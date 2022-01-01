Преломление реальности

Estellan Просмотров: 69 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:59 by

- Черт, черт, черт! – я рухнул за каменный обломок, не переставая мысленно материться. Близзард упал за другой, через узкий проход, но если он о чем и думал мне сообщить, в данный конкретный момент его послания не доходили по причине перегрузки модуля связи.- Ты там как? – начальник пошевелился, и маскировка принялась медленно сползать с него, ссыпаясь на землю мелким каменным крошевом.- Жив, - коротко отрезал я, быстро пробежавшись взглядом по небольшому дисплею на предплечье. – Но ты в следующий раз хоть предупреждай о своих планах. А то я за себя не ручаюсь.Задница полыхала, и не только фигурально выражаясь, а вполне себе физически тоже. Не знаю, что могло так полыхать в давно и абсолютно заброшенном, со времен последней войны, городе, но опалило даже через доспех. Радовало только то, что и Черные от нас отстали. По крайней мере – на какое-то время. Надеюсь, нам его хватит для того, чтобы закончить это проклятое задание.Задание, да. С самого начала все пошло как-то неправильно. Сначала нас выдернули с предыдущего, когда мы его уже почти закончили. Похоже, вояки вообще не задавались вопросом каково это – работать на износ. Да еще и в экстремальных условиях.Так вот, нашу группу, точнее, группу, к которой я присоединился после того как погиб Рэд, а Син решил отойти от дел в пользу мирной жизни, внезапно выдернули с задания и сразу же перекинули сюда.Сюда, это в один из тех самых, уничтоженных войной городов, что теперь почти сплошняком покрывали северную половину полушария, пока южная боролась с не прекращающимися эпидемиями экзотической заразы, что успели наплодить яйцеголовые за время войны, ядом, пропитавшим как землю, так и воду, и прочими-прочими последствиями войны на уничтожение.В северной же части, помимо всего перечисленного остались вредоносные излучения, неведомым образом работающие комплексы, разной степени опасности, ну и в нагрузку – многочисленные порождения множества секретных исследований, прекрасно себя чувствующие в данной экологии.В этот раз нас забросили к окраине одного из погибших городов, чтобы мы, значит, нашли и уничтожили некую лабораторию, где обосновались то ли ученые-ренегаты, то ли еще какие психи, сумевшие ее запустить, и снова начавшие клепать нечто смертоносное, вдохновившись опытом предков. Не иначе, чтобы жизнь с поверхности этой планеты стереть окончательно.Короче, меня, Близзарда и его команду, состоящую из Малого, как можно догадаться, прозванного так за двухметровый рост, почти такой же размах плеч и завидную выносливость, подкрепленную не только природными данными, и Очкарика, этот товарищ свою кличку получил за то, что никогда не расставался с инфракрасной оптикой, забросили к городу, сказали, что эвакуация возможна только в случае успеха, а если мы вздумаем тут помереть, то помочь нам ничем не смогут, и отчалили. Забыв, правда, сказать, что помимо лаборатории тут достаточно и других приколов, одним из которых оказались неожиданные полчища Черных.Черные – наглые, кровожадные и стремительные твари, не гнушающиеся никакой органикой, так что… Малой стал неплохим дополнением к их рациону. До того, как мы успели вмешаться. Налетели стаей и утащили бойца в подземелья некоего крупного комплекса, лишь малая часть которого на данный момент была первозданной. Подозреваю, что они сами рыли проходы, расширяя свою территорию, и охотничьи угодья. Соединяя множественные подземелья сетью тоннелей, чтобы, значит, за новой добычей далеко по поверхности не бегать. Яркий свет эти создания не переносили, но, вот незадача, мы не догадались взять на задание прожектора.Так что, сунувшись туда за Малым, мы выскочили обратно уже через десять минут, едва не расплатившись шкурами за самонадеянность.Очкарик погиб еще более глупо, его тупо завалило в одном из переходов. Не знаю, помогли ли этому Черные, но когда стена внезапно вспучилась и просела, Близзард успел вытащить меня, а вот Очкарику не повезло. Мы пытались его откопать, да куда там. Доспех и экзоскелет, конечно, дают прибавку к маневренности, ловкости, силе и выживаемости в целом, но не бессмертие же.Так, уже совсем недалеко от основной цели, мы остались вдвоем. За спиной полыхало пламя пожара и, судя по его интенсивности, горело нечто весьма объемное и захороненное в подземные хранилища. Здесь назад пути точно не было. Надежду давало только то, что и за нами никто через огонь не сунется.Я привычно проверил заряд обоймы.- Близз, не хочу тебя пугать, но, как говорится, я не пророчу финал, но опустел арсенал…Шеф встряхнулся, окончательно сбрасывая с себя пыль и камни, проверил свое оружие и недовольно скривился.- И что ты предлагаешь?- А какие у нас варианты?- Назад вернуться мы не можем. Если, конечно, ты не планируешь пешком добираться до ближайшей жилой зоны, а это в паре-тройке тыщенок километров отсюда. Причем, я не знаю, в какую сторону. Скорей всего – на юг.- А что ты, в таком случае, предлагаешь? Штурмовать лабораторию врукопашную? Да если у них есть охранные комплексы, нас еще на подходе размажут по земле тонюхоньким слоем. А если еще и живая охрана…Близзард замер, задумчиво косясь то в сторону пожара, то на небо.- Выбора у нас все равно нет. Надо идти вперед. Если пойдем назад, то нас за задницу возьмут Черные. А если вперед, то есть шанс проскочить. К тому же, сам комплекс мы еще не видели. Может, охрана у них и не такая мощная. К тому же… я знаю такие постройки, у них всегда больше одного входа. Где-нибудь, но брешь будет.Пришлось согласиться и снова идти вперед, стараясь привлекать к этому факту как можно меньше внимания. Наверняка полчища Черных, идущих за нами, обратят на себя внимание охраны. Так что в наших же интересах, чтобы нами не заинтересовались ни те, ни другие.Что удивило нас больше всего, так это то, что этот план, первый из всей цепочки, удалось воплотить вполне успешно. До темноты мы добрались до искомого здания, а теперь залегали в руинах вокруг и поражались беспечности местных сотрудников.Ожидаемой вооруженной до зубов и патрулирующей окрестности охраны – попросту не было, не было и заборов, не было внешних сторожевых комплексов, не было ничего. Даже прожекторов, которые я бы установил в первую очередь, чтобы отгонять Черных. Здание выглядело работающим, но в то же время каким-то… спящим, что ли?- Чет мне это не нравится, - поерзал рядом Близз, сантиметр за сантиметром разглядывая местность через оптику.- Что именно? – у меня приборов не было, кроме основных, так что я полностью доверился начальнику.- Все! – тот саданул кулаком по земле, с кучи строительного мусора скатился увесистый булыжник и шлепнул того по шлему. – Где охрана? Где техника? Где, в конце концов, встречающая делегация? Они ведь не могут не знать, что на их территорию кто-то забрался. Не могут не ждать нас.- Не исключено, что охраной у них напичкано все внутри.- Возможно, но сдается мне…- Что это – засада? Да запросто. Ну что, пошли обратно?Близз смерил меня уничижительным взглядом. В ловушку лезть не хотелось. Никому не известно, чем конкретно занимаются местные. Но и просто уйти нельзя. Военные слишком явно дали понять, что мы или вернемся с успехом, или не вернемся вовсе, так как вытащить нас, они попросту не смогут. И что в такой ситуации делать?Так и не вылежав ничего конкретного, мы двинулись в здание, крепко сжимая в руках оружие с остатками зарядов, вздрагивая от каждого шороха и искренне надеясь, что если это и в самом деле ловушка на наши наемные задницы, то убьют нас быстро и безболезненно. Меньше всего хотелось бы закончить свои дни подопытным материалом на разделочных столах военных фанатиков.Дверь была старинная. Из тех, что открываются вручную. Немного покопавшись с ней, мы перетекли внутрь. Граната на голову не упала, растяжек в зоне видимости не было, даже полк с пулеметами нас на входе не встретил. Это настораживало сильнее, чем если бы все перечисленное обнаружилось.Вытянув из обоймы, я кинул вперед шарик-разведчик, тот прокатился по полу, остановился и тут же принялся резво сканировать местность. Закончив с этим сектором, усвистел дальше по коридору, не забывая сбрасывать нам на дисплеи результаты сканирования, попутно собирая данные в план местности.Выждав у входа некоторое время, мы оказались довольно озадачены тем фактом, что ничего живого поблизости не было. Как и активной тяжелой техники, которую можно было бы засчитать за охранные комплексы.- Ничерта не понимаю, - Близз постучал пальцем в перчатке по дисплею, словно пытаясь его убедить в том, что он плохо работает. – Здесь ничего нет. Здание заброшено? Они куда-то перебрались? На кой черт…И тут разведчик пиликнул, скидывая нам новый кусок мозаики. На этот раз на карте появились точки, обозначающие жизнь. Фиг знает, люди или какие-нибудь крупные местные жители, с которыми мы познакомиться не успели. Лишь бы не крысы. Разведчик запрограммирован фиксировать жизнь весом более пятидесяти килограммов. Сводить знакомство с крысой таких габаритов я совсем не жажду.- Опа, - быстро посчитав точки и сверившись с картой, я крепче перехватил винтовку. – Почти десяток… кого-то. Надеюсь, не мутанты, которых они тут разводили.- Не знаю… но у нас есть замечательный шанс это выяснить. Куда?- Третий этаж, южный коридор. Четверо или пятеро в одном помещении, и еще тройка в соседнем.- Идем…На лестнице нас не ожидало ничего, что можно было бы списать на погрешность разведчика. Да и коридоры казались донельзя пустыми. Нам не встретилось ничто и никто. Дверь в комнату с вычисленной жизнью была открыто, так что добрую минуту мы с Близзом могли наблюдать пару фигур в медицинской униформе, что сновала из одного угла в другой, быстро переговариваясь. Пищали приборы. Блин, стало даже как-то неуютно.Увлеченные своей работой, предположительные медики не обращали внимания на наше присутствие в коридоре, а от своей работы отвлеклись только тогда, когда Близз, смахивающий на недовольного демона, которого пробудили ото сна демонологии-самоучки, вломился прямо в комнату, тут же взяв на мушку одного из присутствующих.- Стоять *** бояться ****! – рявкнул во внешний динамик, но так, что услышал его даже я, не смотря на шумовую защиту шлема. На медиков сие появление произвело вообще неизгладимый эффект. Один из них замер, задрав руки, а второй, за которым через прицел присматривал я, казалось, вообще собирается упасть в обморок.- Этого не может быть! – неожиданно радостным голосом произнес первый.- Может, поверь мне, очень даже может. Не советую рыпаться. И руки! Чтобы я их видел. Эй, ты там! А ну ничего не трогать! – досталось обоим, пока я осматривал комнату.Что самое удивительное, на лабораторию это помещение походило еще меньше, чем я на медика. Скорее… больничная палата. Впечатление дополняли два тела, лежащие на кроватях и подключенные ко множеству приборов. Что-то в них было не так. Совсем не так. Потому что в одном из тел я с трудом, но признал Близзарда. А во втором… себя.- Это еще что за нафиг? – выдохнул я по внутренней связи, но этого хватило, чтобы Близз обернулся ко мне.- Что? – уточнил тот, непредусмотрительно опустив оружие.Этого момента хватило, чтобы один из медиков метнулся к столу, схватил с него один из шприцов, и всадил его содержимое в ближайшее безмолвное тело. За что тут же схлопотал прикладом и прилег на пол. Утомился, наверное. Но было поздно… так как прямо на моих глазах Близзард стал таять в воздухе. Второй медик наблюдал этот кошмар с таким восторгом в глазах, что захотелось его двинуть просто за компанию. А еще хотелось ущипнуть себя, но через жесткие щитки это было бы проблематично сделать.- Офигеть! – сглотнул я, тут же взяв на мушку оставшегося противника. – Что за нафиг? Что он сделал? Что, блин, здесь происходит? Отвечай!- Мы долго вас искали… нужно было вернуть… нужно было… так долго все было безуспешно, - медик, словно и, не обращая на меня внимания, стал большими шагами мерить палату. От стены, до стены, едва не спотыкаясь о множество проводов, раскиданных по полу в хаотичном порядке. – Что последнее ты помнишь? – Внезапно остановился он напротив и уставился на меня в упор.- Как твой помощник что-то вколол телу на каталке, а Близз испарился… - сам не знаю, почему ответил.- Нет… нет, нет… до этого. О задании. Вашем последнем задании.- Ничего. Нас выдернули до того, как мы его закончили, и перебросили сюда.- Ничего? Совсем-совсем ничего? Поразительно.- А что я должен помнить? Какого черта тут вообще происходит?- Преломление реальности!- Я тебе сейчас преломление челюсти организую. Ты можешь нормальным языком сказать?Медик бросил взгляд в сторону двух тел на кроватях и одного – на полу. Задумался. Показалось, или уколотый пошевелился?- Нормальным языком тут сложно что-то объяснить. Пока все на уровне теорий, но это… поразительно. Преломление реальности. Никогда не думал, что это возможно. Если переводить на ваш, солдафонский язык, то на последнем задании вы напортачили. Пришли слишком поздно, зацепили один из работающих нестабильных излучателей, тот взорвался, а ваши… скажем так, сущности, в результате взрыва выбросило из тел. Это как…- Душа?- Да… как душа, - медик снова посмотрел на меня в упор. – Вашу четверку доставили сюда так быстро, как только смогли. Двоих мы вытащили в тот же день. Воссоединили, так сказать, душу с телом. Но действовали наобум, почти на ощупь, по тем технологиям слишком сложно было понять, с чем именно работали в том комплексе. Но опытным путем удалось установить, что если… подманить сущность поближе к телу, то их можно воссоединить. Вряд ли тебе интересно, с помощью каких именно… методов. Вас двоих было сложней всего найти. На излучение вы не реагировали… а теперь ты тут. Вот прямо передо мной. Как живой. Похоже, какая-то часть излучателя преломляет реальность, позволяя сущности действовать в этой плоскости, совсем как материальное тело… поразительно!- Наука только что официально признала существование души… - пробормотал я себе под нос, краем глаза наблюдая за медиком, который направился к знакомому мне уже столу. Нет, мне это совсем не нравится, решил я для себя, увидев и в его руке шприц. Потому, долго не думая, двинул и его прикладом, отправив отдыхать к товарищу. Фиг знает, что он задумал, что в том шприце, и чем все это чревато для меня. Может… опыты уже проходят? Я слишком хорошо знаю яйцеголовых, чтобы быть уверенным, что если им нужно, они заберутся тебе в голову и заставят поверить в любой бред.Тело на кровати снова пошевелилось, но на этот раз как-то осмысленно. Я подошел, рассматривая лежащего. Да уж, поразительно похож на Близзарда. Пугающе прямо.- Грин, - позвал тот, протягивая руку. – Что за…- Близзард? – может, стоит захватить его если не в качестве заложника, то, по крайней мере, некой гарантии, что меня не завалят сразу, раз уж я стырил их эксперимент?- Что происходит? – голос у него был хриплым. Кстати ,а у них тут система фильтрации вообще работает?- Не знаю… но нам явно надо уходить, - я попытался его поднять, но быстро понял, что тут будут проблемы. Мне не удалось схватить руку Близзарда. Его пальцы проходили сквозь мои… словно сквозь воздух.Недоверчиво подняв руку к шлему, я посмотрел на нее в упор. До сих пор конечность такие коленца не выкидывала. Еще минуту назад я без проблем вырубил прикладом двоих человек, а теперь не могу коснуться третьего?- Воссоединение с телом не обязательно подстегивать, - подал голос один из лежащих на полу. – Излучение преломляет реальность, но оказавшись достаточно близко, части единого целого сливаются. Ты… ты теряешь материальность сущности.

Ключевые слова: Постапокалипсис лаборатория город авторская история

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