Послание пропавшего человека

ROLGER Просмотров: 44 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:31 by

Примечание. Сообщение найдено клубом по изучению параллельных реальностей во время исследования места возможного естественного разлома. Данное послание представляет собой жёсткий диск с сохранённым файлом аудиозаписи и несколько текстовых документов с наблюдениями. Текст аудиосообщения, без каких-либо изменений, представлен далее.Знаете ли вы, насколько быстро судьба человека может измениться? Ещё вчера я был обычным человеком, которого интересовал возможный переезд, квартальный отчёт на работе, матч любимой команды, но сегодня мне предстоит дописать это сообщение и... А что "И" ? Честно говоря, я не знаю, как действовать дальше. Тут есть лишь механизм выживания, определённый алгоритм, позволяющий тебе сохранить жизнь ещё пару дней. Выход? Есть ли он вообще? Место, куда я попал, называется "Сумрачный мир". Название придумал сам. Да и нет тут больше никого. Общаюсь с собственным компом, чтобы не сойти с ума.Так. Ладно, давайте по порядку. Меня зовут Евгений. И я нахожусь здесь уже продолжительное время. Чёрт, сколько уже прошло? Кажется, я сбился со счёта уже очень давно. Но это не столь важно. Вероятно, если после моей смерти компьютер исчезнет, как и все вещи без присмотра за ними, то он может попасть в реальный мир, к людям. Мне необходимо... Мать его, да я просто обязан предостеречь их.Во-первых, вроде бы я попал сюда при очень странных обстоятельствах. Так что же там был за день? Ах, ну конечно! Ночь пятницы, полнолуние. Бред! Только зловещего предупреждения не хватает для полного комплекта дурацкой истории у костра от младшеклассников. Хотя и оно было. Да, в ту ночь вырубили свет без какого-либо предупреждения, были перебои с интернетом. Опять бред! Это ведь не точные признаки. Думай! Должно же быть нечто необычное... Туман! Он появился ещё до проникновения сюда. С утра был невероятно густой туман, в жизни такого не видел! Я заметил в нём этих упырей тогда, но не придал этому значения. Про признаки всё. Теперь вы знаете, как определить переходный этап. Ха! Как это вообще может пригодиться? Продолжим. Не знаю, быстро ли осуществился перенос. Помню только, как взбесился от окончательно пропавшего интернета и лег спать. Да вот неожиданность! Утром не было УТРА! За окном сумрак, густая пелена тумана. Птичьих голосов нет, гула машин нет, даже ветра нет! А самое главное - часы на компе не сдвинулись ни на минуту. Я ещё полчаса пялился на них, выжидая непонятно что.Во-вторых, мной уже были упомянуты твари из тумана. Их тут много. Первая встреча с ними произошла спустя день, после того как я встал сильно не с той ноги. Моим первым действием в новом мире стала попытка выйти из дома. Знаете, просто открываешь дверь и видишь улицу. Всё хорошо, только из окна у тебя вид с высоты девятиэтажки, а тут сразу выход. Я ещё день боялся выйти, но вот вода предательски закончилась. Что делать? Идти на вылазку, естественно. В туман. И бравый исследователь Евгений уходит в экспедицию! Последнюю, мать его. Значит, вышел, иду, осматриваюсь. Местность не знакомая совсем. Магазин! В голове моей куча мыслей стремительно мелькает. Впереди ведь могли быть припасы, люди, ответы. А вне моего взгляда, прямо за мной бесшумно передвигается нечто. Именно "нечто". Что бы это ни было, но оно не имеет определённой формы. Просто здоровенная теневая клякса из щупалец, лап, когтей, голов, которые постоянно меняют очертания. Меня спасло лишь чувство надвигающейся опасности. Я вовремя обернулся, и сразу пожалел об этом. Тварь перестала быть бесшумной, Она завопила десятком разных глоток. Господи, не приведи вас это узреть и услышать. Ну вот, теперь говорю как священник на проповеди. Ха! Я бежал тогда так, что, думаю, побил несколько рекордов за раз.Магазин оказался непроницаем для тварей. Да, их было много. Вот так я и сформулировал правило "Как только выходишь из здания - беги и не оборачивайся до следующего". Людей там, естественно, не нашлось, но на полках были припасы. Полные полки провизии. Мне казалось, что это удача. Нет, это закон " Сумеречного мира". Так бывает всегда. Мир не даёт умереть от голода, жажды или сойти с ума. Даже развлечения иногда попадаются. Иногда в магазине стоит телевизор с включённым фильмом. Кино вполне обычное, может не всегда качественное, но на безрыбье... Ах да. Про "иногда". Мир меняется с каждым походом. Каждый раз новая улица. Это я понял в первый же раз. Продолжим рассказ.Обшарив почти весь магазин, наш бравый исследователь вошёл в служебное помещение и увидел... Свой дом. Не поверив глазам своим он открыл дверь снова... Магазина нет... Улица... Другая улица. Зато магазин каждый раз новый. Правда иногда он дальше чем хотелось бы. Тут нужно уметь выживать. Да, да. Тот самый "Алгоритм выживания". Название не совсем соответствует действительности. Это скорее наблюдения и правила, чем определённый алгоритм. Некоторые могут помочь в суровой жизни среди туманных улиц.Например, твари не нападают сразу. Нет, они пытаются подкрасться. Лучше передвигаться исключительно бегом. Транспорта здесь вообще нет. Только пустые, серые улицы, наполненные туманом. Густым до такой степени, что готов поклясться - мне не доводилось видеть солнце. При этом тут вечные сумерки. Так мир и получил своё название.Мелкими вылазками я живу до сих пор. Сначала пытался найти выход. Пробовал выйти через окна квартиры, но вид из девятиэтажки сохранялся до момента высовывания головы за стекло. Дальше появлялась улица. Я искал и там. Всё бестолку. Куда бы я ни ушёл, меня переносит обратно в дом.Тут бывало действительно страшно. Твари здесь не одни. Думаю, они самое малое зло из того, что ещё не проникло в "сумрачный мир". Один раз я видел что-то настолько огромное и невообразимое... Оно... Оно было видно даже через туман. Я не смогу описать это... Просто... Жуть... Наверное, такие " Существа" - это следующий этап. Когда они появятся в полном воплощении... Мне конец. Без вариантов. Даже думать об этом не хочу. Господи, а что же идёт после них?Мне надоело. Страх смерти уже исчез. Осталась только усталость. Выхода нет. Только бесконечный цикл поддержания жизни. Черт, да это похоже на "реальный мир". Сначала мне пришлось принять факт вечного страдания в этой дыре, но я заметил, что из дома пропадают мелкие предметы, а тварей становится всё больше. Помнится, упоминал про то, как определить переходный момент. Кажется, весь "сумрачный мир" - это и есть переходный момент. Я теряю связь с нашим миром и переношусь в другой, к тварям. Я называю его "мир тени". Твари - его естественные обитатели. В отличии от нас они явно знают о других мирах. Возможно, даже хотят научится путешествовать между ними. Межпространственные охотники за людьми? Колонизаторы? Или ещё что? Знаете, может быть я - это способ открыть врата? Да, якорь удерживающий наш мир от отделения. Если они научились делать такое, то сколько же им понадобится времени на полный переход? И переход ли? Может, соединение миров? А если они уже делали так? Тогда "сумрачный мир"... База для разведки! Конечно! Твари же состоят из множества конечностей! Они поглощают миры и существ, населяющих их. Сколько же сожрали те здоровые? А есть ли ещё больше? Господь, дай нам сил.Я знаю, что делать. Единственные якоря влияния нашего мира здесь - я и, вероятно, мой дом. Нужно уничтожить один из якорей, чтобы силы другого не хватило для поддержания переходного состояния. Тогда мир окончательно разделиться. Я не смогу уничтожить дом. Но... Если не будет меня, все предметы дома сразу переместятся обратно в наш мир. Они ведь его части. Его отголоски, удерживаемые здесь. Нужно разобрать ПК для уверенности. Мелкие части должны переместится быстрее. Может, меня можно спасти? Нет! Нужно уничтожить этот мир. Я должен дать вам время. Сколько его вообще осталось? Может, нашего мира уже нет? Отставить вопросы! Есть надежда спасти всех!Если вы слушаете послание, то у меня получилось. Прошу, воспользуйтесь знаниями, которые были собраны мной. Сделайте что угодно, но оградите наш мир от других. А я... Чёрт чтобы вы послушали я должен умереть. С меня хватит... Я не справлюсь сам. Убить себя здесь невозможно. Просто переносишься в дом, мать его.Но может быть можно быть убитым тварью? Они явно не хотели бы убивать меня, если я якорь. Но... Если напасть на них... Они вынуждены будут оборонятся. Так ведь? Я не знаю, что меня ждёт, но если мне суждено попасть в руки к тварям, то я выйду к ним сам. Без страха. Прощайте. И знайте... Мы явно не единственные жители вселенной. И это вообще не здорово.

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