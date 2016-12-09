Черная мистика ч.1

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

3klim3 Просмотров: 128 Комментарии: 2 +3 Вчера, 18:17 by

- Паааш! Тут тело!- И что? Какое по счету? Весь подъезд вымер!- Да он странный какой-то! Все будто в смоле искупались, а это чистый!- Ну чистый, и что?- Да то что он какую-то хрень зажал. Помоги, сам не достану.- Ладно, сейчас. Кухню осмотрю.5 часов назадСидим в располаге. Играем в карты. Сирена. Ну, ничего нового, впрочем. Опять, поди, мусорка горит или кто-нибудь в решетке застрял, а мы вытаскивай. Эхх... Такая уж доля спастеля. Даа... Здесь, в Комсомольске-На-Амуре, ничего особенного-то и не происходило. Где-то с самого его основания, так что мы особо-то и не всполошились. Ехать недалеко, минут 10, если пробок не будет.Снаряжение накинули, выдвинулись.Приехали по адресу Магистральная 45 корпус 2. Четвертый подъезд. Высадились. Тут-то и началось. В доме электричество отключено, а дверь не открывается. Странно. Домофон ведь обесточен! Стали резать. Вонь поднялась такая, что пришлось газы надевать. Открыли и офигели! Весь подъезд, все лестничные клетки, да что там, ВСЁ оплетено черной хренью наподобие паутины! И будто этого мало! Воняет жуть! Я-то противогаз не сразу накинул, только когда дверь открыли. Запах... Что-то среднее между мазутом и гноем, уж я-то в этих вещах разбираюсь! Тоже газ накинул, чтоб не скопытиться. Зашли. Разбрелись по этажам попарно.Мне с напарником, Сашей Сиротой, достался седьмой этаж. Осмотрели квартиры и, мягко сказать, выпали. Везде трупы. Мужчины, женщины, дети, да все! И все черные, будто в нефти искупались! Зашли в квартиру, однушку, а там всего один человек. Сашка его нашел, под кроватью. Крикнул, мол, тут труп, да только не черный. Я сначала не понял, а потом дошло. Кинулся с кухни к нему. Смотрю, труп парня, примерно лет двадцать. Как живой, но... Вы поняли. Лежит в позе эмбриона и что-то держит. Ну, мы с Сашей его выпрямили, оказалось, что он там у себя на груди терадку зажал, типа ежедневника. Я её изъял, и мы выдвинулись оттуда.У подъезда стрелканулись с остальными группами. Все рассказывали об одном и том же: Заляпаные мазутом квартиры, черные трупы, разруха. Реальный апокалипсис в масштабах подъезда! Пока думали, что делать, приехали какие-то типы, привезли нашего взводного. Он нам сказал, мол, грузимся, шпарим обратно, всё в порядке. Погрузились да поехали. А я сижу и понимаю: Нихрена не в порядке! Почти двести человек превратились в мумий, а какие-то чуваки говорят, что все норм, ничего не произошло! Четровщина какая-то. Да и символика у них странная. Никогда такой не видел (типа круг с тремя стрелками внутрь, и какие-то буквы. S.О.Р. что-ли...) В общем, прибыли, разгрузились, да так бы и забыли, если бы я ту тетрадку не достал из-за пазухи.Черная обложка, типа, из кожи, На ней что-то ручкой написано. Я её открыл, а там какие-то символы, типа... да хрен знает. Ну в ужастиках такими, типа, буквами пишут. Следующая страница такая же, только там, типа, восьмиугольник, внутри со звездой, и опять эти буковки. А вот дальше уже интереснее: Чувак вел дневник, и начал его, что странно за три дня до нашего выезда. Фото вам скину, глянете. Там в статью вставите как-нибудь.Ладно. Давайте, на сегодня с интервью всё. У меня, типа, дел выше крыши. Я ж спасатель вообще-то. Если интересно что там, как - приезжайте завтра, только это... так же тайно. А то боюсь, что те чуваки меня пасут. Так что давайте, валите. Мне на службу скоро.

Ключевые слова: Подъезд дом тетрадь авторская история

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