Её ангелы

Новость отредактировал Estellan - 18-10-2021, 22:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Что-то не то Просмотров: 334 Комментарии: 1 +4 18-10-2021, 22:06 by

- Девушка, а эта тушь – оригинал?- Конечно, оригинал, женщина! Бери две сразу, завтра уже не будет, - Валя понизила голос, - это конфискат с таможни. Что-то в документах не так оформили, и на границе груз не пропустили.Валька торговала на рынке. И шмотками, и косметикой. Всем, что ей приносил Сурен. Она старалась, работала очень хорошо, клиенты уходили довольные. Деньгами Сурен ее не обижал.Валя росла без отца - он погиб в аварии, еще до Валиного рождения. Мама крутилась, как могла, чтобы содержать ребенка и себя, но денег постоянно не хватало. Маленькая Валя с ребятами часто ходили на рынок. И пока одни отвлекали продавцов, другие воровали яблоки, орехи, шоколадки. Когда Вале исполнилось 15 лет, она попала в детскую комнату милиции. Седой участковый долго с ней беседовал, просил взяться за ум. Валя молча кивала. А как тут возьмешься за ум? У мамы нет денег, чтобы купить Вальке новые кроссовки, не ходить же ей в дырявых. Вот и пришлось украсть.– Еще раз попадешься, Валентина, будут серьезные последствия – попадешь в колонию!Валя старалась больше не попадаться.После 9 класса Валя поступила в техникум. Удивительно, как смогла это все провернуть. Наверно, кто-то ей помог! Случайно оказалась в нужное время и в нужном месте – успела подсмотреть ответы на экзаменационные билеты. Благо, память у Вали была хорошая.- Да, нет же, сама поступила. Честно, - отвечала Валя всем интересовавшимся, - Боженька меня любит, вот и помог, - дурачилась она.Валя спокойно училась. Еще и работала – продавала фрукты и овощи в местном ларьке. Валя умела общаться с покупателями. Выручка у нее всегда была большая. Но тут пришел из армии ее друг и первая любовь – Жорик. И Валя опять взялась за старое. Теперь вместе с Жорой она проворачивала мошеннические схемы. Открывали фирмы-однодневки. Несколько лет они катались как сыр в масле. Но потом Жорика посадили. А Вале дали условный срок. Вот тут она по-настоящему испугалась. Не хотелось двадцатилетней девушке в тюрьму. Деньги закончились, а у матери на шее она сидеть не собиралась. Надо идти устраиваться на работу. Но ведь со сроком, даже условным, на работу устроиться трудно, тем более, в их маленьком городке. Совсем отчаявшись, Валька сидела на лавке возле рынка и плакала. К ней подошел мужчина.- Валентина, это ты? Помнишь меня, я Сурен. Вы с Жорой однажды мне помогли?Она вспомнила Сурена. Как-то он приходил к Жоре. Что-то долго обсуждали за закрытой дверью. Потом Жорик поручил подготовить Вале документы на очередную фирму. Рассказывали, что Сурен после этого сильно поднялся, купил на рынке несколько точек.- Ты чего плачешь, Валентина?- Да… Работу найти не могу. У меня же теперь условный. Никто не хочет брать. А я только и могу, что торговать. Другого ничего не умею. А кто меня возьмет-то…, - Валя опять заныла.- Не плачь, Валентина. Пойдем со мной. Посмотрим, что можно сделать.На следующий день Валя уже торговала на точке у Сурена. Так размеренно потекла ее жизнь. Весь следующий год Валя проработала на рынке. Она не влезала ни в какие истории, работала честно.Сегодня утром Сурен принес новый товар. Пестрые платья, купальники, шляпы. Вале тоже хотелось на море, надеть купальник, веселиться и отдыхать. Она украдкой поглаживала красивый ярко-синий купальник, представляя, как он хорошо смотрелся бы не ней. Может купить?За спиной у Вали стояли 2 фигуры.- Может, устроим ей отдых. Посмотри, как она старается. Прогресс на лицо.- Никакого отдыха! Ты же знаешь, голову вскружит свобода и все – все наши старания насмарку!Ее ангелы переговаривались между собой, решая как же поступить – дать ей передохнуть или нет. Вдруг, Валя опять слишком далеко уйдет от своего пути и ее будет не так просто вернуть.- Нет, никуда она не поедет. Ты помнишь, что было в тот раз, когда Жорик вернулся? Она должна была вместе с ним идти честным путем, должна была его вывести! А получилось, что еле-еле ситуацию исправили! Никчемная девчонка. Ведем ее, ведем, помогаем. А она не поблагодарит никогда, так еще и упорно разрушает все, что есть!- Это ты спасибо дружку своему скажи! Это он не доглядел и не уберег отца Вали. И из-за этого мама все время на работе пропадала, предоставив Валю самой себе. А так бы ребенком оба родителя занимались. И Валя бы уже оканчивала университет, и интернет-магазин бы уже запустила, как у нее в жизненном графике написано! Не благодарит, говоришь? Ты ее просто не слушаешь. Меня она благодарит. Вот когда Валя билеты экзаменационные подсмотрела, помнишь, как она сказала: «Спасибо, Господи!». И как потом всем рассказывала, что ее Боженька любит.- Так отец Вали тоже своему ангелу никогда спасибо не говорил, все воспринимал, только как свои заслуги. А Валя после поступления не нас благодарила, а ЕГО.- Ну, друг… Тут знаешь, кто на кого учился. Работаешь ангелом, выполняй свою работу хорошо. А то в следующий раз попадется тебе какой-нибудь блаженный. Вот и посмотрим, как ты в его мыслях будешь разбираться. Ну, что – отпускаем ее в отпуск, да?В это время к Вале подошел Сурен и увидел, как она улыбается глядя на купальник.- Валечка, нравится купальник? Забирай себе. Это мой подарок тебе. У меня родственник живет в небольшом городке у моря. Комнаты сдает отдыхающем. Если хочешь, могу попросить за тебя. Чтобы скидку хорошую дал, съездишь, отдохнешь.- Вы что, мне отпуск даете? Летом? Правда? – Валя не верила своему счастью.Ее ангелы смотрели, как радостная Валя звонила своей подружке.- Ну, все, она звонит Насте. Посмотри, что ты натворил! Опять в какую-то историю влезут! У тебя там нет никаких связей с ангелами Насти? Может, попробовать с ними договориться, чтобы Настя все-таки осталась здесь. Ведь и сама на дно пойдет и Валю за собой потащит!- Ты что, не знаешь? Ее ангелы ушли. Она сама их прогнала. Как-то в компании сказала – Да пошли они к черту, эти высшие силы, если бы они были – я была бы богатой и успешной, а с вами нищебродами тут сидела!Валя все-таки договорилась с Настей, что на море они поедут вместе. Утрясла все вопросы с родственником Сурена по телефону. Вечером купила билеты. Поезд заберет их через неделю. И целых пять дней они будут наслаждаться отпуском. Правда, Вале пришлось купить билеты и себе, и Насте за свой счет. Настя совсем на мели, но обещала за неделю найти деньги и плюс еще на сам отдых.- Ох, спасибо большое! – говорила Валя перед сном. Она не знала кому, но ей хотелось благодарить кого-то за этот отпуск и за этот ярко-синий купальник. И за сарафан, который Валя купила уже за свои деньги у Сурена.- Ну вот, видишь, - тихо переговаривались ее ангелы, - Валя счастлива, ничего не произойдет с ними на отдыхе. Мы будем за ними хорошо присматривать.- Как же, буду я еще за Настей смотреть, мне за такие труды в личном деле даже плюсик не поставят. А работы вдвое больше.В назначенный день Валя с Настей уехали отдыхать. Настя смогла найти совсем небольшую сумму. Только чтобы отдать за билеты и на проживание. Кормить и поить Настю придется Вале.Устроившись, девушки сразу пошли на пляж. Там они познакомились с компанией молодых людей из этого городка. Ребята сразу пригласили девушек вечером на шашлыки в местный бар. Вале не очень хотелось идти, ей эти ребята напомнили не очень хорошую компанию из прошлого – парни, которые приходили к ней с Жориком, много выпивали и засиживались до утра. Но Настя прошептала: «Ну а что, у нас мало денег, а так хоть поедим и выпьем на халяву». Как Валя и предполагала, их новые знакомые были ребята предприимчивые, крутились, как могли и доставали деньги не совсем законным путем. На Валю сразу обратил внимание Слава.Ее ангелы стояли рядом и смотрели, как Слава что-то шепчет ей на ухо.- А наша Валя как обычно! Все беды из-за парней. Опять будут у нее проблемы. А выговор за плохо проделанную работу – нам.- Ну, понравился ей парень. Подумаешь. Через несколько дней они возвращаются домой. Просто будь бдителен и ничего с ней не случится.Весь следующий день девушки провели в компании своих новых знакомых. Валя со Славой не отходили друг от друга. Оказалось, что Слава учится на программиста. Но обучение стоит дорого, родители не могут ее оплачивать. Поэтому он вместе с ребятами проворачивает кое-какие схемы. Но как только соберет достаточную сумму, чтобы заплатить сразу за оставшиеся семестры, сразу с этим делом покончит. Валя ему почему-то верила. Вечером Слава попросил у Вали помощи. Оказалось, что ему срочно надо передать в городок, где живет Валя, некий сверток. А по почте никак нельзя - это все не надежно. Вале даже делать ничего особо не надо, нужно просто положить сверток в сумку с вещами, а дома на вокзале их встретят, заберут сверток, и домой отвезут. Вале эта затея совсем не понравилась, и она отказала Славе.- А Валя, все-таки молодец, - сказал первый ангел, - Все правильно делает. Может, я был не прав. Вдруг она все-таки пойдет дальше по своему жизненному пути, не сворачивая. И тогда ее ждет счастливый конец. А нам почет, что вывели на путь и благополучно довели!Слава не стал настаивать. Но как будто обиделся. Он чаще отходил от Вали, а вечером сказал, что у него дела. Поэтому увидеться он смогут только завтра. Конечно, Валя расстроилась. Неужели из-за этого чертового свертка он так изменился? Может все-таки стоило согласиться? А Настя сказала ей:- Ой, Валька! Правильно сделала, что отказалась. За бесплатно же просил! Посмотри, какие они все упакованные. Могли бы раскошелиться, тем более просят такую услугу оказать. Короче, пока денег не даст, не соглашайся.- Да я просто не хочу это делать! Причем тут деньги? Не повезу ничего. И ты не повезешь! Поняла?При следующей встрече, Славик опять заговорил про сверток. Настя была рядом и все слышала.- Валюша, ну что такое. Ну, ты же меня знаешь. Там все нормально будет. Проводник меня знает, ехать вам недалеко. А на вокзале сразу встретят. Ну, очень надо! Я тогда смогу сразу все деньги за учебу выплатить.- А-а-а-а, хитрец какой, - вмешалась Настя, - Учебу себе оплатишь, а Валька что, за красивые глазки все это повезет?- Не вопрос, девочки! Все будет. Что раньше-то молчали! - Славик назвал сумму, - Настюха, а ты в деле?Настя смотрела на Валю. У Вали сразу пронеслось в голове, что на эти деньги она смогла вы взять у Сурена в аренду на пару месяцев точку, купить у него по оптовой цене вещей и работать на себя. Плюс еще, Настя отдаст долг за проездку. Это ведь шанс. Такие деньги ей больше нигде не достать!Ее ангелы наблюдали.- Неужели наша Валя не понимает, что это проверка. Сможет ли бороться с соблазном, на кону сумма не маленькая? Мне тут утром ответили на запрос – пройдет проверку, ей дадут благословение второго уровня. Это нам руки развяжет, сможем более глобально влиять на жизнь Вали.Валя колебалась. «Соглашайся, Валюха, - шептала Настя, - это же огромные деньги!»На вокзале стояла Валя с Настей, их привез Славик. Они прощались. Славик держал в руке сверток, а сверху был конверт.- Валюша, один раз живем! Не надо рассчитывать на счастливый конец. Неизвестно, что там будет и будет ли. Бери, что дают сейчас, не думай!Ее ангелы стояли за спиной Вали. Один разочарованно смотрел на нее, второй горько плакал. Они уже знали, что будет дальше.Валя протянула руку за свертком: «Нет, ребята, хэппи энда не будет!»Автор - Что-то не то.

Ключевые слова: Мистика ангел Ангелы-Хранители криминал авторская история

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