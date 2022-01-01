Что я такое?

Элла Жежелла Просмотров: 162 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 10:32 by

Глаза, множества глаз, что пристально смотрят из каждого темного уголка. А повсюду, на сколько хватает взгляда отвратительный туманный морок непонятного цвета. То тут, то там, лениво, но методично, что-то шевелиться и пульсирует. Совсем недалеко есть что-то большое. Стоит сделать лишь шаг и твои руки утонут в омерзительной массе щупалец, которая выглядит словно бы клубок змей без голов и хвостов. Всё это часть чего-то большего, чего-то чертовски знакомого.Елена открыла глаза и перевернулась на спину, стук сердца отдавал в живот и в ухо словно бы колокольный звон. Она поднялась на локте и посмотрела на пол, еще не отойдя от кошмара, ожидая увидеть в своей комнате продолжение сна. На полу был лишь свет, он словно бы сметана, разливался из приоткрытых штор. Девушка снова откинулась на спину и подумала о том, что теперь ни за что не заснет. Снотворного пить не хотелось.Она встала, протерла глаза, от всей души потянулась и сунула ноги в тапочки. Включив телефон села и посмотрела на время - 10:30. Она проспала всего четыре часа. А это значит, что впереди ее ждал еще один разбитый день, полный попыток открыть конспекты для того, чтобы через пять минут их забросить.Начало дня не претерпело никаких изменений за второй год жизни в одиночестве. Елена выкурила тонкую сигарету на балконе и, зевая, вернулась в комнату чтобы нажать на ноутбуке кнопку питания.- Надо что-то с этим делать... - пробормотала девушка отыскивая на рабочем столе иконку поисковика.Запрос "кошмары бессонница что пить" выдал пару средств народной медицины, несколько статей в стиле "в здоровом теле здоровый дух" и сердечные советы обратиться к специалисту, если дурные сны преследуют долгое время.Елена вспомнила об одной вещи, нехотя встала с кресла и направилась в прихожую за сумочкой. Вернувшись, вытряхнула нехитрое содержимое на кровать, пошарила немного и поднесла к очкам кусочек розового картона."Доктор Сибирцев кандидат психологических наукКонсультация и анализ, психологические тренинги,Помощь семьям"Несколько дней назад, прослышав о кошмарах и переживаниях по этому поводу, лучшая подруга вручила Елене эту визитку и заверила в том, что доктор Сибирцев специалист "что надо".Елена подумала об этом пока чистила зубы, еще раз вспомнила пока причесывала волосы и, наконец, поддавшись импульсу, набрала номер, указанный на карточке.Смартфон отмерил несколько гудков и наконец в трубке приятный мужской голос слегка растеряно произнес: "Алло."- Здравствуйте! - Елена затараторила в трубку - Павел Сергеевич? Извините, что беспокою, я хотела бы...- Мучают кошмары? Бессонница? - бесцеремонно, но мягко, перебил голос.Елена на несколько мгновений оторвала трубку от уха и уставилась на телефон, словно бы он превратился в кобру.- Откуда вы знаете?- Сейчас шесть пятнадцать утра.Девушка обернулась на большие настенные часы и покраснела до кончиков ушей. Часы на смартфоне безбожно спешили.- Не беспокойтесь, я уже встал. - бархатным тоном уверил голос. - Вы хотите записаться на прием?- Да... если возможно. Может быть через...- Отлично, приходите сегодня, к двенадцати часам дня. Адрес указан на обратной стороне визитки. Елена снова вздрогнула.- Откуда вы знаете про визитку?- А откуда вы знаете мой номер телефона? - шутливо переспросил мужчина.- Может быть на следующей неделе?- Нет, не стоит откладывать, если вам необходима помощь.- Но мы еще не поговорили о цене... - девушка нервно накручивала прядку волос на палец.- Вот и поговорим. До встречи. В двенадцать дня.- До... До встречи - шумно выдохнув Елена положила телефон на стол и с убитым видом посмотрелась в зеркало. Про неё явно нельзя было сказать, что она легка на подъем.∗ ∗ ∗Елена шла по длинному коридору, наслаждаясь приятным стуком каблуков по дорогой плитке. Привыкнув к бесплатным поликлиникам, она с удовольствием рассматривала узор на тканевых обоях и даже ненароком коснулось рукой одной из стен. Вместо плакатов о здоровой еде, вреде наркотиков и профилактики инсульта через каждые несколько метров попадались репродукции известных картин и просто одухотворяющие пейзажи. Наконец она наткнулась на дверь с нужной табличкой "Сибирцев Павел Сергеевич". Три раза для приличия стукнула кулачком по красной древесине и вошла. Доктор Сибирцев стоял возле небольшого столика у окна и просматривал какие-то папки. Заметив Елену он обернулся через плечо и, улыбнувшись одними губами, указал на одно из двух больших кресел. Девушка сняла с плеча сумочку и с удовольствием откинулась на спинку. Впрочем, тот час же смутившись, подобралась и села прямо.Мужчина заметил это, отложил бумаги и присел напротив.- Итак, Елена, что вас беспокоит?- Кошмары... бессонница... постоянная усталость, - избежав прямого взгляда в глаза она посмотрела вправо на серые облака, что мирно плыли за большим окном. - Всё валиться из рук.- Давно?- Честно говоря... почти всю жизнь. Но последние несколько месяцев особенно сильно.- Травмы, патологии в детстве были?- Полная глухота на правое ухо с рождения, кажется осложнение от гриппа во младенчестве. Вроде бы больше ничего.- Прекрасно, - мужчина кивнул самому себе и взял с журнального столика блокнот с ручкой. - Живете одна?- Да, два года назад переехала от родителей.- Вы этим довольны? Не чувствуете себя одинокой? - он что-то быстро чирканул на бумаге.- Иногда... но не думаю, что кошмары связаны с этим.- Кошмары чаще всего связаны с тревожным состоянием, а жизнь в одиночестве часто способствует проявлению такового, - сказал он, сделав еще запись.- Не такие кошмары.... Наверное, не такие.- А какие же кошмары вас преследуют?- Что-то очень отвратительное, - Елена неосознанно сжала сумочку руками и почувствовала, как внутри что-то хрустнуло. - И что-то как будто знакомое.- Знакомое?- Да, - Елена кивнула, - как будто бы я смотрю фильм и знаю концовку, но фильм всё равно очень неприятный.- И что же конкретно вам сниться? - доктор отложил блокнот и подался вперед сложив пальцы в домик.- Это трудно описать. Будто бы желудок какого-то... кашалота? - девушка издала нервный смешок. - Чего-то большого.... Действительно трудно описать. Простите, Павел Сергеевич.- Просто Павел! - мужчина еще раз улыбнулся. - Предполагать еще рано, но, думаю, корень проблемы лежит в детстве. Так бывает в большинстве случаев, и ваш, скорее всего, не исключение. В любом случае мы это выясним.Время приема пролетело быстро, Павел скрупулезно расспрашивал о родителях, друзьях, недавних переживаниях, мелких бытовых деталях и наконец вежливо сообщил о том, что следующий пациент уже должен скоро подъехать.Он был довольно молод и оставил после себя крайне приятное впечатление. Елена ехала домой в хорошем настроении, улыбаясь из окна такси.∗ ∗ ∗Что-то подобное огромной сороконожке пробежало рядом и скрылось в тумане, сплетение щупалец оставалось на своем месте, то и дело пытаясь обвить ноги. Но что-то поменялось. Вдали стояла человеческая фигура и спокойно смотрела яркими желтыми глазами. От неё тянуло чем-то родным и добрым и это пугало особенно сильно. Ничего не может быть родного и доброго в этом царстве мерзости и ужаса. Елена попятилась и споткнулась обо что-то мягкое. Туман развеялся и она увидела множество огромных не то башен, не то деревьев, что простирались вверх и теряли свои вершины в темном небосводе. Она посмотрела вперед и увидела, что человеческая фигура сделала шаг вперед. Елена открыла глаза.∗ ∗ ∗Прошла неделя.Павел заботливо налил две чашечки кофе и привычно уселся напротив. Елена, в свою очередь, поглаживая ручки кресла, рассказывала очередной факт из своей жизни.По началу это было довольно не комфортно. Она пересказывала свои школьные годы, вполне сносные отношения с отцом, редкие ссоры с матерью. Перечисляла положительные и отрицательные качества своих немногих подруг и иногда удивлялась тому, что жизнь её довольно скучна и рассказывать, в общем-то, нечего. Выяснилось, что детство её было вполне себе счастливое, что друзья относятся к ней хорошо, а родители проявляют заботу. Не выяснилось пока только одно - причина кошмаров. И хотя она всё так же просыпалась по ночам, остальная часть дня проходила вполне мирно и продуктивно, беседы с психотерапевтом явно давали свои плоды.∗ ∗ ∗-Я думаю, мы можем попробовать одну необычную методику, - предложил Павел поглаживая подбородок. - Она немного... спорная, но в некоторых случаях приносит желаемые результаты.- Какую методику? - Елена поставила кофе на столик и озадачено посмотрела в глаза мужчине.- Вы наверняка слышали про гипноз?- Конечно слышала... Вы меня загипнотизировать хотите? Но у меня же нет каких-то подавленных воспоминаний, он же для этого нужен?-В вашем случае гипноз будет подобен зеркалу. Вы должны взглянуть на себя, Елена. На свою суть и примириться с ней.- Звучит не очень... психологично.Павел одарил её своей спокойной улыбкой.- Если вы беспокоитесь, мы конечно же от такой методики сразу откажемся.- Ну... если это поможет. Почему бы и нет. Только не заставляйте меня под гипнозом никого убивать, - девушка замолчала и покраснела от своей глупой шутки.- Только если после меня у вас назначена встреча с Джеймсом Бондом.Елена хлопнула несколько раз ресницами и рассмеялась.Он выключил свет, задернул шторы и достал из ящика стола нечто вроде мятника. Заставил Елену сесть в самую удобною позу, отключить мобильный телефон. Наконец он слегка ударил маятник ручкой, тот начал мерно ходить в право и влево.- Смотрите на маятник. Он движется вперед и назад. Назад и вперед.Маятник это время. Мои слова - это реальность, пусть они текут сквозь вас. Слева и справа, сверху и снизу только безопасность. Только спокойствие. Ощутите свое тело и слушайте мой голос."Где-то в углу комнаты шевельнулось щупальце."- Вы полностью контролируете ситуацию. Все действия идут вам на пользу. Слушайте мой голос."За шторами, за окном, огромный монолит устремился в небо."- Вспомните, что было раньше. Идите за маятником."Я переехала от родителей. Я на выпускном балу. Я в пятом классе на уроке географии. Я купаюсь в реке с папой."- Это всё еще не ты, иди дальше."Я иду в первый класс. Мама покупает мне большую розовую куклу. Я плачу из-за разбитой чашки, играю в песочнице."- Слушай мой голос. Голос это маятник. То что ты видишь - не ты. Все еще не ты. Ищи себя."Мультики по телевизору, смеюсь. Кошка прыгает на кроватку. Плачу."- Еще немного. Иди глубже. Вспоминай нашу добрую, ласковую матушку."..."- Вспоминай. Ты почти у цели."Нежные руки, множество рук. Кладут меня в тихое место, делают надрез и я вижу тусклый свет вдали. Повсюду ржавчина, плохо пахнет. Я выбираюсь из-под теплого мокрого одеяла. Я ползу на свет и выбираюсь в свою комнату. Она огромная, словно стадион, и она перевернута. Комната моя, но она не похожа. Нет моей кровати. Нет ноутбука и телевизора. Внизу стоит маленькая кроватка. В кроватке ребенок. Огромный младенец, словно бы гора по сравнению со мной. Он спит. Я слышу голос матушки. Слов нет, но есть мысли. Она торопит меня.Я спускаюсь по стене. По мягким обоям. Прыгаю на край огромного моста, что служит кроваткой для младенца. Спускаюсь еще ниже. На мягкую пеленку. Ползу на голову ребенка. Он вздрагивает, и я падаю вниз. Смотрю верх. Вижу пещеру - огромное ухо. Ползу внутрь. Глубже и глубже.Делаю надрез.Недра пещеры сотрясаются. Отовсюду слышится громоподобный вой, но это меня не останавливает. Я ползу глубже. В темноту. Добираюсь до нужного места и выпускаю свои крохотные ручки. Каждую в нужное место. Каждая ручка сливается с приятной мокрой теплотой. Наконец я впиваюсь зубами в мягкую плоть и сливаюсь с ней полностью. Что-то животное сопротивляется мне, но я легко его ломаю. Теперь я могу шевелить своими новыми ручками и ножками. Могу открыть глаза. Вижу новую маму.Елена открыла глаза и вскочила с кресла. Павел стоял в темном углу, его глаза на мгновение сверкнули желтым цветом. Девушка обняла себя руками, подошла к окну и резко отдернула шторы. Свет залил кабинет. Наконец она обернулась и дрожащим голосом спросила:- Что я такое?

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