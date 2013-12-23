Преданный. Первая часть

Estellan Просмотров: 136 Комментарии: 2 +1 Вчера, 20:47 by

Пока машина медленно катилась по проселочной дороге, довольно запущенной, стоит признать, я, продолжая краем глаза наблюдать за ней на предмет внезапно перебегающего дорогу дерева, где моя медленная поездка однозначно превратится в еще более медленный пеший маршрут, почти полностью погрузился в мысли. Мысли были невеселыми. В первую очередь в сознании всплывал вопрос – а на кой мне эта поездка вообще сплющилась?Да, с братом я не общался уже больше десяти лет. Да, когда родители погибли, мы остались с ним вдвоем. Да, кроме него у меня из родни никого не осталось. Но стоило ли подрываться с насиженного места, получив ночную смс-ку с неоднозначной просьбой явиться пред светлые очи вотпрямщас?В конце концов, после гибели родных мы расплевались с ним весьма не дружественно. Раздел имущества внес в холодок наших отношений окончательный раскол, но началось-то все куда раньше. Еще тогда, когда мой ненаглядный братец загремел в какую-то секту, а мы положили немало сил на то, чтобы его оттуда вытащить.С тех самых пор я о нем ничего не слышал, на связь он не выходил и, казалось, ничего о моей жизни слышать не желал. Так что же такого могло случиться?Дорогу внезапно перегородило, вынудив меня резко затормозить, тачка взбрыкнула, но остановилась. Нет, преграду изображало собой не дерево. Добротные металлические ворота прилагались к такому же забору, по обе стороны от дороги уходящему в заросли.- Приехали, - грустно констатировал я в пустоту салона.Похоже, дальше все же пешком. Но непонятно как далеко. С моей точки ничего кроме леса не просматривалось.Но делать было нечего. Ворота открываться не желали, неподкупно клацая о металл металлом здоровенного замка, когда я подергал одну из створок. Ну и что теперь? Перелезать? Или плюнуть на трогательное братское воссоединение и отправиться домой? В конце концов, я и сам не знал ответа на вопрос – на кой я сюда поперся?- Эй, ты! Богохульник! – вопль из леса был подкреплен увесистой, и на каком только дереве такие растут, шишкой. Шишка тюкнула меня в затылок, но, не удовлетворившись результатом, скатилась ниже, попытавшись юркнуть за воротник, что с ее габаритами было проблематично.- Дамочка! Да вы офонарели? – возмутился я в ответ, выковыривая шишку, но не торопясь метать ее обратно.Из-за невысоких кустов выглядывала фигура женщины, не старой еще, но плотной, вооруженной корзиной и ножом, из чего я сделал определенные выводы о ее хобби.- У-у-у, нелюдь! – снова возмутилась женщина, потом стрельнула глазами за ворота, а пока я следил за ее взглядом, куда-то усвистела.- Бешеная тетка… - пробормотал я в сторону кустов, изрядно сомневаясь, что причина возмущения сможет это услышать.На дороге за воротами показалась машина. Копия моей. Даже цвет совпадал. Хех, некоторые вещи не меняются никогда. Разве что…Когда тачка остановилась, с водительского места на свежий воздух выбрался братец. Он тоже не особо изменился. По крайней мере, за все то время, что я его не видел, не поправился, не похудел, да и прочие изменения во внешности, типа густой бороды или тоннелей в ушах обошли его стороной.- Я так и знал, что это ты у ворот трешься! – поприветствовал мою скромную персону братец и принялся звенеть ключами, доставая их из кармана. – Прости, что пришлось тут торчать. Раньше ворота не закрывал, так по территории кто только не шлялся. Местным очень не понравилось, что часть леса теперь частная территория.- А у тебя, что, телепатия внезапно развилась? – пришлось наблюдать за всеми этими манипуляциями неподвижно. Помочь я ничем не мог, а лезть под руку не любил.- Лучше! – брат выразительно кивнул в сторону одного из столбов, и оттуда на меня, весело отразив солнечный зайчик, развернулась камера. – Карманный цербер.- Зыко… - и почему я раньше ее не заметил? С другой стороны, ну заметил бы и что дальше? Лезть по ограде к ней? Попрыгать?- Марк! – наконец, справившись с замком, брат распахнул створки и, приблизившись, стиснул меня в объятиях.- Тайг, - в свою очередь сдавленно выдохнул я, похлопывая того по спине лишь с целью намекнуть, что для существования мне все еще нужен кислород.Закрыв ворота и еще немного потрясясь по лесной дороге, мы выехали к самому дому. Ну ничего-ничего, бедненько, но чистенько, по сравнению с самим участком.- Ты не смотри, что такая халупа, это временно, - Тайг выбрался из своей тачки, и приглашающим жестом махнул в сторону дома.- Не знаю, что ты задумал, но все мое имущество записано на жену и детей, - усмехнулся я, выбираясь из своей в компании сумки с вещами.- А ты не изменился… нет, я планирую вскоре сильно разбогатеть, скажем так. Но уже сейчас расчищаю место чуть дальше, в следующем месяце начну заливать фундамент. Так что, твои гроши меня мало интересуют… - брат весомо похлопал меня по плечу. – Идем. Нам о многом надо поговорить, а это лучше делать не на пустой желудок и трезвую голову.Остаток дня прошел… насыщенно. И если с самого начала разговоры давались мне тяжело, то потом то ли алкоголь внес свою лепту, то ли Тайг в самом деле хотел наладить отношения, но стало легче.В выделенную мне комнату я добирался на бровях и зигзагами. Не знаю, каким чудом, но до койки все же дополз, рухнул на нее и отключился, не утруждая себя даже избавлением от ботинок.Сон был странным. Нет, мне и обычно снятся странные сны, но этот прямо выделялся. Хотя бы тем, что в этот раз я помнил как шел в комнату, но не помнил как засыпал. В этом сне я был в лесу. Обычном таком лесу, на краю небольшого озера, даже скорее ямы, заполненной смолой. «Надо же, никогда не думал, что в наших краях бывают смоляные ямы». Правда, вдосталь налюбоваться этим природным феноменом, побросать туда камушки, ветки, еще какой мусор. В общем, сделать все то, что делает нормальный человек, обнаружив что-то необъяснимое, мне не дали. Едва я примерился к первому же камню, как битум в яме взбурлил.- Эй, ты чего? – поинтересовался я у феномена, но на шаг отошел.Яма взбурлила активней, похоже, намекая, что этим ее возможности не ограничиваются, а потом на поверхность всплыла первая кость. Подозрительно белая, после пребывания в жидком асфальте. Бурление не прекращалось, а вместе с пузырями на поверхность выносило все новые кости.Возможно, на этом месте стоило бы свалить, но во снах ощущение опасности притупляется. Наверное именно поэтому я стоял себе и смотрел, как кости, выносимые на поверхность лужи стали подплывать друг к другу, собираться в нечто… знакомое. Пока я наблюдал, костяк собрался полностью, в последнюю очередь украсившись черепом. Следом началось уже что-то и совсем невообразимое. Скелет поднялся на ноги, встряхнулся, и стал облепляться ползущим по костям битумом, как плотью. Придерживая пачку и размышляя стоит свалить сейчас или же досмотреть до конца, я упустил тот момент, когда оно закончилось само. Передо мной стоял конь, собранный из костей и битума. Конь еще раз встряхнулся, выбрался из ямы и направился в мою сторону.Решив, что, пожалуй, пора бы и честь знать, я все же решил валить. Но не успел сделать и пару шагов, как налетел на… да на этого же самого коня. Черный и какой-то текучий, он стоял прямо передо мной, сверля взглядом оранжевых точек глаз на лоснящейся шкуре.- Эй… брысь или как там тебя. Дай пройти. Как там у вас, лошадей, принято?- Сам ты – лошадь, - оскалился конь и снова принялся перетекать, меняясь.- В пень такие прогулки, - пробормотал я и снова развернулся, на этот раз не торопясь бежать. Угадал. Смоляной конь как раз заканчивал новую трансформацию. На этот раз в человеческую фигуру.- Забыл с кем говоришь? – мужик, слепленный из битума и лошадиных костей повел плечами и снова вперился в меня светящимися точками глаз. – Хорошо, что ты принес то, что обещал. Сделка будет заключена.- Овес? Стоп! Какая сделка?Фигура разразилась пробирающим до костей смехом. Даже мурашки побежали. Не только у меня, судя по тому, как внезапно отдалились окружающие яму деревья. Стало как-то холодно и отчаянно неуютно.- Твоя сделка, - мужик выбросил руку вперед, а может, она и просто растянулась, так как с места он не двигался. – Надеюсь, у тебя хватит ума ее не нарушать. И не забывай про условия.- Да что за… - попытался я возмутиться, но не успел. Мужик оказался вдруг как-то очень близко. На второй его руке засветилось, как раскаленное, то ли кольцо, то ли еще какое-то схожее украшение, смахивающее на здоровенный перстень или маленький кастет. Его-то он и прижал к моей левой руке, с внутренней стороны, чуть ниже сгиба локтя. Обожгло… по крайней мере сначала, а потом в руку словно нож воткнули. Дернувшись, я попытался освободиться.И проснулся, свалившись с кровати. Нехило приложившись черепом об пол. Что может быть лучше внезапного пробуждения от нападения пола на голову в раннее похмельное утро? Правильно. Только свалиться с постели, долбанувшись оставшимися мозгами о твердый пол, под чьи-то неугомонные разговоры, казалось, прямо над тобой.Полежав немного, чтобы утихомирить хотя бы тошноту, со звездочками перед глазами простое лежание явно не было готово справляться. Нужно было найти таблетки.Некстати вспомнив, что сумка с вещами осталась внизу, пришлось мириться со вселенской несправедливостью и соскребать свои останки в одну вертикальную тучу. Чего-то очень несвежего, если делать выводы из прилагающегося запаха.Разговоры не умолкали, но доносились не из моей комнаты, как мне показалось с похмелья, а из кухни. Голосов было два. Один – точно мой братец. А кто второй? Вторая?- … тогда почему?- Не понимаю о чем ты. Я видела. Сама видела!- Тогда где она? Где метка? Ее ты видишь?- Нет, но он…- Злое утро, - поприветствовал я собравшихся, умудрившись спуститься по лестнице… ногами. Что было несомненным подвигом в свете того, как меня мутило от неустойчивости этого мира. – А когда мы успели перебраться на корабль, да еще и в шторм?Для надежности уцепившись за косяк, я обрел некоторое подобие стабильности и понял, что дальше не дойду, даже если очень того захочу.- Тайг, будь другом… кинь в меня сумкой с вещами. У меня там было что-то от головы.- Топор? – брат выглядел гораздо лучше моего. Можно подумать, что пил я вчера в гордом одиночестве. – Кстати, знакомьтесь. Это – Гайра, моя помощница и правая рука, мертвой хваткой держащая бразды правления в одном из филиалов. Гайра, это Марк – мой брат.- Близнец… - зачем-то уточнила высокая черноволосая девушка, рассматривая меня со смесью замешательства и злорадства.

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