих в зазеркалье солнцезащитных очков уставились на Ваню растерянно.- Извините, - промямлил Орешников. - Я опаздываю.- Секундочку... - незнакомец преградил дорогу, в его правой руке, обтянутой перчаткой, блеснуло лезвие ножа-бабочки. - Я тут думал утопиться, потому как, видишь ли, переставая быть заметным, рискуешь вовсе стать невидимым.Ваню парализовало. Ноги отказывались повиноваться. На лбу под шапкой проступила испарина. Рассудок внушал мальчику: "Беги! Беги, чего стоишь?!". Тем временем Орешников стоял, как вкопанный, силясь обуздать волнение. А ведь это так просто: резко разворачиваешься и мчишься со скоростью вагонетки, исполняющей мертвую петлю на американских горках.- Тебе нечего бояться. Я хочу от тебя только шарф.Мальчик не ослышался? Незнакомец повторил еще раз:- Шарф... - не то свист, не то шипение, но все-таки слово.Слово на русском языке. Ваня повиновался. Мама расстроится узнав, что он потерял подарок, связанный ее собственными руками. Февральский ветер обдал шею холодом. Незнакомец удовлетворенно кивнул и спрятал балисонг в карман.- Вот уж не предполагал, что последним моим собеседником станет ребенок! - человек пытался шутить, но в его интонации проскальзывали меланхоличные нотки.Усмешка получалась вымученной и свидетельствовала о глубокой трагедии, живущей в сердце. Человек в лыжном костюме ретировался. Обществу мальчика он предпочел одиночество. Шаг за шагом удаляясь от злополучного места встречи, он скидывал с себя одежду. Сперва полетела шапка. Потом респиратор. Но вместо затылка Ваня узрел пустоту: едва уловимое колебание воздуха, рябь достаточно зернистую, чтобы выделить движущийся контур. Далее попадали перчатки, куртка и, наконец, штаны.Послышалось недовольное:- Брр...Орешников не мог поверить своим глазам. Ничего не выдавало присутствие незнакомца. Все его тело было прозрачно, как стекло, и лишь причудливая игра утреннего света, скользящего по озябшей коже, позволяла засвидетельствовать эту чертовщину. Украденный Ванин шарф будто парил, подхваченный внеземными силами.В ужасе Орешников язык проглотил. Вспомнилась почему-то мама. Ее ласковый нрав и всегда теплые руки. На следующих выходных она обещала сводить сына в террариум. Змеи, ящерицы, черепахи. Но пока не до этого.Пару минут спустя шарф, обвязанный вокруг толстой ветви, туго натянулся под тяжестью чего-то тяжелого.Туман понемногу рассеивался. Дорога "обратно", как правило, ощущается короче дороги "туда". Ваня, запыхавшись, вбежал в класс прямо посреди урока. Все обернулись. Кто-то похихикивал, показывая пальцем, кто-то осуждающе пялился. Учительница положила мел в лоток и оперлась обеими руками о письменный стол.- Явился, не запылился, Орешников! - с ироничным радушием поприветствовала его Анна Евгеньевна.Задачи по математике так и остались нерешенными.

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