Этюд этажом выше

Летяга Просмотров: 90 Комментарии: 0 +1 Вчера, 12:28 by

Сняли квартиру с Ликой мы по дешёвке – денег было в обрез, да и нужны ли большие хоромы двум влюблённым студентам? Переехали быстро – пара сумок да рюкзаков.Уже вечером услышали сверху тоненький девичий голос, напевающий какую-то песню под нестройный аккомпанемент фортепиано:– Мама-кошка, папа-кот, и котёнок-дочка!Вся семейка в сборе; вот – вновь играет строчка!И так по кругу.Лика рассмеялась. Потом, указывая на меня пальцем на “Папа-кот”, начала подпевать.– Ну всё, хватит, – усмехнулся я и прижал её к себе.Девочка сверху разучивала этюд про кошачье семейство вплоть до поздней ночи. В какой-то момент мне начало казаться, что мама-кошка, папа-кот и, конечно же, котёнок-дочка сейчас выпрыгнут на меня из-за плиты, начнут скрести наши стены, раскидают повсюду наполнитель и загадят всё вокруг шерстью.– Мама-кошка, папа-кот, – продолжала мурлыкать Лика в такт, пока от навязчивой мелодии я уже не начал скрипеть зубами.Заснул я с трудом – в какой-то момент даже постучал по батарее, но девочка сверху даже не сбилась с игры. Даже показалось, что специально заиграла громче – что за настырный ребёнок!Утром всё валилось из рук: завтрак подгорел, я опоздал в универ, забыл дома флешку с проектом. После учёбы пришлось задержаться: договаривался с преподом о пересдаче, долго искал его на кафедре.Вернулся домой под вечер жутко уставшим. И с порога услышал знакомое:– Мама-кошка, папа-кот и котёнок-дочка!Вся семейка в сборе; вот – вновь играет строчка!Лика встретила меня понурой. Всё ещё произносила заевшие слова, но, увидев моё лицо, прекратила..– Она с моего прихода играет. Пару часов уже.– Пойду поговорю, – бросил я, и, не разуваясь, направился к лестнице.Так, вот сорок вторая, сорок третья, вот…Я встал в ступоре. Дверь в квартиру над нами была обожжённой, местами чёрной, каким бы мог быть нос у папы-кота. Оплавленный дерматин свисал, как поникший кошачий хвост, а по закопчённой дверной ручке становилось понятно – никто тут не живёт.Я зачем-то постучал. За дверью ничего не было слышно.– Что за… – пробормотал я, но меня прервал звук цепочки сзади.Я оглянулся – из соседней квартиры сквозь щель в двери на меня смотрела сгорбившаяся, морщинистая старуха.“Бабушка-кот”?– Шо, тоже Люсеньку шышишь? – прошамкала старуха так, словно вот-вот отрыгнёт комок шерсти. – Нет там никохо.– А играет…– Ухорела Люсенька. Мамка ейная хотела, шоб она пианисткой стала – и всё ховорила, сиди, играй, с места шоб не вставала. И в махазин ушла, а у них проводка – и всё! Люсенька послушная была – так и ихрала, пока всё вокрух дымилось и хорело! Мамка ей обещала, как этюд разущит, с подружками пойдёт хулять. Вот теперь и ихрает – всё подружек ищет.Звук уведомления вырвал меня из душно-меховых слов старухи. Я мельком взглянул на экран.От Лика: [Перестала играть. Спасибо]– Иди уже, – старуха же, окинув меня взглядом ещё раз, поспешила закрыть дверь.– Д-досвиданья.И я зашагал обратно.– И ещё, – позади вновь открылась дверь, когда я уже подошёл к лестнице. – Не вздумай подпевать Люське, слышишь?Я ничего не ответил.– Представляешь, Лик – не повезло нам с соседями… – начал я, заходя в квартиру. Но тут же осёкся.Было слишком тихо.Лики не было. Её не было ни в ванной, ни на кухне, ни в комнате.Лики не было нигде.– Мама-кошка, папа-кот, и котёнок-дочка!Был лишь этюд этажом выше.– Вся семейка в сборе; вот – вновь играет строчка!Но теперь – её голосом.Автор - nervysdali.

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