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Дневник зверя

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 14:56

Алексей Голенко Просмотров: 346 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 14:56 by

Тот, кто превращается в животное, избавляется от боли быть человеком.© Самуэль ДжонсонПереезды всегда давались мне тяжело, уже третий за этот год. Причины всего этого были разные. В первой квартире, находящейся за городом, жила семья наркоманов, которая с утра до ночи кричала на всю округу из-за вечных ломок. Во второй же была проблема с проводкой и звукоизоляцией. Всякий раз, как я приходил с учебы, меня окутывал неприятный холодок, не только из-за проблемы с отоплением и протекающего потолка, но и из-за голосов, доносящихся из соседних квартир. Особенно под вечернее время, когда все приходили домой: разговоры, крики детей, ругань между семейными парами… Все это собиралось в большую кучу и создавало эффект жуткого хора, из-за которого мне становилось очень скверно. Так что я очень часто начал задумываться о новом жилье.И, по какому-то стечению обстоятельств, поздним холодным вечером я обнаружил у порога своей входной двери небольшой обрывок газеты. Я незамедлительно поднял его и увидел дату публикации - 16 января. В правом нижнем углу газеты меня привлекло одно предложение, в котором было сказано, что сдается однокомнатная квартира за городом. Цена и адрес проживания меня крайне заинтриговали, и я решил съездить на выходных и проверить, как выглядит сама квартира, ибо крайне низкая арендная плата вызывала некие сомнения.Должен признать, добраться до этого места было крайне проблематично, ибо комплекс построен возле леса, а качество проложенной дороги, ведущей к нему, оставляло желать лучшего. Это место буквально было усыпано огромными елями, и, проезжая мимо них, мне все время казалось, что за мной кто-то или что-то следит.Но вот спустя час я доехал. Старые пятиэтажки смотрели на меня сверху, эти огромные и древние сооружения впитали в себя много воспоминаний и буквально излучали таинственность, которая манила к себе. Проходя по двору, я не увидел никого, ни единой души, лишь изредка на глаза попадались кошки и собаки, слоняющиеся по округе в поисках пищи. Посмотрев номер квартиры, я с трудом нашел нужный мне подъезд. Подходя к двери, я заулыбался, наличие домофона меня очень удивило, такое место, построенное вдали от цивилизации… Набрав нужную комбинацию, я позвонил в квартиру, приглушенный хрип раздавался около тридцати секунд, и на мгновение мне показалось, что ответа не последует. Но тут на другой линии послышался грубый старческий голос:— Да, я вас слушаю?— Добрый день, я нашел ваше объявления о сдаче квартиры.Грубый тон незамедлительно сменился на фальшиво-радостный голосок.— О да, конечно, входи, а то насквозь промерзнешь.Старик был прав, погода было очень морозной, холод волнами накатывал на меня и периодически сводил мышцы, тем самым причиняя неприятную и тягучую боль. Послышался щелчок, я обхватил ржавую рукоять и с большим усилием потянул на себя, дверь, скованная морозным слоем, со скрипом отворилась.Внутри подъезд выглядел таким же серым и мрачным, как и снаружи, лишь небольшие картины в серых рамочках с изображением различных натюрмортов висели на обшарпанных бледно-зеленых стенах дома. Поднимаясь по лестнице, я не слышал ни криков, ни других громких звуков… Лишь около некоторых квартир можно было еле различить тихие голоса. Я уже дошел до нужного мне этажа, как чуть не задел очередную картину, вовремя успев среагировать, я поймал ее буквально в полете. Перевернув произведение искусства лицевой стороне к себе, я заметил, что она в отличие от остальных картин была очень сильно изорвана, и лишь по остаткам бумаги с изображением я смог разглядеть букет белых роз, точнее, то, что от него осталось. Сверху послышался звук дверного замка, владелец квартиры уже ждал меня на пороге. Я ускорил свой шаг, я перестал думать о чем-либо другом, все мои мысли были сконцентрированы на предстоящем диалоге.Спустя час переговоров я все-таки согласился. Сама обстановка квартиры была старомодной и не отличалась какими-то особенными элементами, лишь за исключением вида из окна кухни, тысячи зеленых елей стояли на страже перед моим домом, и небольшая тропинка, проходящая сквозь них, концы которой расплывались на фоне вечного тумана. Насчет соседей я не мог жаловаться, многие из них были пожилого возраста и все свое время проводили в стенах квартир. Лишь иногда в подъезде можно было слышать детский хохот.Дни протекали относительно спокойно, и уже целых две недели я не выбивался из графика и мог полностью сконцентрироваться на образовании. Пока одним ранним весенним днем меня не настигло нечто крайне необычное.В субботу утром я, как и по расписанию, съездил в город за продуктами для следующей недели, и, приехав домой, я сразу же переложил всю купленную еду в холодильник. От небольшой физической усталости мне захотелось покурить, достав пачку сигарет из своей джинсовой куртки, я двинулся к коридору. Проходя мимо кровати, я услышал пронзительный скрип, который исходил из-под низа. На фоне деревянного слоя пола виднелась большая трещина, в глубине которой лежало что-то. Немного наклонившись, я понял, что под полом кое-что лежит. Темный объект прямоугольной формы был накрыт какой-то рваной тканью, чтобы лучше осмотреть его, пришлось оторвать кусок древесины. Я уперся коленями в пол и со всей силы потянул деревяшку на себя, через секунду я услышал хруст и ошметки разлетелись в разные стороны комнаты. Теперь на месте тайника находилась глубокая щель, внутри которой был спрятан обыкновенный блокнот. Толстые слои пыли покрывали его верхнюю часть, внутреннее содержание я читать не стал, ибо, будучи воспитанным человеком, я сразу же собрался позвонить своему арендодателю, чтобы узнать больше информации о таинственном предмете.В течение долгого времени старик не отвечал на мои звонки, иногда телефон выдавал информацию о плохой сетевой связи, а время от времени вообще ссылался на занятость абонента. И вот где-то под вечер я все-таки услышал ответный звонок. Связь не совсем была идеальной, большую часть разговора я слышал неприятные шумы, доносящиеся с другого провода.— Вы мне звонили? Извините, что не отвечал, были дела в городе, - усталым и хриплым голосом ответил дед.— Да, прошу прощения за беспокойства, но сегодня я нашел вещь, которая, по всей видимости, принадлежит вам.— Что именно вы обнаружили?Новость о том, что я отломал часть пола, вряд ли бы его обрадовала, поэтому я солгал:— Небольшой блокнот, серого оттенка, я нашел его под кроватью сегодня утром.Небольшая пауза зависла над нами. Но спустя мгновение он ответил.- Хмм, возможно этот предмет принадлежит молодому человеку, который жил здесь до вас.Создавалось такое ощущение, будто бы в голосе старика появились нотки мрачности.— У вас есть его номер телефона? Может, я смогу позвонить и договориться.— Извините, мне надо идти.Он бросил трубку, и какое-то время я просто смотрел в никуда. Почему старик так отреагировал на этот вопрос, что это вообще за блокнот, который был спрятан под деревянным полом, - все эти моменты не давали мне покоя. Взяв в руки таинственную записную книгу, я пошел на кухню. От всего этого болела голова, и чай, как ничто другое, мог помочь побороть это чувство и собраться с мыслями. Приготовив все необходимое, я взял чашку и сел за стол. В ночное время суток красивый вид из окна обретал тоскливую обстановку. Темные очертания елей виднелись вдали, лунный свет померк в серых тучах, и это было еще мрачней. Попивая время от времени горячую травяную жидкость, я взял блокнот в руки, огромное желание прочитать его окутало меня. Я не мог сопротивляться этому чувству и открыл первые страницы.«Не знаю, зачем я это сделал, друзья говорят, что запись мыслей на бумаге помогает с депрессией. Странно все это, но лучше попробовать, чем ничего не предпринимать.16 июня. Пишу эту запись в новой квартире, находится это черт знает где, в какой-то глуши, лишь по соседству располагается стремная деревушка, про нее рассказывают много страшных историй, надо будет съездить с товарищами и самим проверить. День прошел обычно, шел дождь и не прекращался долгое время, весь промок, тоска…20 июня. Уже забыл про тебя, дневник. Прости за это! В общем, моя сессия почти закончилась, после нее будет больше времени отдохнуть. Кстати, нашел отличное место для пикника, прямо в лесу, расположенное у моего окна, туда через недельку и съездим с Димоном и Гордеем, уж я-то знаю, как они любят попить на природе. Конец связи.23 июня. Наконец, пора губительной учебы окончена, теперь-то и можно заняться собой и повеселиться с душой. Скинулись деньгами, поедем завтра за провизией и напитками. Эх, что же может быть лучше, алкоголь, природа, веселье.25 июня. Ну что ж, мой бумажный друг, за последнее время у меня накопилась уйма событий. Отдохнули мы отлично, без приключений, конечно, все не обошлось. Где-то под ночь мы уже собирались пойти ко мне (классно, что лес и мой дом по соседству, даже за руль садиться не надо), мы немного выпили, не совсем много, так… нормально, достаточно, чтобы все помнить. Гордей собрал все вещи, Димон полчаса искал свою долбаную сережку, ну, а я уже двинулся домой. И вот, как только я начал идти, на меня накинулся огроменный волк, я точно знаю, что это не была какая-та дворняга из соседних домов, уж я-то собак много раз видел и никогда не встречал таких огромных, так что да! Это был самый настоящий волк. Это зверье вгрызлось мне прямо в плечо, а потом сбежало, оставив нормальный такой след. Мы, конечно, все охренели, ну, а потом начали смеяться спьяну. Все-то нормально, если ты переживаешь, я обработал рану спиртом и забинтовал. Сейчас собираюсь спать, добрых снов, хотя сомневаюсь, что дневники способны на это.28 июня. Я тебе, видимо, надоел уже со своими историями, ну вот, сейчас разбавлю все эту кашу необычным событием, произошедшим днем ранее. Вчера мы съездили посмотреть один фильм, ужасами и не назовешь, хотя и всякая нечисть там присутствовала. После сеанса я забрал Диму с его девушкой и повез к себе домой. Дорога не особо приятная, много трещин, все время трясет, но вот луна этой ночью была великолепна. Никогда такую большую не видел, Димон с Дашей сразу за ручки взялись, видимо, романтично это… Хех, не знаю. Ну и отвлекся я на это зрелище, залип настолько, что не заметил, как по дороге пробегал какой-то зверь. Я так и не понял, кого я именно сбил в ту ночь, животное отшвырнуло куда-то вдаль темного леса, так что ничего мы не нашли, лишь небольшой ошметок странной шерсти остался на капоте. Не надо меня за это упрекать, с каждым может такое приключиться, да таких случаев тысячи, и происходят они ежедневно. В общем, как-то так, укус сильно зудит и болит, так, наверно, и должно быть. Если не полегчает, схожу в больницу.29 июня. Странное это место, сегодня весь народ собрался возле дороги, нашли труп какого-то мужика, у бедолаги был огромный шрам возле шеи, будто бы медведь покусал в прошлом. Соседкам, тем, кому больше семидесяти, видимо, в радость смотреть на трупы людей, ибо такую радостную реакцию на их лицах мог заметить каждый нормальный. Одна бабка увидела мой шрам на плече и около минуту пялилась на меня, а потом вообще перекрестилась… Старческий маразм, что сказать.4 июля. Ну, вот мне и полегчало, укус уже не отдается болью, только немного почесывается. Заходил сегодня следователь, спрашивал про убитого мужчину, рассказывал про странные убийства людей в этих краях и сказал, что хочет найти причину этого. Я ему, конечно, ничем не смогу помочь, у меня своих проблем выше крыши. Пойми, дневник, если бы я знал хоть что-то, то я бы сразу бы рассказал. Моя совесть чиста.8 июля. Последнее время снятся одни кошмары, как-то раз даже приснился тот волк в лесу, он пялился на меня своими звериными глазами, а потом вцепился в глотку Гордею. Бред все это, надо больше высыпаться, и проблем не будет…11 июля. Что-то мое состояние уже хуже некуда, постоянная температура, жар, слабость и постоянная бессонница. Все время снится эта гребаная луна, не знаю, в чем проблема.14 июля. Был в больнице, сказали, что это какое-то вирусное заболевание на фоне стресса. И вдобавок выписали мне список лекарств за бешеные деньги. Выбора, в принципе, другого нет, буду лечиться.16 июля. Кажется, уже легчает, температуры высокой уже третий день нет, так что иду на поправку.19 июля. Сегодня проснулся от дикого воя, долбаные волки со своей луной, даже отдохнуть не дают. Повыли десять минут и разбежались, а я уже не смог заснуть. Вообще последние дни только и просыпаюсь по ночам, друзья переживают за меня, но я скоро вылечусь, уверен.23 июля. Днем пытался прогуляться немного, место укуса начало кровоточить, из раны потекла какая-то бордовая кровь, так что остался дома и вновь обработал рану, вот только никакой боли не последовало, что крайне странно. Что-то даже есть я не могу совсем, как съем суп или что-нибудь другое, так сразу блевать тянет.28 июля. В очередной раз я проснулся глубоко ночью с чувством дикого голода, я даже немного обрадовался, взял из холодильника яблоко, съел аж целых два, запил все молоком. В голове начало все звенеть, из носа потекла такая же бордовая кровь, потом я вырубился. А очнулся где-то в глуши леса, мне страшно, страшно из-за отсутствия понимания происходящего.12 августа. Мои чувства обострились, что-то подталкивает меня выходить ночью и смотреть на луну, белоснежная сущность нависает надо мной, и я не могу ей противиться. Мои кошмары стали еще ужаснее, я вижу людей, мертвых людей, разодранных в клочья, среди них мои друзья и много незнакомых мне людей. Смотря на себя в зеркало, я вижу звериный лик, очертаниями похожий на мой. Он смотрит на меня, а я на него.14 августа. Я толком не помню о вчерашней ночи, помню лишь очередные кошмары, вой и дикое желание голода. Я вышел на улицу, напал на крысу, бегающую возле помойки, я отгрыз ей голову и съел, мне понравился этот вкус сырого мяса. Потом меня настигло чувство агонии, кости начало ломать, и я опять упал в обморок. И очнулся я опять в глуши, одежда была разорвана, все лицо и руки в чьей-то крови, меня вновь вывернуло. Среди всей этой кровавой массы я увидел части раздробленных костей, человеческие части тела и органы, куски шерсти, смешанные с волосами.21 августа. По телевизору вновь сообщают о жестоких нападениях в деревенских районах. Остатки разума пытаются откинуть мысли о том, что причиной всему этого являюсь я. Но большую часть меня заполнили инстинкты, я хочу увидеть лунный свет и вновь ощутить вкус свежей плоти.25 августа. Тридцать пять исчезновений за последние две недели, это ужасно, но что еще страшней, так это то, что я не могу контролировать это. Изо дня в день я ощущаю жуткую агонию, кажется, что я вот-вот умру и избавлюсь от этого проклятия, но зверь завладевает моей сущностью и начинает творить хаос, никто не может ему помешать, даже я сам. Проклятие, наложенное на меня, от этого уже не избавиться, я - проводник между человеческим миром и тем, что скрывается в темном углу кошмаров.2 сентября. Сегодня звонили друзья, хотят навестить меня, я умолял их не делать этого, но они лишь посмеялись и сказали, чтоб ждал их к вечеру. Я должен сбежать, на моем счету сотни невинных жертв, и я это признаю, но мои друзья не погибнут этой страшной смертью ни сегодня, ни завтра! Я найду силы сдержать его этой ночью, ибо во мне еще есть остатки человечности.6 сентября. Я проиграл. Все, кого я любил, и все, кто были мне дороги, теперь мертвы. Проснувшись у озера, окруженного лесом, я увидел друзей, все они бездыханно лежали на земле, их лица были наполнены болью и ужасом. Зверь смеется надо мной, насмехается над моей бессильной и жалкой душой, обреченной на вечные страдания.12 сентября. Дорогой дневник, вот ты и стал невольным хранителем всех моих страшных тайн и деяний, ты был мне верен все это время, молча выслушивал и не говорил в ответ. Сегодня я покончу со всем этим, утром зверь спит, солнце затмевает зловещую луну, а это значит, что у меня есть время. Я убью себя и заплачу за свои ужаснейшие поступки, я виновник всего зла, что натворил, и если все получится, то всему настанет конец, всем этим бесконечным убийствам. Зверь - это я, а он - это я, мы одно целое и не можем существовать друг без друга. Пришел час расплаты, мы оба виновны и понесем наказание. Прощай, мой верный друг, если меня постигнет неудача, то знай, я пытался».Прочитал все это, меня одолевали смешанные чувства, я не мог понять, что же я все-таки прочитал: бред сумасшедшего или какой-то любительский рассказ, написанный в порыве эмоций. От написанного меня одолело огромное желание выйти на улицу и наполнить легкие никотином. Стоя под фонарным столбом, я вглядывался в луну, светлые оттенки вливались вместе, казалось, что она отдает бледно-голубым свечением. Я затянулся сигаретой еще сильней, и на какое-то мгновение все, что окружало меня, внезапно помутнело. Выдохнув дым, я смотрел, как белое облачко растворялось на фоне темной ночи. Деревья в лесу, подобно копьям, смотрели в сторону звездного неба. Вся эта атмосфера вызвала у меня желание перекурить второй раз, но в этот момент вдалеке послышался громкий и продолжительный вой. Я слышал волков много раз, когда жил с дедом в деревне, но этот, он звучал особенно, будто бы на фоне звериного воя слышалось нечто человеческое, и в этом человеческом можно было различить ужасную боль и страдания. Немного послушав эти звуки ночи, я внезапно вспомнил содержимое дневника и то, что мне довелось прочесть.

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