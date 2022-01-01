Старуха в парке

Летяга Просмотров: 104 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:26 by

Это был один из тех весенних апрельских вечеров, когда природа дарит приятную возможность погулять по улицам города без верхней тёплой одежды. Я бездумно брёл по дорожке большого городского парка, вымощенной желтой тротуарной плиткой, неспешно обходя гуляющие парочки и шумные компании весело галдящей молодёжи.После целой недели утомительной работы в офисе — подведения итогов квартала и постоянной назойливости сотрудников — я, наконец-то, был наедине с собой. Людям в парке не было дела до меня и никто не тревожил глупыми вопросами. Подчиненные часто пользуются моей добротой и внешним спокойствием, но кто бы знал, чего мне стоит это терпеть.Скрывающееся за макушки сосен солнце заливало оранжевыми лучами всю пешеходную дорожку, создавая некоторую нереальность восприятия и, вместе с тем, неся приятную умиротворенность. Занятый мыслями о том, как через неделю отмечу с друзьями свое сорокалетие, я незаметно для себя забрёл в самый дальний угол парка. Гуляющие прохожие сюда почти не заходили, зато здесь имелась пара чистых деревянных лавочек, на одну из которых я уселся и достал телефон. Нужно было позвонить деду — поинтересоваться его здоровьем. На мгновение я зажмурился от слепящего предзакатного солнечного света, а когда снова открыл глаза, то увидел перед собой старушку. Как-то незаметно она схватила меня за рукав любимого полосатого свитера.«Мелочь нужна, наверно», — решил я и машинально полез свободной рукой в карман. Попрошайки и нищие в нашем городе не редкость. Кому-то из них действительно можно бросить монетки или мелкие купюры, а от кого-то за километр несёт обманом, алкоголем и нежеланием работать. Последняя категория меня очень сердила. Хотя умом я понимал, что и среди «правильных» нищих могут быть хорошие актеры. Однажды я видел такого нищего, у которого закончился «рабочий день»: он встал на «ампутированную» ногу, искусно подвернутую для пущей жалости, и, пересыпав улов от сердобольных прохожих в пакет, что-то насвистывая, поспешил к автомобилю, припаркованному за углом.Судя по приличному внешнему виду, бабуля с собранными в пучок седыми волосами не относилась ни к одной из перечисленных категорий. Вынув руку из кармана, я вопросительно уставился на неё.— У вас одинокий вид, молодой человек, — сказала она неожиданно бодрым для своего возраста голосом.Не думал, что у пожилых людей, а на вид ей было далеко за семьдесят, голос может быть таким звонким и мелодичным.— Я хочу вам предложить взять постояльца, — продолжила она, не выпуская мой рукав. — На некоторое время. Он чрезвычайно полезен и приносит удачу.— Это что-то новенькое! — не сдержал я смеха.В самом-то деле, я ожидал призывов каких-нибудь «свидетелей Иеговых» сектантов или подобных фанатиков, ну или просто просьбы поговорить со старым человеком. Случалось со мной и такое.— Он приносит удачу! — повторила она, загадочно.— С чего вы взяли, что я одинок? — спросил я, покосившись на обручальное кольцо на моем левом безымянном пальце.Я выдернул рукав своего свитера, немного рассерженный таким бесцеремонным обращением со мной.— Это! – я ткнул на обручальное кольцо. — Ещё не значит, что я живу один! А если и так, то зачем мне сдались «постояльцы»?— Не нужно меня обманывать, Александр. Живете вы в большой квартире со своим котом Георгием. После того, как жена от вас ушла, а детей у вас и быть не могло, — вдруг ставшим холодным голосом строго сказала она, при этом так взглянув на меня бесцветными водянистыми глазами, что я оторопел.В моей голове не укладывалось, откуда у неё столько информации обо мне. Даже близкие друзья не знали, что у бывшей жены не могло быть детей по медицинским показаниям.— Кто вам про это… рассказал? — промямлил я, совсем растерявшись и потирая неожиданно вспотевший лоб.— Это не важно. Вы должны взять постояльца. Он живет под столом, его не нужно кормить. Ему нужна лишь часть вашего сознания, иногда. А потом вы передадите его кому-нибудь, — теперь её морозный скрипучий голос продирал меня иголками неприятных ощущений до самых глубин души.Она достала из серого пальто что-то похожее на небольшой клубок черных ниток. Тут у меня возникло вполне справедливое подозрение, что я имею дело с умалишенной женщиной, а с такими людьми спорить бесполезно и даже опасно. Правда, это не отменяло странного факта, что она обо мне столько знала.— А если я соглашусь, вы от меня отстанете? — устало выдохнул я. — Давайте сюда вашего постояльца. Пусть поживет у меня.Должно быть, если бы кто-то слышал нашу беседу и увидел взрослого мужчину, взявшего в «постояльцы» клубок ниток, сумасшедшими мы были бы сочтены оба. Ну, в самом деле, не драться же мне было с упрямой старушкой? Проще было взять эти нитки и выбросить их по пути к дому в урну, так, чтобы она не увидела. В тот вечер такое решение показалось лучшим выходом из этой нелепой ситуации.Она сунула мне в карман джинсов «постояльца» и, улыбнувшись одним уголком рта, молча ушла. С минуту была ещё видна её сгорбленная ковыляющая фигура, пока она не скрылась за поворотом дорожки в сторону давно неработающих аттракционов.Сумерки весенними вечерами наступают быстро. Пешком к своей многоэтажке я добирался минимум полчаса. К тому времени уже везде зажглись уличные фонари. Оглядевшись, не преследует ли меня эта странная женщина, я остановился возле урны, выбросить клубок. Но в кармане ничего не было. Только что-то словно слегка кольнуло мою руку.«Видимо, потерял по пути», — решил я, хотя всю дорогу ощущал предмет в кармане. Трудно не чувствовать пятисантиметровый шарик в плотно прилегающих джинсах. Тем не менее, он пропал. Ну, и чёрт с ним.В квартире меня встретил душераздирающим мяуканьем вечно голодный Георгий. Тяжело переваливаясь с лапы на лапу — бывшая жена раскормила его почти до формы шара — он требовательно направился к миске, предварительно старательно меня обнюхав, — тоже традиция, когда я прихожу с улицы.Свежий воздух подействовал на меня усыпляюще. Я едва дотащился до кровати и тут же уснул. Прямо в одежде. Предстояло отдохнуть за все недосыпы рабочей недели.Я проснулся посреди ночи от того, что на меня пялился кот. Есть у него такая паршивая привычка. Сядет ночью возле кровати и «гипнотизирует» меня спящего, как раньше жену. Что в его кошачьем мозгу происходит в это время – одному Богу известно. Однако, ощущение неприятное.Я отправился на кухню попить молока из холодильника и коту плеснуть, а когда вернулся и лёг в кровать, понял, что мы с Георгием уже не одни.Кто-то был под моим старым дубовым столом. Я привез его из деревни — старый, обшарпанный, но чертовски крепкий стол с удобными выдвижными ящиками. После нанесения черного лака, он приобрел благородный, даже антикварный вид. На нем я разместил рабочий ноутбук и все бумаги по работе, а в темное углубление для ног запихнул музыкальный усилитель, благо, места там хватало. Теперь же там… кто-то сидел. В слабом свете ночника был различим смутный силуэт. Мой взгляд зацепился за острые уши, волоски шерсти и блеснувшие на мгновение жёлтые глаза. Раза в три крупнее кошачьих. Такие же круглые. Накатившая волна страха приковала меня к кровати.Разум подсказывал включить свет и разобраться, что забралось в мою квартиру, но страх неподъёмным грузом придавил меня к кровати. В комнате повисла напряженная тишина. Мои нервы были натянуты как струны. А потом, вдруг, нечто под столом заклокотало. Такого неприятного и неестественного звука мне ещё слышать не приходилось. Глухой неровный перестук, словно от плохо отрегулированного двигателя, волнами вливался в мою голову, наполняя её сначала просто мерзким холодом, а затем и вовсе паническим ужасом. Кот стремглав понёсся прочь на кухню и затих – предатель!Сколько это продолжалось, неизвестно. Не помню как, но я все-таки уснул, а может просто вырубился от страха.Проснувшись, с содроганием вспомнил события ночи. Схватил в руку увесистую табуретку и, набравшись мужества, заглянул под стол.Никого. Только весело моргающий дежурным режимом светодиод усилителя звука, который я никогда не выключаю. Может, причудилось?После распития гигантской кружки кофе и окончательно успокоившись, можно было отправляться за недельным запасом продуктов и велотренажером, покупка которого откладывалась уже полгода.В эту субботу мне невероятно везло. По пути в гипермаркет я по привычке решил сократить дорогу и проскочил под «кирпич». В глухом дворе, к моему изумлению, «пасся» патруль гаишников, уже остановивший какого-то нарушителя на стареньком «Жигулёнке». Один полицейский выписывал проштрафившемуся водителю протокол, а второй, завидев меня, решительно зашагал наперерез моему новенькому серебристому «Форду». Он уже приготовился махнуть жезлом и лишить меня немалой части кровно заработанных денег, как, вдруг, застыл словно статуя. Его глаза смотрели в одну точку, мимо меня. Он казался похожим на восковую фигуру.Я спокойно проехал мимо и, уже в зеркало заднего вида, увидел, как патрульный вздрогнул и нетвердым шагом направился обратно к патрульной машине.Это было только началом полосы везения. В спортивном магазине мне сказали, что я стотысячный посетитель и вручили вожделенный спортивный снаряд бесплатно вместе с их платиновой картой на 50-ти процентную скидку. В супермаркете, за полную тележку продуктов я отдал горсть мелочи – так захотела продавец. Она сказала, что именно сегодня хотела сделать кому-нибудь такой подарок и этим кем-то оказался я.Я оплатил в банкомате коммунальные услуги и, вернувшись в машину, обнаружил увесистый кошелек, набитый пятитысячными купюрами. Мое окно было чуть приоткрыто. Ну ладно, могли что-то украсть, но подбросить деньги? Я спрятал его в бардачок и с мыслью, что в любой момент может объявиться хозяин кошелька, решил пока не трогать.Дальше было еще интереснее: я бесплатно сходил в кино, после которого мне по очереди вручили свои номера телефонов две ослепительно красивые девушки и предложили провести с ними следующие выходные. Ну и, остаток дня прошел в том же духе.Везение кончилось, когда я пришел домой. Исчез Георгий. Я проверил все углы и его любимые места. Непонятно, куда могло исчезнуть пятикилограммовое животное в квартире на тринадцатом этаже. Балкон был надёжно закрыт, и кот точно не мог оттуда выпасть. Ночь за окнами уже вступила в свои права, когда я прекратил бесполезные поиски. Расстроенный, я отправился спать, решив утром опросить соседей и детвору во дворе. И снова из-под стола услышал это жуткое клокотание. Мой вчерашний ночной кошмар всё-таки не был просто кошмаром. Тот же мимолетный блеск желтых глаз, полный ненависти. Те же гадкие звуки и провал в глубокий сон. Только перед этим, я успел заметить оторванную голову моего кота, лежащую прямо посреди комнаты. А ведь я весь вечер потратил на его поиски. Не слепой же я.Новое утро встретило меня звонком мобильного телефона. Молодой женский голос радостно объявил мне, что я выиграл от оператора мобильной сети кругленькую сумму и это не розыгрыш. Я нервно усмехнулся. Везение начиналось вновь, комната была девственно чистой. Жутких останков кота не было. Возможно, снова привиделось. И, естественно, под столом никого.Раздался звонок в дверь. Мужчина в костюме презентовал мне ящик элитного коньяка и ушёл, дружески похлопав меня по плечу.В задумчивости, я откупорил одну бутылку и вышел с ней на балкон. Чёрт побери, при нынешнем везении, я мог выпить её всю и кататься целый день по городу. Даже останавливаться и приставать к гаишникам. Все равно ведь мне везёт. Вот только, кот пропал. Да ничего, заведем нового. Я даже истерически засмеялся, хотя чувствовал – что-то идёт неправильно. Не мог я с такой лёгкостью забыть питомца. Тем не менее, за кота я уже не переживал. Мелькнула мысль, что и на работу ходить теперь не надо. Можно вообще из квартиры не выходить.Мое хорошее настроение улетучилось, когда я увидел знакомую старушку из парка. Она стояла под балконом, неподалеку от моего «Форда», и смотрела на меня. С балкона тринадцатого этажа человека вполне можно узнать. На зрение я никогда не жаловался.До меня смутно начал доходить смысл происходящего.— Эй, подождите! — крикнул я ей. — Я к вам сейчас спущусь.Мой крик возымел обратный эффект и бабка не спеша потащилась прочь от моего дома. Я кинулся к лифту, который, как назло, долго не появлялся.Конечно, пока я спустился, она уже пропала. Наверняка, приходила посмотреть за работой «питомца». Пнул в сердцах колесо своей машины. «Форд» возмущенно визгнул сигнализацией.Во двор с пронзительно-режущим звуком сирены влетела «скорая». Из неё выпрыгнула пара врачей и медики побежали к моему подъезду. Я за ними. Нутром чувствовал, что это как-то касается меня.— Вы в какую квартиру? — уже в лифте спросил я молодого парня в синем врачебном халате.— В 112-ю, там у мужчины сердечный приступ, — жизнерадостным голосом ответил парень. Девушка-врач в это время рассматривала свои ногти, не обращая внимания на нашу беседу.— Это у Федьки, что-ли? — похолодел я, поняв, что речь идет о моем единственном закадычном друге.— Потапов Фёдор Михайлович, тридцать восемь лет, жалобы были на сердце ночью, но позвонили нам только десять минут назад, — прочитал врач на экране смартфона, который спешно достал из своей сумки. — Родственник?— Сосед, из 113-й, друг его, — выдавил я.Лифт, наконец, дополз до нашего этажа и врачи «скорой» принялись звонить в дверь. Через полчаса я уже знал, что сроду не болевший Фёдор, боксер-перворазрядник, скончался от сердечного приступа. Я был в шоке.Потащился к себе выпить и успокоить нервы. Жаль, не было кота, которого можно было посадить к себе на колени и погладить. Бедняга Георгий.На письменном столе лежало заказное письмо. Непонятно, как оно могло попасть в запертую квартиру, да и отлучался я сегодня всего один раз — погнавшись за старушкой, и дверь стопроцентно запирал. Обычное заказное письмо. В таких мне приходят налоговые уведомления или штрафы за нарушение ПДД. Но не в этот раз.Обратный адрес был местным. Из нашей головной конторы. В связи с успешной и плодотворной работой благодарное начальство мне повысило в три раза оклад. И… «Вас ожидают блестящие перспективы в дальнейшем сотрудничестве с нашей компанией «Неостарс», — гласило письмо.Эта строчка запала мне в голову, и я не мог выбросить её из головы. «Сотрудничество».Меня все время называли умным парнем. В основном за то, что я отлично умел сопоставлять и сравнивать, быстро подводить статистику и выявлять недостатки в организации. Мне не нужно было особо напрягаться, чтобы сравнить события двух последних дней. Стало страшно. Это был необычный страх. Тягучий внутренний страх возник, как только я сообразил, что мое везение оборачивается плохо для тех, кто был мне дорог.— Кто дальше? — спросил я сам себя вслух, удивившись безжизненности голоса. — Родственники? Бывшая жена? Просто знакомые?Разговор с самим собой — плохая примета. Возникла мысль обратиться к психиатру и тут же пропала. Постановка на учет в психдиспансер означает крах всей карьеры. С работы точно попросят уйти. Да и кто мне поверит? Я сам бы не поверил, это точно.Я заходил по квартире кругами. Мысли метались в голове, мешая друг другу.«Позвать священника, чтобы изгнал эту чертовщину из дома? Да, в этих толстопузах в рясах, ездящих на иномарках премиум-класса, святости не больше, чем в грабителях. Те, по крайней мере, не прикрываются верой», — при этих мыслях я даже засмеялся. Забавно, но смех, издаваемый мной, больше походил на нервное хихиканье. Так точно с катушек слететь можно. Весь день я провёл в квартире, считая, что чем больше мне привалит везения, тем большей бедой это может обернуться для тех, кого я знаю.Я не отвечал на звонки телефона и в дверь, не проверял рабочую почту на ноутбуке, даже не подходил к окнам.«Нет везения – нет смертей», — такая логика была наивной, простой, но больше ничего мне не удалось придумать.Ночи я ждал с ужасом, хотя ужас нахлынул уже вечером.— Руководитель филиала «Неостарс» получил крупное денежное вознаграждение из местного бюджета за развитие предпринимательства в нашем городе! — полным энтузиазма голосом вещала диктор местного телеканала. С плазменной панели, которую я не включал! Эта гадость нашла способ донести до меня мое везение, а ночью кто-то за него смертельно поплатится… Сегодня был такой же тихий вечер, как и тогда, когда я встретил эту проклятую старуху. Погода в эти дни словно замерла в одном состоянии.Нет! Нельзя ждать ночи!Я пулей вылетел из дому и помчался к парку. Шансов найти бабку было мало, но отчего-то в голове засела уверенность, что нужно делать именно это. Если старуха живет неподалёку, то парк – место её прогулок и поисков таких идиотов, как я. Большой кухонный нож лежал в кармане моей ветровки как последний аргумент, если она не согласится забрать эту мерзость обратно.На полпути к парку я злобно рассмеялся. До меня дошло, что «мало шансов встретить эту старуху» для меня сейчас просто не существовало, как и само понятие «мало шансов». Я обязательно встречу её. И даже искать не буду, просто приду к лавочке в конце парка, сяду и подожду. И уж точно не буду никому «передавать постояльца», как она хотела.Хватило двух минут ожидания.— А ты не дурак! — услышал я знакомый голос.Бог мой, да она помолодела минимум лет на двадцать с нашей встречи. В прежде абсолютно седых волосах появились редкие, но явно темные волосы. Часть морщин на лице разгладилась. Теперь перед моей лавочкой стояла крепкая пятидесятилетняя женщина. Только холодный взгляд бесцветных глаз был тем же, что и два дня назад.— Так и будешь пялиться? — резко спросила она.Её голос был раздраженным, прежняя вежливость куда-то подевалась. Разумеется, она была недовольна, возможно, даже не собиралась сегодня идти в парк, но мне должно было обязательно повезти.— Заберите, пожалуйста, вашего постояльца. Вы сказали, что я смогу, передать его, когда захочу, — я старался быть предельно вежливым.Интуиция подсказывала мне, что грубить ей явно не стоило.— Хрен тебе, ублюдок, — женщина грязно выругалась и высунула отвратительный, покрытый желтым налетом с черными волдырями язык.Наверно рассчитывала, что я испугаюсь и сбегу. Ну да — не на того напала.— Заберите, — тихо, но уверенно повторил я.— Ты сам согласился. Забрать его можно только добровольно, а я не хочу! — заверещала она на весь парк.Лицо её исказилось, всё человеческое исчезло с него. Одна сплошная маска ненависти. Однако, свой отвратительный язык хотя бы спрятала.— Не заберёте, я буду каждый день мечтать, чтобы вы горели в огне, — холодно улыбнулся я, поражаясь своей уверенности. — А мне, если вы заметили, чертовски везёт в последнее время. Не нужно мне везение такой ценой. К тому же, если бы вы могли управлять «постояльцем», вы бы мне его ни за что не отдали.— Ты поплатишься за это, — прошипела она, протягивая ко мне скрюченную руку.— Не-не, так не пойдёт, вы сначала пообещайте, что не будете мне мстить и вернете всё, как было прежде, — я отпихнул протянутую руку.Она на пару мгновений замолкла, изучая моё лицо. Видимо выискивая эмоции, не блефую ли я. Но я не блефовал, даже в мыслях.— Того, что было, не вернёшь, твой кот и друг Фёдор мертвы, но прекратить это можно, — процедила она, жутко закатив глаза, так что были видны одни белки. — Ты даже останешься в небольшом финансовом плюсе, который выпал тебе за эти дни.— Путь так будет. Только я не измеряю людей деньгами, — я кивнул.И жуткая старуха коснулась моей куртки, выудив из кармана знакомый клубок ниток. Снова на мгновенье возникло ощущение лёгкого укола.— Умный гадёнышшш… А ведь мог бы стать ещё и богатым, получить власть, — прошипела старуха, рассчитывая на мою алчность.Её лицо вновь потянулось сеткой глубоких морщин и значительно похудело.— Нет. Ищите себе другого клиента, — жестко отрезал я.Вместо ответа она растворилась в воздухе, как в дешевых фильмах ужасов. Её фигура покрылась мелкой рябью, потом побледнела и исчезла.По пути домой я купил десяток билетов мгновенной лотереи в киоске «Роспечати». Успел за пару минут перед закрытием. Ни одна продавщица, наверное, не видела, что люди так радуются, не выиграв! А я был почти счастлив, потому что снова был обычным человеком. С таким же везением, как у всех...Автор - Demion82 (Дмитрий Чепиков).

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