Голова Палача. Вторая часть

Estellan Просмотров: 28 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 17:08 by

- Тут что-то написано, - товарищ остановился у входа в каменное сооружение и вперился в табличку, сделанную на уровне глаз.- Не влезай - убьет? Сочувствую, но мой испанский оставляет желать… и желать… и желать. Что там?- Не могу понять… - Макс поскреб табличку ногтем, провел ладонью, но текст понятней не стал. – Буквы почти стерлись.- Да и фиг с ним, пошли отсюда, - ветер качал ветви деревьев, отчего трепетали листья, перемежая свет и тень, а мне в каждом шорохе мерещилось движение безголового силуэта.Словно не слыша меня, Макс спустился по ступеням, легко открыл изрядно попорченную то ли непогодой, то ли еще чем, деревянную дверь и почти сразу же уперся в добротную металлическую решетку.- Что за нафиг? – уточнил друг и, для верности, подергал решетку. Решетка стояла намертво.- Чет мне подсказывает, что он не отсюда вышел, - проявил я зачатки ясновидения, не переставая оглядываться.- А откуда ему еще выйти? – для верности Макс поскреб прутья ногтем, а потом, словно что-то вспомнив, принялся шарить руками по камням.- Судя по решетке, разве что сквозь камни просочился. Зуб даю, эту штуку уже много лет не открывали, - одновременно наблюдать за Максом и лесом было сложно, но я старался, хоть это и грозило косоглазием.- Поднимись наверх, там металлический держатель, видишь? – извернувшись странным образом, друг замер, дотягиваясь до чего-то рукой, и воззрился на меня с охотничьим азартом.- Что ты затеял? Надо отсюда нафиг валить. Ну не сожрет же он нас в самом деле.- Не знаю как тебе, а мне даже если он руки-ноги переломает, будет весьма неприятно. Если я прав, сейчас мы от него тут тихонько заныкаемся, спокойно пересидим до утра, а уже утром вернемся домой. Чем по темноте бегать – ноги ломать.- Макс, ты дятел, - зло выдохнул я, но требуемое выполнил. Железяка под рукой недовольно скрипнула, но провернулась. Почти сразу же раздался куда более неприятный скрежет. Металлическая решетка, перегораживающая проход, медленно открывалась под натиском Макса.Происходящее перестало мне нравиться окончательно. Почему-то не покидало ощущение, что вотпрямщас из чернильно-темного проема появятся товарищи нашего безголового знакомого и открутят нам бошки за компанию, раз уж мы ими все равно не пользуемся.Секунды ли одна за другой, но никто не появлялся, и ничего больше не происходило. Даже ветер успокоился. Казалось, весь окружающий мир замер, внимая тому идиотизму, что мы делали.- Чет я туда не хочу, - едва слышно выдохнул я, но почти сразу же отвлекся на новое движение в лесу. Лишь для того, чтобы удостовериться, что мне не показалось.Уже через секунду я бодрыми скачками несся в темноту, пока не остановился, налетев на стену. Макс оказался рядом через мгновение, успев предварительно, с оглушительным лязгом захлопнуть решетку. И где только силы взял? Мне казалось, петли проржавели насмерть.- Оттак-от, - заметил товарищ и, выудив из кармана мобильный, зажег на нем фонарик. Вспомнив о своем, я выяснил, что мой телефон остался в палатке.- Так у тебя с собой все это время был телефон? – накинулся я на него, ухватив за одежду.- Да, - друг водил лучом фонаря вокруг, пока не остановил его на решетке входа. Там, за решеткой возился наш, не побоюсь этого слова, старый безголовый знакомый.- А чо ты им по назначению-то не воспользовался?- Это как? Позвонить Альте, чтобы она, беременная, ломанулась ночью в горы, спасать наши задницы?- Да хотя бы полиции!- И сказать им – что? Что мы бухали на берегу озера, а потом по нашу душу пришел безголовый мертвец?- Как вариант. Самое страшное – нас бы в дурку забрали. А если меня тут прикончат, я до скончания вечности буду приходить к тебе и твоим потомкам.- Э-э-это вряд ли.- Макс, ты идиот? Мы сидим в каком-то склепе, в заброшенной, мать ее, деревне, в уродских горах, за дверью шарится покойник, а ты стремаешься вызвать полицию или спасателей?- Видишь ли… - оборвал мою гневную тираду Макс и развернул мобилу ко мне дисплеем, - на такой высоте покрытия нет. Даже в экстренные службы фиг дозвонишься.На мгновение показалось, что я шарик, который ткнули иголкой. Изнутри словно мгновенно вышел весь воздух.- А давай, я тебя сам прибью и ему выкину, может он успокоится? – рациональную идею макс не поддержал. Наоборот, еще раз прошелся лучом фонарика вокруг, а потом устремился к соседней стене. Я ожидал уже чего угодно от его выходок, поэтому, когда в полу, почти под ногами открылся люк, почти не удивился.- Ты не хочешь сказать мне, где так насобачился открывать доисторические склепы?- А ты не забыл, что я по образованию историк?- Так историк, а не Лара Крофт.- Архитектура – одна из частей истории. Через архитектуру отражается время…- Ладно-ладно, - прервал я Макса, пока он не сел на любимого конька, тогда его будет совсем не заткнуть. – И что?- А то, что склеп хоть и не типовой, но достаточно интересный. Если я не ошибаюсь, ниши с гробами как раз под нами.- И ты, стало быть, хочешь пойти познакомиться с его друзьями? – кивнул я в сторону решетки.- Ну, во-первых, не я, а мы. А во-вторых, вряд ли там кто-то есть, раз уж наш знакомый вышел не отсюда.- И что же ты хочешь там найти? Сомневаюсь, что в склепах предусмотрен запасной выход.- Маловероятно. Но я бы предпочел хотя бы до утра отгородиться от него еще хотя бы одной стеной.Коротать остаток ночи в такой компании не хотелось, но найти под ногами новых мертвецов тоже желания не возникало. Правда, между ними было, как я надеялся, существенное отличие. Вполне возможно, что те, как приличные мертвецы, спокойненько лежат себе на месте.Лестница была короткой, уже совсем скоро мы ступили на каменный пол нижнего уровня. Тут-то и стало окончательно ясно, что это совсем не типовой склеп. Ниш в стенах не было. По крайней мере таких, как ожидалось бы. Ниша была, одна. В ней прекрасно стояла железная клетка, у дальней стены был стол, на столе сохранились какие-то бумаги.- О! Зырь! – прежде чем я успел вмешаться, Макс чиркнул зажигалкой, и древний, даже на вид, факел, закрепленный в металлическом кольце на стене, вспыхнул, разбрасывая оранжевые блики пламени по стенам.- Сдурел? Сгорим же к чертовой бабушке!- Тут нечему гореть. Все каменное, - Макс постучал по полу носком ботинка.- Ну задохнемся… - спорил я скорее по привычке. Одновременно с этим оглядываясь. Товарищ направился к столу с бумагами.- Смотри-ка, тут еще что-то можно разобрать, - оживился Макс, перебирая листы. Настолько старые, что, казалось, что они давно должны бы уже рассыпаться прахом. – Да будет на веки проклят… губитель душ… э-э-э… вроде, разъединить две части… не принят огнем и водой. Или отречен от огня и воды… а вот это уже интересно.- Макс… - тихонько позвал я, не в силах отвести взгляда от того, что вижу.- Не… тут – отвергнут водой и огнем. Что, интересно, может это значить. Тэкс, что тут дальше? А… вот… отвергнут землей и не может в ней лежать. Заперт…- Макс! – пришлось позвать настойчивей.- Погоди, - отмахнулся тот.- Макс!!! – от рявка если не вздрогнули стены, то стол вздрогнул точно.- Ну что?! – развернулся товарищ и, проследив за моим взглядом, издал сдавленный хрип, прежде чем вообще заткнуться.Столь сильное потрясение я мог понять, так как тоже смотрел и не мог поверить в то, что вижу.- Что это? – наконец выдохнул он сдавленным шепотом.- Без понятия, - парировал я по той же привычке. Зрелище в целом было понятным. Не объяснимым, но по крайней мере понятным. В стене была небольшая ниша, в нише стояла металлическая клетка, а в клетке была голова. Не череп, а именно голова. Мужская, предельно дохлая, с отслаивающейся кожей и вылезающими волосами. Самым неприятным было то, что она смотрела на нас. Смотрела внимательно, переводя взгляд с одного на другого.- Слушай, - внезапно спросил Макс почти нормальным голосом. – А ты то крепление повернул обратно после того, как дверь открылась?- Нет… - напряг я память. – А что?- Да уже практически ничего, - метнувшись к стене, Макс выдернул из крепления факел, но тот переломился у него в руках. Почти сразу же от входа скользнула другая фигура, сбивая Макса с ног и откидывая в сторону стола. Шмякнувшись на стол, а потом и вместе с ним – на пол, мой друг затих.С безголовым я остался один на один. Деваться особо некуда. Фигура приближалась, а из оружия у меня был лишь нож. Можно, конечно, попробовать удрать, но вот бросать друзей в беде, даже если это и получится, я не привык.Бой был весьма скоротечным. Я успел пырнуть мертвеца несколько раз ножом, почле чего схлопотал сначала в челюсть, потом под дых, потом моей тушкой так же шваркнули в стену, где я и остался, приходя в себя и шаря вокруг в поисках своего ножа.Правда, долго прохлаждаться мне не дали. Подняв, как котенка, за шкирку, безголовый подтащил меня к клетке в стене. Следом вторая рука мертвеца вцепилась в волосы, удерживая меня на одном уровне с запертой головой. Не знаю, что он задумал, но вывернуться я попытался, добившись лишь того, что мертвые пальцы стиснулись крепче.Наши с головой взгляды встретились всего на мгновение, но этого хватило, чтобы уже через секунду мне показалось, что безголовый все же проломил мне черепушку. А потом я увидел. Как кино на быстрой перемотке. Слишком быстро, ничего непонятно. Какие-то дома, улицы, люди, кладбище, похороны, кто-то кого-то убивает…В себя я пришел все на том же полу. Правда, чуть в стороне от клетки. В другой стороне признаки жизни подавал Макс. О! А вон и нож. Потянулся к оружию, но почти сразу же на мою руку бесцеремонно наступили доисторическим сапогом.Голова что-то сказала. Правда, я так и не понял на каком языке, но к моей скромной персоне безголовый тут же утратил интерес, отойдя к Максу, лишь напоследок наградил ощутимым тычком под ребра.- Эй! – сумев выдохнуть, я попытался приподняться, но понял, что сделать это будет не так просто. – Эй, фу!Так и не решив, что я буду делать, если до мертвеца доползу, за ногу его укушу? Я мог лишь наблюдать, как безголовый стянул со своих костей то ли кольцо, то ли что-то похожее и надел на руку Макса.Макс выгнулся и закричал, голова закричала тоже. Следом погас факел, и стало темно. Возможно, именно это и придало мне прыти. На ощупь добравшись до стола, я таким же макаром нашарил телефон товарища и сумел врубить на нем фонарик. Обернулся.В первую очередь взгляд выхватил в луче света две кучки черного… то ли пепел, то ли прах. Макс вступил в луч света откуда-то сбоку. Он изменился, но как именно, я понять не успел, так как тут же схлопотал новый, и, стоит признать, совершенно неожиданный удар, привычно воссоединившись с землей. Кажется, моя любовь к ней была слишком сильной.Макс остановился рядом, посмотрел и поставил ногу мне на грудь.- Убить так легко. Надави посильнее – проломятся ребра, разрывая сердце. Так просто.- Макс, ты сбрендил? – попытался сдвинуть его конечность руками, но с тем же успехом можно было бы попробовать сдвинуть стену.Казалось, тот на мгновение к чему-то прислушался, потом тряхнул головой, убрал ногу и присел рядом, смотря прямо в глаза. Даже удивительно, сколько можно рассмотреть практически в полной темноте.- Но ты мне бесполезен. В твоей смерти нет толка. Пока нет.Затем он просто встал и ушел. Я слышал его шаги, слышал, как вновь скрипнула решетка. А потом стало тихо.Не знаю, сколько я там так провалялся. Когда выбрался из склепа, было уже светло. Как выбрался из леса, это вообще отдельная история. А вот Макс, похоже, не выбрался. По крайней мере – домой не вернулся. Его искали, да. Но к тому моменту как я уезжал, так и не нашли.Я до сих пор переписываюсь с Альтой. Поддерживаю в меру сил, все же в случившемся есть и моя вина. Однажды она мне прислала выписку то ли из церковной книги, то ли из архива. Уж не знаю зачем.Там говорилось про палача, палач был мастером своего дела, и отправил на тот свет множество преступников. А потом случилась неведомая фигня, то ли он заключил договор с дьяволом, то ли сам по себе рехнулся, но стал убивать не по работе, а хобби ради. Несогласованно, так сказать, с решением начальства.Начальству такое самоуправство не понравилось, и палача под шумок быстренько замочили. Причем, так как другого палача под рукой не было, сначала его пытались утопить, но он не тонул. Потом пытались сжечь, но пламя гасло от одного его прикосновения. Наконец, его решили негуманно зарезать, да и закопать.Закопанным валяться палачу не понравилось, он откопался и уже на следующую ночь вернулся к своему любимому хобби. Развлекая соотечественников тем, что еженощно перезакапывался и тем самым усложнял собственный отлов. Тогда местные озверели окончательно, устроили облаву, беспокойного мертвяка отловили, отпилили ему голову, шоб он, значит, не мог творить свои ритуалы.Но мертвец не унимался, даже отделенная от тела, голова продолжала оживать ночами и говорить. А безголовое тело шарилось по окрестностям и каждый раз находило место, где бошку спрятали, не давая покоя деревенским.Наконец, начальство решило построить склеп, и запереть голову там. С тех самых пор в деревне наступил относительный мир, безголовый стал шариться вокруг склепа, не доканывая больше местных. Но такая достопримечательность плохо сказывалась на туризме, так что жители стали отчаливать из родных краев. С тех пор деревня и стоит заброшенной.Не знаю, что именно хотела мне этим сказать Альта, как и не знаю где сейчас Макс. Когда-то давно Макс рассказывал, что у него есть испанские корни. А что, если мы оказались там не случайно?

Ключевые слова: Деревня склеп мертвец палач авторская история

Другие, подобные истории: