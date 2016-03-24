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Истории из жизни

Парень у танка

Заступил я как-то дежурным по парку боевых машин в армии. Время позднее, конец августа, полночь уже подходила. Сижу в дежурке, осушил чакушку под огурчики с мясом и макаронами. Думаю, пора вздремнуть, а перед этим патруль посмотрю, который по парку ходит, чтоб не спали.
Прошёлся, стоят в конце у забора, курят, ладно - все в порядке. Возвращаюсь к себе через технику, там, кстати, танк стоял огороженный, обнесён лентой. Кого-то задавило люком насмерть на нем, расследование прокуратура проводит, за линию нельзя заходить.
Предстает передо мной такая картина: стоит солдат, смотрит на танк. А в парке никого нет, и не должно быть, кроме наряда и патруля. Откуда взялся? Непорядок. Пролезть нигде не мог, патруль бы увидел, они как раз около дырки курили, забор в колючей проволоке, а на входе - дневальный по парку.
Так вот, я ему:
- Эй, товарищ! Что тут делаешь? Марш в батальон, а то дежурному по полку сдам!
Солдат поворачивается, смотрит на меня грустными глазами и стоит, молчит, бледный весь какой-то. Думаю, июньский призыв, ещё зелёный, заблудился. Помню, шрам удивил на щеке его, глубокий, зигзагом. Скомандовал я ему идти за мной, проводил до калитки, дневальный его выпустил. Солдат ушёл.
И была бы это обычная история про обычного духа, если бы в один из прекрасных дней не пошёл я к прапору в танковый батальон за водкой. Стою у канцелярии, жду, от нечего делать газеты на стене читаю, поздравления, похвалы. И тут попадается мне фотка с чёрной полоской на углу, а снизу слова соболезнования, лицо очень знакомо, вспомнить не могу, со шрамом на щеке. Позвал дежурного по роте, а он говорит:
- Так это тот парень, которого люком-то и придавило в парке.
Вот в этот момент я понял, на фото изображен никто иной, как солдат, стоявший в моё дежурство у танка, только глаза у него были весёлые и лёгкая улыбка на губах.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:04
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:02 by ПокойникПросмотров: 768Комментарии: 8
+4

Ключевые слова: Дежурство парк танк парень авторская история

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Комментарии

#1 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 09:13
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (871|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 719
Ключевое слово в этой истории - водка! Вот нечего её, проклятую, пить, (тем более на дежурстве), и не будет всякое мерещится.

... А раздолбайство в армии продолжает процветать...
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#2 написал: Зебра
Сегодня, 10:03
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 22
не люблю истории из армии ибо все сквозь призму алкоголя видится-слышится. И этот армейский жаргон, как и зековский по ушах режет "дух , прапор" и как это "Возвращаюсь к себе через технику," или "они как раз около дырки курили" ...Но плюса не жалко
Зарегистрирован: 1.05.2017
#3 написал: Мертвая Тишина
Сегодня, 11:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 160
А мне понравилось, армейский колорит присутствует. И водка тут ни при чем, раз дневальный тоже его видел, выпуская из калитки. Все четко и по делу. Плюс.
Зарегистрирован: 17.07.2013
#4 написал: Talisha
Сегодня, 11:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (759|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 793
Плюс. Но про армии не очень люблю. Солдатика жалко
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#5 написал: lisa 123
Сегодня, 12:28
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 58
Что есть "чакушка"? Объясните недалёкому, плиз))
Самое интересное в таких историях то, что у всех так называемых призраков, про которых рассказывают Авторы, обязательно есть отличительная особенность ввиде чего угодно. Родинка в поллица, роза в петлице, синенький скромный платочек, ну, иль вон тонкий шрам на...экхм. Кароче, тут всё ясно) выдумка
Зарегистрирован: 17.08.2011
#6 написал: Gatta_Black
Сегодня, 13:32
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 266
Цитата: lisa 123
Что есть "чакушка"? Объясните недалёкому, плиз))
Самое интересное в таких историях то, что у всех так называемых призраков, про которых рассказывают Авторы, обязательно есть отличительная особенность ввиде чего угодно. Родинка в поллица, роза в петлице, синенький скромный платочек, ну, иль вон тонкий шрам на...экхм. Кароче, тут всё ясно) выдумка

Это маленькая бутылка - то ли, 0,25 л, то ли 0,3 - точно не помню.)))
Зарегистрирован: 24.03.2015
#7 написал: Крапива
Сегодня, 13:58
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 68
Сперва нажрутся потом мерещится всякая жуть.
Зарегистрирован: 1.08.2016
#8 написал: SAVRAS
Сегодня, 14:12
0
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Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 24
Цитата: lisa 123
Что есть "чакушка"? Объясните недалёкому, плиз))
Самое интересное в таких историях то, что у всех так называемых призраков, про которых рассказывают Авторы, обязательно есть отличительная особенность ввиде чего угодно. Родинка в поллица, роза в петлице, синенький скромный платочек, ну, иль вон тонкий шрам на...экхм. Кароче, тут всё ясно) выдумка
- Чакушка - четверть пузыря, норм история, коротко и ясно. +
Зарегистрирован: 9.03.2014
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