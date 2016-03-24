Парень у танка

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

Покойник Просмотров: 768 Комментарии: 8 +4 Сегодня, 09:02 by

Заступил я как-то дежурным по парку боевых машин в армии. Время позднее, конец августа, полночь уже подходила. Сижу в дежурке, осушил чакушку под огурчики с мясом и макаронами. Думаю, пора вздремнуть, а перед этим патруль посмотрю, который по парку ходит, чтоб не спали.Прошёлся, стоят в конце у забора, курят, ладно - все в порядке. Возвращаюсь к себе через технику, там, кстати, танк стоял огороженный, обнесён лентой. Кого-то задавило люком насмерть на нем, расследование прокуратура проводит, за линию нельзя заходить.Предстает передо мной такая картина: стоит солдат, смотрит на танк. А в парке никого нет, и не должно быть, кроме наряда и патруля. Откуда взялся? Непорядок. Пролезть нигде не мог, патруль бы увидел, они как раз около дырки курили, забор в колючей проволоке, а на входе - дневальный по парку.Так вот, я ему:- Эй, товарищ! Что тут делаешь? Марш в батальон, а то дежурному по полку сдам!Солдат поворачивается, смотрит на меня грустными глазами и стоит, молчит, бледный весь какой-то. Думаю, июньский призыв, ещё зелёный, заблудился. Помню, шрам удивил на щеке его, глубокий, зигзагом. Скомандовал я ему идти за мной, проводил до калитки, дневальный его выпустил. Солдат ушёл.И была бы это обычная история про обычного духа, если бы в один из прекрасных дней не пошёл я к прапору в танковый батальон за водкой. Стою у канцелярии, жду, от нечего делать газеты на стене читаю, поздравления, похвалы. И тут попадается мне фотка с чёрной полоской на углу, а снизу слова соболезнования, лицо очень знакомо, вспомнить не могу, со шрамом на щеке. Позвал дежурного по роте, а он говорит:- Так это тот парень, которого люком-то и придавило в парке.Вот в этот момент я понял, на фото изображен никто иной, как солдат, стоявший в моё дежурство у танка, только глаза у него были весёлые и лёгкая улыбка на губах.

Ключевые слова: Дежурство парк танк парень авторская история

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