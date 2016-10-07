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Истории из жизни

Домовой

Сидели как-то мы у соседки подруга моей мамы), женщине уже за 40, живет одна. И она рассказала, как к ней домовой является. Дальше с ее слов.

Однажды уже собиралась спать, лежала, телевизор смотрела... И вдруг почувствовала неприятный холодок по телу и сразу окоченела то ли от ужаса, то ли от холода. И вижу: тень стоит рядом, а я ни закричать, ни повернуться не могу. И вдруг это начинает рассказывать, что живет на чердаке за печкой (дом частный в Богом забытом поселке). Точнее, даже не поживает, а за порядком дома следит. Рассказал, где живет кикимора, в каком тупике речки возле дома (из окна дома действительно можно увидеть тупик реки) и прочее. И это повторялось уже раза 2, иногда буквально будил меня, простынь из-под меня вытаскивал, но вот уже полгода все тихо. Говорить об этом стесняюсь, а то подумают, что с ума сошла, да и запрягут в больницу, или у виска все крутить будут.

На следующий день после посиделок мы встретили соседку около дома, подошли к ней, поговорили, и вдруг она нам сказала, что после вчерашнего оно опять к ней приходило, только теперь не рассказывал о своем бытие, а ругал... Сильно ругал за то, что всем растрепала об их контакте. По ее словам, она думала, что после этого все её тело будет в синяках, но наутро не осталось ни следа.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:32
Сегодня, 15:32 by Allena_booПросмотров: 310Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: Дом домовой паралич страх авторская история

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Правильно,нечего трепаться по всем ипостасям,тем более что домовые редко вообщем то идут на контакт.
А надо было домовому женщину побить,дабы неповадно было язык чесать. +++
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