Мама, впусти меня!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

Атропин Просмотров: 73 Комментарии: 2 +4 Вчера, 20:49 by

Это была днюха моей девушки Ленки, отмечали на даче. К слову, это в середине ноября: не самое лучшее время для выезда на природу, даже, вон, снег уже выпал. Но в квартирах тесно, в клубах дорого и шумно, а отметить ей непременно хотелось, собрав своих подруг.Собралось нас пятеро: Ленка, ее лучшая подруга Маша, Ирка с парнем Андрюхой, ну и я. Встречаемся мы недавно – месяц всего, поэтому в компании я новичок. А я так, не особо люблю общение с незнакомыми, некомфортно мне как-то. Вот о чем с ними говорить?Девчонки там о своем, а Андрюха нам по банке пива поставил и про тачки что-то загонять стал. Я сам даже водить-то не умею. Не, градус сближает, конечно, но я предпочел бы оказаться дома у компа, с музлом или кином.Особенно вот после того, как мы во двор вышли проверить, как там шашлык себя чувствует. Подходим, я затягиваюсь сигаретой, а затем сквозь дым вижу – шампуры с мясом на земле валяются. Как будто кто-то просто сбросил их.- Во дела, - говорит Андрюха, - псы что ль бродячие шастают?А я склоняюсь, чтобы оценить масштаб ущерба, и мне в нос… запах такой гнилостно сладкий бьет, что замутило моментально!- Что за хрень?! – Андрей тоже рукавом нос закрыл, и мы смотрим и видим: мясо все серое, склизкое, а еще… в дырках таких мелких, и в них… шевелится белое что-то. Черви?! В ноябре, в холод?! Да быть не может!Но мы оба стояли и видели это своими глазами!- Глянь, - Андрюха кивнул вперед, и я не сразу понял, а затем как-то не по себе стало.На слегка занесенной снегом земле виднелись следы. Не животного, а точно человека. Небольшого человека – либо миниатюрной девушки, либо ребенка. И обуви этот кто-то как будто не носил.- Может, это… кто из местных ребятишек подшутить решил? – предположил я, хотя понимал, конечно, что шутка эта слишком дебильная, чтобы быть правдой. Да и, когда мы сюда приехали – дачный поселок показался мне абсолютно пустым. Что, конечно, в такое время года неудивительно.- Или девки гнилое мясо купили, - поддержал мои попытки найти объяснение Андрей.Хотя не почувствовать запах, не увидеть эту мерзость – три девчонки вряд ли могли.- А это?- Да… фиг его знает… ворье, может?Мы постояли, перекурили молча, и в дом пошли. Надо как-то сказать, что шашлык накрылся. Но про червей в мясе и следы решили уж не говорить – день рождения все-таки, а девчонки итак расстроятся.Праздник был подпорчен, конечно, но громкая музыка, ящик пива, несколько бутылок шампанского для Ленки и ее подруг, и вполне себе уцелевшие закуски все-таки скрашивали стремительно темнеющий ноябрьский вечер.И все бы ничего, но… бросив случайный взгляд за окно, что-то заставило меня присмотреться. Погода стояла на удивление безветренная. Но в темном дворе мне показалось, я видел, как закачались голые ветки куста. Мало ли… бродячие псы или небольшие обитатели ближайшего леса, что за мелким болотом… но я вспомнил о следах на снегу, о сброшенном с мангала мясе. Кто тут ходит и зачем?- Эй, ты чего там высматриваешь? – приземлилась мне колени Ленка с бокалом шампанского.- Да так, ничего, залипаю просто, - улыбнулся я, а сам краем глаза – уловил движение – какая-то маленькая тень прошмыгнула… к дому. – Лен, а тут, в поселке, дети у кого-то есть?- Дети? Ну ты спросишь тоже! Сейчас – тут вообще никого быть не должно. Иначе бы бабка из соседнего дома уже вой из-за нашей музыки подняла бы.На этом разговор звучал оконченным. Не стану же я говорить ей там: а кто же это тут тогда бегает? Может, вовсе показалось?Я попытался убедить себя, что так и есть. Закинулся еще пивом, но взгляд сам, то и дело, устремлялся к окну. Да просто темнота!Но вдруг… в дверь раздался стук. Короткий, но вполне отчетливый. Нужно ли говорить, что мы все замерли и обернулись в ту сторону?- Ты же говорила: в поселке сейчас никого нет, - подала голос Машка. – Неужели все-таки неймется кому-то?Ирка неохотно сделала музыку потише. А Лена, недовольно цокнув языком, двинулась к двери.- Кто там? – не открывая, спросила она.- Мама… впусти… - послышалось оттуда.И мне как-то в миг не по себе стало. Следы, сваленное мясо, голос этот… такой тонкий, тягучий и жалобный…А вот Ленка еще больше разозлилась.- Твоей мамы тут нет! Проваливай, Хэллоуин давно закончился! – резко воскликнула она, и, обернувшись, заявила: - Продолжаем гулять, чего зависли?Тем не менее, мы с Андрюхой все-таки решили пойти перекурить и глянуть, кого там принесло, и зачем.Выходим на порог – и никого.- Хулиганье какое-то ходит. Надо бы найти, и уши надрать, чтоб неповадно было, - сказал Андрей. – Давай ты с той стороны обойдешь участок, я с этой. Наверняка, пацанята какие-то сейчас там, в кустах, над нами ржут.Мы и разошлись в разные стороны. Никто из ребят не воспринял это происшествие серьезно, и я вроде тоже нет, но, пока я шел по темной заросшей дорожке в сторону от дома, мне как-то неспокойно становилось. Несмотря на то, что шуршали только засохшие ветки и лежащий местами снег, и ничто не намекало на чужое присутствие.Да реально просто ребята какие-то случайные пошалить решили, а шашлык… да недоразумение какое-то вышло!.. Так я пытался убедить себя, пока вдруг со стороны дома не раздался резкий женский крик.Конечно, я тут же бросился туда. А там… девчонки все в дальнюю стенку вжались и стоят перепуганные. На полу разбитый бокал из-под шампанского.- Тут… кто-то есть… кто-то забрался… - пробормотала Лена, и я хотел уже подойти к ней, обнять, успокоить.А она оттолкнула, кивая мне на коридор, чтобы я, мол, шел и проверил, что там.Комнаты в доме расположены так, что все тянутся по одному коридору вглубь. Сейчас там совершенно пусто, и, честно говоря, двинулся туда я только потому что сзади напуганные девчонки: не могу же я трусить при них.Иду вперед, а сам даже не знаю, где тут какой-нибудь выключатель. Единственным источником света остается мобильник в моей руке.А затем я услышал то, от чего меня в холодный пот бросило. В самом дальнем помещении, за приоткрытой дверью кто-то… плакал. Судя по всему, ребенок. Но как он мог тут оказаться?! Ленка ведь не впустила его, даже дверь не открыла! Прошмыгнул, когда мы с Андрюхой вышли? Как же мы оба могли его не заметить?!- Эй, кто здесь? Выходи! Тебе помощь нужна? – позвал я, а сам войти не решаюсь. Стою, мнусь у приоткрытой двери, и никак не могу шаг вперед сделать.Но, если это всего лишь ребенок, чего я боюсь?..И тут мой взгляд случайно упал за окно. Я едва не заорал, отшатнувшись. Там, на дереве, на веревке болтался… Андрей. Его куртка, его джинсы – сомнений не оставалось, что это именно он! А еще… у него вместо лица, казалось, просто темное месиво.Да что за жуткая хрень здесь происходит?! Кто и зачем мог сотворить такое с молодым парнем?! Отсюда нужно валить! Хватать девок и драпать, пока никто еще не пострадал!За приоткрытой дверью послышались… шаги… быстрые, но какие-то неправильные, как будто влажные хлюпающие, и двигались они в мою сторону. У меня бешено заколотилось сердце, и я в секунду захлопнул дверь, поспешно придвигая стул и подцепляя им ручку.Я понятия не имею, что там, но у меня от одного звука этих шагов начинается паника… и, видя повешенного за окном Андрея, я уже знаю: не зря. Стул задержит то, что там так интенсивно шагало в мою сторону ненадолго. Но, может, мы успеем прыгнуть в машину и уехать?..Я вбежал в большую комнату, где оставил девчонок, кричу, что нам валить нужно срочно! Но Ирки – не было.- Она Андрея пошла искать, - растерянно забормотала Маша. – Мы говорили: не надо! Но она не слушала… она…Со двора раздался пронзительный женский вопль. Значит, Ира его – нашла.- Андрюхи нет больше, - произнес я. И на лицах Лены и Машки отобразился абсолютный ужас.А из темного коридора послышался шорох и детский плачь, нарушаемый заунывным:- Мама… мамочка…Мы дружно переглянулись, Лена испуганно схватила мою руку. Пальцы у нее дрожали и были совершенно ледяными.- Что это такое?! Какая еще мамочка?.. – прошептала Машка.- Нужно валить отсюда срочно! Ирку хватить и валить! – говорю я, пытаясь утянуть девчонок к дверям.Машка рванула туда первой. А Лена замерла: стоит и смотрит в коридор. Мы все видели, как трясется стул – это нифига не иллюзия!- Открой мне дверь, мама! Мамочка, выпусти! Почему ты запираешь меня, мама?..По щекам Машки побежали слезы, ее, кажется, по полной накрыло:- Что это?! Этого же не было! Этого не может быть!- Лена! Лена, идем!А та все стоит и смотрит, и я почти смог оттащить ее насильно, когда стул… отлетел от двери. Машка завопила от страха, и мы все увидели, как открылась дверь… я думал: штаны намочу! Хотя даже не знал, *что* же там заперто!Со скрипом двери послышался плачь, затем звук шагов… но из дальней комнаты никто не вышел! Мы все перепуганно заозирались по сторонам, но где слышатся шаги – никто не понял.А они ближе и ближе. Кажется, совсем рядом, но мы никого не видели.- Только не это… нет… - прошептала Лена, кивая в сторону коридора.И там по полу – следы… мокрые грязные следы, как будто кто-то шлепает босыми грязными ногами.Мы с моей девушкой замерли от ужаса, а Машка как заорет – драпанула в сторону, туда, где всякие подсобки.- Маша! – мы рванулись за ней, но удержать не успели – в конце коридора раздался треск и крик, звук упавшего тела. – Там… подвал… - всхлипнула Лена.Ее всю трясло, да и меня – тоже. Я двинулся вперед, ведь нужно помочь девчонке.- Стой! Давай уедем! Нужно просто бежать!- Ты что? А Маша?!- Поехали! Рома! Поехали! – Ленка вцепилась в мою руку, не пуская вперед.Я понимал, мне тоже было страшно, но неужели она может оставить подругу здесь и бежать? А Ира? Она ведь так и не вернулась с улицы…- Мама… мамочка… я здесь… - раздался голос, тот самый, жуткий, детский.Ленка зажала уши ладонями, всхлипывая.- Идем, вытащим Машку и едем!Она отрицательно замотала головой.- Я не пойду туда! Не пойду!- Тогда оставайся на месте! Я быстро!Она хотела уже возразить, я двинулся в сторону коридора, но тут… за спиной Лены я увидел нечто жуткое. Это был вроде бы ребенок, мальчик лет шести. Но при одном взгляде на него внутри поднималась кромешная паника.Он стоял весь грязный, перемазанный в мокрой земле. Босой, в рваных тряпках. Но самое страшное – он был… гнилой. Кожа серая, вздувшаяся, глаза мутные, белые. А половина лица – в дырках, как вот на том мясе, и внутри – копошатся черви.- Не оборачивайся, - прошептал я Ленке одними губами.Но она, конечно, почувствовала, что что-то не так. Всхлипывая и дрожа, она медленно повернула голову. И в следующее мгновение заорала от страха!- Мамочка… - а это маленькое чудовище рывком метнулось к ней, напрыгивая со спины и вцепляясь гнилыми ручонками в ее шею и лицо.Ленка верещала от ужаса, и я уже, схватив лампу со стола, рванулся к ней на помощь.- Ты вернулась, мамочка…Какого хрена это чудище плетет?! Я аж затормозил, а оно с невероятной для маленького ребенка силой повалило ее на пол и потащило к двери!- Лена!Она орала, беспорядочно била руками, пытаясь зацепиться за мебель, стены, содрала ногти до крови – на стареньких бежевых обоях остались красные полосы. Я метнулся к ней, хватая, чтобы вырвать из рук твари!Гнилой ребенок поднял свою уродливую голову, посмотрел на меня мертвыми неморгающими глазами, и, раззявив черный рот, заорал так, что у меня уши заложило. Казалось, вовсе лопнули перепонки, и я… отпустил Лену.Оно… выволокло ее на улицу, и перед моим лицом хлопнула дверь. Не знаю: заело ее саму по себе, или эта потусторонняя мертвая хрень как-то заперла ее. Но открыть я не мог. Тогда я метнулся к окну: рамы – тоже намертво, и мне пришлось разнести стекло стулом.Я выбрался во двор, а крик Ленки уже удалялся где-то у кустов, где спуск вроде бы… к болоту. Рванувшись следом, я увидел Ирку – она сидела и тихо выла у ног висящего на дереве Андрея…Мне даже сейчас казалось, что вот-вот мы все проснемся. Может, как в фильме «Пункт назначения», и просто – не поедем в эту гребаную деревню!Я, спотыкаясь в темноте и на снегу, добежал до кустов. А жуткий ребенок уже затаскивал из последних сил сопротивляющуюся Лену в болото! Она рыдала, кричала, умоляла чудовище отпустить ее, меня – помочь.- Теперь ты будешь со мной, мама… - проговорил ребенок, и – я не успел: он утянул ее в мутную вязкую воду.Я – следом, забрался в ледяное болото по колено, шарил руками, но мои пальцы хватали только воду и мертвые растения.Я… в абсолютном шоке выбрался. Меня трясло, я едва осознавал, что вот сейчас какая-то тварь не из нашего мира просто убила рослого парня, утащила мою девушку, и та исчезла бесследно!Но оставались еще Ирка, чьи завывания разносились по двору, и Маша, которая все еще в доме. Может… я еще успею увезти хотя бы их?Я двинул к Ире, а та сидит на земле, качается, и смотрит на меня совершенно обезумевшим взглядом.- У него нет лица… мой Андрей… без лица…Я поднял взгляд, и вижу – да, у парня как будто бы изодрано в клочья лицо, ни одной опознаваемой черты.- Пойдем, Ир… нужно уезжать… - я взял девчонку за плечи, и, несмотря на сопротивление, подвел к машине, усаживая на заднее сидение.В дом мне предстояло вернуться одному. Там – перевернутые стулья, выбитые окна, кровавые полосы на обоях… где-то вдалеке слышатся всхлипы: Маша.Она упала в оказавшийся почему-то открытым подвал, и, похоже, сломала ногу.Я смутно помню, как вытащил ее оттуда, как довел до машины. Но больше ничего не произошло. Как будто эта тварь удовлетворилась тем, что натворила, схватила свою добычу и исчезла…- Он вернется… за всеми вернется… - бормотала на заднем сидении Ирка, когда я уже вез нас в город.- Кто вернется?- Коленька, - отозвалась Машка.Я непонимающе переводил взгляд с одной подруги на вторую. Ира бормотала бессвязно, и я плохо разбирал ее речь: похоже, она действительно тронулась умом, увидев своего Андрея мертвым.- Эта гадь? Почему оно звало Лену мамой?- Потому что это ее сын.- Какой еще сын? Она же молодая совсем… была! А эта жуть…- Она родила его в шестнадцать. Ее мать держала мальчишку тут, скрывала ото всех. Ленке дела не было, она его всё сдать куда-нибудь хотела. А, когда матери не стало…- Мы утопили его… - подала голос Ирка и разрыдалась сильнее. – Андрей… он делал, что Ленка говорила… Коля долго дергался… а мы смотрели… это он был… Андрюши нет… а упыреныш придет за нами… ты поможешь?.. Ром, поможешь?Я довез их до города. Молча высадил на ближайшей остановке, и поехал тупо по прямой. Дальше отсюда, дальше от тех, кто больше у меня сожалений не вызывал.

Ключевые слова: Дача призраки призраки детей авторская история

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