Призрак прошлого

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:48

Причина: Стилистика автора сохранена

Super Revo LUCIUS Просмотров: 72 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:48 by

В детстве я очень любил одного обзорщика обскурных видеоигр для думающих людей. Он обозревал игры, о которых тогда мало кто знал, типа «Мор. Утопия», «Тук-тук», «Дримс Ту Реалити», «Девастейшен», «Дримкиллер», «Крид»... Много воды с тех пор утекло, все мы изменились, я окончил колледж, нашёл работу, продвинулся по карьерной лестнице. Женился. У меня появились дети. Двое. Стал носить пиджак — вот он я, в пиджаке, с хорошим телефоном, на приличной машине, за спиной жена и двое детей, квартира в приятном районе Питера (Колпино) на седьмом этаже. Идиллия.У меня редко бывает состояние идиллии, честно говоря, такое вообще всего один раз было — вот в тот период моей жизни. Когда ещё не успел осознать весь груз ответственности и закрутиться в рутине, но уже в полной мере ощутил вкус собственной важности и, оборачиваясь, видишь все те трудности, что преодолел. Как выздоровление после тяжёлой болезни. В такие моменты хочется погрузиться в себя, глотнуть детства, перенестись в это тёплое время — с высоты своего блестящего пика приятно смотреть на себя-ребёнка; ещё не знающего, что будет впереди, но наивно уверенного в успехе — и блеск побед ретроспективно подпитывает ребячьи мечтания. Вы едины. Ты и твой путь. В любом состоянии. Но на вершине... Это приятно, да. Мой мечтающий ребёнок внутри смотрел видеоролики того обзорщика перед сном. И я, грубо говоря, тоже.Канал тот давно уже не появлялся в моём фиде. Он был удалён, как я думал. Всё развлечение из моего Ютуба вытеснили ролики из профессиональной сферы, типа там выращивание трюфелей, ферма грибов и прочее. Поэтому пришлось искать — и я нашёл. Вот он, тот канал, те обзоры. Тёплые воспоминания и... гнетущее чувство некоторого... несоответствия?Ну да, я стал старше. Конечно, видосики будут смотреться иначе. Надо только выпустить своего внутреннего ребёнка и раствориться в атмосфере старых добрых обзоров... Но... Что-то было не так. Пугающе не так. Вместо доброго пухляша на меня смотрело разбухшее, вывернутое нечто. Оно перебирало своими жвалами, роняло на пол слюну, говорило очень медленно и как робот, что ли. Но я не мог не замечать этого в детстве! Это должно было остаться в памяти! Почему... Как я мог любить такого обзорщика? Ладно, дело не во внешности, конечно, но вот эта странная манера говорить, и ладно бы только манера — всё, что он говорил, было больше похоже на какие-то запретные заклинания, его речь была цикличной, отталкивающей, но чарующей, я... Я едва смог отлепиться от экрана, как заколдованный я с интересом наблюдал за поведением существа. 24 просмотра... Вот оно — дно Ютуба, проклятые файлы. Всё же смог себя пересилить. Дааа... Я вас другим запомнил, товарищ обзорщик!Разочарование довольно быстро сменилось оцепенением. Я уже не пересматривал те «обзоры», но всё равно было тошно и необъяснимо жутко. Попереваливался с боку на бок. Хочется встать. Я встал. Семья сладко спит в соседней комнате, жена храпит, стерва. А мне мерзко, мне стало мерзко. Вышел на лоджию. Закурил. Ночное Колпино, кто-то едет куда-то. Машины спецслужб — кому-то сейчас плохо. Хуже, чем мне? Хабарик полетел вниз. Я посмотрел ещё какое-то время на полуспящий город, на насекомых у фонарей, на свет в окнах соседних домов; я послушал гул подстанции, лай собак. Ладно. Хорош. Пора возвращаться к жизни — пора спать. Обернулся, поднял голову и... увидел в отражении на стекле двери лоджии ЕГО. Моего любимого обзорщика. Скалится, пускает слюну — меня аж отшатнуло к перилам. А он всё смотрел с ухмылкой. Дверь на лоджию была закрыта с той стороны. Он стрельнул в меня своим хитрым мерзким взглядом, развернулся и ушёл вглубь квартиры.Мне оставалось только беспомощно смотреть на то, как идиллия превращается в кровавое марево. В какой-то момент я потерял все мысли. Просто смотрел в пустоту и не видел ничего. Не хотел видеть. Я потерял сознание.Очнулся. Ну и жуткий сон! Дверь лоджии была открыта, меня приятно обдавало теплом колпинских батарей с кухни. Рассветало. Болезненно поднялся, медленно пошагал в квартиру и с ужасом понял, что это был не сон. Из отражения в окне спальни с кровавыми брызгами смотрел на меня мой друг детства. Мой любимый обзорщик.

Ключевые слова: Детство обзорщик существо авторская история

Другие, подобные истории: