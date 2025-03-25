Съешь меня!

Новость отредактировал Летяга - 25-03-2025, 14:11

Причина: Стилистика автора сохранена

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 226 Комментарии: 0 0 25-03-2025, 14:11 by

Увидеть на остановке плюшевую игрушку зайки – не удивительно. Ребёнок оставил, мать торопила; девушка забыла после свидания; кто-то ради забавы или просто положил. Всё может быть, сидит плюшевый заяц и сидит. Никого не трогает, молча наблюдает за ожидающими автобус. С ним остановка стала немного ярче и краше.Из моих окон хорошо видно. Я бы забрала игрушку, но не приучена таскать с улицы различные вещи. Приходится смотреть и умиляться.Люди его будто не замечают. Даже не смотрят в сторону зайки. Он одиноко сидит и смотрит. Будто ждёт своего потерявшегося владельца, который никогда не придёт за ним. Жалко даже немного. Как-то раз пришла к нему посидеть рядом за компанию. Весь день. Так я начала чуть ли не каждый день навещать плюшевого зайца. Просто сидеть и наблюдать за людьми. Приносила иногда термос с горячим чаем; вспомнила детство, когда устраивала «чаепитие» с мягкими игрушечными друзьями.Мне было очень приятно проводить с ним время. Зайка стал мне лучшим другом. Мы мысленно общались, делились новостями и разными историями, обнимались несколько раз. Я согревала его, утешая. На меня смотрели как на сумасшедшую, я не обращала внимания на людей. У меня есть зайка, и больше мне никто не нужен. Жалко, что я не приучена таскать что-нибудь с улицы.Зайка стал смотреть в мои окна. Он менял позу, но глаза его ни на секунду не отрывались от меня. Зайка наблюдает за мной. Нет больше нужды смотреть за обычными людьми, ведь есть я. Я очень рада, что его взор направлен только на меня.Я продолжала навещать зайку снова и снова. Общалась с ним, согревала объятиями. И его глаза всегда направлены на меня.Набравшись смелости, зайка навестил меня. Я была так рада, увидев его возле своей двери.- Будь как дома, зайка, - сказала я ему, вместе заходя в квартиру.Я усадила его в кресло, напоила чаем и укрыла пледом. Он всё смотрел на меня. Я говорила, как рада, что пришёл всё-таки в гости. Зайка слушал меня внимательно.- Съешь меня! – вот что он впервые сказал.Мне показалось, или он правда…- Съешь меня!Нет, не показалось. Зайка умеет разговаривать! Я не могла отказать в его просьбе спустя столько времени, проведённого вместе. Наша дружба крепка, и я послушала его.Положив на кухонный стол, я начала разделывать зайку. Его необязательно было готовить, сырое мясо оказалось весьма вкусным. Я поедала его кусок за куском. Всё это время он улыбался, в первый раз вижу его улыбку.Спасибо, зайка. Теперь мы будем всегда вместе!

Ключевые слова: Остановка зайка игрушка авторская история

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