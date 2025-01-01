Названия нет, увы...

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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:41

Причина: Стилистика автора сохранена

Александр Murdock Просмотров: 67 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:41 by

Глава 1"Январский обморок"Январь. Обычный послепраздничный день. Завеса старого, ныне прошедшего года спала и осветила новонаступивший. За окном все еще виднеется праздничная атрибутика, хмурые и недовольные своим состоянием лица. В алкомаркетах царит жизнь. Люди толпами скупают горячительные напитки, дабы прийти в более подобающее состояние. Как говорится, «клин клином вышибают». Новогодняя атмосфера потихоньку улетучивалась.Из окна подуло, запахло свежестью, и стало ощутимо холодней. Стас, закрыв окно, уселся на диван, закурил. Он уже привык курить в своей квартире. Синие, покрытые немудрым узором шторы, кровать с таким же синим постельным бельём — всё в его квартире провоняло табачным дымом. Парень жил один. У него не было ни жены, ни девушки. Ни даже подруги. Да, было пару-тройку попыток обзавестись отношениями, но и они не увенчались успехом. Может, он что-то делал не так, а может, они не видели в нём того самого. Стас склонялся ко второму варианту, так как считал себя достаточно симпатичной и весьма интеллектуальной личностью.От обычного человека его отличало немногое. Двадцатилетний обладатель незаурядного мужского тела, как и все, ходил на рутинную работу. Да, платили немного, иногда даже категорически мало. Но выбора у Стаса не было, да и желание искать его отсутствовало. Налив себе очередную кружку кофе «Три в одном», уселся на стул и принялся размешивать кубик сахара, наблюдая за тем, как тот постепенно испаряется в кипятке. Взяв кружку, он аккуратно встал и, прихлëбывая чай, направился в комнату. Усевшись, под ним что-то треснуло, и Стас с грохотом провалился. Встав с кровати и покрывая отборным матом всё, что помешало ему насладиться чаепитием, принялся убираться. Нагнувшись за кружкой, которую он выронил, стал вытирать пол. Но тут его внимание привлекло движение под кроватью. Что-то скользнуло в сторону шкафа и спряталось, скрипнув дверцей. «Твою мать!» — крикнул подпрыгнув парень. Для уверенности глубоко вздохнув, он подошëл к шкафу и осторожно заглянул в щель между дверцами. «Б***ь!» — просочилось шипением из его рта. В комоде что-то копошилось. Маленький тëмный сгусток метался, изредка появляясь в проёме. Стас, наблюдая это, подумал, что у него завелась мышь или крыса, но в тот час изменил своё мнение. Эта неведомая херь вдруг остановилась и показалась на свет. Стас оторопел.«Чё вылупился?!» — произнесло существо, скаля зубы в жуткой улыбке. — «Жрать неси!» Молодой человек от увиденного, видимо, перенервничал и тут же завалился без сознания. Кружка вновь упала, но в этот раз разлетелась по всей комнате. «Опять чувствительный попался! Где же вы берётесь, этакие?» — про себя подумало существо и, плюнув, попятилось на кухню.

Ключевые слова: Существо неведомое мистика ужасы страшно авторская история

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