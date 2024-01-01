Пески Дудаила

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:59

Причина: Стилистика автора сохранена

Эдвард888 Просмотров: 95 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:59 by

Пару лет назад я закончил мединститут на профессию фельдшера, в том же году проходил практику в небольшой больнице в Мончегорске, что находится недалеко от Мурманска. Зачем я решил проходить практику в такой глуши, теперь уже и сам не знаю, вероятно, захотелось ознакомиться с реалиями отечественной медицины в условиях, приближенных к экстремальным. Всё же о выборе места практики ни разу не пожалел, так как тот период моей жизни познакомил меня со многими весьма интересными людьми, в том числе и с Алексеем Игоревичем Яшиным, главврачом той самой больницы, с коим мы нередко беседовали на разные темы в свободное от работы время. Однажды речь зашла о теме мистики и необычных явлениях, тогда он и рассказал мне эту историю, которую я теперь решил с его слов записать.Это случилось, когда я работал в военном госпитале в Латакии, которая находится на западе Сирии. К нам тогда привезли тяжелораненого офицера сирийской армии, ранения на его теле тогда показались мне крайне странными, так как характер ран был больше похож на те, что получают в дикой природе при столкновении с хищниками, нежели на войне, и я решил позвать переводчика, чтобы разузнать, так сказать, анамнез пациента. Сириец долго молчал, смотрел пустым взглядом в край комнаты и, наконец, представившись капитаном Рашидом, начал говорить:«Нас было восемь человек, мы преследовали небольшой отряд игиловцев в пустыне южнее Дейр-эз-Зора, двое суток мы шли за ними, пока, наконец, не вышли к небольшой скалистой местности. Начинал подниматься ветер, и надвигалась песчаная буря, видимость становилась всё хуже, но каким-то образом снайперу нашего отделения, Анвару, удалось разглядеть ту проклятую расщелину среди скал. Я предположил, что там могут прятаться игиловцы, и отдал приказ расследовать её, мои подозрения усилились, когда внутри расщелины бойцы обнаружили пещеру с проходом, ведущим куда-то вниз. Сложно сказать, как долго мы шли по тому туннелю, может, час или два, но он был длинный, довольно извилистый и заканчивался другой пещерой, более просторной, по середине которой стоял идол, он мне плохо запомнился, помню, он был крылатый, в одной руке держал солнце, во второй луну. Вокруг него находились, как теперь понимаю, подношения, монеты разные, осколки глиняных ваз. Солдаты обрадовались золотым монетам, распихали их по карманам и уже стали обсуждать предстоящие покупки, мне с трудом удалось навести дисциплину. Осмотрев помещение, мы уже собрались уходить, но Анвар вновь заметил лаз в углу пещеры. По внешнему виду прохода было видно, что он был пробит когда-то очень давно, и по слою пыли понятно, что здесь многие столетия уже никто не ступал, но бойцов, набивших карманы монетами и почуявших золото, было уже не остановить. Тот лаз был, пожалуй, еще длиннее, чем первый, но то, что мы увидели внизу... Доктор, я понимаю, что вы человек образованный и не станете верить во всякую чепуху, и все же вы иностранец и придет день, уедете к себе на родину, а правду я должен кому-то рассказать, и пусть это будете вы. Генералу Хассану я намерен рассказать совсем другую историю, а вам правду, хотя вряд ли вы мне поверите, потому что то, что мы увидели внизу, бывает лишь в ночных кошмарах, после которых люди бояться ложиться спать. Там было их сотни, сотни мертвяков, стоящих на коленях вокруг, поднявших головы и в благоговении тянущих руки к нему! А посередине он, ничего более пугающего и в то же время прекрасного я не мог себе представить. Это был ангел! Его кожа и волосы были белы как мел, по рукам и ногам он был связан путами, которые блестели как сотни бриллиантов! Его глаза были завязаны чем-то черным, тьма клубилась на его лице. Не успели мы прийти в себя от увиденного, как всех нас пронзила головная боль, кровь шла из носа, из ушей, у кого-то из глаз. И мы услышали его голос в голове! Он каким-то образом говорил с нами! Я и сейчас слышу его шепот! Слова его звучали на чем-то нам незнакомом и, наверное, очень древнем, но мы всё понимали, он хотел, чтобы мы подошли и склонились перед ним. Карим не выдержал и дал по нему очередью из автомата, но пули зависли в воздухе и через мгновение рассыпались на землю! И тогда мертвые, его паства, встали и стали рвать моих бойцов на части, только мне и Анвару удалось пробиться к лазу, но мертвецы пробирались за нами по пятам, Анвар же потерял много крови и слабел на глазах, наконец он сказал, что не может дальше, и попросил у меня оставшиеся гранаты. Через пять минут где-то за моей спиной прозвучал взрыв, и проход, скорее всего, обрушился. Я уже не помню, как долго я выбирался и блуждал по пустыне, пока не наткнулся на патруль русских, они и доставили меня на вертолете в Латакию, так как сами возвращались на базу. Теперь мне лишь остается молить Аллаха помиловать мою бессмертную душу и сохранить разум, находящийся на грани безумия.»Алексей Игоревич закурил сигарету и подытожил:- Я, конечно, тогда со здравой долей скепсиса отнесся к рассказу Рашида, списал на его тяжелое состояние, однако на спине в процессе некрэктомии обнаружил человеческий ноготь, при этом, судя по всему, человек, кому он принадлежал, был мертв очень давно.Мы тогда еще перекинулись парочкой фраз и разбрелись каждый по своим делам. И лишь голос во сне, вчера ночью, напомнил мне про эту историю, эти два слова: «Поклонись мне!»

Ключевые слова: Ангел демон история пустыня авторская история

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