Половинка

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:10

Причина: Стилистика автора сохранена

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:10 by

Такеши: Привет! Давай познакомимся?)Аска: Ну привет-привет. Давай.Такеши: Я — Такеши, а ты?Аска: Моё имя написано в нике, но если так всё формально, то ладно. Я — Аска.Такеши: Чем увлекаешься?Аска: Рисованием и аниме, а ты?Такеши: О-о-о-о, я тоже умею рисовать))Аска: Мило.Такеши: Может, встретимся где-нибудь?— Ты всё-таки согласилась с ним встретиться? — удивлённо спросила Изуми.— Почему бы и нет, — пожала плечами Аска.— Просто ты такая застенчивая, редко с кем идёшь на контакт. И где вы собираетесь встретиться?— Сегодня вечером возле станции Сибуя, вроде.— Почему вроде?— Я ему написала про время и место встречи, а он промолчал.— И что тут такого? Если он промолчал — это ещё не значит, что не придёт.Аска поняла, в какую глупую ситуацию попала, слегка опустила голову, покраснев.— Просто мне обычно отвечают, типа «да» или «хорошо» … — едва слышно проговорила она.Изуми лишь посмеялась, быстро хватая сумку.— Глупая ты, Аска. Ладно, я побежала. Удачи тебе!— Спасибо. До встречи.Подруга вышла за дверь и исчезла в толпе. Теперь Аска осталась одна, с включенном телефоне, на экране которого всё ещё висела переписка. Девушка ещё раз взглянула на дисплей. Перечитала пару раз. Обдумала хорошенько решение.— Стоит всё-таки попробовать…Аска направлялась в сторону станции Сибуя. Оказавшись на месте встречи, она достала телефон и открыла переписку с Такеши. Он в сети. Быстро тыкая по клавиатуре, набрала сообщение, что ждёт его. В ответ — тишина. Аска бродила вокруг да около в ожидании ответа. Через несколько долгих минут телефон завибрировал. Это было необычное сообщение. Вместо текста были координаты заброшенной автосвалки прямо посреди города. Аска поинтересовалась, что это значит. Вновь молчание, но на этот раз Такеши не было в сети. Девушка решила вернуться домой, написать подруге, что свидание не удалось, но некая сила тянула её. Она стояла на одном месте, оглядываясь по сторонам. Ей казалось, будто кто-то следит за ней. И этот кто-то манил её к автосвалке.«Что за странности?» — подумала она.Девушка решилась дойти то пункта назначения. Возможно, её новому знакомому нравится странные способы проводить свидания. Поэтому все сомнения улетучились, странное чувство, будто кто-то следит, исчезло. Аска лёгкой походкой направилась к необычному месту свидания, иногда следя за мобильным GPS.Уже через час девушка стояла возле ржавых ворот. Её никто не встретил. Она вновь написала Такеши. И в этот раз он ответил не сразу.«Войди!»После этого сообщения мурашки волной пробежали по телу Аски. Она с опаской подняла глаза, оглядывая свалку. Среди всего этого металлолома притаился… Девушка мотнула головой. Она старалась думать позитивно, но сомнения терзали её. Аска осторожно вошла на территорию автосвалки, посматривая по сторонам. Все звуки исчезли. Ветер, что дул с утра, резко прекратился. Будто оказалась в другом мире.Всё дальше она проходила, в самую глубь. Аска потерялась. Вороны наблюдали, как девушка пыталась выйти. Ей уже стало не до шуток. Страх нарастал, как снежный ком. Слёзы сами лились из глаз. Всё это могло продолжаться целую вечность, пока не послышались шаги. Такие громкие и шлёпающие, будто гигант босыми ногами топал. Аска от неожиданности подпрыгнула. Некто бродил по автосвалке, но точно сказать было трудно, где именно. Шаги раздавались отовсюду. Девушка наугад выбрала направление, ей хотелось выйти на неизвестного, но никаких результатов это не дало. Аска это поняла лишь через определённое количество времени. Она выдохлась, потеряла всю надежду, что выберется отсюда, а про свидание совсем забыла.Вдруг шаги совсем прекратились. Появилась давящая тишина. Девушка растерялась. Аска остановилась. Ей показалось, будто кто-то идёт за ней. Осторожно обернувшись, она никого не увидела. Это обрадовало, но чувство тревоги не пропало.В этот момент вновь раздались шаги. Аска резко повернулась и… Ноги. Чьи-то ноги с тазом и без туловища шли к ней. Прогулочным шагом, словно обычный человек гуляет по парку. Аска провожала с удивлённым видом уходящее вдаль нечто, ведь подобное точно пришло из иного мира. Ноги прошли мимо девушки, при этом не издавая никаких звуков шагов, и скрылись за поворотом. Аска долго ещё смотрела в пустоту, пока не почувствовала легкость в районе ног. Она опустила глаза. Юбка окрасилась в алый цвет. Её туловище упало на землю, но ноги всё ещё стояли. Она не чувствовала боли, ничего, в принципе, не чувствовала. Лишь недоумение и пустоту.Её ноги направились следом за странным нечто. Аска с трудом протянула руку, как бы просит их вернуться, — это ей не помогло. Силы покидали бренное тело девушки. Она испустила последний вздох и закрыла глаза.— Ты слышала новую городскую страшилку? — поинтересовалась Юми— Какую? — Изуми оторвала свой взгляд от смартфона и посмотрела на подругу.— На сайтах знакомств обитает нечто, собирающее ноги людей. Его называют «половинкой». В основном он ворует ноги женщин, но, по слухам, может прикинуться девушкой в чате.— Жуть…— Как думаешь, может, та самая половинка и убила твою подругу?— Не говори глупостей! Всё это городские байки. Аска, возможно, просто уехала со своим новым знакомым.— Возможно? Но ведь она ничего не писала тебе с того момента.— Может, она решила начать жизнь с чистого листа.— С чего это?— Если честно, — Изуми немного замялась. — Аска такая странная. То есть необычная. Всегда на уме какие-то шалости, будто всё ещё из детства не вышла.— Ты уверена?— Не очень. Надеюсь, что Аска скоро проявит себя, так что не так сильно за неё переживаю.Подруги замолкли на некоторое время. Затем обе молча вышли из кафе и разошлись в разные стороны. Юми — домой, а Изуми — к своему новому парню.

Ключевые слова: Знакомство встреча телефон свалка ноги авторская история

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