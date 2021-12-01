Архив из макулатуры 1. Дело 1428 - Пропавший самолет

dimacraft04 Просмотров: 38 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:16 by

Статья давалась с трудом. Нет, все-таки экологические проблемы — это не моя специализация. Нужно было на что-нибудь переключиться. Я отвел взгляд от монитора и посмотрел в окно. На улице благоухала весна. Распускались цветы. Жужжали пчелы, чирикали птички. Организм буквально рвался на свежий воздух.- Чинга, может пройдемся? - провожая глазами порхающую бабочку, предложил я.Немецкая овчарка, дремавшая у кресла, моментально вскочила и, повизгивая от радости, принесла в зубах поводок.В этот момент в комнату заглянула жена.- Илья, там к тебе Стас пришел, встреть его, а то у меня зажарка на плите подгорит.Упорхнув в кухню, Света оставила дверь открытой, и Чинга рванула в прихожую поприветствовать любимого соседа своей фирменной собачьей улыбкой.Стас проживал этажом ниже в однушке, которая досталась ему от бабушки, и в свои двадцать восемь относился к своему бытию очень философски. Будучи человеком увлекающимся и свободолюбивым, сменил множество профессий и нигде подолгу не задерживался. Не имел пристрастия к алкоголю, но при этом, а может благодаря этому, оставался убежденным холостяком. Практиковал йогу и сыроедение. В общем, на мой взгляд, Стас был немного фриком, но с очень добрым сердцем, и поэтому его любили собаки.Дойдя до прихожей, я увидел немного растерянного Стаса, который извлекал из полиэтиленового пакета какую-то пожелтевшую от времени папку и совершенно игнорировал приставания Чинги.- Привет, Илья, я сейчас тебе такое покажу, обалдеешь. - тихо произнес он, протягивая мне папку.Я взял ее в руки и прочел вслух надпись на корочке:"КГБ СССР, 1982 год, совершенно секретно, дело номер 1428."В папке были фотографии, показания свидетелей и материалы дела, которые повергли меня в настоящий шок. Состояние бумаг и печать комитета госбезопасности не вызывали у меня даже малейших сомнений в своей подлинности. Чинга, увидев выражения наших лиц, сообразила, что прогулка накрылась медным тазом, и с грустными глазами улеглась прямо в прихожей.Бывает, что некоторые вещи люди находят в совершенно невероятных местах. Именно так случилось и с этой папкой. Стас поведал мне, что нашел целый архив у себя на складе макулатуры, куда он недавно устроился кладовщиком. Проводя ревизию, он заглянул на самый дальний стеллаж и там, под пыльным брезентом, увидел кучу секретных документов времен СССР. Как они там оказались, мы совершенно не могли понять. Но факт оставался фактом. Чутье журналиста подсказывало мне, что там на полке у Стаса целый клондайк сенсаций. Но статус совершенной секретности не позволял мне выкладывать документы как есть. Ведь там были имена свидетелей, адреса фигурантов и другие подробности, которые нельзя было публиковать. А вот если в виде художественного произведения? В виде рассказа с измененными именами и адресами? Это был выход.На том и порешили. Стас согласился приносить мне папки по очереди, а я взялся за написание рассказов по мотивам этих дел.Итак:Этой ночью мороз решил показать всем обитателям тайги, кто тут настоящий хозяин.Неторопливо обходя свои владения, седой ворчун поглаживал невидимой рукой вековые стволы, а те с гулким треском отзывались на его прикосновения. Все живое попряталось в норы, дупла и берлоги. Кто-то просто зарылся в снег, чтобы не окоченеть насмерть... Лес замер, и лишь три фигуры прокладывали путь в самых дебрях ночной чащи. Двое мужчин и охотничий пес в лунном свете добирались до сторожки. Кобель, отцом которого был матерый волчара, бежал впереди. Вокруг только снег, седые деревья и огромная луна.Группа шла очень уверенно, каждое движение рассчитано, за плечами мужчин ружья и годы опыта. Мороз Иванович зря старается, этих так просто не напугаешь.Осталось пересечь замерзшую речушку, подняться на небольшой склон и до сторожки останется метров сто.Пес поднялся первым и замер словно вкопанный, шерсть на загривке встала дыбом, хвост поджал. Поведение четвероногого друга немного озадачило людей. Мало кто может напугать эту собаку. Разве что медведь. Неужели шатун?Щелкнули предохранители, и с оружием наизготовку мужчины медленно забрались на возвышенность. То, что они увидели, заставило остолбенеть. Совершенно дикая картина никак не вязалась с пейзажем ночной тайги. Вот тут-то мороз и добрался до кожи путников, покрывая ее крупными мурашками.Впереди, метрах в пятидесяти, отражая блестящими боками лунный свет, прямо над землей завис огромный самолёт.Странность заключалась в том, что увиденное совсем не походило на авиакатастрофу. Никаких сломанных деревьев, обломков и выжженной земли. Все издевательски целёхонькое. Самолет, как новенький, висит метрах в трёх-четырёх над землей. Его крылья и фюзеляж пронзала пара десятков вековых сосен. Выглядело это так, словно гигантский коллекционер аккуратно приколол дюралюминиевую стрекозу к земле, только вместо булавок воспользовался соснами. При этом деревья тоже не пострадали и продолжали размерено качать кронами, будто и не было никакого самолёта внизу, да сам самолёт леденяще шелестел и постукивал чем-то в хвосте. Один из мужчин медленно провел лучом фонарика по надписи “АЭРОФЛОТ” на борту, а затем осветив иллюминатор, невольно отшатнулся. За толстым стеклом угадывался профиль человеческого лица.***Ярослав постучал в дверь кабинета майора КГБ Самарина.- Войдите. - донеслось с другой стороны.- Разрешите, товарищ майор?- Проходи, Туманов, присаживайся. - указал жестом на стул Самарин.- У нас тут ЧП, прямо из ряда вон. - Немногословный чекист был сам на себя не похож. - Два егеря, отец и сын, обнаружили в тайге пассажирский самолет. Бортовой номер 85111. Это тот самый Ту-154, который более года назад пропал прямо в воздухе. Ты должен помнить это дело. Рейс Челябинск - Москва.- Так точно, Николай Степанович. Но как он в тайге оказался? Отклонение от маршрута? Угон?- Яр, поскольку ты у нас спец по всяким труднообъяснимым делам, то тебе это и предстоит выяснить. - Было заметно, как Самарин аккуратно подбирал слова, чтобы разговор не скатился в дебри мистики, в которую он решительно не верил.- Там такое дело... Егеря утверждают, что самолет не поврежден... Его как будто кто-то украл и в тайге спрятал. Звучит как полная чушь... Собственно поэтому я тебя и привлек. Знаю, ты любишь подобные головоломки. Дело очень деликатное, ты ведь помнишь, как все было год назад. Родственникам объявили, что самолет потерпел крушение, и выдали запаянные цинки для похорон. В общем, ты сегодня летишь в Белую, там в твоё распоряжение поступает военпред с Куйбышевского завода, капитан Граматович Алексей, оттуда на место. Ваша задача - выяснить все подробности.***Посёлок Средний встретил Ярослава знатным морозом. Хоть их Ту-154 и вылетел из Щёлкова-3 на закате, полёт навстречу солнцу сжал время и, спустившись по стремянке на лётное поле, он уже щурился от утренних лучей. У самолёта его встретил капитан в погонах ВВС. Наскоро поздоровавшись, офицеры сели в хлопающий винтами неподалёку Ми-2, и следственная группа без задержек вылетела в сторону села с забавным названием Онот. Хотя оба знали, что дело предстоит далеко не забавное… Проплыв над слепящей степной зоной, потом над холмистой уже тайгой, впрочем, с высоты она казалось столь же ровной, сколь и степь, и оставив позади реку Большую Белую, вертолёт меньше чем через час умостился на лёд реки Онот. Из винтокрылой машины предстояло не мешкая пересесть в «Урал»-КУНГ.- Капитан Николаенко, комроты охраны, – представился один из встречавших офицеров войск КГБ.- Полковник Юров, НШ бомбардировочной дивизии, – отрекомендовался второй.- Капитан Туманов, начальник следственной группы, со мной капитан Граматович, военпред предприятия-изготовителя. - отчеканил Ярослав за двоих.Без лишних слов стало ясно, кто в сложившейся ситуации главный…Дверь будки КУНГА захлопнулась, и Урал тронулся.- Егеря сразу после обнаружения рассказали участковому, – начал доклад Николаенко. – Тот не стал сообщать своим, а позвонил сразу оперативному отдела ГБ района, среагировали сразу, выставили оцепление. Время было хорошее, раннее утро, поэтому никто ничего не знает. Егеря с участковым уже сутки сидят с моими на точке вывода, семьям сообщено, что проходят свидетелями по линии МВД.- От моей дивизии вам придана группа техников для оперативной помощи, так как тип - дальняя родня нашему 45-02, но чем-то помочь сможем вряд ли. Гражданских спецов не привлекали. Моим тоже пока борт не показывали, сидят в палатке с вашими.- Отлично. Никаких движений на борту нет? Разрушений?- Ничего, стоит… Висит памятником. – поёжился старый лётчик. – Никто на него не поднимался, сами понимаете, это даже не наше решение, а приказ Москвы.Тем временем «Урал» добрался до огромной палатки - пункта временной дислокации роты, новоприбывшие сменили шинели и сапоги на припасённые в КУНГе заботливыми сибиряками бушлаты и унты, и четвёрка направилась в лес по уже расхоженной тропе.Картина, представшая перед Ярославом, была ошеломляющей. Самолет, чуть накренившись на правое крыло, выглядел так, будто продолжал свой полет высоко в небе. Стволы деревьев, на которых повис лайнер, проходили сквозь обшивку без видимых повреждений, словно дерево срослось с дюралюминием. Ни единой щелочки или даже ...шва. От увиденного мысли перемешались в голове. Ну не могли же сосны прорасти сквозь самолет и приподнять его на три метра над землей! Бред какой-то!Роторы двигателей тем временем от нетипичного в этих краях ветерка продолжали зловеще вращаться, погромыхивая остывшими лопатками. Словно кто-то делал закоченевшему самолёту искусственное дыхание…Подойдя ближе Яр смог разглядеть профили пассажирских лиц сквозь заиндевевшие иллюминаторы. Мороз пробрался к самому сердцу.- Там что, все мертвы? - прохрипел Яр, не отрывая взгляда от жуткой картины.- Н-ну да, н-наверное... Самолёт в полётной конфигурации, внешних повреждений нет… - растерянно пробормотал Граматович, обойдя всё так же висящий в деревьях лайнер. – Остальное после детального осмотра. – и, приставив к дереву, которое пронзало центроплан, легкую дюралевую лестницу, полез наверх.- Топлива в расходном три двести, полной выработки топлива и отказа автоматики не было. – выпустив мерную линейку, сообщил он через пару минут. – Полезли внутрь?- Полезли. – кивнул Туманов, помогая Граматовичу переставлять лестницу к тому крылу, что наклонялось ближе к земле.Юров и Николаенко оставались внизу на подстраховке, больше к самолету никого не подпускали по соображениям секретности.Взобравшись на скользкую плоскость, Алексей осторожно подошел к аварийному люку и потянул за ручку. Та поддалась.- Защёлки открыты на полёт… Так и должно быть…Надев противогазы и включив дозиметр, офицеры мягко опустили крышку люка внутрь. Резина сильно холодила лица, а увиденное в салоне заставило буквально оторопеть – вокруг сидели, лежали и висели на спинках кресел в самых разных позах люди. Намертво застывшие. Кожа покрыта инеем. Эта жуткая картина навсегда врезался в память молодых людей.Стволы деревьев, на которых висел Ту-154, продолжались и в салоне. Как странные и неуместные колонны, они пронизывали буквально все: пассажиров, кресла, чемоданы... Но везде без повреждений, сливаясь в единое целое, срастаясь с тем препятствием, которое они прошивали.Разбросанные тела, сумки и одежда говорили о том, что самолет сильно “кидало”, прежде чем он застыл в этой точке пространства. А застыл он похоже моментально, создав эдакий объемный стоп кадр. Несколько пассажиров, стюардесса и пара чемоданов зависли над полом, словно впаянные в стволы деревьев.Шумное дыхание вырывалось густым паром сквозь клапана противогазов. Ошарашенные военные выглядели словно пришельцы в скафандрах, дополняя своим присутствием и без того сюрреалистическую обстановку в салоне мертвого самолета.Туманов медленно протянул руку к ближайшему креслу, в котором сидел пристегнутый ремнем мужчина. На лице пассажира застыло выражение ужаса. Рука в перчатке коснулась шеи трупа. Замерзшая кожа с хрустом провалилась внутрь словно скорлупа.- Они пустые внутри!!! - прохрипел сквозь противогаз совершенно оторопевший Ярослав.Граматович наклонился ближе к шее пассажира и посветил фонариком в образовавшийся провал. Тело действительно было пустым внутри.- Обалдеть! Они словно куклы! - подтвердил он, протягивая руку к грузной женщине на соседнем кресле.Кожа на ее шее точно так же хрустнула, явив за собой зияющую пустоту.- Это что - теракт такой?! Химоружие или радиация? - рука Граматовича неловко дрогнула и раскрошила всю замерзшую кожу на шее пострадавшей. Теперь голова женщины восседала на голом позвоночнике. Капитан отпрянул от кресла.- Кожа да кости. - буквально выдохнул старший и посмотрел на дозиметр. Прибор показывал норму.- Радиации нет, куда дальше? - перевел взгляд Туманов на Граматовича- Кабину надо бы осмотреть... потом самописцы извлечь...- За мной. - Ярослав передёрнул затвор «Макарова» и, медленно обходя стволы, двинул в носовую часть.- Если что... у кабины в сторону пола не стреляй - там, по правому борту, кислород – предостерёг его авиатор. Керосин его не волновал – на таком морозе его не поджечь и факелом, не то что пистолетной пулей. Медленно, проверяя сектора, двинулись к кабине, по дороге осмотрев кухню. На полу, лицом вниз, лежала вторая стюардесса.- А это что? - указал Граматович на примерзшую к полу руку бортпроводницы. Под ладонью девушки застыла лужа какой-то жидкости или смолы синего цвета. Туманов поддел подошвой заледеневшую кляксу размером с поднос и от нее откололся небольшой кусочек. Ярослав аккуратно положил его в полиэтиленовый пакетик. И со словами: "Отправим в лабораторию" продолжил осмотр кухни.В духовых шкафах и кислородном отсеке не нашлось ровным счётом ничего интересного – самая обычная полётная обстановка. Дверь в кабину была распахнута – видимо, бортинженер успел её открыть, как положено перед аварийной посадкой, но не успел зафиксировать.Летчики пристегнуты на своих местах. Руки примерзли к штурвалам. На лицах все то же выражение застывшего ужаса, что и у пассажиров.- Очень странно, очень… - размышлял вслух Граматович, осматривая приборы. – Код бедствия на ответчике выставлен, но двигатели не выключались, признаков пожара и повреждения самолёта нет, всё включено на полёт… Аккумуляторы, похоже, просто сели… - и в подтверждение своих слов выключил четыре тумблера по левую руку от бортинженера. Одна из стрелок еле заметно поплыла вверх.- Так и есть. Неясно, почему встали двигатели – видимо, погасли из-за попадания в какой-то вихрь или сваливания в штопор. Ничего не пойму. Если самолёт упал в штопоре, то как так аккуратно наделся на деревья?- Судя по всему, он не упал, а ПОЯВИЛСЯ здесь – отозвался молчавший уже несколько минут чекист. Алексей ответил одним непонимающим взглядом сквозь круглые окуляры противогаза.- Ладно, ты давай хвост осмотри и самописцы сними, а я пофотографирую тут все. - доставая фотоаппарат, распорядился Туманов.Граматович аккуратно, стараясь ничего не задевать, направился в хвост.- Да уж... от таких фотографий у Самарина челюсть отвиснет. - мелькнуло в голове Ярослава, и он нажал на кнопку, озаряя светом интерьер салона советского самолета.С каждой вспышкой аппарат фиксировал на пленке совершенно немыслимые кадры. Застывшие фигуры пилотов, руки и ноги, торчащие из сосновых стволов, жуткого вида пассажиры...- А это что? - поймав в видоискатель распахнутый чемодан, пробормотал Ярослав.В разинутой пасти старенького чемодана виднелся странный прибор, который смахивал по форме на большие песочные часы.Туманов сфотографировал чемодан с поклажей и поднял устройство.- Что это? - спросил вернувшийся с самописцами Граматович.- Не знаю, сначала показалось, что кальян, я такие в средней Азии видел, а потом смотрю - у него тут провода, кнопки, лампочки... Похоже, прибор какой-то, и довольно сложный.- Бомба? Или колба с отравляющим газом? - сделав сразу два предположения, Граматович вопросительно посмотрел на Туманова.- Не похоже, но что-то мне подсказывает, что эта штука тут неспроста.Туманов уложил таинственный аппарат на место, закрыл чемодан и подхватил за ручку.- Ты закончил? - спросил он у Граматовича.- Так точно.- Тогда с вещами на выход.Николаенко помог Граматовичу спустить с крыла самописцы, а Юров попытался взять у Туманова чемодан, но тот не отдал.- Ну что там? - сгорал от любопытства Николаенко.- Все мертвы, причина гибели неизвестна. - по-военному сухо констатировал Ярослав.- А что с экипажем? - словно питая какую-то призрачную надежду, спросил Юров.- Они сидят в креслах, сжимая в руках штурвалы... словно куклы застывшие. Там кошмар какой-то... - чувствуя, как по коже вновь побежали мурашки, поведал впечатлительный Граматович.- Ладно, а штаб-то у нас где? - прервал излишние откровения Туманов, обращаясь к Николаенко.- В сторожке решили сделать, она ближе всего к самолету, а егерей я временно у своих в палатке расположил, подальше от объекта.- Хорошо. Тогда пошли документировать вещдоки.Деревянный сруб, выполняющий роль штаба, был хорошо протоплен, а из кастрюли, что стояла на печи, вкусно пахло похлебкой. Граматович поставил самописцы в угол и сразу же проследовал к источнику аромата. Сняв крышку, он шумно вдохнул носом и проглотил слюну.- Потерпи капитан, вот закончим с оформлением, так сразу до кастрюльки доберемся. - раскладывая на длинном деревянном столе находки из самолета, понимающе улыбнулся Туманов.- А вот скажите, пожалуйста... - обращаясь словно ко всей компании, прокряхтел Юров, усевшись на скамейку у стола. - Нам случайно фронтовые сто грамм не положены в данных суровых условиях?- Не вопрос! - встрепенулся Николаенко. - Это я мигом организую!- Отставить алкоголь. - спокойно возразил Туманов, извлекая формуляры из папки. - Мы имеем дело с весьма загадочным происшествием и действовать должны в трезвом уме и здравой памяти... к тому же секретность, как правило, страдает именно от горячительных напитков.Все это Ярослав произнес размеренным тоном учителя, который диктовал школьникам текст. Возражать капитану КГБ никто не стал, и только Юров разочарованно вздохнул и принялся крутить в руках странный прибор, напоминающий по форме кальян.- Что же это за хрень такая? - задумчиво произнес он, вглядываясь в хитросплетения проводов. - Вот эта деталь смахивает на часовой механизм, а это вроде аккумулятор.- Мина? - насторожился Николаенко.- Не похоже... Но лучше быть поосторожнее с этой штукой... Она, кстати, не фонит? - вдруг испугавшись своей догадки Юров резко одернул руки от прибора и перевел озадаченный взгляд на Туманова.- Не переживай. - усмехнулся Ярослав. - Если бы фонила, оставили бы в самолете.После заполнения документов Туманов сделал еще несколько фотографий той композиции, которую он соорудил на столе, и стал упаковывать вещдоки. По большому счету его заинтересовали только две вещи: это странный прибор и толстая исписанная тетрадь, содержимое которой напоминало дневник. Да еще информация из самописцев может пролить свет на случившееся, но ее извлекут только специалисты … если смогут. А вот синяя ледышка совершенно не занимала мысли капитана. Ну мало ли? Какой-нибудь напиток пролился во время тряски и замерз лужицей на полу.После ужина Николаенко ушел ночевать в расположение роты охраны. В штабе остались трое. Уже под утро Юров стал стонать и жаловаться на боли в ноге. Пальцы левой ступни покраснели и распухли. В тот момент этому не придали особого значения, и с рассветом офицеры отправились в обратную дорогу. Сначала КУНГ, потом вертолет, а Туманову еще предстоял полет самолетом до столицы. Ярослав решил не терять времени даром и, устроившись в кресле лайнера, принялся изучать тот самый дневник из чемодана, в котором лежал загадочный прибор.Листы тетради изобиловали чертежами, формулами и описанием процесса создания этого прибора.Из повествования стало ясно, что над прибором трудились двое – сам автор дневника и некто профессор Звягинцев. На обложке тетради карандашом записаны несколько телефонных номеров, напротив одного из них значилась фамилия - ”Звягинцев”.И это была зацепка.***Самарин ждал с нетерпением, и Ярослав появился в его кабинете сразу же по прибытии.Доклад, подкрепленный фотографиями, буквально ошеломил старого чекиста.- Яр, у тебя есть какие-нибудь соображения по всему этому?- Николай Степанович, тут загадка на загадке, но я думаю, что инцидент связан с этим прибором. – Туманов ткнул пальцем в одну из фотографий. – А еще в Челябинске живет некий профессор Звягинцев, который, как мне кажется, может пролить свет на это дело.- Когда сможешь вылететь в Челябинск?- Да хоть завтра.- Добро.***Разыскать профессора Звягинцева в Челябинске для офицера КГБ не составило труда, тем более зная его телефон. Мужчина работал в одном из секретных НИИ города, и Туманов решил поговорить с профессором именно на работе. Самарин уже отзвонился руководству института и попросил предоставить Туманову отдельный кабинет для общения с их сотрудником.Не успел Туманов освоиться в просторном помещении, как в дверь постучали. Капитан открыл. На пороге стоял мужчина 54 лет в очках и белом халате.- Я знал, что вы рано или поздно придёте. - обреченно пробормотал ученый.- Проходите, Сергей Ильич. - Туманов жестом указал на стул, и Звягинцев присел, положив руки на полированный стол.- Вы нашли аппарат?- Моя фамилия Туманов, я из госбезопасности. - представился Ярослав. - И да, мы нашли странную конструкцию, к которой, полагаю, вы имеете непосредственное отношение. - Капитан обошел стол, сел напротив собеседника и выложил перед ним фотографию прибора.- Он практически не пострадал. - удивился Звягинцев, глядя на карточку. - Но ведь авиакатастрофа...- Сергей Ильич, я знаю, где вы работаете и что к секретности имеете самое прямое отношение, но то, что я вам сейчас расскажу, ни в коем случае не должно покинуть стены этого кабинета. Вы меня понимаете?- Да, конечно.- Дело в том, что авиакатастрофы как таковой не было. Около года назад Ту-154 с бортовым номером 85111, рейс Челябинск - Москва, попал в зону турбулентности, а затем просто исчез. Он словно растворился в воздухе. А несколько дней назад его нашли в глухой тайге, очень далеко от места исчезновения, вот в таком интересном виде. - Туманов положил на стол второе фото, на котором серебряная птица с надписью “Аэрофлот” зависла в кронах деревьев.- Потрясающе. - прошептал ученый, взяв фото в руки.- А еще я узнал, что в этом самолете летел ваш коллега, я нашел его чемодан с прибором и тетрадью, из содержания которой стало понятно, что вы с ним совершили некое открытие.- Да-да, я, кажется, начинаю понимать... я вам сейчас все расскажу. - заволновался Звягинцев, наливая себе воды из графина.- Дело в том... - продолжил он, отхлебнув, - что мы с Харитоновым действительно открыли удивительный феномен и собрали прибор, который позволяет... вернее должен уметь перемещать вещи в пространстве. Это еще называют телепортацией.- Это как? - приподнял бровь Туманов.- Ну возьмем, к примеру, мой железный гараж, на котором мы ставили эксперименты. Он стоит на отшибе, рядом с пустырем, и по нашим расчетам прибор должен был переместить его метров на 10 в сторону… - перехватив непонимающий взгляд Туманова, Звягинцев попытался объяснить еще доступнее:- В общем, гараж должен был исчезнуть в одной точке пространства и появиться в другой...- И что? У вас получилось?- Не совсем... Гараж исчезал и через минуту появлялся там же, где всегда и стоял, мы наблюдали за процессом с безопасного расстояния, а прибор внутри гаража включался автоматически при помощи реле времени.- Значит добиться нужного результата у вас не получилось?- К сожалению, после нескольких попыток мы поняли, что в наши расчеты вкралась ошибка. Модуляция пространственно-временных переходов - очень сложное направление, и нам потребовалась помощь. Тогда Харитонов собрался лететь в Москву к своему другу, академику Цветкову. Вы, наверное, слышали – это мировая величина в математике.- И Харитонов взял с собой прибор. - скорее утвердительно произнес Туманов.- Ну да, он хотел показать его приятелю, похвалиться, так сказать, ведь такое изобретение изменит мир.В этот момент зазвонил старенький черный телефон на столе, и капитан поднял трубку.- Туманов, слушаю.- Ярослав здравствуй, это Самарин, тут такое дело... во-первых, тот образец замерзшей жидкости, что ты нашел в самолете... его не оказалось в мешочке...- Но я лично упаковал его и положил в чемодан...- Не сомневаюсь Яр, но дело в том... вы ведь втроем ночевали в сторожке?- Так точно, Граматович, Юров и я...- Мне только что доложили, что Юрову пришлось ампутировать ногу по колено, сначала думали гангрена, но недуг прогрессировал с такой скоростью, что у врачей не оставалось выбора. Хорошо, что все происходило в военном госпитале, там ситуация чуть не вышла из-под контроля. Какая-то желеобразная гадость синего цвета буквально на глазах сжирала ногу полковника. И знаешь, что самое поразительное? Когда взяли пробу этой субстанции, то она оказалась живой! Она довольно быстро двигается и, пожирая ткани, увеличивается в размерах. Причем растворяет все кроме кожи и костей.- А как же она из пакетика-то выбралась?- Выяснили, что у нее очень высокая проникающая способность, просачивается в любую микротрещину или пору на коже. Видимо, когда она оттаяла в твоем пакетике, в сторожке, ближе всех к чемодану спал Юров, вот на него она и перетекла.- А что за тварь-то? Что доктора говорят?- Никогда такого не видели, они фрагмент заморозили, а ногу Юрова сожгли в котельной, потому что эту гадость только огнем можно уничтожить.- Откуда же она взялась-то?- Не знаю... Яр, как у тебя дела со свидетелем?- Звягинцев на многое пролил свет, особенно по прибору...- Ты когда в Москву?- Завтра вылетаю и тогда все расскажу.- Хорошо, до встречи.- До свидания.Туманов положил трубку и на несколько секунд задумался, потом перевел взгляд на ученого и спросил:- Скажите, а куда пропадал ваш гараж? Ну, когда он исчезал, то где он был в этот момент?- Я точно не знаю … есть гипотеза, что он перемещался в подпространство.- В подпространство?- Ну да, как бы в параллельное пространство... есть такая теория о множественности миров, что рядом с нами существуют другие измерения со своими законами, но мы их не видим...- Со своими законами, говорите... И со своими обитателями?- Чего не знаю, того не знаю... возможно... мы не думали над этим. - было заметно, что Звягинцев немного растерялся от такого вопроса.- Хорошо, Сергей Ильич, у меня складывается определенная картина, я вам буду рассказывать, а вы поправьте, если я ошибусь: вы с коллегой Харитоновым сделали открытие и, не желая его афишировать, дабы избежать лишних соавторов в лице начальства, решили сразу сделать прибор, чтобы продемонстрировать готовое изделие вышестоящим органам. Расчеты оказались сырыми, и Харитонов, захватив прибор, полетел в Москву за помощью к приятелю. Самолет попал в зону турбулентности, и прибор вместе с чемоданом свалился на пол. От удара в аппарате сбились настройки и он включился, тем самым переместив самолет с людьми, как вы выражаетесь, в подпространство. Пока все верно?- Да… наверное... все так могло произойти... - замялся Звягинцев.- Далее ваш прибор возвращает самолет обратно к нам, но почти через год и совершенно в другую точку пространства относительно той, где он пропал. Такое возможно?- Теоретически... да вполне ...может быть... - у Звягинцева округлялись глаза от таких смелых версий.- Причем время там может протекать совершенно не так как у нас... Там, где пропадал самолет, возможно, прошла всего неделя или несколько дней. Мало того... - продолжил Туманов. - Там и условия оказались непригодными для жизни, поэтому все пассажиры самолета погибли. А еще... - тут Туманов взял паузу, словно раздумывая. - Скажите, могут ли в том пространстве существовать какие-нибудь формы жизни?- Думаю, что вполне могут. - Звягинцева охватил азарт ученого, и он уже воспринимал Туманова не как следователя, а как коллегу, с которым обсуждает новую теорию.- Дело в том, что мы обнаружили в самолете некую субстанцию, которая оказалась довольно агрессивной тварью, она буквально разъела тела пассажиров изнутри, оставив только кожу да кости.- Потрясающе! - восхищенно прошептал Звягинцев. - Это же открытие века! Иная форма жизни!- Только вот эта иная форма оказалась весьма опасной. - не разделил восторг Звягинцева Туманов. - Нам повезло, что самолет вынырнул обратно именно зимой и эта штука замерзла в лед. А что будет, когда она начнет таять весной? Мне тут рассказали, что эта жижа, поглощая ткани, довольно резво разрастается в объемах и при этом обладает невероятной проникающей способностью. Посудите сами, проникнуть в плотно закрытый самолет - это вам не фунт изюма.- Согласен, проблема вырисовывается довольно серьезная, но мы не можем упускать шанс изучить этого пришельца.- Главное, чтобы этот пришелец оставил нам шанс выжить.P.S.После беседы с ученым Туманов вернулся в Москву и рассказал все Самарину. По результатам следствия было принято решение уничтожить самолет новейшими термобарическими боеприпасами, которые буквально выжгли дотла не только лайнер, но и все живое в диаметре 500 метров .Звягинцева перевели в еще более секретный НИИ в Москве, где он продолжил работу над прибором, но уже под пристальным надзором соответствующих инстанций. А лесникам, видимо, пришлось отстраивать сторожку заново уже в другом месте.На этом дело о пропавшем самолете было закрыто.Авторы: Георгий Немов, Иван ВаргатыйРедактор: Екатерина СазоноваХудожник: Алексей Седых

Ключевые слова: Самолёт архив КГБ авиакатастрофа пришелец

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