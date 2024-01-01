Старик в инвалидной коляске

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:40

Причина: Стилистика автора сохранена

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 83 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:40 by

Тихий и спокойный вечер, только пришёл с работы, уставший как чёрт. То утром с одним водителем немного поругался, ближе к обеду пришлось навестить начальство, и под конец рабочего дня немного ещё задержался. Несколько чашек чая и горячая ванна немного помогли снять весь негатив, накопленный за весь день.По счёту уже шестая чашка, устроился скромно возле окна, наблюдая за ночной жизнью нашего посёлка. Завтра пятница, можно чуток расслабиться. Тем более сна ни в одном глазу, так что буду сидеть до тех пор, пока не потянет к кровати.За окном мерцали фары машин, изредка появлялись силуэты людей под светом фонарей. Зима постепенно отступала, давая весне волю раскрыться. Редкие грязные сугробы формировали порой причудливые фигуры. Снеговики, те счастливцы, что ещё остались, походили на причудливых созданий. Совсем скоро они совсем растают, и останутся от них лишь ручки-веточки да глазки-пуговки.Всё довольно мирно, даже умиротворяюще. Чувствую, что сон помаленьку приходит. Собрался только пойти лечь спать, как вдруг кое-что привлекло моё внимание. Точнее, кое-кто – силуэт колясочника. Он медленно колесил вдоль домов, с серьёзным видом смотрел перед собой. Мне стало интересно, куда это он направился.Под светом фонарей я смог разглядеть, что это был старик. Судя по всему, он направлялся в сторону перекрёстка, что был возле моего дома. С какой целью – неизвестно, просто встал на обочине и смотрел куда-то вдаль.«Какой странный старик,» - подумал я про себя и ушёл наконец-то спать.Старик-колясочник просто решил немного прогуляться. Возможно, на том перекрёстке он когда-то лишился ног, вот и приходит туда по старой памяти. Опять-таки – зачем? У каждого свои тараканы в голове, так что не в моих интересах кого-то там обсуждать. Тем более, сон сейчас намного важнее, чем наблюдение за каким-то стариком.На следующее утро на перекрёстке произошла авария. Две легковушки ударились носами, не справившись с управлением на дороге. Выживших там не было, оба вылетели через лобовые стекла. Их лица при этом были сильно изуродованы: сильно потрёпанные, будто изжёванные. Частики кожи и плоти свисали слоями. Довольно странно, вряд ли такое могло произойти об осколок стекла. Мне почему-то показалась странным вся ситуация с аварией – всё выглядело так, будто всё специально подстроено. При этом авария произошла на том месте, где ещё вчера стоял старик в инвалидном кресле, что, скорее всего, совпадение.Возвращаясь с работы тем же днём, я вновь встретил того старика. Он проколесил мимо меня, слегка опустив голову, так что лица толком не было видно, явно куда-то торопясь. Его ноги плотно укрыты пушистым пледом. Я на миг встал, провожая его взглядом, и, как только старик исчез за поворотом, направился дальше. Не знаю почему, но мельком подумал, что произойдёт что-то на следующий день. И правда; нашли труп охранника школы. Он лежал возле ворот, его лицо тоже превратилось в кровавое месиво. Причина: поскользнулся, а лицо обглодали собаки, что бегали недалеко от школы. Тут я всерьёз задумался: вдруг тот старик – убийца? Звучит нелогично, ведь как такой беспомощный дед, прикованный к инвалидной коляске, может заниматься такими делами? Если, конечно, он не человек.Собирался я следить за ним? Особого желания не было, лишь просматривал информацию в интернете по поводу аварий и убийств в нашем посёлке. Читая местные форумы и новостные сайты, кто-то тоже замечал того деда в инвалидной коляске до происшествий. Строили различные теории, что тот старик колдун, рептилоид, и что сама Матушка Смерть. Весьма смешно всё это было читать, но всё же и правда – откуда он там появляется. Общая деталь – лицо превращалось в мясную кашу. Чем-то напомнило мифы о Человеке-Мотыльке. Только вот проблема в том, что тот дед – настоящий. Многие его видели, даже становились свидетелями тех ужасных событий.Среди множества постов я нашёл тот, в котором человек решил следить за стариком и вести прямую трансляцию. Весьма любопытно наблюдать, как школьник пытается вести себя, как типичный блогер, который ищет различные паранормальные явления в заброшенных местах. Так и здесь: пацан просто старался вжиться в роль, наблюдая за странным дедом, и так практически час. В чате начали писать, что шутка затянулась, что дед как дед, пора бы уже заканчивать трансляцию, но паренёк не сдавался. Он решился на отчаянный шаг: подойти ближе к старику, попытаться с ним поговорить.Медленными и тихим шажками пацан приближался к старику. Оказавшись на расстоянии вытянутой руки, маленький оператор подал голос.- Прошу прощение, могу ли я…Дед неспешно повернулся в сторону снимающего, только вот трансляция дала сбой. В самый последний момент я заметил, как необычно выглядело лицо того старика. Словно лицо засохшей мумии, которой довольно много лет. Возможно, из-за возраста – обычно так и выглядят люди за 80-90 лет. Но была одна деталь, что его отличало от обычных людей. Тяжёлый и мёртвый взгляд, будто старику намного больше лет, чуть ли не за сотню, если не за две. Жутко весьма, от чего мурашки пробежали по всему телу. Казалось, он посмотрел в саму душу, зная, что за ним следит не одна пара глаз. В голове мелькнула мысль, что дед в инвалидной коляске может навестить и меня. Можно сказать, что я тоже потревожил его покой.Я не верю во всякую мистику; скорее всего та трансляция на самом деле постановка, но почему-то с опаской теперь смотрел на того деда. В моменты, когда попадался на улице, старался обходить обходными путями, лишь бы не попадаться ему на глаза. С каждым днём число трагичных событий всё росло. Все буквально всполошились, слухи про таинственного деда в инвалидной коляске становилось всё больше. Кто-то даже устроил охоту за ним, но успехом не заканчивалось – горе-охотников потом находили мёртвыми.Со временем мало кто осмеливался покидать стены родного дома. Лишь смелые выходили, всё ещё не веря в происходящее вокруг деда. Я как раз был из последних. Так до сих и не понял, что тот дед – не человек. И не хотел воспринимать всё это в серьёз. Пока меня лично не коснётся, до тех пор буду как обычно ходить на работу, в магазин, и просто на прогулки. Так продолжалось бы достаточно долго, если моя очередь не наступила.В очередной раз, когда я возвращался домой с работы, тот старик перегородил мне путь. Он пристально смотрел на меня, но из-за темноты глаз его не видел. Я прошёл мимо, тогда дед меня вновь достиг, снова перегородив мне путь. Меня пробила дрожь. Вдруг меня обуял интерес узнать кто он на самом деле такой. Набравшись смелости, аккуратно подошёл к нему.- Добрый вечер, - мой голос звучал не так уверенно, слегка дрожал от испуга, - Вам что-то надо? И могу ли я узнать, кто вы на самом деле такой?Старик посмотрел на меня тяжёлым взглядом. Его губы слегка натянулись в подобии улыбки. Он медленно приподнимал плед. Множество щупалец окутало меня, крепко обвязав меня. Улыбка всё не сходила с лица старика, я тем временем с ужасом смотрел, как меня тянут во тьму под его пледом. Оттуда исходил дикий холод и непонятный запах, словно морской бриз или скошенный травы. Я оказался в безвыходной ситуации, щупальца крепко сжимали, не давая пошевелить даже пальцем. Из-под пледа показалась большая пасть с множество маленьких зубов, похожие на иголки. Вот пришёл мой конец.

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