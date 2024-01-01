Желание

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:33

Причина: Стилистика автора сохранена

Владимир Коун Просмотров: 166 Комментарии: 0 +1 Вчера, 10:33 by

Детская рука, судорожно перемещавшаяся по шершавой поверхности асфальта, сильно дрожала. Кончики фаланг ужасно болели и периодически, казалось, горели огнем. Мальчик морщился, кривился, но упорно продолжал двигать рукой из стороны в сторону, рисуя на дороге необычные, определённо несвойственные детским фантазиям, узоры.Находясь в полном одиночестве, в ночной темноте, лишь слегка растворяемой лунным светом, Игорь всеми силами старался не замечать подозрительных звуков и двигающихся в близлежащем лесу теней. Всецело концентрируя внимание на поставленной задаче и тщательно выводя каждую линию очередного фрагмента.- Пожалуйста… пожалуйста, - тихо шептал он между делом, взволнованно покусывая нижнюю губу. Сбивался. Глотал слёзы, и снова продолжал умолять, настойчиво обращаясь к невидимому собеседнику. – Я очень прошу! Очень! Помоги!Стоит заметить, в свои десять с хвостиком Игорь не был плаксой. Совсем нет. Просто сейчас, глубокой ночью, расположившись посреди одинокого раскинувшегося перекрестка, он, помимо того, что очень боялся, ещё и сильно спешил. Старательно прорисовывая даже самую малозначительную деталь, мальчик искренне верил в скорое свершение чуда и делал всё возможное, чтобы максимально приблизить судьбоносный момент.На холодной поверхности уже имелось три законченных магических знака. Чтобы замкнуть своеобразную фигуру ему не хватало последних двух. И хотя рисовал Игорь исключительно по памяти, он ни капли не сомневался, что сможет верно повторить схему их расположения.С самого раннего детства мальчик обладал уникальной, фотографической памятью. Её невероятные возможности были замечены ещё воспитателями в детском саду. А позже, в школе, учитель рисования, с редким именем Регина Георгиевна, обратив внимание на очевидный потенциал талантливого художника, лично встречалась с мамой Игоря, твёрдо настаивая на переводе мальчика в специализированную художественную школу. Благодаря чему спустя два года обучения он уже был в состоянии воспроизвести на бумаге любой эпизод из своей жизни. Опираясь лишь на возможности памяти и простого карандаша.Прямо сейчас, завершая недостающую фигуру, мальчик держал в голове кадр из любимого сериала. Будучи абсолютно уверенным, что ритуал, которым воспользовался главный герой в одной из сцен, идеально подходил в сложившейся ситуации.Закончив рисовать, мальчик тщательно осмотрел результат своей кропотливой работы. Нужно было удостовериться в отсутствии ошибок. Затем, не вставая с колен, выпрямил спину, прикрыл глаза и не спеша произнёс сопутствующее ритуалу заклинание. А как только запас труднопроизносимых слов иссяк, на время затаил дыхание и замер в предвкушении.Оставаясь с закрытыми глазами и максимально напрягая слух, Игорь взволнованно отслеживал любое изменение окружавшей его обстановки. Жадно ловил каждый, даже мало-мальски слышимый шорох. Ужасно боясь пропустить момент перемены или какой-либо определяющий знак.Но прошла минута, за ней другая, а, к огромному разочарованию Игоря, ничего особенного так и не случилось. Обескураженный неудачей, мальчишка повторил заклинание. Затем ещё раз, на тон громче. И опять ничего…С его уст практически сорвался стон досады, когда рядом, наконец, отчётливо ощутилось чьё-то чужое присутствие. Чей-то гнетущий, тяжёлый взгляд, будто плотное покрывало, опустился сверху-вниз, накрывая его с головой.Игорь непроизвольно поёжился и опасливо приоткрыл один глаз.Оказалось, буквально всё, в пределах его видимости, прекратило какое-либо движение. Словно он смотрел сейчас не на живую природу, а на экран зависшего компьютера. Исчезли звуки, вроде потрескивания стволов деревьев или шелеста их крон. Затихли далёкие голоса диких животных. Редкие птицы, совсем недавно шумно пролетавшие у него над головой и вовсе замерли, неподвижно зависнув прямо в небе. Более того, воздух, обездвиженный некой невидимой преградой непосредственно возле лица Игоря, стал ощутимо плотнее. При том, что сам он, по-прежнему мог передвигаться совершенно свободно.Что это? Наваждение… или ему всё-таки удалось?!Не успев осознать произошедшее, Игорь резко отвернулся. Порыв холодного воздуха, насквозь пронизанного мелкой пылью, неожиданно обдал лицо. Зажмурившись, он машинально прикрылся рукой и дождался, пока ветер стихнет. После сплюнул противные частицы, случайно попавшие в рот и, осторожно вытирая лицо от прилипших остатков, уже полностью открыл глаза…Перед ним стоял мужчина. В строгом чёрном костюме–тройке. Полы приталенного пиджака которого частично скрывали сорочку не менее чёрного, агатового шёлка. Воротник был расстёгнут на две пуговицы, а на пальцах обеих рук, сомкнутых в замок в районе пояса, сверкали бриллиантами массивные перстни. Длинные, до плеч, волосы аккуратно зачёсаны назад и туго стянуты на затылке. Легкая щетина. Надменный, несколько ошеломлённый, с прищуром, взгляд.Около минуты мужчина с неподдельным изумлением взирал на подростка, застывшего у него в ногах в нелепой позе. Затем, будто бы догадавшись о цели его визита, внимательно, даже, как показалось Игорю, с беспокойством, огляделся. Но, не заметив поблизости ничего подозрительного, повторно перевёл взгляд на мальчика.- Ты что здесь делаешь, дитя?- Не ваше дело!- Разве? – незнакомец высокомерно ухмыльнулся. Бросил выразительный взгляд на специфические символы в метре от лакированных туфель, и сухо предупредил. – Советую впредь уважительнее относиться к старшим. Не стоит их так нагло обманывать. Особенно в таком безлюдном месте…- А я и не обманываю.По лицу мужчины пробежала тень возмущения, но он быстро взял себя в руки.- Ладно. Как скажешь. Только должен предупредить. Мне людские пороки вообще-то по вкусу. Единственное, ложь - не самый лакомый из них. А вот времени, собственно как и желания слушать твои выдумки, у меня нет. Так что, не обессудь, вынужден настаивать.Мужчина коротко моргнул и цвет его глазных яблок резко изменился. Они вдруг стали ярко красными, словно в один миг наполнились свежей кровью. Кожа лица приняла бледно-серый оттенок, огрубела и местами сильно сморщилась.От неожиданности Игорь вскрикнул, инстинктивно подавшись назад, и неловко завалился на спину. Существо, в свою очередь, самодовольно улыбнулось, оскалив слегка пожелтевшие, но, безусловно, идеально острые клыки.- Не стоит, глупое дитя. Теперь уже поздно бояться. Отвечай, зачем призвал! – вместе с внешностью изменился и голос незнакомца. Теперь он звучал грубо и властно. Одновременно расслаиваясь на несколько отдельных, поочередно отозвавшихся эхом, он будто заполнял всё вокруг.Дыхание Игоря участилось. Мальчик машинально стиснул кулаки, стараясь вернуть стремительно таявшую решимость, но помогло данное действие мало. А бояться было нельзя. Только не здесь, не сейчас… Он должен успокоиться, взять себя в руки. Он ведь видел подобное раньше. В своем любимом фильме. Не раз представлял себя вместо главного героя, для которого обратиться к демону было делом обычным, и совершенно не страшным. Вот только в реальной жизни присутствие сверхъестественного существа буквально в двух шагах произвело на Игоря куда большее впечатление, чем он ожидал изначально.- Я хочу оформить договор, – наконец выдавил мальчуган и ,чуть погодя, значительно смелее воскликнул. - У меня есть «желание»!Тёмная сущность громоподобно расхохоталась. Из-за чего ещё совсем недавно безграничная уверенность Игоря в своих силах заметно пошатнулась.Отсмеявшись, посланник преисподней одернул идеально подогнанный костюм, возвращая своему облику деловой вид. Наклонился и с абсолютно серьёзным выражением лица, вплотную приблизился к мальчику. Презрительно скривившись, он злобно прошипел:- Наглец… Я что, похож на Деда Мороза?!- Н-н-е-е-т. – Дрожащим голосом поспешил объясниться мальчуган. От волнения легким не хватало воздуха, и держать себя в руках становилось труднее с каждой секундой. Что он, правда, всеми силами старался не показывать. – Совсем непохожи… но вы не волнуйтесь, условия я знаю. И готов заплатить!Удивлённо выгнув одну бровь, демон отстранился. Убрал с лица надменную маску и с минуту внимательно изучал умоляющий, детский взгляд:- Сильно сомневаюсь, учитывая твой ничтожный возраст, что ты осознаешь истинную значимость заявленной цены. Меня, смею заверить, данный факт заботит мало, но с руководством могут возникнуть определенные сложности. В плане легитимности составленного договора, например. Так что, пожалуй, сегодняшний урок рисования мы спишем на ложный вызов. А на будущее, советую хорошо подумать, прежде чем снова раскрашивать асфальт в красный цвет.Уверенный, что таким образом поставил точку в диалоге, демон демонстративно развернулся, с очевидным намерением уходить.- Я осознаю! Честно! – эмоционально воскликнул Игорь, испугавшись, что сделка вот-вот сорвётся.- Хмм… однако, какое всё же неразумное дитя попалось.Демон закатил глаза и замер на полушаге, о чём-то ненадолго задумавшись.- Что же, я давал тебе шанс. – В итоге заключил он, лоснясь от удовольствия. Расплылся в фальшивой улыбке, и быстро обернувшись, добавил заигрывающим тоном. – В таком случае, слушаю внимательнейшим образом.К тому моменту в горле сильно пересохло и при попытке заговорить Игорь непроизвольно закашлялся. Пришлось дважды сглотнуть терпкую слюну, прежде чем удалось выдавить из себя несколько слов. – Я хочу, чтобы мои мама и сестра остались живы!Самодовольная улыбка медленно сошла с лица нечистого.- Ты пришёл не по адресу, человек. Бессмертием я не торгую.- Речь не о бессмертии. Я знаю… не понимаю как, но абсолютно точно уверен, что прямо сейчас они испытывают большие муки. Более того, в ближайшее время должны и вовсе умереть. Я буквально чувствую переполняющую их боль! Я должен им помочь! Обязан спасти! Ведь я мужчина! Я их защитник! Понимаете? Кроме меня некому…Демон раздосадовано прикрыл веки и презрительно фыркнул.- Мужчина?! Сосунок! Ты разбрасываешься словами, смысл которых тебе неведом. А мое терпение не безгранично, знаешь ли. Именно поэтому, спрошу всего один раз. Уверен, что готов лишиться самого ценного, что когда-либо сможешь иметь?- Самое ценное для меня – мамина любовь! А лишиться её невозможно…Демон вновь расхохотался.- Вот как? Наивный глупец! – процедил он сквозь зубы. – Ты сделал свой выбор. Да будет так!С этими словами грудь Игоря словно обожгли огнём. От неимоверной боли мальчик стиснул зубы и с силой зажмурился, в слабой попытке сдержать неистовый вопль, ожесточённо рвущийся наружу. Правда долго вытерпеть не смог и вскоре истошно закричал, не сводя обезумивших глаз с переливающейся золотом, кожи. Прямо на поверхности которой постепенно проявлялись очертания букв, ярко мерцающих под белоснежной футболкой…Карета скорой помощи, взревев двигателем и огласив округу пронзительной сиреной, резко сорвалась с места, быстро набирая скорость в направлении города. Следователь Потапов Михаил Сергеевич, как раз собирался прикурить очередную сигарету, когда это случилось. Вообще надо сказать, курил он очень мало, периодически всерьез задумываясь над тем, чтобы окончательно бросить. Ведь помимо чертовой отдышки, все сильнее действовавшей на нервы в последнее время, вдобавок принялось серьёзно пошаливать сердце. Каждый раз неприятно сжимая грудь, стоило мало-мальски перенервничать. И все же, несмотря на вышеупомянутые трудности, за проведённые на месте происшествия два часа, он умудрился достать пачку в девятый раз.К настоящему моменту мужчину уже откровенно подташнивало и, соответственно, об удовольствии речи не шло. Просто трясущиеся руки требовалось срочно чем-то занять, и они сами, не осознанно, а скорее машинально, снова и снова тянулись за пачкой.Исподлобья проводив представителя отечественного автопрома обескураженным взглядом, Михаил Сергеевич недовольно окрикнул сотрудника ППС, без дела топтавшегося неподалеку.- Старлей!- Да, товарищ майор. – Юноша лет двадцати трех мгновенно обернулся и в несколько широких шагов оказался рядом. Вытянулся по струнке. Козырнул, приветствуя старшего по званию.- С чего это они так понеслись?- Не поверите. У пострадавшей сердечный ритм обнаружили.Потапов чуть не выронил наполовину истлевшую сигарету. Поперхнулся и сильно закашлял. Прикрыв рот ладонью, уставился на ППСни-ка мутным, немигающим взглядом.- В смысле? Её же минут тридцать назад, как мёртвой признали…- В прямом, товарищ майор. Живая она, представляете? Мистика какая-то... Хотя может, банально ошиблись Гиппократы местные. Короче, они и сами в шоке. Побросали все и в реанимацию рванули.- Охренеть… не думал, что доживу до такого. Смерть не можем установить.- Это еще что. Я разговор тех, что остались, случайно услышал. Так один из них уверяет, что беременная она. Срок около трех месяцев. И ребенок, представляете, тоже, похоже, жив!Потапов промолчал, хотя по глазам было видно, что он с трудом сдерживает переполнявшую его ярость. Следователь глубоко затянулся, не обращая внимание на приличный кусок пепла, угрожающе склонившийся в направлении его правового ботинка и перевел взгляд куда-то вдаль, о чем-то серьезно задумавшись.- Я это… товарищ майор? Спросить хотел у вас… Можно?- Валяй. – Потапов выбросил окурок. Прижал подошвой и привычным движением вдавил в землю.- Михаил Сергеевич, а вы в бога верите?Следователь недовольно скривился. Похоже, вопрос ему не особо понравился. Но, помолчав некоторое время, он все же ответил.- Благодаря нашей с тобой работе, старлей, мне много чего довелось повидать за минувшие пятнадцать лет. И вот, что в связи с этим, я хочу тебе сказать. Когда на подобные аварии выезжаешь. Когда девчонка молодая еще, с одним мальцом на заднем сиденье, а с другим в утробе своей, на ночь глядя, спасаясь от мужа-садиста, в другой город, в поисках лучшей жизни едет. А им навстречу вот такая пьянь местная выруливает… и всю эту лучшую жизнь к херам… - майор метнул выразительный взгляд в сторону взятой под арест компании из трех молодых парней. Закованные в наручники, они небрежно развалились в салоне полицейского УАЗика, и что-то весело обсуждали. Не стесняясь смеяться и громко материться. Презрительно скривившись, Потапов смачно сплюнул под ноги, - кажется, что не верю. А вот когда у той мамки беременной, хренову тучу минут, как мертвой, вдруг, сердце биться начинает… Вот тут не знаешь, что и думать…Потапов вновь потянулся в карман, извлекая измятую пачку.- Будешь? – встряхнул, чтобы показался фильтр и протянул молодому полицейскому.- Нет, товарищ майор, спасибо. Я не курю. – Старлей виновато улыбнулся, но уже в следующую секунду неуверенно поднял руку. – Хотя знаете, наверное, можно одну.Следователь дождался, пока парень вытащит сигарету, а после подал ему зажигалку. Тому пришлось чиркнуть раз десять, прежде чем удалось добиться открытого огонька. Все это время Михаил Сергеевич внимательно следил за его действиями и не мог не заметить легкую дрожь в руках младшего сотрудника.- Впервые на смертельном ДТП?- Да нет… просто с ребенком раньше не доводилось видеть… - старлей откашлялся, - если честно, до сих пор мурашки по телу, как вспомню. Никак в толк не возьму. Как он из искореженной машины выбрался и такое расстояние смог проползти? Там же метров тридцать будет, не меньше. На кой вообще ему этот перекресток сдался? Пальцы в крови… узоры какие-то рисовать пытался…жуть. Может, он сказать что-то хотел?- Может и хотел. А, может, и сказал…

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