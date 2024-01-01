Паучок

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

astrelez Просмотров: 21 Комментарии: 0 -1 Вчера, 23:45 by

Про Юлю было известно три факта. Первый. Юля была красавица. Об этом говорили родители, друзья, зеркала и фотографии. Второй. Юля на дух не переносила пауков. Третий факт любимым фруктом Юли было авокадо. Однажды в магазине, Юля перебирала авокадо чтобы найти спелый плод. И случилось так, что из груды фруктов выбежал черный паук и побежал по ее руке. Юля завизжала и стряхнув паука наступила на него ногой, обутой в босоножки…Где-то очень, очень далеко, под кустом, в зарослях буша проснулся дремавший в жаркий полдень чернокожий старичок. Одетый только в набедренную повязку, он поморщился, а его сморщенное от морщин лицо перекосила гримаса боли. Он встал и отряхнувшись скрылся в густых зарослях кустарника. Его тень осталась на том месте, где он лежал. Через некоторое время тень зашевелилась и распалась на мириады крохотных точек, которые через некоторое время сложились в тень крупной птицы, а мгновением спустя тень заскользила по земле.Выдохнув и придя в себя после пережитого, Юля повозила по полу ногой, чтобы окончательно уничтожить насекомое. Затем она отняла ногу от этого места, чтобы удовлетвориться лицезрением поверженного врага. Каково же было ее удивление, когда под ногой обнаружился «чистый» пол. Юля даже сняла босоножку, чтобы удостовериться, что паук прилип к подошве, но там тоже не было видно останков противного мизгиря. Пришлось удовольствоваться тем, что врага хотя бы не было видно вокруг и выбрав авокадо вернуться к своим обычным делам. Дома, поднимаясь на лифте, Юля как обычно вертелась перед зеркалом, когда ей показалось, что по стене мелькнула черная точка. Она обернулась, но кроме объявлений, на стене ничего не было. Передернув плечами, Юля вышла из лифта и… полетела вниз. В панике Юля хотела закричать, но, прежде чем открыла рот, она уже не летела, а лежала на спине на чем-то что напоминало ей ортопедический матрас, одновременно мягкий и жесткий. Вокруг царил мрак и гробовая тишина. Она хотела подняться, но поняла, что не может двигаться. Ее одежда прилипла к чему-то на чем она лежала, впрочем, босоножки тоже. Немного подергавшись, Юля начала осторожно вытягивать правую руку из рукава джинсовой курточки. Освободив правую руку, она принялась расстегивать пуговицы на куртке, расстегнув ее она освободила и левую руку. Все эти манипуляции изрядно ее утомили. Глаза ее к этому моменту адаптировались к мраку и теперь она видела, что ее окружают странные столбы. К этим столбам тянулись тонкие канаты, на которых и лежала Юля. Канаты были покрыты какой-то липкой субстанцией, к которой благополучно приклеились одежда и босоножки. Юля высвободила ноги из босоножек, но держать их все время на весу было трудно, и она попробовала выползти из юбки. Каждое движение Юли вызывало вибрацию канатов, и она все время боялась, что сорвется вниз. Поэтому по здравом размышлении Юля просто на просто порвала юбку, получив таким образом некую свободу действия. Треск рвущейся юбки сопровождался еще одним звуком, но занятая освобождением от невольных пут Юля не обратила внимания на него. Когда же ей удалось сесть на обрывках своей одежды, она обратила внимание на странную вибрацию. Юля подняла глаза и закричала…Тело Юли обнаружили через три дня. Она лежала на диване в гостиной своей квартиры. Ее тело было оплетено густой сетью паутины. Тысячи крошечных пауков бросились врассыпную, когда вызванные спасатели, попытались отодрать его от дивана. Проводивший вскрытие патологоанатом признался, что видит такое впервые. Энтомолог, который проводил экспертизу насекомых, сплетших паутину на теле Юлии, сообщил, что данный вид пауков не характерен для Северной столицы России и является эндемиком юга Африки…

Ключевые слова: Паук авокадо смерть авторская история

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