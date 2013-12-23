Игра воображения или другой мир?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Что-то не то Просмотров: 86 Комментарии: 1 +1 Вчера, 23:46 by

Есть у меня один страх. Выходя их тёмного помещения и открывая дверь, я боюсь, что за ней будет что-то другое. Что-то, чего я совсем не ожидаю увидеть. Хорошо, что это просто страх, игра моего воображения. Или все-таки нет?..Сегодня пятница, а значит, мы всей семьёй на даче. Хорошо иметь дом за городом. Ребёнок может побегать во дворе, попинать мяч. Да и места в доме больше, чем в городской однушке - каждый может найти уголок и побыть в тишине и покое с самим собой.Вечером я вышла на улицу, собрать мяту для чая. Ещё не совсем стемнело, но на небе уже отчётливо видны первые звездочки. От речки, что прямо за забором, поднимается молочный туман и влажным покрывалом укутывает кусты малины. На траве роса, в тишине звенят комары.Зайдя в дом, я закрыла входную дверь на засов. Прошла по абсолютно темному предбаннику пару метров (свет не включала - выключатель находился далеко от входа) и открыла дверь непосредственно в дом. Я ожидала зайти в хорошо натопленное помещение, пропитанное ароматом запеченной курочки с чесноком. Но передо мной был совсем другой мир. Да, обстановка была такая же - небольшой коридор, слева кухня, прямо - дверь в комнату. Но цвета не было. То есть, словно в моем мире кто-то включил черно-белый фильтр.Я по инерции зашла в дом. За моей спиной, так же по инерции, закрылась дверь. Несколько секунд я моргала, пытаясь понять, что у меня со зрением. И только потом стало ясно, что не в этом дело. Наконец, я услышала звук. Знаете, так стрекочут ночные цикады. Звук был тихий, как легкий фон. Оказавшись в черно-серо-белом мире и осознав это, первой моей реакцией было выбежать на улицу. Я повернулась, но за моей спиной не было двери. Там была стена. И вот в тот момент я не смогла поймать ни одну мысль у себя в голове и зафиксироваться на ней. Там была какая-то хаотичная пляска. От невозможности остановить поток мыслей, я просто села на пол.- Один, два, три, четыре... - я мысленно досчитала до двадцати и смогла немного успокоиться.Итак, бесцветное помещение, без запахов, без тени и света. Как я тут оказалась? Что это за место? Есть ли тут кто-то? Когда я выходила за мятой, в доме оставались муж и сын - они были в комнате на кровати и играли в детское домино. Сейчас они тут? Я хотела их позвать, но испугалась. Если здесь все почти так же, как и в моем мире, в моей реальности (да, я решила, что через дверь я попала в другую параллельную реальность), то муж и сын здесь есть, но они могут быть... другими. И могут мне причинить вред.Я старалась вести себя очень и очень тихо, чтобы не привлечь ничьё внимание. Мозг лихорадочно решал проблему за меня. Я чувствовала себя просто наблюдателем или даже героем какой-нибудь компьютерной хоррор игры. Выбраться из дома можно еще через окно в комнате, где предположительно кто-то есть. Хотя звуков никаких не слышно. Только не громкое стрекотание. Как же я надеюсь, что оно заглушает стук моего сердца!До комнаты не больше полутора метров. Я решила передвигаться ползком. Во-первых, у меня были ватные ноги, я просто не смогла бы нормально идти. А во-вторых, мне казалось, что так я буду менее заметна. Стрекотание усилилось, сердце стучало о грудную клетку и рвалось наружу. Я тихонько поползла. Сев прямо возле двери в комнату, я обратила внимание на пейзаж за окном. В моей реальности там береза, кусты малины, гараж и беседка, которые муж сам построил в прошлом году. Сейчас же за окном была светло-серая пелена. Может это просто туман? Не может быть такого, чтобы в этом мире был только этот дом! Или я сейчас выйду в окно в серую бездну? Слезы полились из глаз. Именно полились. Так бывает, когда осознаешь свою собственную беспомощность и полную безысходность ситуации. Надо все-таки успокоиться, иначе начну рыдать в голос. А ведь лучше не привлекать к себе внимание.Очень аккуратно, медленно я заглянула в комнату. Кровать так же справа. В той реальности на ней валялись муж с сыном и играли в домино. Может, мне показалось, но там сейчас какое-то движение. Я спряталась обратно и вытерла слезы с глаз, чтобы они не мешали разглядеть все происходящее. Ко всему прочему, у меня плохое зрение, и в этой серо-чёрной обстановке я чувствую себя максимально беззащитной. Я снова заглянула в комнату, на кровати какое-то тёмное полупрозрачное облако. Сердце опять заколотилось, стрекотание все усиливалось, казалось, будто оно было у меня прямо в ухе. Облако на кровати было в движении, как бы пульсировало. Что делать, бежать к окну? Наверно, да. Надеюсь, облако безопасно для меня.Аккуратно поднявшись, я ещё долго не могла собраться с духом. Стояла и продумывала детали побега - сделаю два с половиной шага; левой рукой открою окно; правое колено на подоконник, левую ступню на подоконник; поднимусь на ноги и спрыгну. Благо, под окнами земля, трава и высота меньше двух метров. По крайней мере, в моей реальности именно так. Интересно, сколько времени займёт мой побег - двадцать секунд, тридцать?Ладно, считаю до трёх, не до пяти и бегу.Один, два, три, четыре, пять... Я преодолела расстояние до окна за полтора прыжка! Открывая окно, я все-таки обернулась - облако поползло ко мне. На подоконнике уже была моя левая ступня, осталось приподняться и прыгнуть. Но я опять обернулась - облако было прямо позади меня. В нем будто роились какие-то насекомые - комары или мошки. Испугавшись, я неловко прыгнула в окно. Как-то долго летала вниз, но, вроде, ничего не сломала. Вокруг светло-серый туман. Ноги сразу стали мокрыми, видимо, обувь я потеряла при падении. Вскочив на ноги, я просто побежала. Вот она, беседка. А вот песочница. Вокруг неё летали такие же темные полупрозрачные облака с роящимися в них насекомыми. Впереди ворота, я, наконец, могу выбежать. А куда я побегу? Там ведь такой же пустой черно-серо-белый мир. А если я снова зайду в дом, в ту же дверь? Возможно, я окажусь опять в своей реальности. Я резко свернула направо, к входной двери. Черт, я же закрыла её на засов! Стрекочущие темные облака приближались ко мне слишком быстро. Я в отчаянии дернула дверь, и она открылась. Быстро закрыв засов, я судорожно искала руками выключатель на стене. В абсолютной темноте это было не просто! А уж тем более, когда за дверью темные облака, полные насекомых. Да где же выключатель? Он должен быть где-то на правой стене. Щелк! За ту миллисекунду, пока не загорелся свет, моё воображение нарисовало жуткие картины того, что могло скрываться в темноте. Но нет. Белый свет лампочки озарил серый предбанник. Я увидела дверь в дом. А ведь пару минут назад, только оказавшись в другой реальности, дверь за моей спиной исчезла. Задержав дыхание, я потянула ручку двери на себя и зажмурилась.В нос мне ударил запах чесночной курочки. Я открыла глаза. Из комнаты вышли сын с мужем.- Мама, где ты так долго была?- Янусик, мы уже хотели тебя идти искать, - муж улыбался, - а где мята?Я в полном шоке стояла перед ними, ещё не до конца веря, что вернулась обратно.- Мама, а где твоя обувь?Я посмотрела на свои босые ноги. Чтобы не пугать маленького сына, я решила отшутиться.- Я попала в засаду возле кустов с мятой! Пришлось отбиваться кроссовками! Поэтому я пришла босая и без мяты.Потом, немного позже, я рассказала мужу о своём приключении. Мне кажется, что он мне совсем не поверил. Но на следующий день муж перенёс выключатель в предбаннике ближе ко входу.Автор - Что-то не то.

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