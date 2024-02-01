Невидимые

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:55

Причина: Стилистика автора сохранена

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 44 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:55 by

Ксения вновь падает, вытянув руки вперёд и громко пискнув. Уже который раз за день так, будто некто невидимый подножки ставит.- Да что ж такое… - зло прошептала девушка, вставая.Под ноги всегда смотрит, сами ноги не кривые, не хромает, но всё равно падает и падает. С недели такое с ней. Утомление? Практически месяц без выходных, только пару дней потратила на себя и на семью. Вот к чему всё это привело – к утомлённости, что не может стоять на ногах. Можно попытаться взять отгул, отдохнуть неделю или месяц.- С тобой всё хорошо? – чья-то ладонь оказалась на плече Ксении.Голос принадлежал заботливому Дмитрию – будущий жених, Ксения знакома с ним ещё со школы.- Да… Это всё из-за работы… - пробубнила девушка.- Не думал, что работа в офисе настолько тяжёлая, - пошутил Дима.- Смейся, смейся. Сам-то вот во фриланс подался.- Мне, как дизайнеру, так проще работать.Ксюша недовольно фыркнула, упираясь об любимого парня. Надо дойти до дома в целости и сохранности, пока вовсе не убилась.- Ёшкин кот! – визг Ксении, как колокол посреди дня, разнёсся эхом по всему офису.Все обратили внимание на девушку; кто-то с недоумением, кто-то с равнодушием.- Ксюш, с тобой всё хорошо? – на помощь подбежала Вика, лучшая подруга во всём офисе.- Мне срочно нужен отпуск…Вика помогла подруге встать, и собрать все разлетевшиеся бумаги во время падения.- Что-то ты в последнее время совсем на ногах не держишься. Варикоз замучил?- Не шути так, Вик!- Нет, ну, правда. Это не дело, что ты постоянно падаешь.- Весь день на ногах, вот и падаю.- Мы все тут весь день на ногах, но никто не валится же.Ксения ничего не сказала. Она взяла все бумаги и быстро пошла, можно сказать, побежала, в свой кабинет.Эти падения становятся более частыми. На обычную усталость не похоже. Такое чувство, будто кто-то специально делает так, чтобы девушка падала. Ксюшу это пугало, ведь теперь она ощущает посторонние взгляды. Нечеловеческие взгляды. Некто невидимый, притом не один, их много. Они следовали за ней, специально устраивая такие козни.- Нужно что-то делать с этим…Не придумав ничего лучше, Ксения решила наведаться к ведунье. Увлекаясь страшными историями, зная все каноны жанра, пошла именно к ней – в страшных историях ведь тропа с батюшкой не всегда работает, но толком не упоминаются шаманы и прочие языческие чины. Следуя этой логике, Ксюша решила именно наведаться к одной бабушке, живущей в одной глухой деревне. Скорее всего, она поможет. Благодаря своим дальним родственникам, понимающим в таких делах, Ксюша узнала, где живёт та ведунья.Ветхий, с покошенной крышей дом с тёмными глазами-окнами, дом навивал тоску. Казалось, что там никто не живёт, но если прислушаться, можно услышать звуки радио.С опаской девушка вошла в дом.- Простите за вторжение! – входная дверь отсутствовала, как и забор.Никто не ответил.- Здесь есть кто-нибудь! – чуть громче позвала Ксения.- Ох, кто-то пришёл! Иду, иду…Из темноты показалась бабулька, на вид ей можно было дать чуть ли не сто лет. Она едва ходила, с трудом шаркала, держась за всё, что можно. Густые мохнатые брови едва закрывали глаза. При виде Ксении эти старческие глаза расширились, и в темноте девушка смогла увидеть белёсый цвет зрачков.- Боже упаси, деточка… За тобой целая орда нечистой силы ходит.- В-вы их ви-дите? – такой расклад девушку не особо радовал.- Да, ещё как вижу. Такие уродливые, сгорбленные, волосатые. Прямиком из глубин ада. Смеются вот, своими когтистыми пальцами тычат.- И что мне делать? – в голосе девушки послышалось волнение.Бабушка задумчиво вглядывалась в Ксюшу, подойдя поближе к ней, и крепко схватила за плечи.- Я ничем не могу тебе уже помочь, деточка…- То есть ничем не можете помочь?- Твоя душа помечена. От этого никак не избавишься. Ты обречена, стоит лишь принять свою судьбу.Ксения оттолкнула бабулю, зло смотря на неё.- Боже, и ради этого я продела такой путь.Ксюша ещё никогда не была так зла, как сейчас. Какая-то сумасшедшая старуха наговорила всякого, ничего путного не сказала, только жути нагнала своим бредом.- Так и знала, что не стоило тратить время на такую чушь… - ругала себя Ксюша, - Дура…Что-то резко дёрнуло за руку девушки, отчего та потеряла управление. Повезло, что на дороге ещё никого не было, Ксения всё-таки смогла вернуть нужный ход автомобилю. В голове прокрутились слова той бабки.Ксения вжала педаль газа в пол. Нужно побыстрее добраться до дома.По пути Ксюша ещё неоднократно падала, вертелась, как юла, и роняла сумку. Некие силы не давали ей покоя, вдруг усилились и ещё пуще начали издеваться над бедной девушкой. Ксения перепробовала все молитвы, что помнила, но от этого становилось только хуже.Дома Ксения закрыла дверь и окна, после заперлась в своей комнате, оставив единственным источником света настольную лампу. Паника царила в её разуме.- Ну же, выходите! Покажите себя и скажите, что хотите от меня!Ей никто не ответил.- Я к вам обращаюсь! Неужели такие страшные, что не хотите себя показывать?Злобный хрипящий смех нарушил тишину. Из мрака показалась морда зверя неведомого с человеческими чертами – самый настоящий чёрт. Пятак на полморды жадно внюхивался, а глаза, красным светом налитые, смотрели прямо в душу девушки. Пасть, скрытая под пятаком, скрипела зубами.Вот показалась ещё одна морда.И ещё.Их было пятеро.- У неё точно не было завистников? Может, тайных поклонников?- Нет. По крайней мере, она мне ничего не говорила.Дмитрий старался держать себя в руках во время беседы с полицейским. То, что осталось от его будущей жены, привело в ужас. 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