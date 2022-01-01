Одержимость

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

Хорроркорщик Просмотров: 139 Комментарии: 0 +3 Вчера, 17:21 by

Вот уже второй месяц я сижу дома и заливаюсь беленькой. Каждый день прокручиваю все те события, которые случились со мной. И сколько я бы не думал, всё равно не знаю, что мне делать и как жить дальше. Первый месяц я почти, что не спал, пил и ожидал, когда ко мне приедут правоохранительные органы. Второй месяц я просто пил, страх за то, что меня поймают приутих. Но больше всего меня ужасает не то, что ко мне приедут, а то, что я сделал. Оправдание, оправдание чёрт тебя побери! Не я это сделал! Не я! А он! Он это сделал, только сделал он это моими руками. С чего бы начать и рассказать вам поподробнее?Начнём с того, почему я это пишу? Просто потому, что я уже не выдерживаю, у меня напрочь слетает крыша, я хочу выговориться, поговорить с кем-то, чтобы хоть кто-то меня оправдал. По этому и набираю эти строки в надежде, что хоть кто-то напишет, что я не виновен, но увы....Меня зовут Дмитрий, мне двадцать пять лет и ровно год назад умерла моя мать. Решено было, по её велению, похоронить тело возле старой деревне, где она жила когда-то, на местном кладбище. И вот моя мать заболела раком и спустя год мучительно отмучилась и отдала богу душу. Как хоронили, я не буду описывать, это не имеет к данным событиям никакой связи.Главное то, что мне захотелось в этот день посетить её могилку, положить цветы и просто выговориться. Не то, чтобы мне это нужно было, просто хотелось сказать, что у меня всё нормально. Угу, посетил, блин! Теперь этот кошмар будет преследовать меня всю жизнь по ночам.Ладно, к делу.... Сел я в свою старенькую пятёрку, осталась от уже покойного отца, и поехал к той деревне, а точнее на то самое кладбище. Пока доехал, то уже небо начало темнеть, а где располагалась её могила я помнил. Ну так вот, припарковался возле входа на кладбище, заглушил машину, вышел и закурил сигарету. Знаете, на природе в глуши вкус и запах сигарет меняется, становится ярким, вот в тот же раз такое было. Куря сигарету, я зашёл на кладбище и пошёл прямо, так как мамина могила находилась чуть дальше. Сначала надо было идти прямо, свернуть на право, потом прямо, а потом свернуть на лево и возле заметной сосны была её могила. Вот уже моя сигарета заканчивалась, а я подходил к её могиле. Время провождения там было ничего особенного, я положил цветы, поговорил, выговорился, сказал, как я скучаю и уже думал идти обратно к машине, как вдруг заметил чуть в дали, метров двадцать - силуэт. На тот момент я не испугался, я не боялся кладбищ, в своё время я ночью ходил на кладбище, пил и даже думал ночевать, да только спать на скамье не удобно и искренне не понимал, почему люди боятся кладбищ, ведь там нет ничего такого страшного. Вот и в тот момент мне не было страшно, подумалось, что просто местные забрели на могилу умершего родственника. Единственное, что я опасался, чтобы не пристали ко мне со словами "а ты кто такой? Почему здесь? Давай выпьем?" И всё такое.В общем я увидел этот силуэт, но разглядеть подробнее у меня возможности не было. По этому я развернулся и пошёл к машине.И вот когда я шёл, думаю о своём, достал из кармана пачку сигарет, заметил, что заметно похолодало, но это было не удивительно, ведь дело шло к осени да и стемнело уже знатно, а вечером и, особенно, ночью всегда холоднее чем днём. Приподнёс сигарету ко рту, как почувствовал, что на моё плечо легла чья-то рука. И тут я провалился в беспамятство. И то, что было дальше, этот кошмар мне снова придётся вспоминать и описывать здесь. Это была чёртова бойня. Это был ужас и кошмар в котором я был просто обычная марионетка. А кто-то иной, он, он, дёргал за ниточки.Ну так вот, когда я открыл глаза, я посмотрел на свои руки, покрутил руками и закурил сигарету. Но было кое, что важное, всё это делал не я! Я не знаю, как это объяснить. Я видел своими глазами, но я не мог шевелить и контролировать своё тело, это делал кто-то другой. Дошло в плоть до того, что даже моргал и вдыхал дым сигаретный тоже не я, а кто-то иной, кто сидел во мне. Это словно одержимость.Мыслил я чётко и понимал куда я направляюсь. А направлялся я прямиком в деревню. Там было два входа - выхода. Один со стороны трассы, другой выходил к деревне, а она была расположена возле кладбище или наоборот, это не столь важно.Я вышел с кладбища прямо к деревне и направился прямиком к первому домику, который был расположен возле меня.Моё тело зашло во двор, собаки там не было, по этому никто не стал разрываться из своей будки на чужака. Направился к сараю, зашёл, осмотрелся и направился в глубь него. Я понимал, куда я иду и, что хочу взять. Он направил моё тело к лежащему в углу острозаточенному топору. Я ужаснулся, сердце начало биться, я почувствовал, как адреналин бьёт по ушам, ведь я понимал, что он хочет сделать. Самое ужасное, что я никак не мог на это повлиять, я даже крикнуть не могу, не то, что оставить его.Эта тварь вышла из сарая, подошла к дому и постучалась в дверь....Через секунд тридцать, сорок матерясь открыл входную дверь хозяин, я увидел его. Обычный мужичок, небольшого роста, видно по лицу, что пьёт и даже часто. Он уставился на меня, а в его глазах я увидел страх. И, о Господи, что было дальше!Эта тварь розмахнулась топором и направило его прямиком в его лысый черепок. Он вошёл в голову, как в масло. Кровь брызнула по стенам, а мужик, даже не успел закричать, а просто упав на своё же крыльцо. Он вытащил топор из головы и зашёл прямо внутрь дома. Но там никого не было. Поймите меня, что на тот момент чувствовал я? Я был в шоке. Я был в ужасе. Я хотел это всё остановить, но никак не мог повлиять на ситуацию в целом, так как не могу контролировать своё тело.Когда осмотрелся и не увидев никого, он вышел из дома и направился в другой. Там была женщина и ребёнок, он так же хладнокровно убил их, загнав топор в их головы. А маленькую девчушку попытался расчленить или что, я не знаю. Меня тошнило, но я не мог блевать. Я хотел отключиться, но я не отключался.Тот, кто был во мне прошёлся по всей деревне, заходил в дома и убивал каждого, кто попадётся ему на пути. Были ещё разные бабки и деды, в основном они, так как это была деревня и весь молодняк уехал в города, когда представилась возможность. Он даже животных убивал, тоже загонял топор в голову. А в конце всего этого ужаса, он подошёл к церкви, взял канистру бензина, облил стены, взял мою зажигалку и поджёг её. Я не знаю, кто это был, что он хотел этим добиться, зачем всё это. Но меня он отпустил. После всего содеянного, эта тварь, которая была внутри меня, пошагала к кладбищу, зашла внутрь и вновь у меня случилось беспамятство. Очнулся я на чьей-то могиле, лежал на ней и наконец я мог двигаться, двигать конечностями, говорить и моргать. Развернувшись в сторону деревни я увидел пламя. И мне в голову пришла яркая, но от того и ужасная мысль "это всё было и это сделал не человек в человеческом теле, а именно в моей".Как я добирался домой, я не помню, совсем. Я был в шоке. Я не могу вспомнить, как ехал в машине, как зашёл в магазин и купил бухло, помню только, как сидел и пил, сидел и пил, много пил. Кстати, что странно крови на одежде моей не было. Но я помню, как он действовал аккуратно, чтобы не запачкать моё тело и одежду.И вот уже, как второй месяц я сижу закрывшись в своей квартире и пью, пытаясь забыть всё, что со мной произошло, но не могу. Память четко вбрасывает мне в мозг фрагменты той ночи. Я почти, что ничего не думал. Кто во мне был? Почему оно убило столько людей и сожгло церкву? Я не знаю. Возможно это был демон, а я был одержим, скорее всего так и есть. Я не знаю. Я буду пить до тех пор, пока не умру от цирроза печени. На самоубийство у меня не хватит духу, а жить после того, что случилось со мной - я не смогу.

Ключевые слова: Одержимость кладбище деревня авторская история

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