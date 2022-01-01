Смерть и голуби

Morgot-76 Просмотров: 37 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:22 by

Люк на чердак был на верхней площадке второго подъезда. Как и предполагал Артём. Замка нет - хорошо. Не придётся к жильцам стучаться в поисках ключа. И лестница приставная на месте. Артём достал налобный фонарь и надел его поверх форменной бейсболки, на лицо натянул матерчатую маску, поправил висящую через плечо сумку с прибором измерения уровня сигнала, и поставил ногу на первую перекладину лестницы.Вызов по этому адресу поступил вчера. Жильцы дома жаловались, что у них пропал сигнал кабельного телевидения. На фирме TeleLine наряд выдали Артёму, как одному из опытных линейщиков. Работа простая - подняться на чердак и проверить уровень сигнала на усилителе. Так же необходимо было проверить целостность приходящей оптики, отходящих коаксиальных линий и наличие питания. Провод электропитания, выходящий из щитка на площадке был цел, поэтому на чердак нужно было попасть по любому.Толкнув крышку люка, Артём чертыхнулся. Она была неожиданно тяжёлой, а вниз дождём посыпался мусор, состоящий из пересохшего голубиного помёта и перьев. Чёртовы голуби, эти пернатые крысы городских крыш. Все линейщики терпеть не могли работы на чердаках. Голуби были самым настоящим бичом таких мест. Мало того что весь провоняешь ароматами помёта и гнили, так ещё и изгваздаешь униформу, обувь, и, нередко, волосы. За время работы на фирме Артёму довелось узнать о голубях всякого разного. И зачастую - не очень приглядного. Например, то, что голуби часто используют тела умерших сородичей как гнёзда для вывода птенцов. Бррр....Поднажав, Артём откинул заваленную помётом крышку люка и заглянул в полумрак чердака. Взору открылось зловонное невысокое помещение, пол которого был усыпан многочисленными птичьими скелетами и перьями. Прошедшая зима была очень холодной и огромное количество птиц замёрзло. Ещё множество умерло от пришедшей следом какой-то птичьей болячки, типа гриппа. Теперь большинство чердаков превратились в такие вот голубиные могильники. "И куда только смотрят коммунальщики", - подумал Артём. "Тут же полно инфекции, всё ведь в верхние квартиры попрёт. Жильцы сами ещё не страдают от этой вони?" Вспомнилось, как Максимыч, завсклад фирмы, сидя с Артёмом после одной из смен в кафешке за "рюмкой чая" рассуждал:- Вот интересно, говорят, что когда в одном месте большое количество людей умирает, то место становится проклятым. Там начинает всякая чертовщина происходить. Типа, это место накапливает в себе все эти смерти, боль и страдания, и проявляет всё это жутким образом. Но это за людей говорят. А если в одном месте умирает множество животных? Ведь тоже что-то должно быть. Все эти смерти тоже должны где-то как-то проявиться. Вот сколько голубей мёртвых сейчас по чердакам. Тысячи...Артём тогда что-то пробормотал невнятное в ответ, и не стал развивать эту тему. Не нравились ему голуби.Вот и теперь, выбравшись на чердак он брезгливо разглядывал усыпаный иссохшими скелетами пол. Особенно много их было под дальним слуховым окном, целая груда. Словно птицы перед смертью пытались выбраться из этого помещения, да так и остались там. И нигде ни одного живого голубя. Ни движения. Жуть. Лишь взметнувшаяся пыль плясала в луче фонаря.Вздохнув под маской, Артём повернулся к серому, покрытому шапкой помёта железному шкафу с усилителем и принялся за работу. Открыв ключём-секреткой дверцу проверил подсоединение проводов. Так и есть, провод питания выскочил из клемника, будто кто-то его сильно тянул. Хотя кто мог его тут тянуть? Судя по слою помёта на крышке люка, на чердак давно никто не залезал. Выудив из сумки с измерительным прибором тонкую отвёртку, начал раскручивать винты клемника. Внезапно в луче света, идущем от дальнего оконца, мелькнула какая-то тень и раздался сухой тихий треск. Артём резко обернулся и застыл, чувствуя как волосы на голове приподнимают бейсболку от ужаса. Расширившимися глазами он наблюдал, как куча птичьих костей под окном в дальнем конце чердака пришла в движение и медленно двигается к нему, пытаясь принять какие-то очертания.Тихо похрустывая тонкими сухими косточками и перьями, это нечто сантиметр за сантиметром приближалось, цепляясь за слой помёта на полу рёбрышками скелетов, как когтями и подтягиваясь на них. Словно жуткая костяная амёба. Обострившиеся от ужаса чувства и луч налобного фонаря открывали Артёму всё больше кошмарных подробностей - скелетики, валяющиеся по полу, при приближении твари приходили в движение и целенаправленно ползли к ней, сливаясь в общую кучу, становясь с ней одним целым. И живая куча росла. Она уже доходила Артёму до пояса. Верхняя часть её выпучивалась, и на ней чудовищным букетом распускались десятки голубиных черепов на тонких шейных позвонках. Они омерзительно мотались из стороны в сторону, беззвучно разевая клювы и таращась в полумрак чердака пустыми глазницами. Вокруг стояла мёртвая тишина, если не считать треска усохших сухожилий и суставов, которые заставляла двигаться неведомая сила, шороха перьев, да судорожных всхлипываний Артёма.Исчезли все звуки улицы, словно чердак вдруг превратился в барокамеру.Мозг Артёма вышел из первоначального оцепенения и теперь работал с бешеной скоростью, пытаясь осознать увиденное, дать рациональное объяснение. Но страх тем не менее кричал одно - БЕГИ! Дыхание с хрипом и каким-то паническим стоном прорывалось сквозь пересохшее горло. Артём оценивал пути и шансы побега.Можно успеть добежать до люка и даже закрыть крышку. Да. Люк - это единственное. Но и тварь, теперь став больше, увеличила скорость, а её хруст и треск стали яростней. Она словно поняла намерения Артёма, и теперь пыталась достигнуть люка первой.Уже не раздумывая, Артём рванул с места, с хрустом давя ботинками уже начавшие шевелится под ногами кости. Но почти достигнув спасительного выхода парень заметил, что тварь в отчаянной попытке остановить его, выбросила вперёд костлявое щупальце, с торчащими огрызками перьев. И уже поняв, что по лестнице спуститься он не успеет, Артём просто нырнул в люк, как в воду, головой вниз. Он ещё успел почувствовать как своим телом крушит деревянную приставную лестницу. Потом яркая вспышка...***Очнулся Артём от тупой боли в голове. Он лежал в полутьме, щекой на чём-то липком и зловонном. Голова раскалывалась, подташнивало. Он полежал немного, собираясь силами, потом резко вздохнул, чтобы встать... и охнул из-за резкой боли в груди. Похоже рёбра сломаны. Аккуратно повёл головой и увидел источник света. Его фонарь отлетел в сторону вместе с бейсболкой. Артём поблагодарил бога за предусмотрительность, за то, что в своё время не пожадничал и купил дорогую противоударную модель фонаря. С трудом сев, он огляделся в его свете.Он был на площадке верхнего этажа подъезда. Вокруг всё было покрыто какой-то грязью и присохшими голубиными перьями. Запах, стоящий вокруг, что-то напоминал. Птичий помёт, точно! Всё вокруг покрыто высохшим помётом, а липкое, это... Он провёл ладонью по щеке. Липкое - это кровь из разбитого лба. Он вспомнил. Он находится в подъезде, куда приехал по заданию фирмы. Только почему вокруг так темно, ведь сюда он приехал утром? Вспомнил костяного монстра на чердаке и свой прыжок в люк. Артём схватил фонарик и посветил на потолок. Голова у него снова закружилась. Люка на потолке не было. В том месте, где он должен находится было странное. Какой-то уходящий вверх водоворот. Потолок словно становился жидким и закручивался тёмной воронкой, ведущей куда-то на чердак. В его глубине ничего не было видно, кроме клубящейся мглы и завихрений затягиваемой пыли. И всё это в полной тишине. Хотя, не в полной. Откуда-то с нижних этажей, время от времени доносилось приглушённое, чуть слышное ворчание огромного зверя. "Собака что ли?" - подумал Артём и с опаской посветил вниз, между перилами. Луч потерялся в тёмном провале меж лестничных маршей. Ничего не было видно. Лишь внизу что-то тускло светило красным. Из-за этого подъезд казался каким-то бесконечным. Голова закружилась снова. "Это что, галюны от удара? Что за хрень мерещится! И что это было там, на чердаке? Может, химии какой-то надышался?" Но образование на потолке и не думало исчезать. Как и таинственный шум снизу."И почему всё-таки так темно и холодно?", подумал Артём, нацепил кепку с фонарём на гудящую голову, и кое-как утерев с лица кровь начал спуск вниз. "Потом разберёмся. Мне нужно на свежий воздух и к врачу. Наверняка у меня сотрясение."Стены и перила всё также были покрыты потёками птичьего помёта и присохшими перьями. Артём брезгливо старался их не касаться. Сколько же времени сейчас? Вынув мобильник из кармана, он удостоверился что аппарат безнадёжно разбит. Экран покрывала сетка трещин, и даже корпус был поломан. Жаль. Хотя этот старенький ZTE был у него всего лишь для работы.Так. Стоп! Артём недоумённо оглянулся поводя фонарём. А где их фирменные распределительные шкафчики для кабельного телевидения, висящие на каждом этаже? Куда они могли деться? Артём быстрее зашагал вниз, светя под потолком каждой межэтажной площадки, но шкафчиков нигде не было. И только тут он почуял что-то неладное. Он ведь был в обычной пятиэтажной хрущёвке, но вниз он спустился уже явно больше чем на пять этажей. Артём посветил вниз между перилами. Подъезд всё так же уходил в далёкую, мерцающую, алую мглу. Неведомым образом хрущёвка превратилась в небоскрёб. И из этих глубин опять раздалось ритмичное глухое ворчание.Он ускорил спуск, перейдя почти на бег, насколько позволяла боль в рёбрах. Но первого этажа всё не было. Может, выглянуть в окно? Точно, тогда он сразу увидит, на какой высоте находится. Но к его изумлению, стекло в окне было словно закрашено чёрной краской. Да и не стекло это было вовсе. Под костяшками его пальцев раздался глухой отзвук, как от камня. Словно окно было частью стены. Грубой имитацией. Тогда он решил подняться на несколько этажей вверх. И на каждой площадке он проверял окна, с одинаковым результатом. Чёрные прямоугольники, имитирующие стекло.Поднявшись обратно на несколько этажей, Артём вдруг услыхал далеко вверху пугающий звук. Потрескивание многочисленных пересохших суставов, и шуршание множества косточек и перьев по бетону. Чердачный монстр явно был где-то наверху и потихоньку спускался.В панике он бросился к двери ближайшей квартиры и начал было в неё стучать. Но тут же понял - дверь тоже была грубой подделкой. Словно декорация дешёвого театра. Всего лишь раскрашенной частью стены, с некоторыми выступающими элементами. И другие двери были такой же декорацией. Как и электрощитки между ними. И как он этого не заметил раньше? А потрескивание сверху стало немного громче. Тварь явно приближалась.И Артём рванул вниз. По пути он ещё пытался стучать в некоторые квартиры, обивая кулаки о бетон, но быстро перестал, когда в ответ из-за одной двери раздался ответный стук, от которого содрогнулась стена и посыпалась с потолка пыль.Несколько десятков этажей вниз.После стремительного спуска Артём окончательно выдохся. Давала знать о себе боль в рёбрах, да ещё и в боку кололо. Очень хотелось пить, ноги подкашивались. Вновь вернулась тошнота и головокружение. Он в изнеможении присел у стены прямо на грязный пол. Паника потихоньку уступала место здравому мышлению. Нужно обдумать происходящее. Он явно попал в какую-то аномалию. В памяти всплывали ассоциации с параллельным миром из игр Silent Hill, или с прочитанными как-то в интернете историями про некое Закулисье. Но не может же он оказаться в вымышленных мирах игроделов, и писателей различных крипи историй? Должно же быть какое-то более рациональное объяснение всему этому бреду? Ясно одно - эта костяная тварь заманила его в какое-то измерение, какую-то пародию на наш мир, и теперь гнала его вниз. А что внизу? Артём прислушался. Ритмичное ворчание звучало громче и явственнее. И оно уже стало походить на что-то очень знакомое, но Артём ни как не мог вспомнить, на что. Блин, как же хочется пить...Пошарил по карманам. Разбитый бесполезный телефон. Связка ключей с универсальным брелоком для домофонов, который выдавали все работникам. Пачка жвачки. Можно пожевать, что бы хоть как-то заглушить чувство жажды.Когда далеко сверху вновь раздался знакомый треск, Артём был уже более менее в форме. И немного замёрз. Но это его также и взбодрило. Он поднялся на ноги, застегнул молнию рабочей куртки и продолжил спуск. Не торопливо, потому что понял - костяная тварь не может развивать большую скорость. Можно не нестись сломя голову вниз.Ещё шесть десятков этажей вниз.На межэтажной площадке он остановился. Перед ним была клетка. Жуткая, железная, ржавая клетка чуть достигавшая ему до груди. Запертая на ржавый же замок. В клетке не было ничего кроме чёрной слизи на дне и частично снаружи. Словно то, что было в ней, истаяло и разлилось по полу. Страх снова зашевелил волосы затылка. Артём продолжил спуск.Теперь на этажах часто стали попадаться клетки. Иногда по две. Некоторые пустые, а некоторые залитые чёрной жижей. Но неизменно запертые.Ещё сотня этажей вниз.Появились свисающие с потолка цепи. Обычные, ржавые. Слава богу, хоть без крючьев на концах, а то ассоциации с адом не давали покоя. Как будто развесили их тут для антуража. И кстати - стало теплее. Появилось чувство, что из-за фальшивых дверей за ним кто-то наблюдает. Прямо сквозь нарисованные глазки. "Такие же поддельные жильцы," - со смешком подумал Артём. "Шепчутся там между собой. Какие-нибудь фальшивые бабки, местные алкаши, пьющие нарисованную водку, слепленные из пластилина мамаши с чадами." Эти мысли его очень развеселили, и целых три этажа он смеялся, без остановки, визгливым смехом, утирая слезу. Прекратил он, только когда уже не мог дышать, а боль в рёбрах стянула грудную клетку раскалёнными обручами.Ещё триста этажей вниз.Теперь всё покрывала старая пыльная паутина. И стало очень тепло. Пришлось опять расстегнуть куртку. Жажда была просто невыносимой, жвачка уже не помогала. Появилась идея ключами расковырять руку и напиться крови. Но разум пока побеждал. Снизу, между перилами разливалось красное свечение, в котором стала различима окружающая обстановка. Артём теперь периодически выключал потускневший фонарь. Ворчание стало очень громким, больше похожим на рокот и шелест гигантского прибоя.Ещё двести этажей вниз.Всё вокруг освещено красным светом. Артём продирался сквозь полотнища паутины, колышущиеся в потоках тёплого воздуха, натыкаясь на мерзко звенящие цепи и спотыкаясь о клетки. Рокот и шелест окружали со всех сторон. Внезапно впереди появился просвет, и Артём вышел к концу лестницы...Он стоял над огромной бездной, дышащей жарким воздухом, дно которой терялось в красном светящемся тумане. И теперь стал ясен источник таинственного звука. В этой бездне, медленным жутким водоворотом кружили миллионы и миллионы голубей. Они практически синхронно взмахивали крыльями и издавали ритмичное воркование. Именно оно и сливалось в этот невероятный рокот, от которого заметно подрагивали ступени под ногами Артёма.Он понял. Он всё понял. Это место, где собираются души всех умерших голубей. Всего этого неисчислимого множества птичьего племени. Но эти души крохотные, не имеющие такой силы, как у людей. И потому они заперты тут в пустоте навеки. Или не навеки? Зачем костяной монстр заманил его сюда? Значит, Артём тоже умер, и его душа попала в это место? А для чего? Для чего вся эта экскурсия по тысяче этажей в неведомом измерении?За спиной внезапно раздался треск. Проводник! Вот для чего! Им нужен проводник на ту сторону! Сильная душа, которая откроет им путь и поведёт за собой! Потрескивание сотен сухих суставов за спиной прозвучал похоронным набатом. Выстрелами расстрельной команды. Артёма сильно ударило в спину, и он, раскинув руки, стал падать прямо в красный туман, сквозь центр птичьего торнадо, и краем глаза успел заметить, как голуби меняют направление полёта и устремляются следом за ним в бездну...***Скорую вызвали жильцы подъезда, когда вечером вернулись с работы и обнаружили на площадке лежащего молодого человека среди обломков деревянной лестницы, под открытым люком чердака. Врачи констатировали перелом рёбер и тяжёлую закрытую черепно-мозговую травму. Скорая увезла пострадавшего в ближайшую клинику.Участковый быстро закрыл дело - несчастный случай, лестница не выдержала. По алюминиевой стремянке он поднялся к люку чердака и осторожно посветил вокруг. Всё покрыто толстым слоем птичьего помёта. Хорошо хоть костей нет. Ни одного скелета. На других их обычно полно бывает. Нужно жилищную компанию поставить в известность, чтобы прибрали здесь, а то вся эта зараза вниз, в квартиры пойдёт...***Дежурный врач обходил этаж интенсивной терапии, где находились палаты с тяжёлыми пациентами. Проходя мимо одной из палат услыхал странный звук. Открыв дверь, заглянул. Всё в порядке. Редкий писк монитора сердцебиения. Пациент лежит в коме. Бедняга. Его доставили вчера, несчастный случай. Травма головы была очень тяжёлая. Медики сделали всё, что могли, но шансов было пятьдесят на пятьдесят. Пациент был в глубокой коме, на аппаратном обеспечении.Врач тихонько прикрыл дверь и направился дальше по коридору. Но отойдя на пять шагов он услыхал как ритмичный звук монитора сердцебиения оборвался в ровный писк. И ещё он услышал шелест. Шелест крыльев и воркование, словно в палате взлетел голубь, и скрылся где-то вдали...

Ключевые слова: Чердак голуби помёт монстр травма души проводник авторская история

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