Посторонним вход воспрещён

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 45 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:56 by

Квадроцикл затормозил, подняв облака пыли. Водитель встал и приник глазами к биноклю. Матовые линзы направились на север. Примерно в километре виднелся КПП. Вдоль бетонной стены бродили маленькие силуэты солдат. Нужно было действовать с осторожностью.Он съехал в лощину между барханами. Достав из-за пояса сапёрную лопатку, странник начал копать песок. Когда яма стала достаточно глубока, её дно было устлано брезентом. Осторожно скатив железного коня в неё, он накрыл его другим куском материи и стал закапывать до тех пор, пока схрон не стал неотличим от маленькой дюны. Оставалось надеяться, что ветер не обнажит заначку.Торопливым шагом авантюрист пошёл параллельно стене в поисках места, где не было патруля. Такое нашлось быстро. С кошачьей ловкостью вторженец прокрался к стене и нашарил в сумке крюк на верёвке. Тот вцепился в верх стены. Путник вскоре спрыгнул уже на той стороне. Полдела было сделано, но осталась ещё половина…По ту сторону солдат уже не было – начиналась опасная зона. Сразу за стеной была широкая трасса из потрескавшегося асфальта, отделявшая стену от города. Хотя в этих руинах уже сложно было узнать город. Многие здания обрушились, а ещё уцелевшие бесповоротно стачивал ветер и песчаные бури.Останки домов густо поросли местной причудливой растительностью, напоминавшей маленькие человеческие фигуры. Она и была первой целью исследователя. Осторожно забравшись на кучу кирпичей, некогда бывшую домом, он достал пакет на застёжке и сорвал несколько стеблей. Они странно колыхались, хотя был штиль.Вдруг один из стеблей выпал из рук. Только коснувшись земли, он начал жутко извиваться и уполз под кирпичи. За ним последовали и остальные. Словно по команде, они выдернули крючковатые корни из бесплодной почвы и скрылись под обломками здания. За считанные секунды на кирпичном холмике не осталось ни ростка.Удивлённый путник усмехнулся и упрятал собранные образцы в сумку, после чего продолжил углубляться в руины…Это был не обычный город, а научно-изыскательный. В центре располагался гигантский комплекс биологических, химических и физических исследований. Поэтому его и построили в пустыне – учёные обещали, что через тридцать лет она превратиться в изобильные леса и луга. Но вот прошло уже шестьдесят лет, а пустыня так и осталась пустыней. И только за стенами города теплилась жизнь, которую, впрочем, никто бы не захотел выпустить даже в эти мертвые земли…На ходу исследователь достал карту. Это был поношенный квадратный лист. Всю его поверхность покрывал правильный круг с частыми карандашными пометками, показывающими места и пути, так заинтересовавшие отчаянного исследователя.Город и правда был круглым и делился на три района. Во внешнем районе, окружавшем остальные два, жили обычные люди – рабочие фабрик, производивших всё необходимое для жизни и работы учёных. Средний район отделял внешний и внутренний друг от друга. В нём обитал младший научный персонал – лаборанты, испытатели и прочие. В центральном районе находился тот самый комплекс, а вместе с ними элитные жилища для первых людей города. Такое строение всех устраивало, так как внешне районы выглядели однообразно. Различия были заметны лишь изнутри одноцветных бетонных коробок.Просмотрев свой маршрут, исследователь убрал карту и стал высматривать новые образцы. Сперва вокруг виднелись лишь заросли всё тех же желтушных человекообразных растений. Лишь ветер нарушал тишину мёртвого города.Он уже начал терять надежду, как вдруг поблизости раздался грохот, будто кто-то опрокинул небольшую горку камней. Обернувшись, путник выхватил пистолет – он не знал, опасны ли местные существа, но решил перестраховаться.Что-то копошилось за ближайшими развалинами. Сквозь стук камней послышалось странное тонкое хныканье. Вторженец медленно подкрался к остаткам стены. Он переступил выбитую дверь и шагнул внутрь.Вдруг раздался злобный визг. Что-то тяжёлое больно садануло ему в бок. В следующий миг низкорослый силуэт возник перед ним, и он вылетел наружу. Чьи-то босые ноги зашлёпали по брусчатке тротуара. Вскочив, мужчина прицелился в нападающего. Хлопнул выстрел. Мутант упал без движения.Тяжело дыша, путник проковылял к трупу. В боку жутко болело, кружилась голова.На земле растянулось непропорциональное, бурое от грязи тело. Уродец был примерно в метр ростом. Голова была размером с кулак, что говорило о невысоком интеллекте мутанта. Лицо явно отдавало глубокой деградацией и мало походило на человеческое. Глаза, бывшие слишком большими для орбит, выпучились и уставились в пустоту. Брюхо существа было карикатурно раздутым на фоне общего дистрофичного телосложения.Оживившись, исследователь извлёк фотоаппарат и сделал несколько детальных снимков. Возвращая прибор в сумку, он вдруг заметил, что чего-то не хватает. Бросив взгляд на дорогу, он сразу понял, чего именно. Видимо, когда тварь выкинула его на улицу, этот предмет выпал из внешнего кармана сумки. На асфальте лежала небольшая книжица, склеенная вручную. На обложке красовалась надпись «Роберт Рихтиг. Заметки о городе «Санрайс-Вэллей».Роберт поспешил поднять свой путевой журнал. Пристроившись у стены, он набросал первую запись:«Заметка #1В одном из зданий меня атаковало существо, но я убил и заснял его. Сам факт этого нападения говорит о том, что инцидент в комплексе «Санрайс» - правда. Более того, антропоморфизм этого существа подтверждает, что в «Санрайс-Вэллей» жили люди и после инцидента. Возможно, некий фактор привёл к их вырождению до этих примитивных форм, но это ещё предстоит подтвердить».По мере продвижения вглубь города окружение начало меняться. Становилось больше целых домов. Видимо, в среднем районе они были построены из более долговечных материалов. Немного подумав, Роберт решил рискнуть и войти в самый благовидный из жилых блоков.Пройдя в подъезд, он оказался на первом этаже и пристал к первой же двери. Она была заперта необычным способом – вместо привычного замка под ручкой находилось колёсико с цифрами. Очевидно, нужен был пароль. Приникнув ухом к железной поверхности, исследователь стал подбирать комбинацию. На это ушло не так много времени. Код был прост – 230104.Со щелчком дверь отворилась, впуская гостя. Изнутри квартира сохранилась на удивление хорошо. Это было вполне обычное жилище человека среднего достатка. В прихожей, одновременно бывшей гардеробом, висело несколько курток и штанов. На миниатюрной стойке громоздилась обувь. Очевидно, жил здесь только один человек.Квартира была однокомнатной – прямо перед дверью был проход на кухню, а направо была жилая комната. Войдя в неё, мужчина вздрогнул. Тесная комнатушка выглядела ужасно. По полу были разбросаны вещи. Постельное бельё было скомкано, а сама кровать сломана. На полу лежало высаженное окно. Всё усеяли осколки стекла.Сквозь толстый слой пыли виднелись давно засохшие пятна крови. Широкая багровая тропа вела к окну. На оконной раме остались отпечатки рук, будто кто-то сопротивлялся из последних сил. На подоконнике было ещё несколько отпечатков. Они могли показаться человеческими, если бы не одно – на каждой конечности их «автора» было восемь пальцев разного размера.Словно опытный следователь, Роберт снял всё это в мельчайших подробностях и описал в своём дневнике. После этого он поспешил покинуть квартиру, опасаясь, что собратья невообразимой твари могут быть поблизости – всё-таки после инцидента прошло всего пять лет.Вид разгромленной комнаты долго не покидал его. Он хорошо представлял, что может встретить в запретной зоне, но увидеть это наяву было неожиданно пугающе. Оттого Роберт не упускал возможности проверить боезапас своего пистолета. Он уже начал жалеть, что не взял больше патронов.Тут где-то в отдалении послышалось тарахтение мотора. Оно быстро приближалось. Роберт чертыхнулся – наверняка выстрел привлёк военных.- Дурак, дурак, дурак! – ругался он шёпотом, прячась в ближайшем доме.В подъезде его встретил скелет, развалившийся на ступенях. Его грудная клетка была зверски раздроблена, а череп раздавлен. Обветшалая одежда едва держалась на костях. В углу лежал ещё один труп, более свежий. Сухой пустынный воздух превратил его в мумию. Судя по снаряжению, это был один из солдат. Обе его ноги были сломаны. На месте лица зияла дыра, ведущая прямиком в опустошённый череп.Между тем рёв мотора приближался. Опомнившись, Роберт упал рядом с мёртвым солдатом. Рокот становился всё громче и громче, и тут массивная тень заслонила проход на пару секунд. После этого шум стал стихать, затем резко оборвался.На четвереньках Роберт подполз к выходу и выглянул на улицу. Тяжеловесный военный джип стоял неподалёку. В том месте, где он убил мелкого уродца. Несколько фигур цвета хаки стояли над обнажённым трупом. Второпях исследователь вернулся в дом и пристроился у трупа вояки. Он стал спешно обшаривать его, преодолевая отвращение.Пистолетных патронов не нашлось. Можно было бы взять его винтовку, но и для неё патронов не было. Единственной добычей стал большой нож характерной формы. Роберт торопливо нацепил ножны и припрятал находку.Вдруг он услышал странный шорох, исходивший от трупа. С большим удивлением Роб обнаружил, что он доносился из рации на груди покойника. Тут же он сорвал прибор с места и приник к нему ухом. Разряженный аппарат с трудом транслировал:- Отряд Эпсилон центру. Кто-то убил особь В12. Это не естественное ранение – пулевое. Возможно, на территории нарушитель! Повторяю, на территории нарушитель!Рация звучала всё тише. Роберт стал снова обыскивать труп. В нагрудном кармане нашёлся запасной аккумулятор. Он был в лучшем состоянии и позволил расслышать следующую передачу.- Центр всем отрядам! На территории нарушитель! Возможно, вооружён! Провести полный обыск территории! Нарушитель должен быть задержан! В случае сопротивления – ликвидировать!- Чёрт! – Роб отключил рацию.Он стал скрупулёзно размышлять, как поступить дальше. Первой мыслью было перемахнуть стену и сбежать, но логика безжалостно отмела этот вариант. Наверняка патрули в первую очередь будут проходить вдоль стен. Сразу возник другой вариант – переждать, пока всё успокоиться, а пока следить за ситуацией по рации. Это звучало более разумно.Его размышления снова прервал шум машины. Мельком выглянув, Роб увидел, что к солдатам присоединился ещё один отряд. Они шли вдоль улицы, осматривая дома по обе стороны. Тут же мужчина бросился в дом. План сам выстроился у него в уме. Потея и тяжело дыша, он стал подбирать комбинацию для первой попавшейся квартиры. Опять повезло – она нашлась быстро.Исследователь шмыгнул за дверь, совсем не озаботившись её запиранием. Второпях он обежал комнаты в поисках укрытия. Осталось лишь одно место – кровать. Он залез под неё, собрав скопившуюся за годы пыль. Упавшее покрывало удачно прикрыло его. Появились заветные секунды, чтобы отдышаться.Через несколько минут из подъезда донеслись шаги. Видимо, солдаты заметили приоткрытую дверь. Спустя считанные секунды тяжёлые армейские сапоги стучали по полу совсем близко от кровати. С минуту они осматривали комнату, затем минут пять обшаривали квартиру, и только после этого ушли. Снаружи послышался короткий разговор, а вслед за ним шум мотора, вскоре стихший вдали. Рация в руке Роберта снова затрещала.- Отряды Эпсилон и Дельта центру. В районе убийства никого нет. Даже мутанты куда-то попрятались.- Понятно… - протянули в ответ. – Присоединитесь к отряду Икс к северо-востоку от вас. Они обнаружили следы присутствия разумных существ.- Так точно, центр.Связь прервалась…Время шло медленно. Роберт не осмеливался вылезти, хотя уже полчаса не было слышно ничего кроме звенящей тишины. Вдруг затишье было разрушено. Где-то вдалеке послышались выстрелы. Несколько очередей разорвало воздух. Затем донесся сдавленный крик. Рация снова затрещала.- Центр отряду Икс. Что происходит?Ещё несколько выстрелов нарушило тишину, а затем пришёл ответ.- На нас напало несколько особей В5. Один из наших ранен. Мы направим его на пост с отрядом Эпсилон.- Ясно, Икс. Конец связи?- Конец связи.Роберт оживился. Эта аббревиатура – В5 – впилась в его разум. Что она значит? Убитого карлика солдаты назвали В12. При этом это не может быть индивидуальный номер – несколько особей носили один ярлык «В5». Возможно, В – это вид, а номер – порядковый. В5 открыли пятым, а В12 – двенадцатым. Это было логично.Вдруг размышления Роба прервал шум. Что-то клацало в подъезде дома. Будто по камню стучали деревяшкой. Источник звука спустился на первый этаж. Скрипнула дверь. Цокающие шаги стали приближаться. К ним прибавился новый звук – дыхание. Некое существо с силой втягивало воздух и тяжко выдыхало его.Роберт задрожал. Теперь использовать пистолет было нельзя – солдаты на взводе. Судя по звукам, тварь была не маленькой, и нож навряд ли бы справился с ней.Пока напуганный мужчина размышлял, чудовище подошло опасно близко. Оно жадно обнюхивало пол, бродя из угла в угол. Вдруг оно замерло прямо перед кроватью. Опущенное покрывало колыхалось от его дыхания. Из-под него показались пальцы. Длинные, непропорционально толстые, но человеческие пальцы. Отросшие ногти собрались в рулоны и кровоточили. Сами пальцы были покрыты шрамами и нарывами.Жуткий запах гноя заполнил пространство под кроватью. Из-под покрывала показалась вся кисть, оснащённая пятью пальцами. Роберт жался к стене, неловко пытаясь достать нож. Его руки дрожали, а сознание мутило от вони.Уродливая лапа ощупывала пыльный паркет осторожно, будто наученная горьким опытом. «Оттуда, быть может, и все эти раны», - с усилием подумал Роб.Вдруг рука дрогнула. Тварь что-то отвлекло. Оно выдернуло лапу и снова принюхалось. И произошло то, от чего Роберт едва не закричал. Существо… заговорило. Ни зарычало, ни завопило, ни захрипело. Заговорило.- Близко… - его речь была скрипучей и хриплой, будто у заядлого курильщика. – Близко!Вдруг тварь рванула прочь. Она чуть не вышибла дверь и вылетела на улицу. Неразборчивый вопль донёсся оттуда. Звуки борьбы заглушили его вмиг. Их, в свою очередь, вскоре перекрыл звук ещё более жуткий – смех. Хищник оглушительно и злорадно хохотал, но затем умолк. С улицы доносились лишь чавканья и хлюпанья.Пир снаружи продолжался недолго. Через несколько минут тварь насытилась и, судя по довольным бормотаниям, ушла.Дрожа всем тело, Роберт приподнял покрывало. Он оглядел всю комнату и только после этого вылез. Он подкрался к окну и выглянул наружу, тут же замерев от страха.На середине дороги раскинулось багровое пятно. В его центре лежало тело, в котором с трудом узнавался карлик В12. Тихо открыв окно и выпрыгнув, Роберт подошёл к нему и ужаснулся. Уродец был жив.Тварь обглодала его ниже пояса, оставив лишь обломки костей и лоскуты кожи. Внутренности были выпушены. Мутант тянул кривые руки к мужчине. Из стеклянных бессознательных глаз текли слёзы. Щербатый рот извергал хныканья и стоны.Отчего-то в этот момент Роберт углядел нечто человеческое в изуродованной твари. И ему стало жаль уродца. Он вынул нож и приставил его к груди бедолаги. Тот уже не сопротивлялся. Клинок без труда скользнул между рёбер и пробил сердце. Карлик затих и обмяк.Роберт вытер лезвие о штанину и вернул в ножны. Легким бесшумным бегом он стал продвигаться вдоль домов, поминутно оглядываясь в поисках опасности.Как только он завернул в очередной переулок, издали послышались злобные вопли, в которых без труда узнавалась та тварь. Её речь была неразборчива, но очень эмоциональна. Оттого Роб лишь ускорился, вскоре приблизившись к границе среднего района.Он понял это сразу. Центр был отделён ещё одной стеной. Она была выше, её верх заполоняли шипы и колючая проволока. Не стоило и пытаться перемахнуть её с помощью крюка. Но случившееся неожиданно подбодрило Роберта. Его желание узнать, что же породило этих ужасных существ, неумолимо толкало его вперёд.Было логично думать, что мутанты идут из центра. Значит, они как-то пересекают стену. Наверняка есть какой-нибудь лаз или пробоина достаточных размеров. Нужно было лишь поискать. С возросшим энтузиазмом исследователь направился вдоль стены, внимательно изучая её гладкую серую поверхность.Поиски затянулись. Несколько раз пришлось прятаться от патрулей, но в итоге Роб всё же заприметил лаз. На стыке двух бетонных плит был процарапан ход, ведущий за стену. В тот же миг Роб скинул рюкзак и положил его рядом с дырой – с ним пролезть было нельзя.Оказавшись по ту сторону и утянув сумку за собой, Роб остолбенел. Если по той части города будто прошла война, то центральный район и вовсе пережил ядерный взрыв. Не было ни следа зданий. Лишь толстый слой обломков покрывал песок. Только одна постройка уцелела – в центре круга громоздилась огромная хромированная «таблетка». Это и был научный комплекс. Точнее, его верхний этаж. Ещё неизвестное количество уровней уходило вглубь земли, скрывая самые тайные и невероятные разработки.На удивление, здесь не было ни души. Даже желтушной поросли на руинах не было. Отсутствовали и солдаты. Стена была глухой и не имела ни единого выхода. Только отсюда Роберт заметил, что центральный район покрывал купол из толстой, трещащей электрическим током решётки, с которой то тут, то там свисали иссохшие трупы летающих тварей.У комплекса показалось несколько крошечных фигур. Роб пригляделся. Это определённо были люди, хотя с такого расстояния нельзя было разглядеть их детально. Вдруг что-то свистнуло. Острая боль пронзила бедро. Роберта подкосило. Всё, что он успел увидеть, так это миниатюрный дротик, закачивающий в него прозрачный яд. Сознание помутилось, и он упал без чувств.Проснувшись, Роб ничего не увидел. Сперва. Постепенно глаза привыкли к тусклому освещению и уловили движение в полумраке. Какие-то бесформенные силуэты бродили вокруг, перешёптываясь.Роберт двинул рукой, и в тот же миг громкий звон огласил темноту. Он был подвешен за руки на, судя по всему, средневековых кандалах.Силуэты оживились.- Очнулся! Он очнулся! – шептали они на все лады, окончательно исчезая в темноте.Вскоре откуда-то из глубины донёсся лязг и рокот. Свет стал немного ярче, и Роб смог оглядеть свою темницу.Это было большое квадратное помещение. Стены его были покрыты белыми пластмассовыми плитами. На них виднелись ржаво-красные пятна, не предвещавшие ничего хорошего. Стены покрывали гроздья блестящих цепей. В дальнем углу висело ещё одно тело, не подававшее признаков жизни.Между тем рокочущее нечто было уже совсем близко. Из прохода прямо перед Робертом показалась неясная громада. Комнату заполнил запах железа и бензина.Гигантское нечто приблизилось к пленнику, попадая под свет ртутной лампы. Разглядев его, Роберт ощутил тошноту. Через мгновение весь его скудный рацион выплеснулся на пол.Перед ним возникло существо, похожее на человека с крайней стадией ожирения. Розовая, покрытая монструозными фурункулами кожа блестела в бледном свете. Бесформенные руки крепко сжимали поручни странного устройства. Из одежды урод имел лишь грязную накидку, прикрывавшую его ниже пояса, и очки, едва держащиеся на переносице.Очевидно, тварь не могла передвигаться самостоятельно. Её поддерживало некое подобие инвалидного кресла, судя по виду, собранное из частей небольшого автомобиля.- Здравствуйте, - произнесла тварь неожиданно спокойно. – Полагаю, мой внешний вид вызвал у вас отторжение. Что ж, вы не первый… и не последний.Роберт не мог ничего ответить. Мысли путались. Действие яда прошло не до конца.- Наверняка у вас много вопросов. Я постараюсь ответить на некоторые из них.Мутант окинул пленника чёрными глазами и прокашлялся, воспитанно прикрыв рот кулаком.- Я – доктор Хеллер, научный руководитель «Санрайс». В это сложно поверить ввиду моего переменившегося вида, но это правда. Не утруждайте себя размышлениями, я всё объясню. Видите ли, после того, что известно вам, как «инцидент», я обзавёлся доброкачественными образованиями в области желудка и кишечника. Это привело к быстрому набору веса, не поддающемуся контролю, что сильно урезало мои физические возможности и в потенциале сократило мою продолжительность жизни…- Что вы от меня хотите?! – вырвалось у пленника.- Сотрудничества. Мы изучили ваши записи и полагаем, что вы можете поспособствовать нашей… миссии. Мы желаем поделиться с миром нашими открытиями. Подарить им наши достижения.- И сделать всех такими же, как ты?- Нет. Я – лишь первый неудачный опыт. Мои «потомки» намного совершеннее.- Прямо как те уроды в городе?- Нет. Они – лишь отходы наших опытов. Не более того. Для мира мы готовим нечто куда лучше!Роберт задумался. Это сотрудничество было шансом на побег. Если его отпустят, то он наверняка сможет…- Даже не думайте об этом, - вдруг сказал Хеллер.Его лоб странно пульсировал, а глаза были закрыты.- Вам не удастся сбежать. Мы почти в километре под землёй. И я разочарован вашими мыслями. Видимо, я плохо вас убедил. Или вы просто не подходите, - лицо урода исказила жутковатая ухмылка. – Но пользу вы можете принести в любом случае. Подать токсин!Мутант отъехал в сторону. Из прохода вышел человек почти двухметрового роста, одетый в лабораторный халат. Он подошёл к пленнику. Лампа озарила его перевёрнутое лицо – глаза находились на подбородке, а рот на лбу. В длинных когтистых пальцах он сжимал шприц с прозрачной жидкостью. Игла вошла в руку Роберта. Обжигая, яд растёкся по телу. Через несколько мгновений Роб снова лишился сознания.В этот раз доза была меньше. Он едва слышал какие-то разговоры, чувствовал, как его положили на каталку и куда-то повезли, как кожаные ремни стянули его тело, прижимая к холодному металлу. Пробудился он немногим позже от того, что кто-то прощупывал его живот.Открыв глаза, он удивился. Над ним склонился… совершенно нормальный человек. Это был гладко выбритый мужчина с серыми глазами. Краем глаза Роб заметил странную нашивку на плече его халата. «СМК», - было написано под знаком биологической угрозы с черепом в середине.- В сознании, - кратко констатировал врач, натягивая медицинскую маску. – К операции готов.- С чего начнём? – донеслось с другой стороны стола.Там высился уже виденный Робертом дылда в халате. Тоже в маске. Из-за строения лица ему приходилось надевать её забавным образом, но сейчас было совсем не до смеха.- Сперва вычленим спинномозговую жидкость. Наркоз подавать не будем, - мужчина говорил с уверенностью хирурга и хладнокровием мясника.- Тогда переворачиваем?- Ага.Они ловко подхватили пациента с двух сторон и сработали так быстро, что тот не успел и моргнуть, не то, что подумать о сопротивлении. Как только его грудь коснулась операционного стола, он ощутил резкую боль в пояснице.- Напор небольшой. Оставим немного, чтобы не помер.- Так точно.Противное ощущение заставило Роберта вздрогнуть, но не позволили ремни. Он чувствовал противный зуд вдоль спины. Эта процедура продолжалась недолго, но казалась вечной. Роберт не мог не то что сопротивляться, а даже обругать своих мучителей – язык прилип к нёбу, а губы ссохлись.- Что теперь? – спросил медбрат, вынимая иглу.- Займёмся образцами. Ткани, кровь и прочее, - сказал врач совершенно буднично. – Потом законсервируем.Роб ощутил, как острый скальпель снял небольшой участок кожи с его лопатки. Он не смог и пискнуть. Боль пришлось терпеть молча…Экзекуция заняла много времени. Кажется, изуверы хотели отхватить большую часть его тела. Под конец анализа он уже ничего не чувствовал, и даже не сразу понял, что его снова перевернули на спину.- Теперь законсервируем, - врач потёр руки.Медбрат охотно подал ему молоток и длинную спицу. «Лоботомия», - пронеслось в голове у Роберта. Эта мысль напугала и оживила его. Как только псевдодоктор поднёс иглу к его глазу, мужчина рванул рукой. Ремень оторвался, и он схватил мучителя за руку.Тот отшатнулся и упал. Роберт освободился и бросился бежать. Яростные крики доносились ему вслед, но он не обращал внимания. Не зная усталости и боли, он бежал по коридорам, пока не нашёл лестницу. Он побежал вверх. Спустя, казалось, вечность, он увидел впереди яркий свет. И он влетел в него со всей силы.Жаркий пустынный ветер окатил его. Он оказался снаружи. Как заведенный, он метнулся к проходу, через который пролез. Ему было плевать, что он был полностью голым, что обломки зданий вспарывали его ноги. Он пролез через проход и тут же увидел направленный на себя ствол винтовки. Несколько военных окружили его. Они были сильно удивлены, когда перепуганный нарушитель с радостью сдался.Совсем скоро Роб оказался на КПП, бывшем одновременно штабом. Ему выдали простенький набор одежды и завели в комнату для допросов. За столом его ожидал капитан, заведовавший этим местом. Он пригляделся к нему и сказал…- Так вот что это за нарушитель, - капитан всмотрелся в среду за стеклом.В высокой прозрачной колонне, заполненной питательной субстанцией, бултыхался обнажённый худощавый мужчина. Волосы и борода были коротко подстрижены. В уголке правого глаза виднелся кровоподтёк от недавней операции. Теперь это было скорее растение, чем живой человек.- Полагаю, на этом инцидент исчерпан, - сказал Хеллер, наблюдавший за новым «экспонатом» вместе с военным. – Но советую вам поработать над системой безопасности. Это уже третий за этот месяц.Капитан брезгливо поглядел на разжиревшего мутанта, затем прошёлся взглядом по другим колбам, в которых плавали бессознательные тела.- Да, мы над этим подумаем. Хотя с другой стороны, вам ли от этого не лучше? Новый материал с доставкой на дом! – военный усмехнулся.- Вы не совсем понимаете. Материалы, которые поставляете вы, проходят медицинский отбор и прибывают в лучшем виде, а эти… Этот… Роберт оказался единственным из троих, который нам подошёл. Двух других пришлось утилизировать.Капитан сглотнул, вспомнив, как мутанты «утилизируют». Многие городские мутанты появились из таких вот «негодных материалов».- Ладно, проблема решена, можно и разойтись, - констатировал капитан.- Да, пожалуй, - научный руководитель протянул руку для рукопожатия.Совершив это жест не без доли отвращения, командующий постом поспешил удалиться. Кислый запах, заполнявший подземелье, сильно мутил голову. Хеллер проводил его взглядом и, развернувшись, углубился в свои лаборатории.Лифт вскоре перенёс его на несколько уровней ниже. Выехав из кабинки, Хеллер оказался в своём кабинете. На огромном столе его ожидала книга, заботливо оставленная кем-то из обыскивавших Роберта.Устроившись поудобнее, мутант взял её и принялся читать. Несмотря на название, это был не только путевой журнал. В начале несколько страниц было отведено догадкам о том, чем являлся «инцидент». Эти догадки были весьма логичны, но у хорошо осведомлённого учёного вызывали лишь смех. В своём труде Роберт рассуждал об эпидемии, побеге мутантов и ещё многих возможных сценариях. Ни один из них не был верным.Пробежавшись глазами по остальному тексту, Роберт убедился в том, что ошибся в новоприбывшем. Это был никакой ни учёный, а очередной доморощенный исследователь, считавший свои знания всеобъемлющими, а умения – богоподобными. Таких было много, и ещё больше будет.Удручённый мутант задумчиво перевёл взгляд на стену. Там висел большой плакат, отображавший план работы «Санрайс». То, что называли «инцидентом», было лишь третьим шагом из восьми…

Ключевые слова: Мутанты запретная зона секретные разработки авторская история

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