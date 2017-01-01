Последняя симфония улицы роз

«Мелодию Любви играя,

Я в жертву приношу себя.

Свой инструмент сжигая,

Пытаюсь я вернуть тебя...»

А.К

И мне теперь всю эту кашу расхлебывать…

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 12:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

Акис Просмотров: 67 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 12:59 by

Улица роз – некогда тихая и довольно старая улица, которая славилась тем, что являлась местом жительства многих знаменитых творцов и подарила миру не одно произведение искусства. Теперь она представляет собой шумящий улей, переполненный пожарными, полицейскими, каретами скорой помощи и просто случайными гражданами, которые стали свидетелями, пожалуй, самого странного случая в моей практике. Ведь я уверен в том, что не каждый день в домах некогда знаменитых композиторов одновременно взрываются окна во всех стеклах и вырываются языки синего пламени, при этом наполняя всю округу поистине адским воем…А я, будучи главным следователем … полиции, повидал немало. Несмотря на то, что … маленький городок, сюрпризов в нем хоть отбавляй. Но не об этом речь. В данный момент меня интересует то, как Джонатан Ашер – классический музыкальный гений, ушедший в затворничество после ряда крупных неудач, - сумел устроить такой переполох. Ведь вроде и жил он тихо в своем скромном особняке и никаких открытых конфликтов не имел, но, как говорится, «в тихом омуте, черти водятся», а тут у нас целый шабаш отыскался…Я человек неверующий, но каждый раз, когда я бросаю свой взгляд на этот почерневший, готовый вот-вот рухнуть дом, меня прошибает холодный пот. А вся это бесполезная масса вокруг лишь только усиливает и без того нешуточное волнение. Ладно пожарники, я не против их присутствия, если дом еще раз попытается такое выкинуть, но все остальные к чему?Ждать ответы на эти вопросы я не собираюсь и поэтому, сказав своим людям о том, что пора за работу, мы отправились в дом… Хотя, как по мне, сначала надо было отправлять туда этих самых пожарников, ибо вся эта кутерьма, наверное, произошла от утечки газа. Но учитывая, что никакого там газа и близко нет, все решили, что этот придурок Ашер захотел побаловаться наукой или даже мистикой, что привело ко всему этому…Внутри дом ничем не отличался от любого другого горелого здания, кроме того, что в центре гостиной стоял нетронутый и залитый кровью рояль… Честно, не понимаю, зачем музыканту, который только и мог, что бренчать всякие мелодии, ударяться в такие дебри. Но как бы там дело ни было, передо мной стоит рояль, чьи клавиши залиты кровью, а около него валяется бледное, как мел, тело Ашера, также не тронутое пожаром… Хотя вроде говорили, что он водился с какими-то сектантами, и у всех еще на слуху тот инцидент с живодерством на его дворе… До сих пор помню, как его соседи жаловались нам на нескончаемый вой животных, исходящий от его дома…Да, Господи, почему я не могу сосредоточится на теле этого Ашера? Вроде тело как тело, но что за ужасные у него порезы на руках?! Даже не знаю, что их может оставить… Кстати, народ, никто не помнит, почему он вообще переехал сюда? Кажется, из-за смерти своей жены, которой и принадлежал этот дом… Ау… Вы где все? Неужто вы меня хотите оставить со всем этим кошмаром в одиночку? Да и, в целом, странный был этот Ашер… Если его кто и видел, то только на кладбище… Вот засада… Еще после этого дела надо ехать на это треклятое кладбище, искать того, кто вчера могилу раскопал…Устал я от всего этого… Разберусь с этими двумя случаями, возьму отпуск. Наконец нормально проведу время с семьей. Бедные дети и Элизабет, совсем меня не видят… ДА ГДЕ ВЫ ХОДИТЕ ТО, ОСТОЛОПЫ! В ТРЕХ СОСНАХ ЗАБЛУДИЛИСЬ, ЧТО ЛИ?! И… и что это?! Господи… Неужели эти клавиши сами перебираются… О, ужас! Что за вонь? Как будто кто-то умер… И шаги… Господи, что это за шаги!? Откуда этот женский силуэт? И… ИРаздался крик, и десятки людей стали свидетелем того, как дом Джона Ашера рухнул, похоронив с собой группу полицейских города …

Ключевые слова: Эксперимент авантюра рояль авторская история

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