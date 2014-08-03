Мертвая невеста

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:00

Причина: Изменён раздел.

Страшные Байки Ф.Ф Просмотров: 79 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 08:00 by

Всем привет, дело в том, что я работаю на психиатрической скорой помощи и работаю там уже давно, порядка 10 лет! Ох, если бы вы только знали, каких я психов не перевидал и наркоманов, особенно те, которые обкурятся или нажрутся соли. На мой взгляд, они самые забавные, ну да, речь не о них.Был у меня случай совсем недавно.Скажу сразу - верить в это или нет, каждый должен решить для себя сам, что касается меня, то как врач, могу сказать, что пациент находился в адекватном состоянии, от разных каверзных вопросов его показания не менялись, и логика была в порядке, в случае безумства такого нет!Это была обычная смена: наркоманы, алкаши с белой горячкой и прочие сумасшедшие в нашем «нормальным», с позволения сказать, мире.- Пятьдесят четвертая, это диспетчерская, ответьте, - раздался голос с рации.- Пятьдесят четвертая на связи.- Пятьдесят четвертая, отправляйтесь по адресу ул. Кастонаевская, дом 3, квартира 3. Вызвала женщина сыну, по её словам, он неадекватен, закрылся в ванной и мелит какую-то ерунду про мертвую девушку. Полиция вызов приняла, без нее к больному не входите, может быть вооружен.- Диспетчерская, пятьдесят четвертая приняли."Ну, вот очередной буйный", - подумал я, а ведь что только не было: и ножами в нас тыкали, и стреляли, про табуретки, тапочки, торшеры вообще молчу, даже котами кидались, и собаками, работа у нас такая.Мы прилетели по адресу, полиция уже нас ждала, и в их сопровождении мы поднялись на этаж, позвонили в квартиру, нам открыла уже не молодая, но все еще красивая женщина.- Здравствуйте, что у Вас случилось? – деловито спросил я.- Это мой сын, он закрылся в ванной и говорит о какой-то невесте, я сама толком не могу разобрать.- Он вооружен? - этот вопрос уже задал полицейский, который до этого стоял в нашей тени с напарником.- Нет! Что Вы, нет, – взмахнула руками женщина."Ну, если он мне в голову запустит, например, одеколоном или огреет шваброй, или еще чем, легче мне от этого не станет", - подумал я, но вслух сказал уже другое:- Как имя Вашего сына?- Владик, Владислав, простите.Я понимающе кивнул и подошел к закрытой двери ванной комнаты.- Владислав, это скорая помощь, я - доктор-психиатр Дроздов Виктор Аркадьевич, мне нужно с тобой поговорить.- Я не псих! – раздалось из-за двери.- А я и не считаю тебя психом, напротив, я хочу разобраться, открой дверь, и мы спокойно все обсудим.- Хорошо, но я не хочу, чтобы меня повязали, и я хочу, чтобы Вы вошли ко мне один. Предупреждаю, что если что, я вскрою себе вены!- Хорошо, хорошо.Я кивнул полиции, чтобы они не вмешивались, те только пожали плечами, мол, тебе видней.Дверь щелкнула и чуть открылась, в небольшой ванной сидел парень и возле запястья держал нож."Ну вот, а мать говорила, что он не вооружен".Супер, я немного напрягся и оценил, что мне делать, если он все же нападет?- Владислав, убери нож и не валяй дурака, я закрываю дверь, - закрыл за собой дверь и щелкнул задвижкой, после чего пациент расслабился.- Все, я тоже убираю нож, – сказал он.- Давай по порядку: что случилось?- Мать... она не верит мне, и я уже просто психанул, я уже не знаю, что мне делать, я спать не могу, уже почти трое суток без сна- Почему?Владислав вздохнул, потупил взгляд в ванну и начал рассказ:- Я увлекаюсь фотографией с самого детства, еще с семи лет, я езжу по всяким местам в нашей страны, потом выкладываю фотки в инстаграм, где на рекламе уже зарабатываю деньги. Заработок небольшой, конечно, но мне хватает. И три дня назад я вернулся из такого путешествия, и там произошла со мной такая история.Я пошел в лес, пофоткать опушку, поля, в общем, за красивым кадром. И сам не заметил, как прошло время, и очнулся я уже, по сути, когда было темно, может, что-то около 8 вечера, но я понял и другое. В поисках кадра я немного заблудился, но не сильно, я помнил, что недалеко есть деревня, и, немного поводив головой, я увидел возвышающийся дым над опушкой. Было видно, что это недалеко, и я решил на ночь попросить ночлег. Я так всегда делаю: люди у нас добрые, кто-то берет деньги, конечно, но чаще всего пускают так, еще и накормят. Вот и сейчас я решил поступить так же. Я пошел на дым из печки, на улице не очень холодно, где-то +3, поэтому сильного дискомфорта я не испытывал, где-то за полчаса я дошел до дома. Это был не типичный дом, а такая конкретная изба из сруба, я открыл калитку, прошел во двор и отправился к двери. Я постучал, через минуты две мне открыли, это была молодая девушка, где-то моя ровесница, ей было около лет 20.Тут Владислав прервался, перевел дух и продолжил:- Ну, я поздоровался и попросился на постой, на ночь, предложил ей деньги, по меркам деревни немалые - тысячу за ночь, чтобы утром свалить на первом автобусе или электричке. Денег она не взяла, пригласила в дом, в самом доме было все чисто, но все старо: ни телевизора, ни радио я не нашел.- Простите, а как Вас зовут?- Мария, – представилась хозяйка.- А телевизора у Вас нет? Ну, может, война какая, а мы и не узнаем, - решил я пошутить.- Нет, телевизора у меня нет, к сожалению.Признаться, я не сильно расстроился, так как Мария мне тогда понравилась как девушка.Тут Владислав как-то затушевался, его взгляд стал совсем блеклым, видимо, в этот момент он решал выложить мне все до конца или что то придумать, но видно было также, что ему нужна помощь, и если сейчас он её не попросит, другого шанса может и не быть.- Мы с ней стали общаться, я что-то говорил о себе, она - о себе. Она говорила, что должна была выйти замуж, но муж её предал и бросил. Время летело незаметно, я посмотрел на часы, и они уже показывали два часа ночи. В доме было тепло, и меня стало кумарить, я решил, что пора бы и на бочок.– Мария, а где я буду спать?Она мне хитро так улыбнулась, встала со своего места, обошла меня и обняла сзади за шею, прильнув к уху:– А где ты хочешь?Само собой, у меня взыграла кровь, еще бы! Она выглядела супер! У нее была идеальная фигура, ещё было платье на ней белое, прямое, похожее на свадебное. Она его сменила как только я прошел в дом, до этого она была одета в похожий на сарафан наряд.Я повернулся к ней и поцеловал её в губы, и мы стали целоваться очень страстно! Но меня стало посещать какое-то тревожное чувство, которое я откинул.Она потянула меня за руку в сторону кровати, и там мы... ну все у нас, в общем, было.Пока в его рассказе не было ничего необычного. Ну баба, ну в деревне, ну за мужика заскучала, да к тому же и жених козлом оказался, и что? Это разве повод устраивать весь этот цирк? Я даже стал разочаровываться в нем, но тут…- А когда наутро я проснулся, то оказалось, что лежу я на старой кровати в обнимку с костями, то есть, буквально обнимая трупМеня как ударило, что он сказал?- Прости, Владислав, в смысле, труп?- Буквально, это был полуразложившийся труп девушки, я слетел с кровати и выбежал на улицу, где все уже было по-другому: и деревня оказалась заброшенной, в десятках домов не было даже стекол.Ну, я и убежал, но теперь она мне снится и говорит, что я взял её в жены той ночью, что мне теперь делать?Я ему позадавал пару десятков вопросов, на которые он адекватно отвечал, не меняя показания, кое-как успокоил парня, накапал валерьянки и забирать его, конечно, не стал, списал все на стресс.Через какое-то время, буквально через пару недель я вернулся в эту квартиру, где-то часов в девять вечера, оказавшись на Горбушке чисто случайно. Я позвонил в дверь, и её мне открыла миловидная девушка, в наряде типа сарафана…- Все уже тухлятиной провоняло, – открыла противоположную дверь соседка. - Спасу нет, они там животных мучают! Днем спят, а ночью колобродят, - проворчала она мне уже в спину, когда я спускался по лестнице…

Ключевые слова: Невеста страх ужас кости мертвец авторская история

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