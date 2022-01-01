Мрак из иных миров

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 11:26

Илья Трифонов Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:26 by

Для большинства современных людей та война представляется чаще всего в торжественных красках. Увы, многие забывают, что война – это, в первую очередь, лишения, смерть твоих близких, и огромные душевные раны, которые не заживут уже никогда. Однако, даже несмотря на всё это, война – это борьба, в первую очередь, людей против людей. Фриц, каким бы извергом он ни был, всё же человек. Как бы мне не было противно это писать. Ты всегда можешь примерно предугадать его поведение в той или иной ситуации и будешь знать, как он поступит. А вот когда ты сталкиваешься с нечто неизведанным и невероятно далеким от понимания, вот тогда и пробуждается настоящий ужас! Тот самый, первобытный, который сидит в каждом из нас ещё с древнейших времён, когда человек использовал лишь палку и камень. Страх нечто непознанного и чужого. Того, что человеку никогда не будет дано понять. Именно с этим я и столкнулся в той страшной войне.Случилось это осенью 1943 года. Да, именно в этот год мы начали ожесточенно гнать немцев и выбивать их из нашей Родины. В чём и я активно принимал участие. Однако, описывать все сражения, в которых участвовал, я не хочу, так как это вскроет мои наиболее серьезные раны. Но этот случай особенный. Именно здесь я хочу как можно скорее высказаться, чтобы в край не сойти с ума. Хотя мое психологическое состояние уже никогда не будет прежним.Мне тогда было 46 лет. Это произошло в Алексеевском поле под Донецком. В те дни я был в составе 5-й ударной армии под командованием генерала-полковника Вячеслава Цветаева. Противостояние было страшное. Поле то и дело переходило из рук в руки. Пять дней наши пытались выбить оттуда противника, но всё напрасно, немцы мёртвой хваткой вцепились в это место и, несмотря на большие потери, всё ещё держались там. Каждый день и ночь шли бои, иногда прерываясь на короткие перерывы. В том месте всегда звучал гул танков и грохот от взрывов и выстрелов. Уже половина нашего батальона погибла. В тот день стояла холодная, пасмурная погода. Обе армии сидели на своих позициях, ожидая команды. И уже вскоре гробовое молчание природы прервали выстрелы. Буквально сорвавшись со своих позиций, мы быстро выбили немцев из низкого холма и уже принялись обстреливать их оттуда. Да, мой дорогой читатель, это в кино бравые солдаты бегут в чистом поле на противника с криками "ура". В той войне всё было куда проще. Ты должен был выполнять приказы и при этом, выжив, убить как можно больше солдат, и ещё выполнить поставленную перед тобой задачу. Но что-то я отвлекся. Мы попытались обойти их и ударить в тыл врага, дабы внести сумятицу в их рядах. Однако, в этот момент произошло то, о чём я больше всего боюсь писать.Внезапно этот бой прервала яркая, белая вспышка в небе. Я уже не помню, что произошло в тот самый момент. Он – будто дыра в моей памяти, сколько бы не старался, не могу вспомнить, что было. Я постепенно приходил в сознание. Моя голова просто трещала как будто от лёгкой контузии, а в ушах стоял сильный звон. Постепенно придя в себя, я обнаружил нечто странное. Вместо сырой земли и пепла я почувствовал искусственную, ровную как пол поверхность. Я открыл глаза и, пошатываясь, встал. То, что я увидел дальше, навсегда лишило меня шанса на хоть бы какую-то спокойную дальнейшую жизнь.По обе стороны от меня стояли космических размеров монолиты. Они были сделаны, как и всё остальное, из крайне необычного материала синего цвета. Материал не был похож на кирпичную твёрдую поверхность стены или камня. Он напоминал беспокойную воду, в которой волны вздымались, а потом опускались. Продолжая осматриваться, я посмотрел наверх и увидел, что эти исполины были соединены, если можно так выразиться, световыми лучами. Но эти лучи казались мне крайне странными. Они были багрового цвета и, несмотря на то, что по всем законам физики должны были идти прямо, ни на миллиметр не нарушая своей траектории, всё же образовывали весьма причудливые линии. Прямые, кривые, ломанные, пересекающиеся и самопересекающиеся.Там было ещё много других построек, о которых я не могу говорить, ибо их неестественная форма и масштабы вселяли в меня благоговейный ужас и трепет перед ними и теми, кто их создали.Все строения окружала ярко-голубая аура, которая создавала невероятный контраст с тёмным космическим пейзажем.Вглядываясь ещё дальше вверх, я увидел, что за этими монолитами, вздымаясь ввысь и закручиваясь в спираль, уходила труба такого же синего цвета, как и всё остальное. Она была огромна. Намного больше тех монолитов. Причём настолько, что мне не составило труда различить мелкие линии, похожие на лабиринт. Присмотревшись повнимательнее, я понял, что все эти линии были проходами между монолитами, которые находились там. От этого зрелища я впал в оцепенение. И это я могу вам сказать со всей серьезностью, как участник многочисленных сражений, в том числе и битвы под Сталинградом. Но это были лишь цветочки, по сравнению с тем, что было дальше. Простояв там некоторое время, глядя ещё несколько минут на это строение, созданное существами бесконечно далёкими от человека, я постепенно пришёл в себя. Решив, что нужно выбираться из этого проклятого места, я начал поиски выхода.Обернувшись, я увидел наверху невероятной красоты космический пейзаж. Миллиарды звёзд были разбросаны по чёрной пустоте космоса будто зёрна на поле. Как оказалось, это было место, в котором заканчивались эти монолиты. Я опустил свой взор вниз. То, что я увидел, навсегда лишило меня сна. Это был город космических размеров. Он был идеальным воплощением поговорки "Конца краю не видно", простираясь на сотни квинтиллионов километров вокруг.Далеко внизу находились построения, вводящие своей величиной человеческое воображение в пучину безумия и кошмаров. Большая часть города была ярко-фиолетового цвета. Космических размеров пирамиды, чьи основания были отрезаны в невесомости от основной конструкции и удерживались неведомой силой над ними. Поверхность города была покрыта миллионами ярко-голубых линий, пути которых, будто сеть дорог, пересекались друг с другом и отдалялись друг от друга. Бесконечные ряды черных, подобно космосу, арок, под которыми, сродни поезду под туннелем, проходит синий луч. Над городом же зависли в воздухе космических размеров кольца, светящиеся неизвестным цветом. Но это лишь малая часть строений, которые я смог более-менее понять, так как там находились и другие, сводящие с ума своей грандиозностью и нарушающие своим видом все мыслимые и немыслимые законы. Приглядевшись повнимательней, я заметил, что из некоторых частей города выходят синие спирали. По сравнению с городом, эти спирали были похожи на мелкие ниточки, которые были вытянуты на чистом поле. Меня охватил дикий ужас. Дабы убедиться, что мои догадки верны, я посмотрел наверх, где увидел ту самую громадную синюю спираль. Осознав масштаб этого места, я почувствовал, что мои ноги подкосились, и я упал. Моё тело не могло пошевелиться, а мой рассудок всё сильнее отдалялся от меня, уступая место ужасу и безумию. Мой мозг никак не мог принять то, что он видел. Внезапно краем глаза я заметил, что космос начал будто бы искажаться. Он был похож до этого на спокойную воду, которую потревожил упавший в неё камешек. Через мгновение на том месте появилась белого цвета линия, похожая на дверную щель. Она постепенно начала расширяться, пока не стала похожа по форме на семечку. И когда это случилось, из неё плавно, подобно туману, появилось оно. Существо не было похоже ни на что земное. Оно было голубого цвета, по форме напоминающее облако, либо здоровый валун. По всему желеобразному телу существа хаотично то появлялись, то исчезали белые огни, похожие на глаза разнообразных размеров и форм. Его величина была такой же исполинской, как и всё в этом месте, однако до города или по крайней мере того, что можно так назвать, ему было далеко. Оно плавно двигалось в сторону космических построений внизу. Сумасшествие вновь взяло верх надо мной, и мой рот застыл в бесшумном крике. Внезапно я почувствовал на себе пронзительный взгляд одного из "глаз" этого существа. После этого моё сознание будто покинуло тело, и я начал созерцать чудовищные видения об абсолютно иных мирах, бесконечно далеких от человеческого понимания. В этот момент я будто бы слился с существом в единое целое и почувствовал насколько его разум несоизмеримо далёк и непонятен. Оно не испытывало никаких эмоций или чего-то такого, что было бы близко мне. Это существо совершенно иного порядка. В видениях я также узнал, как называются эти существа. Мансактахэны. Раса на многие миллиарды лет старше человечества, под контролем которой находятся не то что звёзды, а даже целые галактики, и чьи технологии человек никогда не сможет понять. В какой-то миг моё сознание не выдержало этого и отключилось.Очнулся я уже на сырой земле. Поначалу я не понимал, где нахожусь и что происходит. Воспоминания о том месте будто пуля снайпера ударили по моей голове. Вновь упав на землю, свернувшись калачиком, я начал плакать. Это были одновременно слёзы счастья от того, что я вновь дома и ужаса от того, что узнал. Было ясно одно: мой рассудок уже никогда не будет прежним. Мне постоянно виделись этот город, эти монолиты и Мансанктахэн. Встав с земли, я безмолвно побрел вперёд; оглянувшись вокруг, я увидел, что большинство людей исчезло. Там, где раньше громыхало оружие и слышался боевой клич солдат, теперь стояла гробовая тишина. Я звал всех своих товарищей, но никто не откликался.Меня нашли разведчики и, как оказалось, я был единственным выжившим. После этого меня перевели в другой полк, где я и закончил войну, дойдя до Берлина. Окончанию войны я радовался так же сильно, как и вся наша страна. Но эта радость не затмила всего того ужаса, который я испытывал каждый раз, когда мне снился этот город безумия и кошмара. В эти моменты я всегда вспоминал насколько ничтожны мы, все наши деяния и само существование. И с каждым годом я всё сильнее сходил с ума от этого осознания и всё отчётливей понимал, что если с этим что-нибудь не сделать, то я окончательно лишусь рассудка. Обращаться к нашей медицине я не видел никакого смысла, так как прекрасно понимал, чем это закончится. Меня бы упекли в какую-нибудь психиатрическую лечебницу. Я думаю, единственное, что может помочь мне положить конец всему этому безумию, будет моё старое доброе охотничье ружьё, ещё ни разу не подводившее меня на охоте. Ну а пишу я всё это лишь для того, чтобы испытать хотя бы какое-то облегчение перед своей смертью. Особенно после того, как наш Гагарин полетел в космос. Ведь рано или поздно человечество столкнется с ними, и тогда ему ничего не останется, кроме как сойти с ума от осознания своей ничтожности на фоне бесконечной, холодной вселенной. Так же как и мне, после столкновения с мраком из иных миров.А. Кузнецов.

Ключевые слова: Великая отечественная война монолиты космос видение существо авторская история

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