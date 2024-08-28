Вирус

Новость отредактировал Летяга - 28-08-2024, 10:12

Причина: Стилистика автора сохранена

Prochor Alexeev Просмотров: 212 Комментарии: 0 0 28-08-2024, 10:12 by

Оригинальная история.Был пасмурный осенний день, срывался холодный дождь, дул ветер.Коля, выживший пятнадцати лет, худощавый черноволосый пацан, шёл по улице заброшенного посёлка. На его лицо надета медицинская маска.В кармане он крепко сжимает пистолет Макарова – наградное оружие его деда Толика, ветерана афганской войны. Коля жил с ним в самом начале пандемии. Тогда его родители были в командировке в Самаре и на связь не выходили. День на десятый от начала «Великого краха», Коля уже не помнил точную дату, дед тоже заболел, но в больницу не обращался. Он заботился о любимом внуке до последнего, до того, как перешёл на последнюю стадию и окончательно превратился в зомби. У Коли тогда не хватило сил застрелить его, и он просто сбежал с пистолетом.Коля прошёл мимо ржавеющего бронетранспортёра. Вроде это БТР-80, подумал он. Вдалеке он увидел блокпост, на котором стоит двое военных. Перед бронетранспортёром валялся сгоревший и обезображенный, но ещё живой инфицированный, в такой же потрёпанной военной форме. Увидев парня, он начал ползти к нему, рыча, кряхтя и что-то тихо и неразборчиво бормоча. У многих заражённых остались остатки сознания, у кого-то больше, а у кого-то меньше, а некоторые его вообще лишились.Паспорта у Коли не было из-за возраста, а без паспорта его могли мобилизовать. Так обычно поступали со всеми сиротами и беспризорниками, которых после начала пандемии стало очень много по всей стране. Возраст был не важен, главное, чтобы умели держать оружие. На этот случай у него был найденный у одного убитого им инфицированного паспорт, на который он приклеил своё фото.Перед блокпостом валялось много трупов. Стояла сильная трупная вонь, но Коля уже привык к ней после своих скитаний.— Паренёк, ты кто такой? – окликнул его один из военных, на вид совсем молодой пацан, немного старше Коли, скорее всего, рекрутированный.На плечах у военных были нашивки с надписью Р.О.К. .— Хочу попасть в посёлок. – Спокойно ответил Коля.Второй военный, парень немного постарше и явно суровее своего напарника, направил свой АК-47 на Колю.— Документики показывай. – Сказал первый военный.Коля порылся в кармане спортивных штанов, достал свой фальшивый паспорт и протянул его военному.— Хмм, Андрей Константинович Петров, 1997-й год рождения… — шёпотом говорил военный, с интересом читая паспорт. – Интересненько!Военный протянул паспорт обратно Коле. Он взял его.— Теперь нужно тебя отсканировать, – сказал военный, переводя взгляд на второго военного, который уже доставал портативный сканер.Военный навёл сканер на Колю. Спустя секунд пять сканер показал отрицательный результат. Военный отвёл от него сканер.— Оружие есть при себе?— Пистолет Макарова, наградной был у деда, Царство ему небесное. – Сказал Коля, параллельно доставая пистолет и протягивая его военному.Он с интересом рассмотрел его.— Можешь проходить! – Сказал военный спустя несколько секунд.Коля пошёл дальше по улице, опять запихнув пистолет в карман.***Посёлок был пустым и явно уже давно находился в упадке. По улице шастали отдельные люди в масках.Коля вышел на, как он подумал, центральную улицу населённого пункта. Вдоль неё были заброшенные ларьки и магазинчики.Коля прошёл ещё дальше, в сторону какого-то административного здания. Перед ним стоял старенький советский «Урал», на котором была нарисована красная звезда. В него отряд военных в противогазах грузил трупы инфицированных в специальных контейнерах, предотвращающих заражение воздуха вирусом. Спустя несколько минут грузовик отъехал. В уцелевших городах и посёлках военные и полиция отлавливали и убивали инфицированных, после чего их трупы грузили в специальные контейнера, а потом сжигали за пределами безопасных зон.Коля прошёл вдоль закрытого магазина из красного кирпича, на котором была нарисована символика боевиков Немезиды – схематично нарисованная чёрной краской богиня с клинком и надпись «Грядёт возмездие!»Коля подошёл к административному зданию, которое оказалось поселковым советом. На здании развевался флаг России.Дальше вдоль основной улицы, за зданием сельсовета, стоял микроавтобус «Мерседес», на котором было написано большими буквами «Гуманитарка». Перед автомобилем столпилось несколько десятков местных. Рядом ходил мужик ЧОПовец, который передавал что-то по рации. Обычно такие автомобили с гуманитарной помощью для населения разворовывались по дороге бандами мародёров, а в некоторых случаях награбленное потом продавали местным чиновникам и олигархам.Рядом стояла сооружённая из шифера лавка со смешанными, «дефицитными» товарами, перед которой стояло заметно меньше человек. Зачастую такие магазинчики работали по бартеру, и в основном толкали голодным жителям безопасных зон наворованные в заброшенных городах и посёлках ценные и не очень товары.Коля подошёл к ларьку, и начал осматривать ассортимент. За прилавком сидел крупный, седеющий мужик. Он оценивающе посмотрел на Колю.— Пацанчик, что тебя интересует? – Поинтересовался мужик, после чего улыбнулся.— Две банки тушёнки сколько стоят?— Три патрона давай, и тушёнка твоя.Коля покопался в кармане, и спустя какое время достал три патрона от пистолета. Мужик протянул руку, чтобы взять их.— Можешь брать.— Спасибо. – Холодно ответил Коля. Патронов у него и так было очень мало, но еды было ещё меньше.Коля взял банки, после чего положил их в свой рюкзак. Запихнув их, он опять посмотрел на очередь за гуманитаркой, которая заметно уменьшилась. Вдруг один мужик закашлялся, а потом упал на землю, и начал нечеловечески орать. ЧОПовец быстро среагировал и расстрелял его в упор. Маленькая девочка, которая стояла с немолодой, усталого вида, с синяками под глазами мамой, громко разрыдалась. ЧОПовец передал информацию военным санитарам, которые быстро погрузили труп в контейнер и унесли его.Начало немного темнеть, поэтому Коля начал думать, где бы переночевать.***Коля остался на ночлег в заброшенной двухэтажной хрущёвке. Он достал купленную ранее банку тушёнки, и начал жадно есть её. Дождь усилился. Завтра Коля планировал идти в Самару. В городе во время начала хаоса были его родители, и его младшая сестра, Соня. Возможно, они до сих пор там, ждут и ищут его. Коля надеялся на это. Сейчас он был как никогда близок к ним. Скорее всего они уже или погибли, или были в другом городе, да и как он будет их искать? Он старался отогнать эти мысли.До города было где-то десять-пятнадцать километров пешком, но под ливнем Коля не планировал идти.Спустя какое-то время он без сил лёг спать.***Когда Коля проснулся, дождь уже кончился, срывалась лишь отдельная морось.Коле приснился сон, в котором он вместе с родителями и сестрой гулял по какому-то пасторальному парку. Они были весёлые и смеялись вместе с ним.Проснулся парень в слезах и гневе. Почему они не взяли его с собой? Он же мог быть с ними! Такие мысли часто посещали Колю. Он был зол на родителей, но ведь они не могли предугадать всё, что случилось.Первое, что сделал Коля, это была безуспешная попытка поймать связь на телефоне. Телефон Коля продолжал носить с собой, заряжая от выторгованных или украденных пауэрбанков, не смотря на его фактическую бесполезность. Интернет и связь почти не ловили кроме отдельных зон, да и света почти нигде не было. Но несколько игр, не требующих интернета, составляли основу его немногочисленного досуга.Единственным завтраком Коли были жалкие остатки вчерашней тушёнки.Позавтракав, Коля собрал своё нехитрое «хозяйство», и вышёл из двухэтажки.Коля решил остаться в зоне ещё на какое-то время. В его планах было попробовать поторговать с тем мужичком, владельцем ларька, и предложить ему свои услуги как довольно опытного сталкера. Рядом куча заброшенных сёл и посёлков, в которых точно можно добыть что-нибудь полезное.Хрущёвка, в которой ночевал Коля, была расположена недалеко от поселкового совета.По недлинной узенькой улочке ходили отдельные местные жители, недоверчиво поглядывающие на него.Перед поселковым советом виднелась какая-то активность – довольно большая толпа людей столпилась перед зданием. Коля решил ускорить шаг, чтобы узнать, что происходит.Перед зданием на отгороженной площадке стояли четверо военных. Перед ним на коленях лицом к толпе стояло трое молодых людей – два парня и одна девушка. К их затылкам были приставлены пистолеты. Один из военных, скорее всего комендант зоны, стоял в стороне.— Эти люди, если их можно так назвать, враги народа! – Начал выступать комендант. – Эта шпана готовила теракт на управление зоны, но они были пойманы! Такие как они хотят дестабилизировать нашу и без того истерзанную родину! Смерть таким как они, смерть врагам народа!После своей речи комендант кивком приказал застрелить молодых людей.Раздались три выстрела. Все трое упали замертво. В толпе послышались отдельные возмущения. Люди перешёптывались. Некоторые люди даже тихо говорили «Грядёт возмездие», главный лозунг Немезиды.Коля испытывал к ним жалость, и понимал их борьбу. В первые недели после «Великого краха», когда его родители перестали выходить на связь, а дед заразился, Коля долго скитался, не зная, что делать. Власть спустя три недели захватил Российский общеэпидемиологический комитет, сокращённо – Р.О.К., группа радикальных военных. Они объединили разбросанные по стране ошмётки армии и силовых структур и начали очень жестокую, но местами продуктивную политику борьбы с вирусом. Коля смог сам эвакуироваться из Екатеринбурга в более стабильный Нижний Тагил. Там он пришился к банде местных хулиганов, ярых противников власти. Спустя какое-то время большая их часть вступила в Немезиду, и стала террористами. Почти всех из них публично расстреляли как «врагов народа». Немезида появилась примерно тогда же, ещё в самом начале разрухи, и стремилась к демонтажу военных и построению анархистского общества в уцелевших городах. Колю тоже много раз пытались завербовать, но он неоднократно отказывался, и скорее всего, благодаря этому спас себе жизнь. Потом он ушёл из той зоны, и начал скитаться, надеясь найти родителей.Коля подошёл к ларьку. Мужик сидел там и уверенно покуривал сигарету. Увидев Колю он отложил её.— Привет пацанчик, сегодня что тебе?— Хочу предложить вам своим услуги.— И что это за услуги? — Он явно заинтересовался.— Могу сходить в соседний посёлок и принести что-нибудь дефицитное за оплату.— Интересное предложение.Мужик на какое время задумался. Коля молчал.— Найдёшь там шоколадки, я их уже месяцка два наверное не ел, я тебе дам консерв, или тушёнки, устраивает? – Сказал он после недолгих, но усердных раздумий.— Да, меня всё устраивает.— А как тебя зовут, пачанцик?— Коля.— А меня Сергей, приятно познакомиться!Сергей пожал Коле руку. Они договорились.Коля пошёл вверх на холм по дороге. Он знал, что дальше есть заброшенный посёлок. Пришлось недолго идти по грязному тротуару вдоль частных домов. Вскоре за поворотом показался выезд и блокпост. На блокпосте было два военных с калашами. Рядом стояла Тойота Лендкрузер.— Паспорт показывай. – Холодно сказал военный, немолодой, даже можно сказать пожилой мужик, когда Коля подошёл к блокпосту.Коля по накатанной схеме показал поддельный паспорт.— Можешь проходить.Коля пошёл по пустой трассе. Недалеко от блокпоста стояла съехавшая с дороги, пробившая отбойники брошенная машина с разбитыми стёклами и одной выбитой дверью, которая валялась недалеко. На задних сиденьях валялся инфицированный с травмированным ногами, отгрызенной от голода губой и съеденными пальцами. На переднем сиденье за рулём сидел мертвый водитель, сильно обезображенный и скорее всего объеденный и обгрызенный заражённым. При виде парня заражённый в попытках наброситься на него, рыча и чавкая выпал на асфальт.— Блядь! – Выругался Коля.Тратить драгоценные патроны на ползущего урода было нельзя, их и без того осталось очень мало. Парень со всей силы ударил инфицированного по голове. Заражённый начал стонать и даже всхлипнул. Похоже у него остались остатки сознания.— Так тебе и надо, пидор!Коля ещё раз сильно ударил заражённого, после чего тот оставил попытки наброситься на него, но продолжал кряхтеть. Полностью убить заражённого очень тяжело, поэтому он оставил его на дороге и пошёл дальше.Коля шёл до посёлка минут тридцать, часто сжимая пистолет при каждом непонятном звуке. На дороге было много брошенных и сгоревших машин. Идти по окружающим дорогу лесопосадкам было нельзя, ведь они скорее всего заминированы. В первые дни эпидемии военные массово минировали лесопосадки и поля, разрешая движение только по подконтрольным им дорогам с большим количеством блокпостов. Таких образом они фильтровали продвижение беженцев, пропуская только здоровых, замедляли продвижение толп инфицированных, которые пёрли из крупных городов, а также затрудняли жизнь разным террористическим группировкам. Сейчас большинство блокпостов давно заброшено, а дороги опустели, но мины в посадках остались.Первым, что встретило Колю в заброшенном посёлке, было здание поселкового совета. Построенное в советском стиле безвкусное, серое здание, сейчас выглядело ещё печальнее. Стёкла были выбиты, как и двери. Перед зданием стояла стела с надписью — «Я люблю Александровку». Наверное, так назывался посёлок.Дальше, через дорогу, был большой пустырь и детская площадка. За ним виднелись четырёхэтажные хрущёвки. Где-то там должен быть магазин.Коля пошёл по пустырю.Рядом с одной из четырёхэтажек виднелся небольшой заброшенный провинциальный магазинчик.Коля, крепко сжимая пистолет в руке, подошёл к нему. Начал тревожно осматриваться. После недолгих раздумий Коля пошёл внутрь. Перед зданием, на козырьке валялся сильно обглоданный труп человека. Парень не обратил на него особого внимания, открыл дверь и зашёл в магазин. В помещении было пусто и темно. Коля решительно достал телефон и включил на нём фонарик. На полках было пусто, но спустя какое-то время ему каким-то чудом удалось найти шоколадку, да даже целых две плитки «Милки». Коля сложил их в рюкзак и довольный пошёл к выходу из магазина.Прямо на выходе на него наставил винтовку какой-то парень в балаклаве и шапке.Коля поднял руки в вверх.— Ты кто такой? – Спросил парень.— Что тебе надо?— Ты глухой сука, я у тебя спрашиваю ты кто!?— Я скиталец. – Коля не хотел говорить имя какому-то бандиту.— Хорошо, скиталец. Ты из зоны или нет? – Спросил парень уже более добродушным, заигрывающим тоном.— Нет. – Соврал Коля.— Ну ты же шёл с той стороны, я видел, как ты пришёл и зашёл в магаз. – Бандит кивнул на четырёхэтажку. Видимо он в ней жил, или по крайней мере остановился в ней.— Хорошо, я из зоны. – Признался Коля.— Так зачем же было врать! – Парень засмеялся. – Оружие есть?— Нет. – Опять соврал Коля, хоть и понимал, что его пистолет очень ненадёжно спрятан в карман.— Опять врёшь… – В голосе было слышно наигранное разочарование. – Отдавай свой пестик!— У тебя за спиной срал! – Резко выкрикнул Коля.Со стороны хрущёвок к ним мчался инфицированный. «Сралами» в разговорной речи часто называли заражённых, от названия вируса – Синдром разрушения личности, сокращённо СРЛ.Парень обернулся, чтобы пристрелить заражённого, а Коля в этот момент дал дёру. До «Великого краха» Коля был очень спортивным, хорошо бегал и занимался боксом.Коля бежал и вдруг услышал выстрел.— Блядь! – Выругался Коля.Его подстрелили в ногу. Он достал пистолет, обернулся, выстрелил в бандита, и не промазал. Попал в бок гаду. Бандит начал громко матерится, после чего попытался выстрелить во второй раз, но Коля, не смотря на сильную боль в ноге, выстрелил быстрее. Бандит упал замертво.Коля упал от невыносимой боли. Должно быть что-нибудь в рюкзаке, думал он.Коля снял со спины рюкзак, бросил его на асфальт и начал быстро искать бинты. Сердце очень сильно колотилось. Если сейчас на него нападёт срал, или братва этого бандоса, то он не сможет отстреливаться. У него кончились патроны. Можно попытаться взять винтовку, но сейчас ему рану бы перевязать.Он всё-таки смог найти бинты и начал бинтовать простреленную ногу, чтобы хоть как-то остановить кровь. Перевязав ногу, он тяжело встал, и начал пытаться плестись по дороге. Вдалеке сверкнула молния. Начали срываться отдельные капли дождя.Коля пытался брести не смотря на нестерпимую боль. Моросил дождь. Стало очень темно. Он тяжело дышал, часто тревожно оглядывался. Вдруг Коля увидел, что со стороны лесопосадки ковыляет инфицированный. Коля не понимал что делать, он находился в полном отчаянии. Звать на помощь – до зоны ещё далеко, да даже если услышат, то никто не придёт его спасать. Он никому не нужен. «А ведь я так близко к родителям!!!», крутил парень у себя в голове.От мыслей о том, что в городе его родители, он начал ковылять быстрее, но заражённый неумолимо приближался к нему, рыча и чавкая.Неожиданно заражённый ускорился, набросился на Колю и повалил его на землю. Он явно был сильнее парня.Коля старался держать его, чтобы не дать себя укусить. Хотя, даже если он спасётся, он скорее всего уже подцепил заразу воздушно-капельным путём.Коля смог изо всех сил оттолкнуть заражённого, повалить его на землю и начать бить. Коля кулаками бил урода, но резко тот смог цапнуть его.— Сука, блядь… — Громко выругался Коля.Заражённый прокусил ему вену на руке. Кровь очень быстро потекла.От отчаяния у Коли потекли слёзы. Заражённый с новой силой набросился на него.- Помогите!!! – Коля с отчаянием начал кричать, понимая, что ему никто не поможет.Коля корил себя, что пошёл за шоколадками для этого мужлана. Нахера я это сделал, зачем?Парень кое-как попытался отпихнуть инфицированного, но со стороны посёлка уже бежало двое его голодных собратьев. Стервятники, слетающиеся к своей жертве.

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