Звонок в дверь

Новость отредактировал Летяга - 9-05-2024, 06:09

Причина: Стилистика автора сохранена

laker Просмотров: 234 Комментарии: 0 +3 9-05-2024, 06:09 by

Странное и жуткое событие произошло в одном из поселков Якутии. Свидетели этого происшествия живы до сих пор.Вечером 5 января 1985 года семья преподавателя местного училища собралась на первом этаже многоквартирного дома за столом на ужин. Отец, мать, двое детей-школьников и приехавший в гости брат матери. Всё шло хорошо: уже поели, и, как водится, пошли разговоры и воспоминания о старом, как вдруг неожиданно выключилось электричество. Дом погрузился в полную темноту, так что и друг друга было видно с трудом. Взрослые вспомнили крепким словом электриков, а дети, словно ждали этого, стали ходить по комнате на ощупь и всячески пугать друг друга. Быстро выяснилось, что света нет во всем поселке. Такое здесь случалось и раньше, поэтому на кухне всегда под это дело держали запас парафиновых свечей. Стали их зажигать. В некоторых окнах дома напротив также появились огоньки пламени.И вдруг за окном мигнуло и как-то лязгнуло. Мигнуло очень сильно: так, что осветило весь район, и на секунду стало светло почти как днем. Кто его знает, может, ветка упала от ветра и закоротила линию? Вспышка была, как бывает от дуги сварочного аппарата, холодного синего цвета, только гораздо сильнее. Мужчины решили выйти на улицу, покурить и выяснить, что это могло быть. На лестничной площадке уже собирались соседи.В квартире оставались мать и двое детей. Мать была на кухне, а ребята слонялись туда-сюда из комнаты в комнату, как вдруг девочка, которая в этот момент была одна в спальне, показала на окно и сказала:— Ой, собака!Мальчик пошел к ней и спросил: «Где?» Девочка показывала на окно и с испугом говорила: «Собака в окно сейчас смотрела».Мальчик осторожно подошел ближе к окну, но ничего не увидел. Под окном была клумба, но на ней не было никаких следов. В лунном свете это было отчетливо видно. Собака, какой бы она ни была, не могла бы дотянуться до окна, несмотря на то, что это был первый этаж.- Нету здесь никого, чего ты? - сказал брат, но его сестра во все глаза смотрела на окно и сказала: «Мне страшно». И пошла в комнату.Дальше события развивались стремительно.Дети были в главной комнате, говорили о собаке, когда в прихожей вдруг раздался звонок в дверь. Мать, держа свечку, пошла открывать (позже она вспоминала, что не сообразила сразу, что звонок не должен был работать). Открыв дверь, она увидела, что на пороге стоит ее муж, и впустила его, сказав:- Открыто же, чего звонишь?Но муж ей ничего не ответил, он вошел, стоял и смотрел на нее. Прошло несколько секунд, когда, присмотревшись к своему ужасу, она поняла, что это не он. Муж был выше ростом и плечист, а то, что зашло и стояло перед дверью, было ниже ростом. Человекообразное существо, как будто с лицом ее мужа, но искаженным (как она описывала позже, «словно вырезанным из дерева»). Она также запомнила жуткий взгляд узких зрачков и серовато-синюшную кожу. Одежда на нем была непонятная, напоминающая «белесую резину». Существо как-то вжалось в угол за дверью и смотрело на нее исподлобья, издавая странное бормотание.Страшным не своим голосом мать закричала на него:- Ты не мой муж! Уходи! Уходи отсюда, слышишь?!Тут же приоткрылась дверь, и это существо словно проскользнуло в двери, которые тут же с сильным грохотом закрылись. Удар был такой силы, что в серванте зазвенела посуда. Женщина стояла в коридоре с немигающим взглядом, и тут же дали свет, и вновь раздался дверной звонок.Дети не видели само существо, но слышали звуки, которые оно издавало, и то, как хлопнула дверь. Позже на лестничной площадке соседи, которые вышли на грохот, почуяли необычный запах, напоминающий запах горелой проводки и скисшего молока. Мужчины, вернувшись с улицы, рассказывали, что, возвращаясь домой, слышали сильный хлопок дверью и видели в общественном коридоре синюю вспышку. Также в это время на улице стоял густой туман, была сильная влажность. Долгое время женщина не могла успокоиться, а ночью ей приснился страшный сон.Что это было? Ответа нет до сих пор. Жильцы через год переехали из квартиры в город, теперь там живет другая семья.Социалистическая Якутия №238, февраль 1988 года

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