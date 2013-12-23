Байки деда Андрея. Таинственные

Новость отредактировал Estellan - 29-08-2024, 16:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

zadira Просмотров: 208 Комментарии: 1 +5 29-08-2024, 16:20 by

Следующего раза, когда дед Андрей поделился своими байками, пришлось ждать почти полгода. Аж до самого конца марта. Тогда мы всей семьей приехали на заготовку дров: отец с братом кололи поленья, мать с теткой складывали, я занимался подвозом на новенькой тачке. Работа не столько трудная, сколько однообразно унылая. Но моего мнения не спросили, лишь дали указание. Дед же всем этим мероприятием командовал, от физических нагрузок его отстранили коллективным решением семьи. Не с его пережитым инфарктом, завышенным давлением и больным коленом впахивать. Именно так, не трудится, и не работать, а впахивать. По-другому он не умел. От того и ходил всем недовольный и ворчливый. Но и сидеть без дела, он тоже не мог, поэтому отправился топить баню, бабушка же стряпала на кухне, чтобы нас всех таких усталых и голодных позже накормить. Пройдя с тачкой по уже наезженной дороги, я остановил транспортное средство возле кучи только что наколотых дров. Устало выдохнул, и попытался стереть несуществующий пот. Хоть и выдался теплая суббота, да и я вроде как при деле, но не настолько, чтобы истекать потом. Но жест откуда-то взялся, скорей всего подсознательно копирую старших, что махают топором.- Слышь Славка иди присядь, - окликнул меня старческий голос, крепкий и не приклоняй.Пришлось повиноваться.Дед уселся на березовую чурку, такую же установил рядом с собой, так чтобы солнце светило в спину. Подошел, сбил опилки снятыми перчатками, уселся вытягивая натруженные ноги. Попутно смотря как отец с дядькой прикладываются к объёмным кружкам с разливным пивом.- Значит так, довозим что накололи и все, шабаш, на сегодня, - обозначил фронт работы дед, попутно указав сроки исполнения, - через час в баню идти. Первые вы, потом бабы, ну а следом мы со Славкой.Бабушка из этого уравнения почему-то была вычеркнута. Я вздохнул ели слышно, но перечить не стал. Баню я не любил, слишком жарко, влажно и полное отсутствие комфорта. К тому же я прекрасно помнил те времена, когда у деда баня топилась по-черному, и я заходил туда более чистым, чем выходил. Умудряясь весь перепачкаться в саже. Года три назад, дед с сыновьями переделали баню, по-белому, и стены больше не коптились. Это мне радости не принесло, ибо отговорка про сажу потеряла актуальность.- Дед я завтра в ванной… - но договорить мне не дали.- Ишь чего удумал, бабка ему все чистое постелет, а он грязный завалится спать, — вот тебе и аргумент, простой как чурка, а фиг оспоришь, - ну чего замерли время уходит давай, давай вперед и с песней.Дед поднялся с насиженного места, крякнул, оправил коричневый пиджак, после штаны невнятного покроя и чуть прихрамывая двинулся по своим делам.Ну мы нехотя и засуетились, справились даже быстрее назначенного срока. Дядька с отцом забрав принесённое матерью белье, тут же отправились с баню. Я же пошел парковать свое транспортное средство. На выходе из сарая наткнулся на идущего к хлеву деда. Он хмыкнул и подозвал к себе.- Держи заслужил, - и передал мне небольшое количество денег, поправляя большим пальцем усы.От подобной щедрости я опешал, раньше ведь как было: меня привлекали к труду во благо семьи под лозунгом, надо. И тут споры и препирания не учитывались, потому что всегда так было и всегда так будет. Аксиома, как она есть.- Спасибо, - выдал я немного обескураженным голосом.- Ага, - буркнул старший родственник, хлопнул себе по карману, в привычном жесте поиска сигарет, а после сдвинув брови продолжил путь.Дед Андрей подошел к двери хлева, откуда выскочил полугодовалый котёнок черной масти. Зверек выгнулся дугой, встопорщил шерсть, дед же сплюнул, и обошел по небольшой дуге испуганную животину. Воевать с котами мой предок больше не хотел.По здравому размышлению, деньги я перевел, при помощи магазина, в пачку чипсов и пару бутылок кваса, и конфеты для мелкой сестры.Когда пришла наша очередь идти в баню, уже изрядно стемнело. Я отправился раньше деда, с планом: чем быстрее начну, тем быстрее закончу. Пока хозяин подворья собирался, я успел умеренно прогреться. Дверь предбанника скрипнула, и послышались старческие шаги и такого же возраста бубнишь.Выйдя в предбанник, заметил, как старик, подкладывает в топку, я немного помялся на дощатом полу, а после спросил:- Деда ты чего, тепла же хватает?- Хватит, да ненадолго. Чтобы обмыться и убежать да, а вот попить кваса, да поговорить точно нет.Я кивнул, понимая, что пришел тот час, когда меня снова окунут в мир мистики и тайн. Дед крякнул, выпрямился, и поправил пояс на халате, зеленого цвета с футбольными мячи. Подарок любимой внучки Настеньки, десяти лет отроду. Дед носил его с гордостью. Пожилой родственник просеменил в сланцах до добротного стола, и споро достал из сумки батарею разнокалиберных бутылок с квасом. Явно намекая на то, что посиделки будут длинными и продуктивными в плане историй. Я же не стал сверкать голом задом, тоже облачился в халат синего цвета, застиранный и с дыркой на боку. Так сказать, чем богаты тому и рады. Уселся на лавку возле стола, и притянул поближе бутылку с квасом. Заметался в поисках открывалки. Дед хмыкнул и проворчал:- Что за поколение, на все им нужны при способы. Возьми вторую бутылку да открой.- Дык я не умею.Стоило мне закончить фразу, как старческая мозолиста рука лишила меня бутылки, а спустя краткий миг, пробка отделилась от горлышка, выпуская в мир пену. Дед посетовал на мою нерасторопность и так же вскрыл еще одну бутылку себе. А мне показалось что он, когда затаривался квасом про открывалку и думать забыл. Нет в его житейском укладе, места специальным приспособлениями для открытия выпивки. Всегда же обходился подручными средствами. Дед сделал большой глоток пенного безалкогольного, обтер большим пальцем усы, и проговорил:- Хорошо. Почти как пиво. Почему почти? Да тут все просто, у пива есть некий культ потребления, с множеством ритуалов, присказок и вкусовых граней понимания жизни. Да, да именно через вкус пива можно, а временами нужно понимать жизнь. Пиво это тебе не водка, у пива есть душа и свой характер. Вот, к примеру, берешь ты темное, густое, плотное, и сразу настраиваешься на хлёстанные себя веником при максимально доступной температуре…Почти пять минут дед нахваливал разные сорта пива, и манеру их употребления. Меня как человека непьющего и в принципе незнакомого с алкоголем, мало волновала его речь. Слушать интересно, но не настолько, чтобы временами не косится на дверь в парилку. Дед это быстро заметил и с упрёком отправил меня прогреваться во второй раз. Выскочив в предбанник, меня тут же отослали на улицу, где уже стояло заготовленное ведро с относительно теплой водой. Вылив на себя большую часть, я вернулся назад, быстро обтерся полотенцем и вернулся в мягкие объятия халата. Глянул на топку, дров вроде бы прибавилось. Усевшись на свое место, сделал глоток кваса, а дед Андрей между тем проговорил:- Вот что ты за человек Славка. Ни про выпивку, ни про баб. Только одно на уме, мистика и ужасы. Ты ведь про это хотел бы послушать, правда? – я кивнул, — вот только такой жути, что я тебе в автобусе по рассказывал больше не будет. Зря я тогда тебя столько мрачного поведал. Зря. Но былого не воротишь, да и ты сам видел в каком я был состоянии.- Да нормально все деда, - постарался подержать я старика.- Где же это нормально?! А ладно, забыли. Знаешь, был я свидетелем одного странного события, аккурат с квасом связанного, - он глотнул из бутылки, поскреб щетину возле левого уха и заговорил, я же притих в ожидании новых историй.- Произошло эта недолга в светлые и сытые шестидесятые годы. Люди только космос покорили, жить и радоваться после страшной войны вспомнили как. Мечтали, любили, строили развитой социализм. Были наивными и счастливыми, что Настенка перед мультиками.Занесла меня нелегкая, по распределению в небольшой городок, под Тверью, сейчас и названия даже не вспомню, да оно и не к чему. Чтобы ты понимал, был я тогда подмастерьем, а по-простому: принеси, подай, пошлее на… на фиг не мешай, - деда тут же посетила ностальгическая улыбка, по-другому и не скажешь, чуть грустная и честная, играющее не только губами, но и всем лицом, - хорошие время, хоть и хлопотное. Бегал я тогда по поручениям как не в себя. Юношеский максимализм, помноженный на партийные лозунги, придавали прыти по больше, чем звонкая монета. Уже поверь, мне есть с чем сравнивать. Так вот к сути. Сам я свидетелем данных событий не был, ибо по малолетству не придал им значения, вот сейчас вспомнилось, да сложилось к голове, рассказы людские.Июнь тогда стоял теплый, в самый раз для работы, и особливо для праздного шатания по паркам да полесью, с дамами. Как рассказывал мой наставник, началось все с кружки кваса и барышни. Вот так по-житейски просто. Значит повздорили два заводчанина по поводу одной молодки, в парке имени Горького. Все шло к драке, а разнимать не кому, одни мамочки с детьми, остальные то работают, план стране дают. Милицию понятно дело кликнули, но пока они придут, то все фигуранты разбегаться и снова примут вид благостных пролетариев. А конфликт так и повиснет в воздухе, и как это бывает, примет еще больший и мрачный масштаб. Это когда люди идут стенка на стенку за посрамлённую честь, своего дружка. Значит, что там дальше было, ага. Вот эти двое и за грудки друг друга похватали, все близится к первому удару. Как тут послышался приятный девичий голосок:- А не хотите ли квасу? И чтобы ты понимал, дебоширы разом утихли, и пошли за прохладительным напитком. И там уже возле желтой бочки по-мирному и договорились.Дед так же сделал большой глоток из бутылки, довольно крякнул, а я спросил:- Что за бочка желтая? – не зря же он эту деталь упомянул.- Э, недоросль. Раньше в парках бочку ставили с квасами там или пивом, на разлив. Как сейчас в палатках. Да ты меня не отвлекай, дальше слушай. Так вот, после этого случая народ стал подмечать, что как какой конфликт разгорается не шуточный. То появляется бочка с квасом, а при ней барышня с ясными глазами и улыбкой светлой как обещание Ильича. Ты чего лыбу давишь? Как народ тогда говаривал, так и я сейчас пересказываю, от себя ничего не добавляю. Вот то-то же. А знаковым эпизодом стало, несостоявшееся ограбление инкассаторов, которое она остановила. Ну то бишь, мужиков бандитской наружности, квасом напоила, те и потекли как пломбир на солнышке, и сдались милиции. Ну после казённые лбы, стали под эту девушку копать. Мол, кто такая, откуда квас и так далее, и ничего не нашли. Будто бы она сама по себе появлялась и также исчезала. И в конце августа, особо прыткий служака ее к стенке прижал, образно говоря. Мол колись кто такая и все дела. Даже арестовать приказала до выяснения личности. А молодые опера, стоят кокардами блестят, а в глазах рвения, что у запорожца, на старте. То бишь стоят, трясутся, а двигаются еле-еле. Ну она им и говорит:- Вы квасу попейте, а там я сама пойду.Ну опера жажду утолили, повестку вручили, и стали ждать ее на следующий день. Но девица исчезла, как и ее бочка с квасом.- Хм, занятно, - сказал я, в специально оставленную паузу для комментария, - может совпадение. Или вообще… это как его там? Ах, да спекулянты были. Их прижали, вот они и свернули бизнес.Дед хмыкнул, не спеша отворил дверцу в топке, умело перемешал остатки дров, и только после сказал:- Знаешь в твоем замечании есть зерно правды. Реалист, все в меня. Давай тогда разъясни мне пару моментов: первый почему ее квас успокаивал всех и каждого, второе отчего в городе после ее ухода, народ стал склочным и озлобленным, а после и вовсе почти весь разъехался. Остались только бичи да нерешительные приспособленцы?Я на манер деда Андрея, сделал глоток кваса, погонял его во рту, собираясь с мыслями. Спешить тут явно не стоило, иначе велик шанс сморозить откровенную глупость.- Правильно, подумай, а после уже обстоятельно все расскажешь, - неожиданно похвалил меня за задержку дед.Я кивнул и как бы подводя итог истории сказал:- Не привычно слышать, будничную байку, без ужасных деталей. В интернете все рассказчики делают упор на ужас и мрачна. А та девушка как мне, кажется, что-то вроде домового, только на весь город, - дед улыбнулся.Старший родственник поправил большим пальцем усы, прищурился и после погрозил мне пальцем.- Ищущий да найдет. Сам же мне все уши прожужжал, что в интернете в вашем есть все. Вот ты и находишь свое все. Ну опыт дело житейское и неотвратимое. Вот тебе еще одна история мистическая да житейская. Случилась она в нашей семье. Потом можешь по расспрашивать бабку, да ее сестру, они подтвердят мои слова. Правда и посмеются, если про мистику заикнёшься. Вот тоже странно, твоя бабка в бога верит, а в мистику нет. Хотя то и то проходит по ведомости как сверхъестественное. Ладно, по глазам вижу, не про то ты слушать хочешь.Значит было это в пятидесятые годы, ближе к концу десятилетия. Точно помню, что Сталин уже умер. Мы тогда в город переехали в коммунальную квартиру, к родственникам, тогда из деревни вырваться хотелось, в городе виделись, перспективы, мечты, сам должен понимать. Только-только обустроились. Как явился мой дядька, что пропал во время войны. Чтобы ты понимал, тогда это было не особо и изрядно вон выходящее событие, чтобы родственник находился спустя десять лет. Старшие кто помнил его по расспрашивали, как могли, про разное семейное, повспоминали общее. Вообще нашим он оказался. Ну и начал он жить с нами в коммуналке, в каком-то закутке, в тесноте да не в обиде, все больше на работе пропадал, да по делам шастал. После вроде в общежитие съехал, когда мы все отдельным жильём обзавелись, а потом в начале восьмидесятых куда-то пропал, или уехал, хрен поймешь. Никто особо и не расстроился, был и был. Никому зла не делал, не с кем близкую дружбу не водил.Дед Андрей оставил паузу, и выжидающе посмотрел на меня. Я охнул, не сразу сообразив, что, отменяя требуется и поспешно спросил:- И где тут мистика?- А мистика Славик — вот где. Воспоминания у меня о дядьке остались словно фотографии в альбоме. Фрагментарные и без предысторий. Например, вот он с конем идет по полю, или там строгает что-то рубанком, в запорожце колесо меняет, на велике едет, в карты играет с какими-то мужиками. И так далее. И нет таких воспоминаний про здесь и сейчас, все какие-то отдалённые. Улавливаешь связь?- Да, вроде как?- И так не у одного меня. Все мы его помним фрагментарно. Словно проектор смотрим. И еще момент воспоминания у нас всех совпадают, почти до мелочей, вот как с конем, его таким помнит вся моя родня.- Ну скажем за столом, когда выпивали, воспоминания у всех и наслоились, - внес я уже традиционное критическое замечание, пока дед горло смачивал квасом.- А вот фигус два, - за усмешкой сказал дед, - все помнят будто бы они вдвоем в том поле были. И таких пересечённых воспоминаний с десяток наберется. А еще подозрительный момент то, что его нет не на одной из немногочисленных фотографий, пустое место, так где его фигура должна располагаться. Это прям в глаза бросается, вот глянь.И он извлек из кармана халата, две старых почти полностью выцветших фотографии, с растрёпанными углами. Но уже заламинированных, теперь без страха можно носить, не повредишь. Приняв два прямоугольника, развернулся к свету, и принялся рассматривать. Деда и бабку узнал сразу, остальные лица были незнакомы. Стоят возле огромного стога сена, в общем ряду виднелся пробел, туда явно просился еще один труженик. Вторая фотография застолье, и тоже с пустым местом.- Пф, ну не знаю. «Сложно вот так сходу сказать, в чем проблема», — теряясь в мыслях, пробурчал я. Раньше все его мистические байки фактами не подкреплялись, и давали простор для маневров.- Проблему я тебе описал, - я положил фотографии на стол, тем временем дед закинул ногу на ногу, и повёл руку ко рту, после чертыхнулся, въевшись привычка курить до сих пор не покинула его разум, а возможно уже и не покинет никогда, - я про этого дядьку редко вспоминаю, и сейчас бы не завёл разговор, если бы не твоя тяга мистику всякую слушать. А так порылся в голове и вот нашел такой… феномен. О как! Но это еще не все. Значится после сердечного приступа, меня в санаторий определили. Ну я там быстро влился в коллектив таких же трудяг на реабилитации, как и я. Всем мы простые пролетарии, кроме одного профессора психики или там психоза поди пойми. В общем мужик нормальный, только шибко умный и занудный, все ему мои байки не нравились. Те что обычные, житейские. Я возьми и расскажи ему про этого дядьку не понятного, мол раз ты все знаешь, объясни мне тёмному, что тут да как. И вечером, когда я словно пацан за деревьями курил, стреляную у санитарочки сигарету, он меня нашел и кое-что рассказал…- Что?- Да сейчас поведаю, чего торопишь. В общем, чтобы ты понимал, один его коллега проводил странное исследования в рамках какого-то НИИ. Он исследовал такой феномен как попутчик. В начале в рамках расстройства мозга, а после уже в другой области. Так вот. С появлением городов миллиоников, у некоторых людей выявилась навязчивое явление как неведомый попутчик. Чтобы ты понимал, чудится людям, будто кто-то рядом идет или едет, или только-только прошел, как будто бы тень проскользнула. Навязчивое чувство чего-то присутствия. В особо серьезный случай, родственники появляются невнятные или же друзья, вроде бы они и есть, а присмотришься и нет. Как в моем случае с дядькой.- Ну, я слышал только про вымышленных друзей у детей, и как правило это ничем хорошим не заканчивалось.- Профессор говорил, что эти попутчики абсолютно безвредны. Будто бы новая форма жизни, существующая параллельно людям. Или же создания, сотворение кипучий мозговой деятельностью народных масс. Как-то так. А может быть просто новая форма безумия, люди раньше никогда не жили так кучно в одном месте. Нужны исследования в институтах, чтобы все в мистику не скатывалось…- Старый ты там часом не помер? – бабушкин голос ножом прорезал сгустившееся атмосферу таинственности, внутри сразу образовалось легкое раздражение.- Не дождёшься, - крикнул дед, - лучше нам с внуком принеси кружки для кваса.- Если сердце прихватит домой не возвращайся, я тебя выхаживать не собираюсь. Понял? И Славке голову не пудри своими побасёнками, - бабуля продолжала ворчать, но без всякой злобы, по привычке. С возрастом скрывать эмоции и искать компромиссы становится в разы тяжелей, да и необходимость такая постепенно отпадала.Бабушка ушла, дед же сердито хмыкнул, и проговорил:- Вот что за… вот чего приходила? Чего хотела? Бабье племя, - и с такой невнятной формулировкой ушел в парилку.А мне подумалось ведь действительно многие (если не все) мистические явления можно списать на расстройства психики. Как говорится лезвие Окамы в действии. С другой стороны, а нужно ли это делать? Если от таких баек никакого вреда, чистое развлечение. Искать ответы на заданные вопросы было откровенно лень. И я так же отправился прогреться.Жара быстро надоела, и я выскочил в предбанник, и тут же услышал голос младшей сестры:- Деда забери кружки, я их на лавке оставила.Закутался в халат, забрал принесённую посуду. Не дожидаясь старшего родственника, быстро наполнил кружки квасом, и едва пена начала свой путь к уменьшению. Из бани выскочил довольный собой дед Андрей.- Хорошо вашу мать, - тут же выругался он, проделал те же процедуры, что я, кроме выбегания за кружками, и запахнув халат уселся напротив меня.- Ну хоть квас додумался разлить и то хорошо.Пока старик жадно поглощал напиток, я спросил:- Деда еще истории будут?- Знаешь, есть пару, - ударив пустой кружкой по столу, он выдохнул, обтер усы, продолжил, - знаешь, что такое Хрущевка? Головой так не маши, оторвется. Ну хорошо, хоть это знаешь. Так вот, озаботились наши власти плановой застройкой жилья. Индустриализация растет и вширь вглубь, да так что и разум за ней не поспевает. Народу в городах прибавляется быстрее, чем таловой воды в реках. Чтобы ты понимал, страну, мог сгубить квартирный вопрос. И наше мудрое правительство приняло решение делать быстрое и доступное жилье, по минимальным запросам людей. И что самое главное временное. Ну, когда коммунизм бы наступил всем, выдали бы нормально полноразмерное жилье. Как ты ведёшь не коммунизма ни бесплатного жилья. Эх… вот ты внук почему думаешь в хрущевках такие маленькие кухни? А я те отвечу. Все просто, власть думала, что дома человек будет только завтракать, обедать на предприятие, а ужинать в кафе.Я мысленно прикинул, пока дед наливал себе квас с затуманенным ностальгии взором. Рабочая схема, многие так сейчас и живут, завтракают дома, обедаю в кафе, ужинают доставкой.- Так, что-то я не туда пошел. Но мне простительно, старый ностальгировать люблю. Случилось это в конце пятидесятый, про этот случай многие знают, да не все хотя рассказывать. Значит построили в нашем городке первую хрущевку. Сдали в эксплуатацию. И принялись ждать, когда верховное начальство приедет, и вручит ключи жильцам, с помпой и оркестром. Поэтому две недели здание стояло, как невеста возле загса: красивое, с кучей нервных родственников в вокруг, и снующий то тут, то там детворой. И значит одна девчушка, как там ее… ага Оленька. То ли с подругами поспорила, то ли детское любопытство толкнуло. В общем она возьми да, заскачи в первую квартиру, на первом же этажи. Чтобы ты понимал и пропала. Вот так почти у всех на глаза. Ну это так потом следствие заявило, а по началу то никто и не хватился.Не буду я рассусоливать про ход следствия и всякие версии. Или ты хочешь послушать? Нет. Тогда дальше. Значит погоревали родители, да обзавелись еще ребенком. Так вот, прошло пять лет, сидит значит папаша пропавшей девчушки на лавочке, курит, и видит из подъезда выходить его дочурка семи лет отроду. Семи? Ну да первый класс уже закончила. Он и обомлел, слово сказать не может. Только и смотрит, как дочка уже мысленно похороненная, по двору ходить, с открытым ртом на все любуется. Ну сигарета пальцы обожгла, наш горе папаша вскочил, окликнул кровинушку. Так его увидела, чуть испугалась, и помахав рукой ускользнула в подъезд. Папаша за ней, а нет дочки. Побегал, поискал все в пустую.И что ты думаешь? Правильно, через пять лет она снова показалась из подъезда. Со сверстниками поговорила, и как только ее взрослые попытались поймать, снова убежала в первую квартиру и исчезла. Чтобы ты понимал, она каждые пять лет возвращалась… скажем так в наш мир. Поначалу пытались ловить, но без толку, а годы шли. И трагичная история превратилась в байку. Взрослых Оленька избегала, но с детьми разговаривать. И вот что ребята после рассказывали, кто сразу, кто по прошествии нескольких лет.В той квартире некто или нечто помогает ее путешествовать во времени. Она подробностей не говорит, мол секрет секретный. Она хочет посмотреть, что станет со страной через сто лет. Ну и каждую пятилетку как завещала партия, выскакивает посмотреть каким путем движется страна. Многие в городе рассказывают, что встречали путешественницу. Большинство конечно врет, но есть вероятность, что не все.Я пригубил квас и после полез со своим скептицизмом. Вроде бы глупость совершаю, сам прошу мистику и сам же после разоблачать лезу. Но таков характер, что тут поделаешь.- Деда, так наука давно доказала, что путешествовать во времени невозможно.- Хе, в прошлое нельзя, а в будущее чего нет, оно каждую секунду наступает. Для кого быстрее для кого медленнее. Вон, к примеру твой телефон лет тридцать назад был чистой фантастикой. И мало кто мог в здравом уме сказать, что в одно устройство столько всяких функций запихнуть удастся. А ведь есть. Так и с перемещением во времени, когда-нибудь вдруг откроют. Надо верить в науку.Я вздохнул и спорить не стал. Не за этим тут собрались. Помолчали и дед Андрей без переходов и предисловий начал новую байку.- Знаком тебе особняк Копытова? Да кого я спрашиваю, ты даже не знаешь, где дом пионеров был. Так вот усадьба эта, находится на улице Пушкина, сразу за кольцом. Понял?- ЭЭЭ, да, - напрягая память нашел я обозначенное помещении на внутренней карте города, даже вспомнил как выглядит, - там вроде когда-то детсад был.- Был, был да весь, вышел. Так вот особняк это построил еще при царе, ростовщик Василий Копытов. Редкостная мразь, что по нашим временам, что по тем. Людей губил, что Пневмония, долго, мучительно, почти без возможности вылечиться. Когда советская власть пришла эту сволочь прижали, да только он все одно умудрился как-то выжить. Когда пришли немцы, он говорят во всю ширь разгулялся. И когда нацистов наша доблестная красная армия выбила, этого ростовщика тоже угробили. Но не прошло и года как объявился его двоюродный племянник. С виду один в один как упоенный, только тощий, плешивый и сутулый, а документы все при нем и в полном порядке. По закону такого мерзавца не наказать, а без него он сам кого хочешь в оборот возьмет. Это не Ежовские годы беспредела, тут почти шестидесятый, закон во всю силу властвовал в умах и сердцах людей. Ну почти у всех. Этот племянничек, тоже тишком промышляя, выдачей денег в рост. Прижать его не прижали, но пару раз дом спалить пытались. Так он и помер в семьдесят четвертом, говорят тело неделю валялась в кресле на первом этаже. Позже его нашли дружинники, в состоянии полной мумификации. Вот такая странность.Что губы поджал, недоволен? Так это не все. Чтобы ты понимал, люди, жившие поблизости, да и не только, его с дядькой величали не иначе как чертом. В самом прямом значении, то бишь нечистым. Говаривали он не только деньги под проценты давал, но и желания с отсроченной оплатой выполнял. Сейчас поясню, прежде чем ты у виска начнёшь крутить.Вот что мне рассказал один приятель, когда мы с ним горькую пили. Может и врет, поди проверь, но в свое вранье верит крепко, да и слухи тоже есть подтверждающее его байку. Так вот. Будучи молодым, едва семнадцать лет исполнилось, по юношеской дурости поспорил с пацанами что пойдет к этому Черту, и загадает желание. Значит заявился Андрюха, то бишь теска мой к этому нечистому. Письмо рекомендательное подал, достань такое не составило труда. Зашли они в комнату, этот Копылов сходу ему предложил сигарету и выпивку. Приятель отказался. Как там разговор складывался я доподлинно не знаю, но вышли они к такому моменту, когда надо часть себя за желание продавать. Этот бесноватый и говорит:- Что хочешь? За часть своего здоровья?- Ленку в жены, - выдал он заготовленное желание.Копылов резанул себе руку, после уже дружок мой, и они на какой-то бумаге отпечатки оставили. Ну мой приятель с ехидцей интересуется:- Все готово?- Нет! – закричал ростовщик, бумагу порвал, мебель покрошил, вообще был в ярости.- А чего так-то? – удивился мой приятель.У мошенников ведь как, всегда все работает, а если нет, то нужно доплатить, а тут прямым текстом кричат, мол, ничего не вышло.- Да потому что вы не фига, не верите, ни на грамм. Атеисты долбанные.Ну и выгнал теску.И подумав вот каким мыслям мне пришла в голову. Советская власть изжила не только пережитки буржуазии, с ее мещанскими замашками, но и мистику из людей. А если на миг представить, вот так в разговоре и в облике байке, то и саму нечисть. При царе как было, люди верили в бога в беса и черта, от того и работала вся эта мистика. А после люди перестали верить в мистику, и чем питаться тогда нечистым. Тот же. Да в Союзе были верующее, только теперь искренне без показухи, ибо некому эту показуху показывать. Истово верующий в черту не пойдет, как и атеист, поэтому это ростовщик черт и загнулся. Хе, можно сказать от духовного голода.- О как! – многозначительно сказал я, - и что были какие-то примеры его э-э-э чертовщины?- Чтобы ты понимал были. Вот пару примеров: Машка завсклад, попросила у него дочку. Родила и через три года ослепла. Роднин просил машину: получил через месяц по распределению и через три года лишился ноги. А после, когда приобрел инвалидку и вторую конечность отрезали. Чета Смирновых хотела жить на югах. Так их прихватили за контрабанду в Бишкеке, там они и отсидели свой срок… - и подобных историй дед рассказал с десяток, а после ответственно заявил, - если не веришь, проведи расследование и сам убедишься.- Нет деда, я привык тебе на слово верить.- Тот и оно.Мы еще часа два просидели в предбаннике, я наслаждался байками, теперь уже обыденными без всякой мистики, но рассказанными умело, с рефренами на то на одну, то на другую историю. Может когда-нибудь соберусь и тоже их запишу. Но там нужно почти дословное изложение, а это значит, деда нужно заставить под диктофон все рассказывать. А это задача со звёздочкой.А так, уже по привычке делюсь с вами мистическими байками. Не страшными и не мрачными, а просто таинственными.

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