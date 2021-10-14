Сардия

Новость отредактировал Kiria - 14-10-2021, 10:12

Doominski.avi Просмотров: 316 Комментарии: 0 +1 14-10-2021, 10:12 by

Во время записи этого дневника я уже находился в новом доме, совсем один. Но по мере того, как я всё больше и полнее выливал свои мысли на бумагу, возгласы и шаги в соседней комнате становились отчётливее. Я постоянно нахожусь под надзором. Но несмотря ни на что, я должен, подчёркиваю, должен рассказать об ужасах Сардии.Я бы не сказал, что Сардия это какое-то конкретное место, хотя и в этом есть доля правды. Скорее это сами люди, составляющие некое общество. Именно под моей эгидой они совершили множество ужасных вещей. Если бы я узнал об этом раньше, сделал бы всё, чтобы навсегда изгнать Сардию и не иметь с ними ничего общего.Начнём с того, что меня зовут Карл Кауниц, я владею старинным замком в Германии, там же и проживаю в окружении нескольких слуг. Однажды я решил прогуляться до маяка, что находился относительно недалеко от замка. Верхом на лошади я проделал путь длительностью около получаса. Добравшись до маяка, я ещё удивился чудаку, что вышел меня встречать, словно он ждал меня всё это время. Я никогда не видел его раньше. Он приветствовал меня, фальшиво показывая радость. Мне он показался скорее встревоженным. Я решил спросить его, откуда он. Тогда чудак ответил, что его семья, как и он сам, живёт в Сардии. Я тогда впервые услышал об этом месте и решил уточнить, где именно это находится. Тогда чудак предупредил, что никогда мне не стоит там появляться. Я накричал на него и потребовал немедленно рассказать всё, что он знает. В ответ он замахнулся на меня камнем. Это было поразительно, никогда ещё не доводилось видеть подобной наглости. Я бросил на чудака злобный взгляд и ускакал прочь, обратно в замок.В тот момент я ещё не осознавал, каким кошмаром для меня обернётся это знакомство. Ночью я долго не мог уснуть, мысли об этой встрече не давали покоя. Почему мне никогда не было об этом всём известно? Неужели я настолько изолирован в этом замке?Когда я уже спал, в мою комнату ворвался мой слуга - Франц. Он пытался что-то сказать, в то время как я не мог понять сон это или реальность. Франц держал в руке керосиновую лампу так, что я мог видеть его лицо. Эта гримаса, выражающая невероятный страх, просто опустошила меня. Франц замолчал, теперь я мог слышать посторонние голоса, явно доносившиеся из зала. Я оттолкнул слугу прочь. Выбежав в главный зал, я ужаснулся огромному скоплению крыс, что бегали по всему полу. Крысы были в крови, они расталкивали друг друга и извивались. Всё это напоминало огромный, кровавый, меховой сгусток с множеством зубов и хвостов. Меня почти вырвало от всего увиденного. Я попросил Франца немедленно что-то предпринять, но было очевидно, что в такой ситуации совершенно теряешь рассудок. Голоса. Над всем этим роем крыс словно летали выкрики ужасных слов. Я начал убегать из замка, грохот моих шагов оглушал меня.Я очнулся на траве, не помня как смог выбраться. Подняв голову к ночному небу, мне открылось взору то, чего я никогда не забуду до конца своих немногих оставшихся дней жизни. Черная кровоточащая пасть заполонила всё ночное небо, горизонт перекрывали сотни конечностей, плавно рассекающих воздух. Огромный глаз смотрел на меня прямо из центра пасти. Вокруг была чернота. Неба больше не существовало, лишь громадная махина, источающая зло. Меня охватило безумие и отчаяние. Это конец для всего мира. Это нечто, что жаждет смерти всего живого.Я бежал, не разбирая дороги, пробираясь через лес. Вокруг было темно, я с трудом различал то, что вижу перед собой. Но мне было всё равно, я не хотел умирать. Посреди густой темноты я заметил издалека слабый свет. Словно костёр, но необыкновенно яркий. Приближаясь всё ближе к свету, я начал слышать людские голоса. Ещё ближе, теперь я мог различить слова.«Сардия, Сардия, Сардия».Это были люди в коричневых плащах, прикрывающих всё их тело. Они стояли вокруг большого костра и повторяли одно. Сардия. Один из них посмотрел на меня своими красными крысиными глазами и улыбнулся.- Вот тот, кто проникся нашими бедами. В такой страшный день судьба послала нам человека, который своими руками толкнёт мир в пасть чудовища. Либо же мы толкнём его в эту пасть. – заговорил со мной сектант.- Что за ад обрушился на землю. – сказал я и упал на траву, схватившись за голову.Истина была в том, что я той ночью находился не у себя в замке, не в лесу и не в настоящем, привычном мире. Это было другое место, где чётко шёл отсчёт конца моей жизни, где я мог чувствовать это и осознавать. Они говорили будто бы уже с мёртвым, но я понимал в тот момент, что не должен умереть сейчас. Я заключил сделку. Моя жизнь будет сохранена, взамен на жизни множества людей соседних городов и деревень. Моих слуг я должен лично убить и накормить ими рой крыс, что поселились в моём замке. Если у меня не выйдет это сделать, тогда крыс накормят мной.Очнулся я уже в своей кровати. Было утро. Франца я уверил в том, что всё ему показалось той ночью. Будто бы я проверил зал и ничего там не нашёл, просто он не помнит, что ему это говорили.Но я в своё время помнил всё, чего хотела Сардия. Прислуживать им и утолять их голод. События той ночи всё ещё пробуждали во мне дикий страх. Я немедленно отправился в ближайший город, чтобы навестить давнего друга и рассказать обо всём.Достигнув нужного мне дома, я постучался в дверь. Но никто не открыл мне. Обождав минуту, я решил постучать ещё громче. Мне необходима эта встреча. Вдруг я заметил, что дверь отперта, тогда ничего не оставалось кроме как нагло войти самому. Зайдя в дом, я сразу подметил эти ужасные звуки. Те же, что были ночью. Голоса. Вслед за мной в дом начали забегать десятки крыс. Я в ужасе побежал за ними, понимая, что произошло. Мой друг лежал мёртвый посреди кухни, в то время как его пожирали крысы. Я стоял как прикованный и смотрел на это. Не мог даже моргнуть. Голоса вновь повторяли одно.«Сардия, Сардия, Сардия».Прошло два дня. Весь ужас того, с чем мне пришлось столкнуться, повергал меня в безумие. Я пытался заставить себя пойти на убийство слуг. Но никогда я не сделаю этого. Никогда. Мне нужно исчезнуть, уехать настолько далеко, насколько это возможно. Пусть в этом будет мой выход из всего этого кошмара.Я должен был изгнать их, умереть той ночью. Но вместо этого отдал в жертву невинных людей, накормив чудовище.Я давно не уверен в том, где нахожусь. Ожидаю ли я участи, или же она уже постигла меня?

Ключевые слова: Замок слуги прогулка встреча ужас авторская история

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